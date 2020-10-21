Каким может быть налог на бездетность?

Взгляд
21 октября, среда  |  Последнее обновление — 19:30  |  vz.ru
Разделы

Российское подсолнечное масло утекает за рубеж

Стоимость подсолнечного масла на полке зависит исключительно от розничных сетей Сергей Бобылев/ТАСС
Подсолнечное масло в России может подорожать. Пока рост цен на этот продукт и сырье для его производства зафиксирован в оптовом звене. Однако по цепочке цены должны вырасти и в магазинах. Что же происходит с этим социально значимым продуктом? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему вокруг границ России возникла дуга беспорядка

Страны бывшего Союза – от Белоруссии до Киргизии – сдают в этом году мучительный тест на состоятельность Vladimir Voronin/AP/ТАСС
«Солженицын еще до распада Союза сказал, что нам не нужно колониальное наследие царского режима, не нужна Средняя Азия, Закавказье. Это чужое, а нам бы сохранить свое. В каком-то смысле мы подходим к рубежу, когда опять начинаются подобные разговоры», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов в кулуарах заседания дискуссионного клуба «Валдай». Темой конференции стал политический эффект от пандемии для мирового порядка. Подробности...
Перейти в раздел…

Имеет ли «победитель Чапаева» право на памятник в России

Под Оренбургом поставили памятник «победителю Чапаева» Первый отдел ОВКО
В Оренбургской области открыли памятник «победителю Чапаева» Тимофею Сладкову – якобы в знак примирения между красными и белыми. По иронии судьбы, новый памятник расположен на улице Чапаева, что породило очередную волну дискуссий о событиях столетней давности. По мнению экспертов, российскому обществу давно пора преодолеть разногласия в трактовке Гражданской войны. Но как этого добиться? Подробности...
Перейти в раздел…

Военно-морским амбициям Зеленского недостает бухт и кораблей

На осуществление планов Зеленского по строительству баз ВМС у Украины нет денег Nina Liashonok/Ukrinform/ZUMA Wire/ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале строительства двух военно-морских баз на Черном море. При этом у Украины нет ни подходящих бухт для строительства таких баз, ни средств. Более того, у Киева нет и полноценного военного флота, для которого надо строить базы. Так что же планирует построить Зеленский и для каких кораблей? Подробности...
Перейти в раздел…

Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
Перейти в раздел…

Российская армия не может позволить себе экономию

Никита Коваленко, политический обозреватель
Снижение уровня жизни военных лишь создаст риск нового глубокого дефицита квалифицированных кадров. А что толку обладать самыми передовыми вооружениями, если ими некому управлять? Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Из спасенных отцом Димитрием можно составить страну

Майя Кучерская, Профессор факультета филологии НИУ ВШЭ, писательница и литературовед
Отец Дмитрий Смирнов отдавал себя все 24 часа в сутки. Несчастным тёткам, неприкаянным девицам, философствующим молодым людям, одиноким старушкам, мальчикам-сиротам, безумцам – всем, кто к нему приходил. Ликовал с теми, кто весел, плакал с теми, кто горевал. И это не фигура речи, это правда так. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Воровать чиновникам становится бессмысленно

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Антикоррупционная схема работает куда лучше и чётче, чем какие-то там схемы ЮКОСа или «Башнефти» – можно очень быстро изъять все нажитое непосильным трудом на галерах просто под корень. Спрятать практически невозможно. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
Перейти в раздел…

США уничтожили помощь из России

Обсуждение: 7 комментариев

В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Перейти в раздел…

Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
Подробности...

«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
Подробности...

Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
Подробности...
Перейти в раздел…
11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
Подробности...
17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
Подробности...
17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
Подробности...
Перейти в раздел…
На каких статьях расходов государство может экономить при дефиците бюджета?
  • На государственных расходах

  • На ЖКХ

  • На культуре и искусстве

  • На медицине

  • На науке и образовании

  • На обороне и безопасности

  • На пенсиях и пособиях

  • На поддержке экономики

  • На физкультуре и спорте

  • На экологии
Чем закончится нынешнее обострение конфликта в Нагорном Карабахе?
  • Азербайджан захватит и сможет удержать часть территории Карабаха

  • Азербайджан полностью возьмет Карабах под свой контроль

  • Армения вернет ситуацию к состоянию на начало конфликта
Какой у вас телефон?
  • Я поклонник Android

  • Я поклонник iPhone

  • Использую телефоны на разных платформах
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: США заявили о готовности России заморозить свой ядерный арсенал
    В США прибыла первая с февраля партия российской нефти Пашинян призвал армян взять оружие и сражаться за Карабах Стало известно о связи захватившего заложников в Зугдиди с партией Саакашвили Соколов объявил о помолвке с Ещенко за три месяца до ее убийства
    Франция отказалась поставлять Роскосмосу компоненты для спутников Названа вероятная причина падения Су-34 в Хабаровском крае В рухнувшем под Вологдой вертолете не нашли тел погибших Ученые впервые узнали скорость вращения черной дыры в центре нашей Галактики
    Против Порошенко на Украине возбудили дело о подготовке госпереворота Французских школьников заподозрили в пособничестве террористу США заявили о непричастности России к утечке данных о сыне Байдена Гоша Куценко госпитализирован с коронавирусом

    Главная тема


    Сотрудник ЦРУ помешался на «облучении агентами ФСБ»

    «задача номер один»


