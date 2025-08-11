Зачем армия возвращается к калибру классического автомата Калашникова

  • Новость часаМинюст Молдавии решил распустить партии блока «Победа»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В Петербурге мигрантам запретили работать курьерами
    В Госдуме предложили разрешить получать водительские права с 16 лет
    Актер «Полицейского с Рублевки» записал видео в связи с рецидивом рака
    Опубликован текст мирного соглашения между Баку и Ереваном
    Путин запретил закупку для армии формы иностранного производства
    Баку и Ереван договорились установить дипломатические отношения
    Президент Киргизии отклонил закон об отмене уголовного наказания за многоженство
    В ФРГ анонсировали онлайн-встречу по Украине перед саммитом РФ и США
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Обмен суверенитета на мнимую мечту приводит к разрухе

    Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).

    7 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему против России не работают санкции и ультиматумы

    Весь этот «чайка-менеджмент», который устраивает Трамп по всему миру, врываясь в сложные и затяжные проблемы, крича, размахивая руками и столь же спешно убегая дальше, является олицетворением трансгуманистического мышления. А Россия находится по эту сторону гуманизма, а не по ту.

    0 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Конституция Украины и реальность противоречат друг другу

    Зеленский (выпускник юрфака, на минуточку) действует по очень простому принципу: если вам не нравится Конституция, то ее можно выкинуть куда подальше – кроме тех страниц, которые еще могут пригодиться для отмазок.

    5 комментариев
    11 августа 2025, 19:15 • Общество

    Зачем армия возвращается к калибру классического автомата Калашникова

    Зачем армия возвращается к калибру классического автомата Калашникова
    @ vk.com/kalashnikovgrp

    Tекст: Борис Джерелиевский

    Сразу несколько новых образцов стрелковых вооружений представлены в России и даже уже заказаны Минобороны РФ. Главным отличием и пулеметов, и автоматов концерна «Калашников» от уже привычных вооружений стало возвращение к классическому, послевоенному калибру 7,62. Зачем это сделано и для кого предназначены новые образцы, особенно в контексте идущей спецоперации?

    В стрелковом центре концерна «Калашников» состоялась презентация автоматов АК-15К (укороченный), компактного АК-15СК (малогабаритный) и нового ручного пулемета РПЛ-7, все под патрон 7,62х39 мм (М43). Впервые эти образцы были показаны на выставке вооружения и военных технологий IDEX-2025, которая проводилась в Объединенных Арабских Эмиратах в феврале 2025 года. И это как бы намекало, что расширение калибров новой линейки российского стрелкового оружия ориентировано на иностранный рынок. Патрон 7,62х39 мм действительно популярен за рубежом.

    Обращение военных к патрону М43 стало главной интригой состоявшейся презентации. Штатным калибром ВС РФ в настоящий момент является, напомним, 5,45х39 мм, а от калибра 7,62, принятого, например, в классическом АК-47, отказалась еще советская армия. На вооружении Росгвардии и подразделений МВД находится стрелковое оружие под данный калибр, но его использование в ВС России носит ограниченный характер.

    Зачем войскам новый штурмовой пулемет

    Обратимся к самому оружию. Начиная с 60-х годов ХХ века, когда пулемет РПД был заменен в Советской Армии на РПК, в пехотных отделениях не стало пулеметов с ленточным питанием под промежуточный патрон. Выбор в пользу РПК был сделан исходя из логистических и технологических соображений – он имел практически полную унификацию с АКМ. Кроме того, он был значительно проще в обслуживании и в эксплуатации, с ним легко управляться одиночному бойцу.

    Но при всех плюсах у него есть серьезный минус – из него сложно вести шквальный огонь на подавление, то есть одна из самых главных функций пулемета оказалась под вопросом. Но военное руководство исходило тогда из того, что задачи по подавлению противника будут решать пулеметы на штатной бронетехнике отделения (БМП или БТР), в то время как РПК отводилась вспомогательная функция.

    Большой войны, под которую и «затачивалась» тактика советской пехоты, не случилось, а в малых войнах нашим бойцам пришлось осваивать тактику малых групп, при которой часто приходилось действовать без поддержки бронетехники. И чтобы иметь достаточную огневую мощь, наши пехотинцы, разведчики и спецназовцы используют единые пулеметы ПК (ПКМ, «Печенег»). Но это грозное оружие тоже имеет недостаток - большую массу. Это осложняет ведения огня из неустойчивых положений, что бывает очень важно при штурмовых действиях и в некоторых других ситуациях. Не способствует этому и значительная отдача мощного боеприпаса.

