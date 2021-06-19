Как изменится жизнь непривитых россиян

Власти регионов начали вводить запреты для тех, кто отказывается делать прививку от COVID-19. Такие россияне не смогут лечь в больницу на плановое лечение, а также попасть на прием к мировому судье. Вакцинация под угрозой увольнения началась на многих предприятиях. Стоит ли ожидать волны судебных исков от тех, кто сочтет свои права нарушенными?

Департамент здравоохранения столицы накануне уточнил, что объявленные ранее ограничения в плановой госпитализации будут действовать в течение месяца. В департаменте также опровергли слухи о том, что вслед за стационарами перестанут оказывать помощь непривитым пациентам и поликлиники.

Ранее департамент сообщил, что больницы временно прекращают плановую госпитализацию тех, кто не может предъявить сертификат о полученных уколах от COVID-19 или справку о наличии в крови антител. Запрет не распространяется на пациентов с онкологией, гематологией, а также на тех, кому подобные уколы противопоказаны по медицинским причинам.

Как считает руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов, меры, которые принимают санитарные власти против третьей волны ковида, во многом запоздали и выглядят достаточно хаотично. «Я абсолютно согласен с решением о том, что во время пандемии укол от ковида должен быть условием плановой госпитализации. Но почему это решение не было принято шесть месяцев назад? – задается вопросом эксперт. – Во время первой волны медицинской вертикали дали огромные полномочия, которые она за все время никак не использовала. Например, даже само медицинское сообщество оказалось более чем за полгода вакцинации вакцинированным далеко не полностью», – напомнил Кузнецов.

«И я не понимаю, что сделали санитарные власти за эти полгода для создания, например, правовой нормативной базы для вакцинации. Сейчас – после известных распоряжений Роспотребнадзора – глава муниципалитета видит необходимость эпидемиологических мероприятий одним образом, частный предприниматель – другим, главврач – третьим, директор школы – четвертым. И все выступают со своими инициативами, причем публично», – сетует Кузнецов.

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Вслед за медицинскими властями Москвы аналогичные запреты ввели и судебные. Мировые судьи будут проводить личный прием только для граждан, сделавших прививку или получивших справку о наличии антител. «Доступ в здания судов лиц, не являющихся участниками процессов (в том числе представителей СМИ), временно ограничен, за исключением имеющих сертификат о вакцинации или справку о наличии антител», – заявили в Мосгорсуде. Процессуальные документы граждане могут подать дистанционно, воспользовавшись услугами почтовой связи или личным кабинетом на портале mos-sud.ru . В суде также уточнили, что все зарегистрированные дела и материалы подлежат рассмотрению в соответствии с расписанием.

В адвокатском сообществе подобные меры встретили с пониманием. «Они необходимы для защиты здоровья не только судей, но и других участников любого процесса. Чем больше будет ограничений, связанных с отсутствием вакцинации, тем быстрее наши граждане сделают прививку и тем самым защитят себя. Я не думаю, что социальные права тех, кто отказывается вакцинироваться, нарушены, – особенно, когда идет рост заболевания», – сказала газете ВЗГЛЯД специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш. «Лично я сделала прививку еще в январе. Я постоянно хожу по судам и понимаю, насколько это опасно», – добавила адвокат. Тем же, кому укол противопоказан по состоянию здоровья, придется ходатайствовать о переносе заседания на другую дату, пояснила она.

Что касается возможной подачи исков со стороны тех, кто считает принуждение к вакцинации нарушением конституционных прав, то «эти иски будут заведомо проигрышные, поскольку судьи по этому поводу, скорее всего, получат разъяснения вышестоящих судов». По мнению Ярмуш, всплеск пандемии – это веский юридический повод ввести меры принуждения: «Наши власти вообще долго ждали, давая возможность гражданам свободно прививаться.

В Израиле практически директивно вакцинировали все население – не пускали непривитых ни на работу в офис, ни на прием к врачам.

Теперь в этой стране распространение инфекции остановилось». Ее коллега, адвокат Сергей Жорин, в свою очередь, напомнил, что во многих случаях заседания можно проводить дистанционно по видеосвязи. «Это не только повысит результативность работы судей, но и позволит бороться с распространением COVID-19 без нарушения чьих-либо прав. У судов давным-давно есть соответствующие технические возможности. Я уже не говорю про обычных пользователей и юристов», – говорит Жорин.