    Путин призвал провести вакцинацию от коронавируса по всей России

    «странная идея»


    Пушков оценил планы Франции выслать радикалов в Россию

    сценарий болезни


    Доктор Мясников назвал четыре типа COVID-19

    Видео

    конфликт в карабахе


    Успехи армии Азербайджана угрожают лично Пашиняну

    бывший ссср


    Почему вокруг границ России возникла дуга беспорядка

    «мягкая сила»


    У «Большой Украины» есть немалые препятствия

    проект «Триморье»


    Россия получила поддержку от неожиданной страны ЕС

    день Царскосельского Лицея


    Владимир Можегов: Кому была выгодна смерть Пушкина

    период пандемии


    Максим Соколов: Не читайте перед обедом антисоветских газет

    президентская кампания


    Дометий Завольский: Геронтократия защищает США

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    На каких статьях расходов государство может экономить при дефиците бюджета?

    Каким может быть налог на бездетность?

    		    21 октября 2020, 18:55
    Фото: Виталий Белоусов/РИА Новсти
    Текст: Екатерина Герман

    Не только фискальным. Это может быть, например, запрет на работу в определенное время, на использование контрацептивов или распоряжение наследством.

    Недавно члены общероссийской общественной организации «Совет матерей» предложили ввести налог для тех, кто отказывается заводить детей. По мнению председателя правления организации Татьяны Буцкой, налог на бездетность должны платить люди репродуктивного возраста, сознательно отказывающиеся от решения родить ребенка. Платить его должны как мужчины, так и женщины, а его размер может составлять 500 рублей в месяц.

    Буцкая считает, что такая мера необходима в связи с низкой рождаемостью в стране. Действительно, в России сокращается трудоспособное население, а рождаемость ниже прошлогодней, цитирует данные Росстата «Российская газета». В первой половине года зарегистрировано 811 тыс. новорожденных, что почти на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Но так ли эффективна налоговая мера, о которой вспоминают с завидным постоянством?

    В первую очередь вспоминается, конечно, советский налог на бездетность. Правда, СССР не был изобретателем этого метода стимулирования рождаемости. Впервые такой налог был введен еще в Древнем Риме в 351 году до н. э. Правда, это был, скорее, налог на безбрачие, который платили только женщины. Данная мера подстегивала их выходить замуж, что, в свою очередь, косвенно стимулировало и рождаемость. Однако не стоит думать, что мужчины могли вести беззаботную жизнь: для них была предусмотрена иная мера за бездетность. Если дети по праву однозначно были наследниками первой очереди, то завещательным правом обладали не все граждане. И в итоге наличие детей было гарантией того, что наследство не уйдет куда-то на сторону. 

    В СССР же «Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан» ввели в ноябре 1941 года. Бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет должны были отчислять 6% зарплаты государству. Меньшая ставка предусматривалась для тех, кто получал менее 91 рубля в месяц. С заработка менее 70 рублей налог не взимался, но всегда находилась возможность начислить удобные для сбора и отчетности 72 рубля. В 1949 году налог повысили для сельского населения. Он просуществовал вплоть до распада страны в 1992 году.

    Жестче в то время были условия только в Румынии в период правления Николае Чаушеску (1977–1986 годы). Там с бездетных вычитали 20%. Румыны предпочли рожать. С 19 млн человек в 1966 году население подросло до 21,5 млн человек в 1977 году. Интересно, что «по привычке» продолжали рожать и после отмены закона, но к 2019 году все вернулось на круги своя: население страны вновь 19,6 млн человек.

    Однако вместо налога на бездетность могут быть и иные дискриминирующие меры для бездетных. Так, в Сингапуре комитет по развитию городских территорий ввел ограничение на строительство небольших квартир с одной спальней, удобных для одиночного проживания, приводит пример неналоговой стимуляции рождаемости «Деловой Петербург». А другие азиатские страны пошли еще дальше. В Южной Корее, начиная с 2010 года, существует ежемесячный семейный день: каждую третью среду месяца министерство здравоохранения призывает компании отключать электроснабжение в офисах ровно в 19:00. Если нельзя исполнять трудовой долг, то выход один – ехать домой к жене.

    Правда, эффективности этой инициативы хватило на два года. В год старта программы, в 2010-м, естественный прирост населения составил 470 200 человек. В 2012-м родилось уже 484 600 новых жителей Южной Кореи. А после был резкий спад. В 2016 году родилось всего 406 200 детей.

    Пожалуй, одним из наиболее эффективно зарекомендовавших себя способов повышения рождаемости стал запрет на контрацепцию. Традиция многовековая, и что примечательно – наиболее действенная. Например, многодетность – обычное явление в семьях мормонов. В исторических документах указывается, что в 1846–1880 годах у мормонов в среднем на семью приходилось 8,2 ребенка. Сейчас их численность на планете растет в геометрической прогрессии. Если еще в 1971 году количество мормонов в мире составляло 3 090 953 человека, в 2017 этот показатель достиг 15 882 417 человек. Религия запрещает ограничивать количество детей – и результат налицо.

    Но многие страны предпочитают стимулировать рождаемость не введением налогов, а наоборот – их снижением для многодетных семей. Во Франции, например, для семей, где есть четверо малышей, налоги сводятся практически к нулю. Подобная система практикуется в большинстве стран Евросоюза. В России же пока остановили выбор на стимулирующих мерах в виде материнского (семейного) капитала и ежемесячных доплат за рождение первенца. 


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •