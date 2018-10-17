Миф о «понаехавших в Москву» поставлен под сомнение

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30 октября, вторник  |  Последнее обновление — 19:51  |  vz.ru
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Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
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Как будет совершенствоваться избирательная система в России

Изменения в избирательной системе России происходят регулярноФото: Максим Григорьев/ТАСС
Российской избирательной системе исполнилось четверть века – именно столько времени функционирует Центризбирком. Выборы являются фундаментом всей политической системы нашей страны, но претензий к ним за эти годы прозвучало немало. Способна ли отечественная выборная система к самосовершенствованию? Подробности...
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Как российская военная разведка превратилась в объект для издевательств

ГРУ последнее время становится все больше поставщиком скандалов, нежели зарубежных секретовФото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Вся концепция военной разведки в России требует пересмотра – особенно по части конспирации и того, что называется противодействием информационной войне. Почему ГУ (бывшее ГРУ) не опровергает очередные вбросы, касающиеся провалов в своей работе? И в чем реальные проблемы современной российской военной разведки? Подробности...
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Зачем американская разведка занялась российскими соцсетями

Российские социальные сети стали предметом пристального внимания американской разведкиФото: ВЗГЛЯД
Отслеживание публикаций в российских социальных сетях становится прямой обязанностью американской разведки. Ради мониторинга российских соцсетей подрядчик Пентагона объявил набор соответствующих специалистов, владеющих русским языком и навыками работы спецслужб. Что именно будут искать в наших соцсетях американцы и ради чего? Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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«Фейк-ньюс», которые потрясли Америку

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Легенда о том, как слушатели массово приняли радиопостановку за подлинный репортаж с места событий и впали в панику, разошлась так широко, что ее упоминал в своих речах даже Адольф Гитлер. Подробности...

Почему приход Болсонару – плохая новость для России

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Изначально феминистский проект против «мужской шовинистической свиньи» Болсонару «Он – нет!» в умелых руках Аддада превратился в массовое движение, выдвигающее простую альтернативу: «или Аддад, или натуральный фашизм». Подробности...
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Как Ангелу Меркель с позором выносят из политики

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
На пост лидера партии рвутся трое: тетка-католичка с непроизносимой фамилией, пожилой мужик, которого сожрала Меркель за критику, и мужик помоложе, который известен заявлением «на пособие по бедности можно прекрасно жить». Подробности...
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          Миф о «понаехавших в Москву» поставлен под сомнение

          Засилье приезжих в Москве далеко не столь очевидно, как об этом принято думать   30 октября 2018, 19:00
          Фото: Eduard Korniyenko/Reuters
          Текст: Антон Крылов

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          Опровергнут – или, точнее говоря, уточнен – один из самых главных современных мифов России. А именно – так называемая теория пылесоса, согласно которой Москва вытягивает человеческие ресурсы из остальной страны. Особенно парадоксальным проведенное исследование выглядит на фоне предубеждения по поводу засилья в Москве жителей Кавказа.

          Аналитическое агентство ЦИАН (одного из крупнейших сайтов по поиску недвижимости) опубликовало результаты исследования, посвященного покупке недвижимости в Московском регионе (Москва и Московская область). Выяснилось, что среди тех, кто присматривает себе квартиру, две трети – местные, а треть – приезжие из других регионов.

          Конечно, из тех, кто смотрит объявления на сайте, далеко не все впоследствии покупают квартиру, но эти данные коррелируют с ранее опубликованным релизом компании Est-a-Tet. По их данным, в 2017 году приезжие из регионов России составляли 29,3% покупателей столичной недвижимости, а 1,1% – граждане других стран, среди которых 43% – граждане Белоруссии, 24% – Украины, и 15% – Казахстана.

          По данным ЦИАН, среди иногородних покупателей московской недвижимости на первом месте Санкт-Петербург (15%), на втором – Краснодарский край (9%), на третьем – Башкирия (5,5%). Впрочем, как предполагают исследователи, в реальности среди покупателей с петербургскими и краснодарскими адресами могут затесаться москвичи, которые любят ездить на берега Невы и Черного моря. Поэтому «настоящих» питерцев и кубанцев среди потенциальных кандидатов на переезд в Москву на 1,5–2% меньше.

