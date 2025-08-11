Зачем армия возвращается к калибру классического автомата Калашникова

Tекст: Борис Джерелиевский

В стрелковом центре концерна «Калашников» состоялась презентация автоматов АК-15К (укороченный), компактного АК-15СК (малогабаритный) и нового ручного пулемета РПЛ-7, все под патрон 7,62х39 мм (М43). Впервые эти образцы были показаны на выставке вооружения и военных технологий IDEX-2025, которая проводилась в Объединенных Арабских Эмиратах в феврале 2025 года. И это как бы намекало, что расширение калибров новой линейки российского стрелкового оружия ориентировано на иностранный рынок. Патрон 7,62х39 мм действительно популярен за рубежом.

Обращение военных к патрону М43 стало главной интригой состоявшейся презентации. Штатным калибром ВС РФ в настоящий момент является, напомним, 5,45х39 мм, а от калибра 7,62, принятого, например, в классическом АК-47, отказалась еще советская армия. На вооружении Росгвардии и подразделений МВД находится стрелковое оружие под данный калибр, но его использование в ВС России носит ограниченный характер.

Зачем войскам новый штурмовой пулемет

Обратимся к самому оружию. Начиная с 60-х годов ХХ века, когда пулемет РПД был заменен в Советской Армии на РПК, в пехотных отделениях не стало пулеметов с ленточным питанием под промежуточный патрон. Выбор в пользу РПК был сделан исходя из логистических и технологических соображений – он имел практически полную унификацию с АКМ. Кроме того, он был значительно проще в обслуживании и в эксплуатации, с ним легко управляться одиночному бойцу.

Но при всех плюсах у него есть серьезный минус – из него сложно вести шквальный огонь на подавление, то есть одна из самых главных функций пулемета оказалась под вопросом. Но военное руководство исходило тогда из того, что задачи по подавлению противника будут решать пулеметы на штатной бронетехнике отделения (БМП или БТР), в то время как РПК отводилась вспомогательная функция.

Большой войны, под которую и «затачивалась» тактика советской пехоты, не случилось, а в малых войнах нашим бойцам пришлось осваивать тактику малых групп, при которой часто приходилось действовать без поддержки бронетехники. И чтобы иметь достаточную огневую мощь, наши пехотинцы, разведчики и спецназовцы используют единые пулеметы ПК (ПКМ, «Печенег»). Но это грозное оружие тоже имеет недостаток - большую массу. Это осложняет ведения огня из неустойчивых положений, что бывает очень важно при штурмовых действиях и в некоторых других ситуациях. Не способствует этому и значительная отдача мощного боеприпаса.

Тут, кстати, можно отметить, что во время войны во Вьетнаме советский РПД был желанным трофеем для американцев. Дело в том, что во время движения их подразделений в джунглях, впереди следовал головной дозор, состоящий из двух бойцов - «pointman» и «slackman».

Идущий вторым «slackman» вооружался оружием, способным обрушить на внезапно появившегося неприятеля шквал огня, чтобы дать своим бойцам возможность укрыться и открыть ответный огонь. Первоначально применяли старые ПП «Томпсоны», но вскоре американцы оценили возможности РПД, который использовал полноценный автоматный патрон, легко проходящий через кусты и даже нетолстые стволы деревьев. У трофея в войсковых оружейных мастерских укорачивали ствол и пулемет становился более легким и разворотистым, превращаясь в этакий «автомат» с ленточным питанием. Этот опыт послужил одной из причин принятия на вооружение ВС США пулемета M249 SAW промежуточного калибра (5,56х45 НАТО) и массой 7,1 кг без патронов.

СВО выявило острую потребность войск в легком и компактном штурмовом пулемете под промежуточный патрон, позволяющем пулеметчику носить больший боезапас, чем это позволяют винтовочно-пулеметные боеприпасы. В результате в зону спецоперации стали поступать РПД со складов длительного хранения. Но учитывая его устаревшую конструкцию и тот факт, что его производство давно прекращено, это был, конечно же, вынужденный компромисс.

Как устроены пулеметы РПЛ-20 и РПЛ-7

И вот концерн «Калашников» создал пулеметы РПЛ-20 (5,45х39) и РПЛ-7 (7,62х39), которые отличаются преимущественно калибром. Потребность в таком пулемете столь высока, что Министерство обороны приняло решение о его закупках и поставках еще до завершения госиспытаний, по совокупности полигонных испытаний и опыта применения на СВО опытной партии изделия. То есть бюрократические процедуры сведены до минимума.

