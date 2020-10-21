Каким может быть налог на бездетность?

Не только фискальным. Это может быть, например, запрет на работу в определенное время, на использование контрацептивов или распоряжение наследством.



Недавно члены общероссийской общественной организации «Совет матерей» предложили ввести налог для тех, кто отказывается заводить детей. По мнению председателя правления организации Татьяны Буцкой, налог на бездетность должны платить люди репродуктивного возраста, сознательно отказывающиеся от решения родить ребенка. Платить его должны как мужчины, так и женщины, а его размер может составлять 500 рублей в месяц.

Буцкая считает, что такая мера необходима в связи с низкой рождаемостью в стране. Действительно, в России сокращается трудоспособное население, а рождаемость ниже прошлогодней, цитирует данные Росстата «Российская газета». В первой половине года зарегистрировано 811 тыс. новорожденных, что почти на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Но так ли эффективна налоговая мера, о которой вспоминают с завидным постоянством?



В первую очередь вспоминается, конечно, советский налог на бездетность. Правда, СССР не был изобретателем этого метода стимулирования рождаемости. Впервые такой налог был введен еще в Древнем Риме в 351 году до н. э. Правда, это был, скорее, налог на безбрачие, который платили только женщины. Данная мера подстегивала их выходить замуж, что, в свою очередь, косвенно стимулировало и рождаемость. Однако не стоит думать, что мужчины могли вести беззаботную жизнь: для них была предусмотрена иная мера за бездетность. Если дети по праву однозначно были наследниками первой очереди, то завещательным правом обладали не все граждане. И в итоге наличие детей было гарантией того, что наследство не уйдет куда-то на сторону.

В СССР же «Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан» ввели в ноябре 1941 года. Бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет должны были отчислять 6% зарплаты государству. Меньшая ставка предусматривалась для тех, кто получал менее 91 рубля в месяц. С заработка менее 70 рублей налог не взимался, но всегда находилась возможность начислить удобные для сбора и отчетности 72 рубля. В 1949 году налог повысили для сельского населения. Он просуществовал вплоть до распада страны в 1992 году.

Жестче в то время были условия только в Румынии в период правления Николае Чаушеску (1977–1986 годы). Там с бездетных вычитали 20%. Румыны предпочли рожать. С 19 млн человек в 1966 году население подросло до 21,5 млн человек в 1977 году. Интересно, что «по привычке» продолжали рожать и после отмены закона, но к 2019 году все вернулось на круги своя: население страны вновь 19,6 млн человек.

Однако вместо налога на бездетность могут быть и иные дискриминирующие меры для бездетных. Так, в Сингапуре комитет по развитию городских территорий ввел ограничение на строительство небольших квартир с одной спальней, удобных для одиночного проживания, приводит пример неналоговой стимуляции рождаемости «Деловой Петербург». А другие азиатские страны пошли еще дальше. В Южной Корее, начиная с 2010 года, существует ежемесячный семейный день: каждую третью среду месяца министерство здравоохранения призывает компании отключать электроснабжение в офисах ровно в 19:00. Если нельзя исполнять трудовой долг, то выход один – ехать домой к жене.

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Правда, эффективности этой инициативы хватило на два года. В год старта программы, в 2010-м, естественный прирост населения составил 470 200 человек. В 2012-м родилось уже 484 600 новых жителей Южной Кореи. А после был резкий спад. В 2016 году родилось всего 406 200 детей.

Пожалуй, одним из наиболее эффективно зарекомендовавших себя способов повышения рождаемости стал запрет на контрацепцию. Традиция многовековая, и что примечательно – наиболее действенная. Например, многодетность – обычное явление в семьях мормонов. В исторических документах указывается, что в 1846–1880 годах у мормонов в среднем на семью приходилось 8,2 ребенка. Сейчас их численность на планете растет в геометрической прогрессии. Если еще в 1971 году количество мормонов в мире составляло 3 090 953 человека, в 2017 этот показатель достиг 15 882 417 человек. Религия запрещает ограничивать количество детей – и результат налицо.

Но многие страны предпочитают стимулировать рождаемость не введением налогов, а наоборот – их снижением для многодетных семей. Во Франции, например, для семей, где есть четверо малышей, налоги сводятся практически к нулю. Подобная система практикуется в большинстве стран Евросоюза. В России же пока остановили выбор на стимулирующих мерах в виде материнского (семейного) капитала и ежемесячных доплат за рождение первенца.