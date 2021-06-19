Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

Оглашен общефедеральный список «Единой России» на выборы

19 июня, суббота  |  Последнее обновление — 17:43  |  vz.ru
Разделы

Стремительно дорожающая нефть опасна для России

У экспертов почти нет сомнений, что нефть снова будет дорогой долгие годы Егор Алеев/ТАСС
Нефть уже достигла двухлетнего максимума, но будет расти и дальше. Сомнений в том, что она может вернуться к 100, а то и 200 долларам за баррель, уже практически ни у кого нет. Международные и российские эксперты говорят о начале нового цикла дорогой нефти, третьего в мировой истории. Парадоксально, но и для России, и для других экспортеров столь дорогая нефть опасна. В их интересах сдержать ее рост. Подробности...
Перейти в раздел…

«Скучно не будет». Чего ждать от будущей Госдумы

Политологи предсказывают существенное обновление состава Госдумы после выборов facebook.com/CIKRussia
В России официально стартовала кампания по выборам в Госдуму. Она будет сильно отличаться от привычных избирательных кампаний. Среди причин – общий запрос избирателей на обновление и фактор пандемии. И хотя партии еще официально не озвучили списки своих кандидатов, политологи прогнозируют серьезное изменение «политического контура» в стране по итогам выборов. Подробности...
Перейти в раздел…

Как изменится жизнь непривитых россиян

Очередь на вакцинацию за последние дни в Москве выросла в четыре раза, сообщили власти Владимир Смирнов/ТАСС
Власти регионов начали вводить запреты для тех, кто отказывается делать прививку от COVID-19. Такие россияне не смогут лечь в больницу на плановое лечение, а также попасть на прием к мировому судье. Вакцинация под угрозой увольнения началась на многих предприятиях. Стоит ли ожидать волны судебных исков от тех, кто сочтет свои права нарушенными? Подробности...
Перейти в раздел…

Американские истребители разорят украинские ВВС

Истребители F-16 осваиваются по периметру российских границ ZUMA/ТАСС
Советская военная авиатехника доживает на Украине последние годы. Лишним подтверждением этому послужило предложение вооружить ВВС этой страны истребителями F-16. Каковы шансы, что украинские летчики будут летать на американских машинах, какую цену придется заплатить за это решение Украине – и какую угрозу эти машины будут представлять для России? Подробности...
Перейти в раздел…

Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе, почему этого не произошло? Подробности...
Перейти в раздел…

Роналду поступил как ответственный человек

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Мультимиллионер Роналду позволил себе просто убрать из кадра бутылки с «Кока-Колой», заменив их водой, да еще и очевидным образом это подчеркнув. После чего капитализация «Коки» рухнула на четыре миллиарда. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев

Россия должна жить по заветам Киплинга

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Многие национально ориентированные силы Европы именно так и смотрят сегодня на консервативную Россию – как на единственную защиту от мультикультурного разложения. Подробности...
Обсуждение: 99 комментариев

Украинские олигархи рассчитывают на компенсацию за Крым

Елена Герасимова
Елена Герасимова, Журналист, Донецк
Крым давно находится в составе России, однако все это время украинские олигархи пытаются вернуть свою собственность или хотя бы получить за нее компенсацию. Ирония судьбы в том, что проще им это будет сделать, если в Киеве признают Крым частью России. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
Перейти в раздел…

Футбол и «война напитков»

Как запретить женщинам пить

Встреча Путина и Байдена: главное

Перейти в раздел…

В Крыму из-за сильных ливней введен режим ЧС

В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
Подробности...

Переговоры лидеров России и США в Женеве

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки
Подробности...

Умер дважды Герой Советского Союза космонавт Шаталов

Дважды Герой Советского Союза, совершивший три космических полета, Владимир Шаталов ушел из жизни на 94-м году жизни. Во время одного из его полетов впервые в мире была осуществлена ручная стыковка космических кораблей
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как изменилось отношение к риску заболеть коронавирусом за период пандемии в вашем окружении?
  • Тревожность усилилась

  • Тревожность ослабла

  • Стабильно высокая тревожность

  • Стабильно низкая тревожность
Кто станет победителем чемпионата Европы по футболу Евро-2020?
  • Англия

  • Бельгия

  • Германия

  • Испания

  • Италия

  • Нидерланды

  • Португалия

  • Россия

  • Франция

  • Хорватия

  • Другая страна
Электросамокаты на улицах города – это в первую очередь:
  • Удобство

  • Опасность
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Оглашен общефедеральный список «Единой России» на выборы
    США начали выводить войска с Ближнего Востока из-за России и Китая Госдеп и МИД Польши обсудили борьбу с «Северным потоком – 2» Захарова назвала власти Украины мазохистами Умер писатель Слава Сэ
    Очевидцы рассказали о «пугающем» самолете L-410 в Кузбассе В США призвали не относить Россию к лагерю «плохих парней» Пропавшую под Нижним Новгородом американскую студентку нашли мертвой Венгерский футболист потерял сознание на игре против французов
    Секретарь СНБО Украины пошутил про ЧС в Крыму Встреча Путина и Байдена нанесла «огромную травму» Польше Иммунолог оценил шансы умереть без прививки от коронавируса Певицу Максим ввели в искусственную кому