Тем временем правоохранительные органы Москвы развернули борьбу с изготовлением и сбытом фиктивных справок об отсутствии вируса и сертификатов о вакцинации. По фактам подобного мошенничества возбуждено уже 24 уголовных дела, сообщили в столичном ГУ МВД.

В пятницу вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов по итогам встречи с сотрудниками мэрии сообщил о том, что власти разрешили отстранять от работы и оставлять на это время без зарплаты сотрудников, которые откажутся от вакцинации. Позднее Миронов опроверг свои слова, уточнив, что на самом деле подобного разрешения в мэрии не давали, однако наказывать сотрудников в подобном порядке и так уже позволяет действующее законодательство.

Как рассказал газете ВЗГЛЯД сотрудник одного из столичных предприятий, подотчетных мэрии, в его коллективе подобные меры уже приняты, – те, кто отказался от вакцинации, принудительно отправлены на «удаленку» и лишены премии. «Им оставили только голый оклад», – сказал собеседник.

Ранее Совет ректоров Москвы и Московской области рекомендовал с 1 сентября допускать к занятиям только привитых студентов. Власти Подмосковья ввели ограничение для спортивных, развлекательных, культурных мероприятий. На них могут присутствовать не более 1500 человек. Однако «количество привитых зрителей можно увеличить на 20%» – главное, чтобы у участников были на руках сертификаты о вакцинации.

Власти Карелии в субботу объявили, что отели и турбазы с 15 июля будут принимать постояльцев только с отрицательным ПЦР-тестом на COVID или справкой о вакцинации.

Администрация аэропорта Южно-Сахалинска издала приказ о вакцинации 60% сотрудников, сообщил в субботу телеканал АСТВ. «Сотрудники, не прошедшие вакцинацию, на основании аб. 8 ч. 1 ст. 76 Трудового кодекса РФ будут отстранены от работы», – говорится в приказе. Ранее на Сахалине, как в ряде других регионов России, была введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан.

Зато для привитых россиян появляется все больше льгот. Так, в субботу в некоторых ресторанах столицы начинается эксперимент – там откроются «бесковидные» зоны, в которые начнут пускать по сгенерированному QR-коду о вакцинации двумя компонентами. Эти зоны без специальной рассадки и масок будут работать и в ночное время. Известно, что в эксперименте поначалу примут участие сначала три заведения.

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Некоторые работодатели стараются финансово стимулировать работников прививаться. Так, на «АвтоВАЗе» начали выплачивать по 1,5 тыс. рублей всем тем, кто сделает хотя бы первый укол до 16 июля. Те, кто укололся раньше, тоже получат эти деньги. Более внушительные суммы обещаны работникам телеканала RT. Как сообщала его главный редактор Маргарита Симоньян, каждый сотрудник, который уже сделал прививку или сделает ее до 10 июля, получит 57500 рублей.

По мнению Глеба Кузнецова, жесткость принимаемых мер может вызвать у некоторых россиян шок – прежде всего в ситуациях, когда прививаться их заставляет работодатель. «Сейчас ожидать волны судебных исков к работодателям не стоит, но когда заболеваемость пойдет на убыль, люди могут начать отстаивать свои трудовые права. «Уровень недовольства любым принуждением на рабочем месте к чему бы то ни было, что прямо не относится к трудовым обязанностям, всегда высок. И атмосферу доверия в обществе такое принуждение очевидно не укрепляет. Но сейчас очевидно цифры вакцинированных пойдут наверх. То есть задача решится», – подытожил эксперт.

Не исключено, что сертификат о вакцинации вскоре потребуется россиянам и для поездок на самолете или поезде. В субботу ТАСС сообщил о том, что Минтранс направил авиакомпаниям письмо с требованием обеспечить при продаже билетов возможность авторизовываться по сертификату о вакцинации. Копия письма оказалась в распоряжении РБК. По данным издания, об этом распорядилась вице-премьер Татьяна Голикова. Кроме того, Минцифры сообщило Минтрансу, что новое правило может затронуть не только авиацию, но и все виды транспорта. Источник в крупной авиакомпании сообщил, что вопрос только обсуждается и решение еще не принято.

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