          Чем вызвано столь активное желание жителей Башкирии переехать в Москву, в исследовании ЦИАН не объясняется, но можно предположить, что отставка Рустэма Хамитова, возглавлявшего республику с 2010 года, вызвана в том числе и оттоком людей из республики. Динамика численности населения Башкирии негативна: в 2010-м было 4 072 292, в 2017-м осталось 4 063 293.

          На четвертом и пятом месте среди ищущих жилье в столице расположились Свердловская область (4,6%) и Татарстан (3,5%), далее следуют Нижегородская, Новосибирская, Самарская, Челябинская и Ростовская области с результатами от 3,3% до 2,5%. Эти же регионы (кроме Новосибирской области) относятся к числу наиболее населенных в стране.

          Пожалуй, главный вывод из исследования – активность покупателей сильнее зависит от численности населения, чем от уровня экономического развития субъекта Федерации. На топ-10 регионов по населения пришлось 50% просмотров, тогда как на десятку лидеров по объему ВРП – лишь 35%. Тюменская область входит в десятку наиболее населенных регионов России (за вычетом Москвы и Подмосковья), но ее нет среди основных покупателей столичной недвижимости.

          Сложившийся стереотип о том, что в богатых нефтяных сибирских регионах люди работают исключительно для того, чтобы купить квартиру в Москве и перевезти в нее детей, похоже, устарел. Жители богатых регионов отлично себя чувствуют и дома. Уровень развития инфраструктуры, транспортная доступность, качество жилья и другие составляющие комфортной жизни у них есть, стремиться в столицу незачем.

          Не хотят (или не могут) купить жилье в Москве и Подмосковье и жители близлежащих регионов. Как отмечается в исследовании, на соседей первого порядка (граничащих с Московской областью) приходится лишь 6,2% от объема запросов; на соседей второго порядка (граничащих с регионами, окружающими Подмосковье) – 7,7%.

          К примеру, на Смоленскую, Рязанскую и Ярославскую области вместе взятые приходится 2% пользовательской активности, что сравнимо с запросами из Приморского (1,8%), Хабаровского (1,5%), Красноярского (2,1%) краев или Иркутской области (2,1%).

          Получается, «теория пылесоса», согласно которой столица вытягивает человеческие ресурсы из окружающих регионов, работает лишь отчасти. Даже если рязанцы или ярославцы перебираются в столицу, они снимают квартиры, а не покупают их, а значит, рано или поздно вернутся на малую родину.

          На самых последних местах по интересу к московской недвижимости расположились, самые малонаселенные регионы, а также национальные автономии и республики. Из Чукотской и Еврейской автономий поступило 0,01% запросов, далее идут Ненецкий автономный округ и Республика Алтай, Ингушетия, Тува, Адыгея, Магаданская область, Карачаево-Черкесия, замыкает десятку Чечня с 0,09% из числа желающих купить жилье в Москве.

          В целом, как отмечается в исследовании, среди жителей республик Кавказа мало стремящихся перебраться на постоянное место жительства в столицу – суммарно на южные регионы от Адыгеи до Дагестана приходится менее 2% активности пользователей.

          Жители Москвы традиционно очень любят сетовать на «понаехавших» (особенно те, кто сам недавно «понаехал») и говорить, что «Москва – не резиновая» (как выяснилось после расширения границ города до Калужской области – вполне «резиновая»). Также москвичи регулярно выходят протестовать против «точечной застройки» и критикуют многоэтажные «человейники», которые возводят вместо хрущевок.

          Но результаты и этого, и предыдущих исследований свидетельствуют о том, что

          подавляющее большинство покупателей того, что строят московские и подмосковные строители, – это все те же самые москвичи.

          К тому же среди провинциалов, которые приобретают московское жилье, далеко не все сразу же перебираются поближе к Кремлю: многие приобретают эти квартиры как инвестицию или для сдачи в аренду. Но все равно подавляющее большинство арендодателей составляют москвичи, а не инвесторы из регионов.

          То, что наиболее богатые регионы не являются основными покупателями столичной недвижимости, безусловно, является позитивным знаком. Столицецентричность для России опасна, учитывая размеры страны. А чтобы активные люди не стремились уехать в Москву сами или перевезти туда детей, должны создаваться достойные условия для жизни во всех регионах страны.

          Москва здесь может и должна быть примером для подражания, как самый густонаселенный и богатый город России. Но никак не единственной точкой притяжения для претендующих на успех людей, как это было во времена СССР и отчасти сохраняется до сих пор.


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