    ответные действия


    Минск решил не принимать самолеты с Украины

    «злонамеренные действия»


    Британия поставила России условие для встречи Джонсона и Путина

    китайский взгляд


    СМИ заподозрили Байдена в попытке «унизить русский народ» после встречи с Путиным

    Видео

    саммит в женеве


    Почему Зеленского расстроили переговоры лидеров России и США

    ипотечный бум


    Рынку недвижимости обещают падение цен

    Страна НАТО


    База Турции в Азербайджане станет опасным вызовом для России

    хитрая интрига


    Байден вбивает клин между Россией и Китаем

    часть России


    Елена Герасимова: Украинские олигархи рассчитывают на компенсацию за Крым

    защита от разложения


    Владимир Можегов: Россия должна жить по заветам Киплинга

    Красивый гол


    Игорь Мальцев: Роналду поступил как ответственный человек

    Случайный выстрел


    Как перевернулось дело инспектора из-под Новосибирска, застрелившего нарушителя

    на ваш взгляд


    Как изменилось отношение к риску заболеть коронавирусом за период пандемии в вашем окружении?

    Как изменится жизнь непривитых россиян

    Очередь на вакцинацию за последние дни в Москве выросла в четыре раза, сообщили власти    19 июня 2021, 17:30
    Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков,
    Николай Васильев

    Власти регионов начали вводить запреты для тех, кто отказывается делать прививку от COVID-19. Такие россияне не смогут лечь в больницу на плановое лечение, а также попасть на прием к мировому судье. Вакцинация под угрозой увольнения началась на многих предприятиях. Стоит ли ожидать волны судебных исков от тех, кто сочтет свои права нарушенными?

    Департамент здравоохранения столицы накануне уточнил, что объявленные ранее ограничения в плановой госпитализации будут действовать в течение месяца. В департаменте также опровергли слухи о том, что вслед за стационарами перестанут оказывать помощь непривитым пациентам и поликлиники.

    Ранее департамент сообщил, что больницы временно прекращают плановую госпитализацию тех, кто не может предъявить сертификат о полученных уколах от COVID-19 или справку о наличии в крови антител. Запрет не распространяется на пациентов с онкологией, гематологией, а также на тех, кому подобные уколы противопоказаны по медицинским причинам.

    Как считает руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов, меры, которые принимают санитарные власти против третьей волны ковида, во многом запоздали и выглядят достаточно хаотично. «Я абсолютно согласен с решением о том, что во время пандемии укол от ковида должен быть условием плановой госпитализации. Но почему это решение не было принято шесть месяцев назад? – задается вопросом эксперт. – Во время первой волны медицинской вертикали дали огромные полномочия, которые она за все время никак не использовала. Например, даже само медицинское сообщество оказалось более чем за полгода вакцинации вакцинированным далеко не полностью», – напомнил Кузнецов.

    «И я не понимаю, что сделали санитарные власти за эти полгода для создания, например, правовой нормативной базы для вакцинации. Сейчас – после известных распоряжений Роспотребнадзора – глава муниципалитета видит необходимость эпидемиологических мероприятий одним образом, частный предприниматель – другим, главврач – третьим, директор школы – четвертым. И все выступают со своими инициативами, причем публично», – сетует Кузнецов.

    Вслед за медицинскими властями Москвы аналогичные запреты ввели и судебные. Мировые судьи будут проводить личный прием только для граждан, сделавших прививку или получивших справку о наличии антител. «Доступ в здания судов лиц, не являющихся участниками процессов (в том числе представителей СМИ), временно ограничен, за исключением имеющих сертификат о вакцинации или справку о наличии антител», – заявили в Мосгорсуде. Процессуальные документы граждане могут подать дистанционно, воспользовавшись услугами почтовой связи или личным кабинетом на портале mos-sud.ru. В суде также уточнили, что все зарегистрированные дела и материалы подлежат рассмотрению в соответствии с расписанием.

    В адвокатском сообществе подобные меры встретили с пониманием. «Они необходимы для защиты здоровья не только судей, но и других участников любого процесса. Чем больше будет ограничений, связанных с отсутствием вакцинации, тем быстрее наши граждане сделают прививку и тем самым защитят себя. Я не думаю, что социальные права тех, кто отказывается вакцинироваться, нарушены, – особенно, когда идет рост заболевания», – сказала газете ВЗГЛЯД специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш. «Лично я сделала прививку еще в январе. Я постоянно хожу по судам и понимаю, насколько это опасно», – добавила адвокат. Тем же, кому укол противопоказан по состоянию здоровья, придется ходатайствовать о переносе заседания на другую дату, пояснила она.

    Что касается возможной подачи исков со стороны тех, кто считает принуждение к вакцинации нарушением конституционных прав, то «эти иски будут заведомо проигрышные, поскольку судьи по этому поводу, скорее всего, получат разъяснения вышестоящих судов». По мнению Ярмуш, всплеск пандемии – это веский юридический повод ввести меры принуждения: «Наши власти вообще долго ждали, давая возможность гражданам свободно прививаться.

