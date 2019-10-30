Десяткам губернаторов вызвали «скорую помощь»

Как сделать так, чтобы жители даже самой отдаленной глубинки могли получить качественную медицинскую помощь? Чем завлечь в провинцию грамотных врачей? Эти и другие вопросы обсудили профильные эксперты и руководители российских регионов на специальном совещании в преддверии Госсовета по медицине.

В Светлогорске Калининградской области 30 октября прошел семинар-совещание с участием пяти десятков губернаторов российских регионов, цель которого – подготовка к расширенному заседанию Государственного совета Российской Федерации по вопросу «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения».

Заседание проводилось в новом формате «без галстуков» в здании внушительного комплекса «Янтарь-холл» (возведенный на берегу Балтийского моря в Светлогорске комплекс летом обычно принимает фестиваль КВН «Голосящий КиВиН»). Главы регионов восприняли предложенный формат буквально и воспользовались возможностью прийти на встречу в джинсах, футболках и кроссовках. Некоторые губернаторы оказались в одной очереди на контроль с представителями прессы и вместе с остальными проходили досмотр. Мурманский губернатор Андрей Чибис с готовностью поднимал руки, чтобы сотрудники правоохранительных органов убедились, что он не проносит на встречу ничего противоправного. Глава Республики Крым Сергей Аксенов с улыбкой демонстрировал содержимое своих карманов полицейским. Полицейские, впрочем, одинаково вежливо отнеслись и к губернаторам, и к рядовым гражданам.

Перед «Янтарь-холлом» стояли машины скорой помощи и вертолет санавиации, чтобы губернаторы могли познакомиться с современной техникой и оборудованием, которое сегодня имеется не в каждом регионе.

Перед началом заседания рабочих подгрупп руководители регионов радостно друг другу улыбались, обнимались и обменивались последними новостями – было очевидно, что неформальный формат Госсовета им вполне по душе. Более того, накануне многие из них поучаствовали в интеллектуальной викторине, в том числе поставили себя на место медиков буквально, продемонстрировав навыки оказания первой помощи.

«В прошлый раз мы учились асфальтировать, в этот раз – оказывать первую медицинскую помощь. Но дело естественно не в этой игре. А в том, что ты понимаешь детали, как устроен процесс. И дополнительные навыки всегда полезны», – резюмировал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Самой важной частью встречи стало обсуждение текущих вопросов здравоохранения в шести тематических группах, каждая из которых поднимала свою важную проблему – будь то кадровый дефицит, загруженность врачей писаниной или разваливающиеся здания больниц.

«Губернаторам предлагают очень откровенно и искренне поговорить о тех проблемах, которые есть. Это очень важно, потому что есть специфика федеральных органов, которые видят проблему достаточно широко. Есть позиция губернаторов, которые работают «на земле» и своими ногами обходят территории и своими пальчиками чувствуют проблемы, – отметил губернатор Костромской области Сергей Ситников. – Поэтому очень важно, чтобы проблема была сначала рассмотрена теми людьми, которые работают «на земле», и была донесена до федеральных органов власти, чтобы итоговые решения соответствовали в полной мере чаяниям людей».

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На заседании подгруппы «Первичная медико-санитарная помощь (ПСМП)» рассматривался ряд ключевых вопросов, которые поднимали главы регионов. В частности, шла речь о необходимости оказывать первичную помощь с учетом особенностей региона, в первую очередь включая модель работы врачей общей практики (семейных врачей), а также выездные формы работы врачей первичного звена.

Еще один важный момент – актуализация подушевого норматива в сфере здравоохранения. Подушевой норматив был введен в рамках перехода системы здравоохранения на одноканальное финансирование – теперь поликлиники и больницы получают деньги за приписанных к ним пациентов. Чем больше людей живет на подведомственной поликлинике территории, тем больше она получает денег. Причем подушевой норматив платится, что говорится, по умолчанию, независимо от того, ходит ли человек к врачу. Ожидалось, что эта система позволит развить конкуренцию в медицинской сфере – пациенты будут уходить в поликлиники, где их лучше лечат, а за ними в эти учреждения будет идти и финансовый поток. Однако на практике все оказалось иначе – многим жителям небольших муниципалитетов уходить просто некуда, поскольку в ближайшей округе нет других больниц, кроме районной. Более того, подушевой норматив сейчас формируется методом индексации исторически сложившейся величины.

Поэтому, по мнению глав регионов, необходимо определить, насколько нужно повысить тариф на первичную медико-санитарную помощь, чтобы подушевого норматива хватало и на зарплату врачам, и на саму медицинскую помощь, а пациенты не покупали расходные материалы за свои деньги.

Сохранение больниц и поликлиник в малых, удаленных населенных пунктах – сегодня серьезная проблема. Один из путей решения – перевести такие учреждения с подушевого на сметное финансирование по фактическим расходам, то есть вернуться к прежней системе.

«Страна очень большая и разная. Одна проблема – получение медицинской помощи в Москве, другая проблема – получение помощи в районной больнице в районе, где населения 7-10 тысяч человек, – говорит костромской губернатор Сергей Ситников. – Мы понимаем, что сегодня под эти задачи нужно рассматривать совершенно разные экономические модели, потому что в крупных городах с агломерационным эффектом возможно содержать крупные медучреждения. История, связанная с областными клиническими больницами, – вторая модель. История, связанная с районными больницами, – третья. Сегодня больницы в маленьких районах не в состоянии заработать деньги на содержание, и у нас должно быть отношение к этим больницам такое же, как к малокомплектным сельским школам».

