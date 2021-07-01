Какие существуют противопоказания к вакцинации от коронавируса?

В ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил о том, что работодатели не имеют права заставлять сотрудников прививаться от коронавируса при наличии у них медицинских противопоказаний. О каких именно противопоказаниях идет речь?

«Спутник V»

Комбинированная векторная вакцина «Гам-КОВИД-Вак», известная также как «Спутник V», получена биотехнологическим путем, при котором вирус SARS-CoV-2 не используется. Существуют две разновидности вакцины: в форме жидкого препарата и вакцина «Гам-КОВИД-Вак-Лио» в форме лиофилизата – порошка для приготовления раствора для внутримышечных инъекций.

Вакцинация «Спутник V» противопоказана при гиперчувствительности к какому-либо компоненту препарата, тяжелых аллергических реакциях, во время беременности и в период грудного вскармливания, а также людям в возрасте до 18 лет.

В случае острых инфекционных и неинфекционных заболеваний или обострении хронических заболеваний вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ прививку можно ставить после нормализации температуры.

Противопоказаниями для введения второго компонента вакцины являются тяжелые поствакцинальные осложнения на введение первой дозы препарата. Среди них анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40 °C и тому подобное.

Врачи рекомендуют с осторожностью отнестись к вопросу вакцинации «Спутником V» при хронических заболеваниях печени и почек, эндокринных заболеваниях (выраженных нарушениях функции щитовидной железы и сахарном диабете в стадии декомпенсации), тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии и других заболеваниях ЦНС, остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах, перикардитах.

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Также вакцинация может представлять риск для пациентов с аутоиммунными заболеваниями, так как стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания. Особенно следует с осторожностью относиться к пациентам с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний, со злокачественными новообразованиями.

Кроме того, у пациентов, получающих иммуносупрессивную терапию, и пациентов с иммунодефицитом может не развиться достаточный иммунный ответ. Поэтому прием препаратов, угнетающих функцию иммунной системы, противопоказан в течение как минимум одного месяца до и после вакцинации из-за риска снижения иммуногенности.

«ЭпиВакКорона»

Противопоказания к применению пептидного препарата «ЭпиВакКорона» аналогичны с вакцинированием «Спутником V». Вакцину также вводят двукратно с интервалом 21 день. Отличия в том, что от «ЭпиВакКороны» следует отказаться в случае иммунодефицита (первичного), злокачественных заболеваний крови и новообразований.

Если после введения первой дозы вакцины «ЭпиВакКорона» развилась аллергическая реакция, вводить вторую дозу вакцины запрещается. Конкретное решение о необходимости проведения прививок больным с хроническими заболеваниями, злокачественными болезнями крови, новообразованиями и тому подобным зависит от степени риска заболевания.

«КовиВак»

Инактивированная вакцина «КовиВак» на основе вируса SARS-CoV-2 вводится двукратно с интервалом 14 дней. Противопоказаниями к ее применению являются серьезная поствакцинальная реакция, в том числе температура выше 40 °С, гиперемия или отек более 8 см в диаметре, осложнение (коллапс или шокоподобное состояние, развившееся в течение 48 часов после вакцинации, судороги, сопровождаемые или не сопровождаемые лихорадочным состоянием) на любую предыдущую вакцинацию.

Нельзя вакцинироваться «КовиВак» при отягощенном аллергологическом анамнезе, в том числе анафилактическом шоке, отеке Квинке, полиморфной экссудативной экземе, гиперчувствительности или аллергических реакциях на введение каких-либо вакцин ранее, известных аллергических реакциях на компоненты вакцины.

Отложить вакцинацию медики рекомендуют в случае острых лихорадочных состояний, острых инфекционных и неинфекционных заболеваний, включая период реконвалесценции. Вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления. В остальном противопоказания схожи с другими вакцинами.

«Спутник Лайт»

Противопоказания к применению вакцины «Спутник Лайт» аналогичны «Спутник V». У людей с предсуществующим иммунитетом к коронавирусу отмечен выраженный рост титра антител на 10 день после вакцинации. Это значит, что данный препарат можно применять для вакцинации ранее переболевших COVID-19 после снижения титра антител с целью предотвращения повторных случаев заболевания.

Согласно международным и российским исследованиям, устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у людей, переболевших новой коронавирусной инфекцией, сохраняется в течение в среднем шести месяцев после перенесенной инфекции с постепенным его угасанием к 9-12 месяцам.

Кроме того, необходимо учитывать «новые» мутации вируса SARS-CoV-2. Поэтому в данный момент необходимо проводить вакцинацию против COVID-19 после шести месяцев после перенесенного заболевания, в том числе у ранее вакцинированных, или после шести месяцев после предыдущей первичной вакцинации.

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