Следует отметить, что это уже не пулемет Калашникова, а принципиально новое оружие, которое, по оценкам специалистов, продемонстрировало столь же выдающуюся надежность.

РПЛ полностью автоматический ручной пулемет (функция одиночного огня отсутствует) с ленточным питанием, открытым поворотным затвором, запирающимся на два боевых выступа, и газовым поршнем с длинным ходом. Пулемет выпускается в двух вариантах: с длинной ствола 590 мм (пехотный) и 415 мм (штурмовой). Ствол несъемный, но технические решения, примененные в пулемете, позволяют произвести до 480 выстрелов без критического перегрева, что значительно выше, чем аналогичный показатель у РПК.

Питание 7,62-мм РПЛ осуществляется 80-патронной неразъемной лентой из мягкого короба. Пулемет весит 5,5 кг в неснаряженном состоянии. Длина 1100 мм (со стволом 590 мм) и 950 мм (со стволом 415 мм).

Как мы видим, «штурмовой» вариант имеет те же линейные габариты, что и автомат. Приклад пулемета складной, корректируемый по высоте и длине. Оружие штатно комплектуется прибором малошумной стрельбы, съемными сошками и передней рукояткой управления огня, что очень актуально для штурмового применения.

Также РПЛ имеет складную рукоятку для переноски. Пулемет оборудован базой Пикатинни на 46 слотов, позволяющий использовать самые разнообразные прицельные и осветительные приспособления. Предусмотрена возможность заряжания пулемета протягиванием ленты без открывания ствольной коробки.

Штатный прицел – диоптрический, и это далеко не бесспорное решение. Привычный для нашего оружия открытый прицел облегчает стрельбу навскидку, не так чувствителен к загрязнению, а для точной стрельбы на дальние дистанции все же предпочтителен оптический прицел, или «спарка» коллиматорный прицел + магнифер.

Параметры автоматов АК-15К и АК-15СК

Представленные АК-15К и АК-15СК являются компактными версиями автомата АК-15, который, в свою очередь, является модернизацией АК-12М1 (2023 года) под патрон 7,62х39 мм. Главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев подтвердил, что эти автоматы создавались прежде всего в расчете на зарубежный рынок, но при этом Минобороны России уже сформировало госконтракт на АК-15К и АК-15СК. Заявляется, что госконтракт будет исполнен уже в текущем году.

Оба этих автомата имеют цевья, обеспечивающие улучшенное охлаждение ствола. Цевье, накладка на газовую камеру и крышка ствольной коробки оснащены базами Пикатинни, которое позволяют использовать различные сошки, рукоятки управления огнем, упоры, различные прицелы и подствольные фонари. Приклады – складные, с регулируемой длиной и щекой.

Длинна ствола АК-15К – 290 мм, АК-15СК – 228 мм. Масса 3,4 и 3,2 кг (без патронов), длина - 810 мм (со сложенным прикладом - 570 мм) и 750 мм (со сложенным прикладом 500 мм). В автоматах могут использоваться все магазины для 7,6 мм АК-серии, включая 30-зарядные штатные, 40 и 75 зарядные для РПК, 60-зарядные коммерческого производства.

Главной изюминкой данных автоматов является их компактность, что может быть особенно важно при действиях в ограниченном пространстве, например, при штурмовых действиях в зданиях, в окопах, в тесной застройке.

Небольшие габариты и сравнительно малый вес облегчают в том числе стрельбу без упора в плечо, с одной руки, смену плеч и рук. Все это позволяет говорить о том, что АК-15К является идеальным оружием для штурмовика, а АК-15СК удобным оружием самообороны для санитаров, артиллеристов, операторов коллективного оружия и дроноводов. А также для водителей, в том числе мотоциклов, баги и квадроциклов, которые доставляют штурмовиков к месту атаки. Патрон 7,62х39 мм имеет некоторые преимущества при бое на ближней и средней дистанции, особенно на урбанизированной местности, где бывает необходимым пробитие преград, например, в виде кирпичной кладки.

Что касается заказа от МО РФ на образцы данной линейки, то едва ли он может означать полноценное возвращение этого калибра или даже его масштабное параллельное использование. Это вызвало бы слишком серьезные логистические сложности. Скорее всего речь идет об оружии ограниченного стандарта для вооружения контингентов, действующих в особых условиях – как уже указано выше. А также в странах, где данный калибр является основным.