Губернатор напомнил, что несколько лет назад малокомплектные сельские школы тоже закрывались из-за нехватки подушевого финансирования. Это приводило к недовольству жителей, ликвидации небольших населенных пунктов. После этого было принято решение увеличить финансирование маленьких школ. «Районные больницы обязательно должны быть сохранены, работать на местах, быть максимально приближенными к людям», – добавил Ситников.

Костромского губернатора поддержал его брянский коллега Александр Богомаз. «Есть районы с низкой численностью населения. Когда мы финансируем больницы в таких районах по ОМС, им не хватает средств на нормальное функционирование. Понятно, что в районной больнице должны быть все специалисты, функционировать должна и сама больница, и поликлиника. Когда население в разы ниже, учреждению не хватает средств, – отметил губернатор Брянской области. – Поэтому мы обсуждаем вопрос, чтобы такие сельские учреждения здравоохранения финансировались по смете. Это позволит им получать достойную заработную плату, платить коммунальные платежи и решать проблемы, которые у них сегодня существуют».

Участники подгруппы «Обеспечение кадрами, уменьшение административной нагрузки на медицинских работников» обсуждали один из самых острых на сегодня вопросов сферы здравоохранения – кадровый. Также отмечалось, что врачи первичного звена чрезвычайно загружены заполнением медицинской отчетности, и в целом вся медицинская отчетность требует радикального пересмотра, обновления, с учетом использования медицинских информационных систем.

Для привлечения кадров целесообразно расширение полномочий регионов по определению конкретных мер поддержки медицинских работников. Впрочем, ряд областей подобные программы давно приняли и успешно их реализуют, выделяя на них серьезные деньги из региональных бюджетов. В частности, подобная программа реализуется на Сахалине.

«С 1 апреля мы повысили заработную плату всем медицинским работникам, ввели специальные условия для того, чтобы люди приезжали к нам на территорию, получали подъемные, жилье. У медиков имеется возможность приобрести жилье с высокой скидкой, – рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. – За счет этих мер нам удалось на 50% решить проблему кадрового дефицита. Думаю, что в будущем году нам удастся решить ее полностью».

Кроме того, по словам Лимаренко, в Сахалинской области активно используют возможности телемедицины. «Мы заключаем контракты с рядом клиник, это позволяет терапевтам назначать консультации в отсутствии врача узкой специализации. Это обеспечивает доступность медицинской помощи. Рассчитываем, что к будущему году у нас полностью исчезнут очереди», – добавил глава региона. Еще в поликлиниках Сахалина работают волонтеры из числа представителей «серебряного возраста», которые помогают с диспансеризацией пожилым. А на входах в медучреждения установлены «окна доверия», чтобы можно было оставить отзыв об оказании помощи. «Это камера, которая установлена на входе. Человек может прийти и сказать: «Меня обслужили хорошо. Спасибо». Или сказать, что есть какие-то проблемы, которые не решаются несколько недель».

Но не все регионы имеют такие финансовые возможности, как у Сахалинской области, поэтому многим необходима помощь федерального центра в решении кадровой проблемы. Эту тему поднял врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. «Дифференциация заработных плат в разных регионах, к сожалению, пока стимулирует отток специалистов в регионы с более высоким уровнем оплаты труда, – сообщил Развожаев. – Есть еще много сопутствующих вопросов – например, служебное жилье для медиков. Сегодня этот вопрос никак не решается. Регионы, конечно, стараются.

Но обеспечить служебным жильем специалистов могут только те регионы, которые имеют бездефицитные бюджеты. Если же ты приглашаешь специалиста, но не обеспечиваешь жильем, то надолго он не останется».

Развожаев также отметил, что главы регионов обсуждали вопросы повышения статуса врачей и среднего медперсонала, облегчение системы отчетности и т. п.

Кроме того, главы регионов во время заседаний рабочих подгрупп обсуждали вопросы развития медицинской инфраструктуры – строительства и ремонта учреждений здравоохранения, развития работы медицинского транспорта и санавиации. По мнению губернаторов, в регионах в кратчайшие сроки должны быть сформированы планы по капитальным ремонтам и техническому переоснащению медицинских организаций. От федерального центра требуется ускоренная разработка типовых проектов зданий медицинских организаций, что значительно ускорит модернизацию первичного звена здравоохранения.

Вопросы внедрения новых медицинских технологий, специализированной медицинской помощи, цифровых технологий в здравоохранении также получили широкое обсуждение. В частности, для решения проблем с доступностью лекарств главы регионов предложили ввести в информационных системах учет фактических запасов и использования лекарственных препаратов, медицинских изделий и иных ресурсов, а также решить вопрос с максимальной загрузкой высокотехнологичного оборудования, многое из которого сейчас простаивает.

Губернаторы выразили надежду, что их предложения будут услышаны федеральным центром. «Мы ближе к народу, отвечаем перед нашим населением за то, какие оно получает услуги. И это мнение должно учитываться Министерством здравоохранения РФ», – отметил глава Брянской области Александр Богомаз.