    Тут, кстати, можно отметить, что во время войны во Вьетнаме советский РПД был желанным трофеем для американцев. Дело в том, что во время движения их подразделений в джунглях, впереди следовал головной дозор, состоящий из двух бойцов - «pointman» и «slackman».

    Идущий вторым «slackman» вооружался оружием, способным обрушить на внезапно появившегося неприятеля шквал огня, чтобы дать своим бойцам возможность укрыться и открыть ответный огонь. Первоначально применяли старые ПП «Томпсоны», но вскоре американцы оценили возможности РПД, который использовал полноценный автоматный патрон, легко проходящий через кусты и даже нетолстые стволы деревьев. У трофея в войсковых оружейных мастерских укорачивали ствол и пулемет становился более легким и разворотистым, превращаясь в этакий «автомат» с ленточным питанием. Этот опыт послужил одной из причин принятия на вооружение ВС США пулемета M249 SAW промежуточного калибра (5,56х45 НАТО) и массой 7,1 кг без патронов.

    СВО выявило острую потребность войск в легком и компактном штурмовом пулемете под промежуточный патрон, позволяющем пулеметчику носить больший боезапас, чем это позволяют винтовочно-пулеметные боеприпасы. В результате в зону спецоперации стали поступать РПД со складов длительного хранения. Но учитывая его устаревшую конструкцию и тот факт, что его производство давно прекращено, это был, конечно же, вынужденный компромисс.

    Как устроены пулеметы РПЛ-20 и РПЛ-7

    И вот концерн «Калашников» создал пулеметы РПЛ-20 (5,45х39) и РПЛ-7 (7,62х39), которые отличаются преимущественно калибром. Потребность в таком пулемете столь высока, что Министерство обороны приняло решение о его закупках и поставках еще до завершения госиспытаний, по совокупности полигонных испытаний и опыта применения на СВО опытной партии изделия. То есть бюрократические процедуры сведены до минимума.

    Следует отметить, что это уже не пулемет Калашникова, а принципиально новое оружие, которое, по оценкам специалистов, продемонстрировало столь же выдающуюся надежность.

    РПЛ полностью автоматический ручной пулемет (функция одиночного огня отсутствует) с ленточным питанием, открытым поворотным затвором, запирающимся на два боевых выступа, и газовым поршнем с длинным ходом. Пулемет выпускается в двух вариантах: с длинной ствола 590 мм (пехотный) и 415 мм (штурмовой). Ствол несъемный, но технические решения, примененные в пулемете, позволяют произвести до 480 выстрелов без критического перегрева, что значительно выше, чем аналогичный показатель у РПК.

    Питание 7,62-мм РПЛ осуществляется 80-патронной неразъемной лентой из мягкого короба. Пулемет весит 5,5 кг в неснаряженном состоянии. Длина 1100 мм (со стволом 590 мм) и 950 мм (со стволом 415 мм).

    Как мы видим, «штурмовой» вариант имеет те же линейные габариты, что и автомат. Приклад пулемета складной, корректируемый по высоте и длине. Оружие штатно комплектуется прибором малошумной стрельбы, съемными сошками и передней рукояткой управления огня, что очень актуально для штурмового применения.

    Также РПЛ имеет складную рукоятку для переноски. Пулемет оборудован базой Пикатинни на 46 слотов, позволяющий использовать самые разнообразные прицельные и осветительные приспособления. Предусмотрена возможность заряжания пулемета протягиванием ленты без открывания ствольной коробки.

    Штатный прицел – диоптрический, и это далеко не бесспорное решение. Привычный для нашего оружия открытый прицел облегчает стрельбу навскидку, не так чувствителен к загрязнению, а для точной стрельбы на дальние дистанции все же предпочтителен оптический прицел, или «спарка» коллиматорный прицел + магнифер.

    Параметры автоматов АК-15К и АК-15СК

    Представленные АК-15К и АК-15СК являются компактными версиями автомата АК-15, который, в свою очередь, является модернизацией АК-12М1 (2023 года) под патрон 7,62х39 мм. Главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев подтвердил, что эти автоматы создавались прежде всего в расчете на зарубежный рынок, но при этом Минобороны России уже сформировало госконтракт на АК-15К и АК-15СК. Заявляется, что госконтракт будет исполнен уже в текущем году.

    Оба этих автомата имеют цевья, обеспечивающие улучшенное охлаждение ствола. Цевье, накладка на газовую камеру и крышка ствольной коробки оснащены базами Пикатинни, которое позволяют использовать различные сошки, рукоятки управления огнем, упоры, различные прицелы и подствольные фонари. Приклады – складные, с регулируемой длиной и щекой.

    Длинна ствола АК-15К – 290 мм, АК-15СК – 228 мм. Масса 3,4 и 3,2 кг (без патронов), длина - 810 мм (со сложенным прикладом - 570 мм) и 750 мм (со сложенным прикладом 500 мм). В автоматах могут использоваться все магазины для 7,6 мм АК-серии, включая 30-зарядные штатные, 40 и 75 зарядные для РПК, 60-зарядные коммерческого производства.

    Главной изюминкой данных автоматов является их компактность, что может быть особенно важно при действиях в ограниченном пространстве, например, при штурмовых действиях в зданиях, в окопах, в тесной застройке.

    Небольшие габариты и сравнительно малый вес облегчают в том числе стрельбу без упора в плечо, с одной руки, смену плеч и рук. Все это позволяет говорить о том, что АК-15К является идеальным оружием для штурмовика, а АК-15СК удобным оружием самообороны для санитаров, артиллеристов, операторов коллективного оружия и дроноводов. А также для водителей, в том числе мотоциклов, баги и квадроциклов, которые доставляют штурмовиков к месту атаки. Патрон 7,62х39 мм имеет некоторые преимущества при бое на ближней и средней дистанции, особенно на урбанизированной местности, где бывает необходимым пробитие преград, например, в виде кирпичной кладки.

    Что касается заказа от МО РФ на образцы данной линейки, то едва ли он может означать полноценное возвращение этого калибра или даже его масштабное параллельное использование. Это вызвало бы слишком серьезные логистические сложности. Скорее всего речь идет об оружии ограниченного стандарта для вооружения контингентов, действующих в особых условиях – как уже указано выше. А также в странах, где данный калибр является основным.

    Главное
    Трамп заявил, что встреча на Аляске с Путиным будет предварительной
    Суд Армении признал незаконным задержание Карапетяна
    В Германии начато расследование махинаций при закупках газа
    Рой медуз нарушил работу фильтров насосных станций на крупнейшей АЭС Франции
    Жительницу Ярославля оштрафовали за сравнение новой школьной формы с нацистской
    Зоозащитники подали иск против зоопарка Лейпцига из-за усыпления тигрят
    Уехавшая из России актриса призналась в работе таксисткой в Париже

    Кто станет главным бенефициаром от встречи России и США

    Одного слова о предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа оказалось достаточно, чтобы сильно обрадовать рынки. Активы растут в цене с обеих сторон – и российской, и украинской. Мирный исход является на рынках настолько долгожданным, что реакция идет моментально. Что ждет российскую экономику и бизнес, если переговоры пройдут в позитивном ключе? Подробности

    Перейти в раздел

    Западные СМИ: Украина обречена уступить территорию

    «Позиция Киева о недопустимости территориальных уступок принципиальна, но в нынешних условиях нереалистична», – пишет британская Financial Times в преддверии саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Издание отмечает, что «ключевое различие заключается в фактической и юридической уступке территорий». Как западные СМИ оценивают предстоящую встречу лидеров России и США и чего ожидают? Подробности

    Перейти в раздел

    «Не проверяйте рабочую почту в выходные»

    «Социальные сети формируют искаженное представление об успехе». Врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук рассказал газете ВЗГЛЯД, почему молодое поколение россиян все чаще сталкивается с так называемым выгоранием и проблемами на работе – и как этому можно помочь. Подробности

    Перейти в раздел

    Как США мешают России и Китаю в Закавказье

    Закавказье стало ареной грандиозного противостояния между сильнейшими мировыми державами, и цена вопроса – транспортная связность всего евразийского континента. По крайней мере, именно так выглядит заключенная в США Арменией и Азербайджаном сделка по созданию так называемого Зангезурского коридора. Каковы в данном случае интересы Вашингтона, Москвы и Пекина? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации