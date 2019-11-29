Работникам каких профессий нужен регулярный осмотр у психиатра?

Во многих. Только вот далеко не все работодатели требуют его прохождения.

Российские депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает обязать преподавателей вузов раз в пять лет проходить осмотр у психиатра. Тем самым депутаты хотят обезопасить студентов от девиантного поведения некоторых педагогов. Основанием для инициативы послужило дело бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, убившего и расчленившего свою сожительницу. СМИ сообщали, что студенты неоднократно жаловались на поведение историка руководству вуза, но безрезультатно.

В пояснительной записке депутаты предлагают дополнить ст. 213 Трудового кодекса. В ней есть два абзаца, касающиеся категорий работников, которым требуются медосмотры перед трудоустройством и плановые уже во время работы. Первый говорит о тех, кто работает на вредных производствах. Второй – о медиках и работниках пищевой промышленности и общепита. Эти две довольно обширных категории депутаты предлагают дополнить одной конкретной – преподавателями вузов.

Это довольно странно, поскольку в России уже есть «Перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников». Список можно найти в одном из приложений к приказу Минздрава от 12.04.2011 № 302н. Приказ действующий, последняя его редакция была в феврале 2018 года.

И в перечне профессий, работники которых должны проходить медосмотр при трудоустройстве и затем планово, уже есть пункт № 18: «Работы в образовательных организациях всех типов и видов, а также детских организациях, не осуществляющих образовательную деятельность (спортивные секции, творческие, досуговые детские организации и т. п.)». То есть сотрудники вузов, детсадов, школ и так должны постоянно проверяться.

В том числе у психиатра – в приказе сказано, что все работники из перечня обязаны проверяться у терапевта, психиатра и нарколога. Остальные специалисты могут добавиться в число обязательных уже в зависимости от специфики работы.

Перечислим некоторые из работ, где необходим психиатр.

– водители;

– верхолазы, лифтеры, крановщики;

– электрики;

– вальщики, сплавщики леса, работники лесоохраны;

– метеорологи, геологи, нефтяники и газовщики, работающие в труднодоступных районах;

– работающие со взрывчатыми веществами;

– охранники, инкассаторы, сотрудники спецсвязи и других подразделений, где разрешено ношение оружия;

– спасатели, пожарные;

– шахтеры;

– все, кто работает с пищей;

– медики, особенно работающие с новорожденными и детьми;

– проводники в поездах, стюардессы;

– сотрудники гостиниц;

– фармацевты;

– банщики, парикмахеры.

Интересно, что согласно этому перечню некоторым его категориям нужно сдавать неочевидные на первый взгляд анализы. Например, проводникам в поездах и на самолетах, а также банщикам и парикмахерам нужно сдавать мазок на гонорею.

В списке нет многих профессий и работ, которые в него напрашиваются – например, сотрудников спецслужб или полиции. Дело в том, что 213 статья ТК предусматривает, что отдельные ведомства или даже министерства вправе сами устанавливать правила в своей отрасли. Например, МВД может самостоятельно определить категории сотрудников, которым во время работы придется периодически проверяться у психиатра.

Между тем эта норма может стать и полем для злоупотреблений. В 2015 году в России даже была петиция, призывавшая отменить столь «избыточные» меры. Речь там шла о том, что работодатели – например, владелец бара, буфета или той же парикмахерской – могут заставить своих сотрудников проходить регулярные осмотры у психиатра, терапевта и нарколога. Петиция провалилась, и можно понять почему – в большинстве случаев этот приказ Минздрава не работает. Дело в том, что работодателям нужно отправлять сотрудников к врачам за свой счет – так прописано в ТК. Конечно, делать это мало кто хочет.

Депутаты, которые внесли в Госдуму законопроект по преподавателям вузов, также обосновывали его необходимость тем, что сейчас статья 88 ТК «запрещает работодателям запрашивать данные о здоровье работников». А это якобы ведет к тому, что в вузах работают профессоры вроде Олега Соколова. На самом же деле никто не запрещает работодателям, если специфика работы этого требует, отправлять людей на медосмотр самостоятельно. Кодекс запрещает лишь запрашивать данные о здоровье, которые сотрудник получил сам, в ходе рядовых визитов в больницу или поликлинику – судебная практика это подтверждает.

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Если же говорить о зарубежном опыте, то там работают схемы, подобные российским. Отдельные работодатели – пожарные службы, полицейские управления и прочие – имеют право вводить у себя обязательные медосмотры. Всеобщей повинности нет. Впрочем, и в России она только на бумаге.

Работники каких профессий чаще страдают психическими заболеваниями

Здесь нет твердой привязки к характеру работы. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что прежде всего на психику человека на рабочем месте влияют график работы, отношения с начальством и коллективом, а также организация рабочего процесса. Если у человека плохо с каждым из этих пунктов – высок риск как минимум депрессии. И неважно, топ-менеджер ли он в нефтяной компании или грузчик в мясной лавке.

Однако некоторые тенденции все же прослеживаются. Например, в Германии в 2017 году было исследование о «самых безопасных» для здоровья профессиях. В ходе него выяснилось, что чаще других с психическими расстройствами к врачам обращаются экономисты, инженеры, преподаватели вузов, пиарщики и терапевты. Похожее исследование проводило издание health.com в 2010 году – в число наиболее «депрессивных» профессий они записали нянь, медсестер на дому, работников общепита, социальных служб и различного рода артистов.