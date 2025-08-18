В чем преимущества и недостатки калибров стрелкового оружия 7,62 и 5,45?

Tекст: Александр Гулин, Ангелина Бурмистрова

Еще в феврале 2025 года концерном «Калашников» были представлены новые образцы стрелкового оружия под патрон 7,62х39 мм вместо привычного 5,45х39. Теперь же объявлено, что российские Вооруженные силы уже готовы закупить эти образцы и оснастить ими некоторые воинские части. В чем же достоинства и недостатки каждого из этих калибров? И какой патрон видится более предпочтительным в современных боевых реалиях? Для ответа на этот вопрос придется вспомнить историю.

Создание патрона под калибр 7,62 мм началась еще в конце XIX века. 11 мая 1891 года по Главному артиллерийскому управлению Российской империи вышел приказ № 124 о принятии на вооружение так называемого трехлинейного винтовочного патрона, калибр которого составлял 7,62х54 мм, где 54 – длина гильзы.

Для нового русского патрона была разработана цельнотянутая латунная гильза с выступающим фланцем. Капсюльное гнездо гильзы имело центральную наковаленку и два затравочных отверстия. Патрон снаряжался тупоконечной пулей длиной 30,4 мм и весом 13,73 г в мельхиоровой оболочке с сердечником из сплава свинца и 1,5% сурьмы. Заряд бездымного пороха массой 2,2-2,35 г сообщал пуле начальную скорость 620 м/с.

Наличие фланца или так называемой «закраины» сегодня называют одним из главных недостатков трехлинейного патрона. Во-первых, их производство требовало применения особого оборудования, в частности, мощных прессов. Во-вторых, патроны с закраиной оказались не очень удобны для автоматического оружия, особенно для пулеметных лент.

Главным же достоинством патрона 7,62х54 стала его универсальность и относительно низкие требования к обработке патронника. Боеприпасами 7,62х54 мм снаряжались винтовки Мосина и пулеметы «Максим». За все время эксплуатации глобальных изменений трехлинейный патрон не претерпел. Через три года после принятия на вооружение была незначительно изменена форма дульца гильзы, а в 1908 году патроны стали оснащать остроконечными пулями массой 9,6 г, что весьма повысило убойность данного боеприпаса.

События Второй мировой войны и быстрое развитие автоматического оружия сделали необходимой разработку новых боеприпасов. В 1943 году, после изучения американской винтовки М1 с патронами 7,62х33 мм и немецкого трофейного карабина MKb42(H) калибра 7,92х33 мм советскими оружейниками был сконструирован патрон калибра 7,62х41 мм.

Однако качество новых боеприпасов оставляло желать лучшего. Прошедшие испытания, как было указано в отчетной документации, показали, что «наружный вид патронов и их элементов неудовлетворителен. Гильзы имеют складки и глубокие царапины, пули и капсюля посажены косо». В ходе дальнейших разработок был создан патрон 7,62х39, который успешно прошел все испытания и в 1949 году был принят на вооружение к автомату Калашникова АК-47, став одним из самых массовых боеприпасов в истории.

Однако же в 50-е годы возникла идея разработка нового боеприпаса. Вооруженные детищем Михаила Калашникова военные сетовали на низкую кучность стрельбы и большую отдачу. В то же время в США активно шла работа по созданию так называемого малоимпульсного патрона калибра 5,56х45, который успешно прошел испытания в 1959 году. В конечном счете это и подтолкнуло советских конструкторов ускорить работу по внедрению в войска новых боеприпасов меньшего калибра.

В 1974 году патрон калибра 5,45х39 мм был принят на вооружение вместе с автоматом АК-74. В своей конструкции боеприпас имел стальную лакированную гильзу, капсюльное гнездо имело два затравочных отверстия с наковальней и капсюль по типу «Бердан» марки КВ-16 диаметром 5,06 мм. Пуля длиной 25,5мм и массой 3,42 г. имела стальной тупоконечный сердечник из стали марки СТ10, в носовой части перед сердечником имелась технологическая полость. До 1978 года 5,45-мм пули изготавливались методом загиба краев оболочки внутрь. В целях оптимизации и снижения трудоемкости в производстве пуль со стальным сердечником было предложено производить пули без последующего загиба оболочки.

Параллельно с патроном со стальным сердечником шли разработки патрона с трассирующей пулей, которые были укорочены на 1,5 мм в целях сохранения кучности стрельбы. В 1990-х – начале 2000-х гг. за счет увеличения длины стального сердечника пули и его последующей термообработки удалось создать патроны повышенной пробиваемости.

Сегодня штатным патроном ВС РФ продолжает оставаться патрон калибра 5,45х39 мм. Использование оружия под патрон 7,62 мм носит ограниченный характер. Вместе с тем, споры между сторонниками и противниками этих боеприпасов продолжаются.

Каковы же сильные и слабые стороны патронов калибра 7,62 и 5,45 мм?

Одним из главных достоинств патрона 7,62х39 мм является его высокая пробивная способность. Восьмиграммовые пули оказываются весьма эффективными при стрельбе по защищенному бронежилетом противнику. Вероятность рикошета, по сравнению с малоимпульсными патронами, заметно ниже. Во время боя в лесистой местности такие пули легко пробивают листву, ветки и даже небольшие деревья, чего нельзя сказать о патронах калибра 5,45 мм, которые куда более чувствительны даже к атмосферным осадкам.

Попадая в кость, пули 7,62-мм боеприпасов также причиняют более значительный урон, в отличие от своих «малокалиберных» конкуренток. С другой стороны, 5,45 мм пули более опасны при поражении мягких тканей. За счет смещенного центра тяжести такая пуля, попадая в тело, начинает отклоняться от траектории, «кувыркаясь» и создавая полости. Это приводит к разрывам сосудов и вызывает обильное кровотечение.

Масса боеприпасов 7,62х39 мм также может рассматриваться и как их существенный недостаток. 5,45 мм боеприпасы легче примерно в полтора раза. Разница для несущего на себе десятки килограммов боевого снаряжения весьма заметная.

Таким образом, боец, вооруженный автоматом калибра 5,45 мм имеет возможность взять с собой в полтора раза больше патронов, что в боевых условиях зачастую имеет решающее значение.

Что касается кучности и точности стрельбы, здесь тоже немало спорных моментов. Практическое применение указанных боеприпасов показывает, что если на коротких дистанциях до 100 м 7,62 мм патрон выглядит предпочтительнее, то при стрельбе на 300 м дульная энергия пули 5,45 оказывается выше. За счет уменьшения массы пули снижается отдача, что, в свою очередь, делает стрельбу очередями более точной и удобной. Стрелку комфортнее вести непрерывный огонь, а значит, вероятность поражения цели становится выше.

Вместе с тем, говорить о том, что один вид патронов полностью вытеснит своего конкурента, не приходится. Несмотря на то, что в России вновь начинает развиваться производство автоматического оружия под калибр 7,62 мм, ожидать отказа от произведенных в огромных количествах 5,45 мм боеприпасов не приходится. Это вызвало бы серьезную перестройку всей системы снабжения вооруженных сил. В условиях продолжающейся спецоперации подобные «эксперименты» выглядят просто невозможными.

Еще одним аргументом в пользу одновременного использования российской армией двух видов боеприпасов является, например, производство концерном «Калашников» автоматов АК-12 и АК-15, а также ручных пулеметов РПЛ-20 и РПЛ-7 калибра 5,45 и 7,62 мм соответственно. При этом спрос на последние, отлично зарекомендовавшие себя в ходе боевых действий, чрезвычайно высок. Таким образом, можно утверждать, что использование патронов калибра как 5,45, так 7,62 мм сегодня является вполне оправданным в зависимости от условий ведения боевых действий и решаемых военнослужащими задач.