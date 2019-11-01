Эксперт оценил слова украинского министра о «репарациях» от России за Донбасс

«В окружении Зеленского нет адекватных персонажей. Там нужны покорные и жадные исполнители. Их цель – продать свою страну Западу, а потом полученные проценты там же проесть. Это касается и Криклия», – заявил газете ВЗГЛЯД киевский журналист Владимир Скачко, комментируя заявление министра инфраструктуры Владислава Криклия о том, что Россия должна оплачивать восстановление Донбасса.

«Это заявленная русофобия. Россия у них всегда виновата. Мол, это она вторглась и помогла своим людям, вот пусть теперь их и содержит», – сказал журналист и историк Владимир Скачко, указывая на «реальную позицию представителя украинской власти».

«Вообще это их затаенное желание, о котором раньше говорили только откровенные радикалы – «нам нужна земля, а люди не нужны». А теперь им и земля не нужна. Мол, пусть Россия забирает. Так, скорее всего, и выйдет. Но скупой платит дважды», – заметил Скачко.

По его словам, Украина, которая в свое время ничего не сделала для удержания ЛДНР, все-таки заплатит за восстановление и содержание «разоренных территорий» из-за требований международного сообщества и ООН. «А территории действительно разоренные. Я хоть и сижу в Москве, изгнанный из Киева, но вижу, что там происходит. Это очень нелицеприятное и неблаговидное зрелище», – заключил Скачко.

Ранее министр транспорта и инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен за свой счет восстанавливать неподконтрольные территории Донбасса, даже если они вернутся на Украину. По его мнению, деньги в Донбасс Украина готова вкладывать только в том случае, если Россия выплатит «репарации».

«Украинцы не будут платить за неконтролируемую территорию, конечно нет. Это априори невозможно. Пусть сначала возвращает территории страна-агрессор, выплачивает репарации, а тогда мы будем думать, как будем вкладывать и восстанавливать территорию», – сказал министр.

Напомним, в среду в ООН призвали Киев выплатить репарации пострадавшим от конфликта в Донбассе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал три этапа на пути к миру в Донбассе – прекращение огня, примирение людей и безопасная реинтеграция.

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