    В Израиле практически директивно вакцинировали все население – не пускали непривитых ни на работу в офис, ни на прием к врачам.

    Теперь в этой стране распространение инфекции остановилось». Ее коллега, адвокат Сергей Жорин, в свою очередь, напомнил, что во многих случаях заседания можно проводить дистанционно по видеосвязи. «Это не только повысит результативность работы судей, но и позволит бороться с распространением COVID-19 без нарушения чьих-либо прав. У судов давным-давно есть соответствующие технические возможности. Я уже не говорю про обычных пользователей и юристов», – говорит Жорин.

    Тем временем правоохранительные органы Москвы развернули борьбу с изготовлением и сбытом фиктивных справок об отсутствии вируса и сертификатов о вакцинации. По фактам подобного мошенничества возбуждено уже 24 уголовных дела, сообщили в столичном ГУ МВД.

    В пятницу вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов по итогам встречи с сотрудниками мэрии сообщил о том, что власти разрешили отстранять от работы и оставлять на это время без зарплаты сотрудников, которые откажутся от вакцинации. Позднее Миронов опроверг свои слова, уточнив, что на самом деле подобного разрешения в мэрии не давали, однако наказывать сотрудников в подобном порядке и так уже позволяет действующее законодательство.

    Как рассказал газете ВЗГЛЯД сотрудник одного из столичных предприятий, подотчетных мэрии, в его коллективе подобные меры уже приняты, – те, кто отказался от вакцинации, принудительно отправлены на «удаленку» и лишены премии. «Им оставили только голый оклад», – сказал собеседник.

    Ранее Совет ректоров Москвы и Московской области рекомендовал с 1 сентября допускать к занятиям только привитых студентов. Власти Подмосковья ввели ограничение для спортивных, развлекательных, культурных мероприятий. На них могут присутствовать не более 1500 человек. Однако «количество привитых зрителей можно увеличить на 20%» – главное, чтобы у участников были на руках сертификаты о вакцинации.

    Власти Карелии в субботу объявили, что отели и турбазы с 15 июля будут принимать постояльцев только с отрицательным ПЦР-тестом на COVID или справкой о вакцинации.

    Администрация аэропорта Южно-Сахалинска издала приказ о вакцинации 60% сотрудников, сообщил в субботу телеканал АСТВ. «Сотрудники, не прошедшие вакцинацию, на основании аб. 8 ч. 1 ст. 76 Трудового кодекса РФ будут отстранены от работы», – говорится в приказе. Ранее на Сахалине, как в ряде других регионов России, была введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан.

    Зато для привитых россиян появляется все больше льгот. Так, в субботу в некоторых ресторанах столицы начинается эксперимент – там откроются «бесковидные» зоны, в которые начнут пускать по сгенерированному QR-коду о вакцинации двумя компонентами. Эти зоны без специальной рассадки и масок будут работать и в ночное время. Известно, что в эксперименте поначалу примут участие сначала три заведения.

    На ваш взгляд

     
    Как изменилось отношение к риску заболеть коронавирусом за период пандемии в вашем окружении?




    Обсуждение:  42 комментария
    Некоторые работодатели стараются финансово стимулировать работников прививаться. Так, на «АвтоВАЗе» начали выплачивать по 1,5 тыс. рублей всем тем, кто сделает хотя бы первый укол до 16 июля. Те, кто укололся раньше, тоже получат эти деньги. Более внушительные суммы обещаны работникам телеканала RT. Как сообщала его главный редактор Маргарита Симоньян, каждый сотрудник, который уже сделал прививку или сделает ее до 10 июля, получит 57500 рублей.

    По мнению Глеба Кузнецова, жесткость принимаемых мер может вызвать у некоторых россиян шок – прежде всего в ситуациях, когда прививаться их заставляет работодатель. «Сейчас ожидать волны судебных исков к работодателям не стоит, но когда заболеваемость пойдет на убыль, люди могут начать отстаивать свои трудовые права. «Уровень недовольства любым принуждением на рабочем месте к чему бы то ни было, что прямо не относится к трудовым обязанностям, всегда высок. И атмосферу доверия в обществе такое принуждение очевидно не укрепляет. Но сейчас очевидно цифры вакцинированных пойдут наверх. То есть задача решится», – подытожил эксперт.

    Не исключено, что сертификат о вакцинации вскоре потребуется россиянам и для поездок на самолете или поезде. В субботу ТАСС сообщил о том, что Минтранс направил авиакомпаниям письмо с требованием обеспечить при продаже билетов возможность авторизовываться по сертификату о вакцинации. Копия письма оказалась в распоряжении РБК. По данным издания, об этом распорядилась вице-премьер Татьяна Голикова. Кроме того, Минцифры сообщило Минтрансу, что новое правило может затронуть не только авиацию, но и все виды транспорта. Источник в крупной авиакомпании сообщил, что вопрос только обсуждается и решение еще не принято.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •