Какие существуют противопоказания к вакцинации от коронавируса?

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НОВОСТЬ ЧАСА

Лукашенко предложил разработать долгосрочную стратегию союза России и Белоруссии

1 июля, четверг  |  Последнее обновление — 14:01  |  vz.ru
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Почему морковь и картофель стали дороже бананов

Космические цены на морковь и картофель в летний период имеют причины Евгений Биятов/РИА Новости
Как бананы из Эквадора стали стоить в России дешевле, чем морковь и картофель? Такой вопрос жительница Липецка задала президенту Владимиру Путину во время прямой линии. Чтобы летом овощи в России росли в цене, а не падали – это крайне необычно. Как это ни парадоксально, но виноваты в этом не только рекордный урожай 2019 года и прошедшая затяжная зима, но и общемировой разгон инфляции силами США и Европы.  Подробности...
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Вакцинация, цены и выборы. Путин ответил на вопросы россиян

За 3 часа 42 минуты прямой линии с россиянами Путин дал ответ на 68 вопросов Sputnik/Sergei Savostyanov/Pool/REUTERS
В среду состоялась 18-я по счету и первая после прошлогоднего локдауна прямая линия Путина. В центре разговора президента с россиянами оказалась вакцинация и борьба с пандемией. Президент также ответил на такие волнующие россиян темы, как рост цен на продукты и тарифы ЖКХ. Он также рассказал, почему не видит смысла во встрече с Зеленским, а Украина не внесена в список недружественных РФ государств. Подробности...
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Американскую воздушную мощь создал русский эмигрант

Биография Игоря Сикорского хорошо изучена – уроженец Киева, ученый, изобретатель, философ, богослов Общественное достояние
Ровно 90 лет назад Игорь Сикорский получил патент на создание вертолета собственной конструкции. К сожалению, это произошло в США, но мысль о постройке геликоптера, способного поднимать в воздух груз и пассажиров, зародилась у него еще тогда, когда он жил в Российской империи. Вынужденная эмиграция авиаконструктора оказалась подарком для Пентагона. Подробности...
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Чехию поразила политическая шизофрения

Посольство России в Праге избавили от требования передать городу полгектара своей земли CTK Photo/Vit Simanek/Global Look Press
Полиция Чехии не нашла достаточных доказательств для того, чтобы предъявить кому-либо из россиян официальные обвинения по делу о взрывах во Врбетице. Со своей стороны, чешский МИД вмешался в ситуацию с посольством РФ и запретил пражским властям претендовать на его земли. Означает ли это, что чехи все-таки одумались и больше не хотят обострять отношения с Россией?  Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Трагическое кукареку эпохи в гламурных интерьерах

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Градус оппозиционности снижается, зато повышается градус идиотизма. Желтая шестиконечная звезда с контурами из колючей проволоки и надписью «не привит» – познавательный знак клинического идиота. Совершенно безотносительно непростого разговора о вакцинации. Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий

России надо осторожно вступаться за Белоруссию

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Санкционные игры Минска и Брюсселя – это все еще про переговорные позиции, а не про сжигание мостов. А потому не стоит спешить вставать грудью за союзника. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Нужно ли давать чехам на пиво

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Чешские власти потребовали от России 25,5 млн евро компенсаций за «взрывы складов во Врбетице». Как Москве реагировать на это хамство? Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
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«Прямая линия» Путина. Главное

Прямая линия с Владимиром Путиным

Обсуждение: 12 комментариев

Нефть по 100 долларов вредна для России

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Москвичи спасаются от аномальной жары

В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
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В Крыму из-за сильных ливней введен режим ЧС

В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
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Переговоры лидеров России и США в Женеве

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Лукашенко предложил разработать долгосрочную стратегию союза России и Белоруссии
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    Какие существуют противопоказания к вакцинации от коронавируса?

    		    1 июля 2021, 12:52
    Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
    Текст: Наталья Макарова

    В ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил о том, что работодатели не имеют права заставлять сотрудников прививаться от коронавируса при наличии у них медицинских противопоказаний. О каких именно противопоказаниях идет речь?

    «Спутник V»

    Комбинированная векторная вакцина «Гам-КОВИД-Вак», известная также как «Спутник V», получена биотехнологическим путем, при котором вирус SARS-CoV-2 не используется. Существуют две разновидности вакцины: в форме жидкого препарата и вакцина «Гам-КОВИД-Вак-Лио» в форме лиофилизата – порошка для приготовления раствора для внутримышечных инъекций.

    Вакцинация «Спутник V» противопоказана при гиперчувствительности к какому-либо компоненту препарата, тяжелых аллергических реакциях, во время беременности и в период грудного вскармливания, а также людям в возрасте до 18 лет.

    В случае острых инфекционных и неинфекционных заболеваний или обострении хронических заболеваний вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ прививку можно ставить после нормализации температуры.

    Противопоказаниями для введения второго компонента вакцины являются тяжелые поствакцинальные осложнения на введение первой дозы препарата. Среди них анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40 °C и тому подобное. 

    Врачи рекомендуют с осторожностью отнестись к вопросу вакцинации «Спутником V» при хронических заболеваниях печени и почек, эндокринных заболеваниях (выраженных нарушениях функции щитовидной железы и сахарном диабете в стадии декомпенсации), тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии и других заболеваниях ЦНС, остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах, перикардитах.

    Также вакцинация может представлять риск для пациентов с аутоиммунными заболеваниями, так как стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания. Особенно следует с осторожностью относиться к пациентам с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний, со злокачественными новообразованиями.

    Кроме того, у пациентов, получающих иммуносупрессивную терапию, и пациентов с иммунодефицитом может не развиться достаточный иммунный ответ. Поэтому прием препаратов, угнетающих функцию иммунной системы, противопоказан в течение как минимум одного месяца до и после вакцинации из-за риска снижения иммуногенности.

    «ЭпиВакКорона»

    Противопоказания к применению пептидного препарата «ЭпиВакКорона» аналогичны с вакцинированием «Спутником V». Вакцину также вводят двукратно с интервалом 21 день. Отличия в том, что от «ЭпиВакКороны» следует отказаться в случае иммунодефицита (первичного), злокачественных заболеваний крови и новообразований.

    Если после введения первой дозы вакцины «ЭпиВакКорона» развилась аллергическая реакция, вводить вторую дозу вакцины запрещается. Конкретное решение о необходимости проведения прививок больным с хроническими заболеваниями, злокачественными болезнями крови, новообразованиями и тому подобным зависит от степени риска заболевания.

    «КовиВак»

    Инактивированная вакцина «КовиВак» на основе вируса SARS-CoV-2 вводится двукратно с интервалом 14 дней. Противопоказаниями к ее применению являются серьезная поствакцинальная реакция, в том числе температура выше 40 °С, гиперемия или отек более 8 см в диаметре, осложнение (коллапс или шокоподобное состояние, развившееся в течение 48 часов после вакцинации, судороги, сопровождаемые или не сопровождаемые лихорадочным состоянием) на любую предыдущую вакцинацию.

    Нельзя вакцинироваться «КовиВак» при отягощенном аллергологическом анамнезе, в том числе анафилактическом шоке, отеке Квинке, полиморфной экссудативной экземе, гиперчувствительности или аллергических реакциях на введение каких-либо вакцин ранее, известных аллергических реакциях на компоненты вакцины.

    Отложить вакцинацию медики рекомендуют в случае острых лихорадочных состояний, острых инфекционных и неинфекционных заболеваний, включая период реконвалесценции. Вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления. В остальном противопоказания схожи с другими вакцинами.

    «Спутник Лайт»

    Противопоказания к применению вакцины «Спутник Лайт» аналогичны «Спутник V». У людей с предсуществующим иммунитетом к коронавирусу отмечен выраженный рост титра антител на 10 день после вакцинации. Это значит, что данный препарат можно применять для вакцинации ранее переболевших COVID-19 после снижения титра антител с целью предотвращения повторных случаев заболевания.

    Согласно международным и российским исследованиям, устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у людей, переболевших новой коронавирусной инфекцией, сохраняется в течение в среднем шести месяцев после перенесенной инфекции с постепенным его угасанием к 9-12 месяцам.

    Кроме того, необходимо учитывать «новые» мутации вируса SARS-CoV-2. Поэтому в данный момент необходимо проводить вакцинацию против COVID-19 после шести месяцев после перенесенного заболевания, в том числе у ранее вакцинированных, или после шести месяцев после предыдущей первичной вакцинации.

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