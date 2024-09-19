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    19 сентября 2024, 14:48 • Политика

    Патриотизм и выбор россиян стал более конкретным

    Эксперты «Полилога» назвали тренды российских выборов 2024 года

    Патриотизм и выбор россиян стал более конкретным
    @ Денис Абрамов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Тренды, заложенные в рамках осеннего голосования 2024 года, могут лечь в основу избирательных кампаний 2025 и 2026 годов. При сохранении сплоченности граждане демонстрирует запрос на решение конкретных проблем, а цифровизация голосования набирает обороты, говорится в совместном докладе консалтинговой группы «Полилог» и Центра политической конъюнктуры об итогах российских выборов 2024 года.

    Российские выборы 2024 года показали несколько основных тенденций, пишут авторы совместного доклада консалтинговой группы «Полилог» и Центра политической конъюнктуры о количественных и качественных итогах ЕДГ-2024. Это «сохранение высокого уровня общественной консолидации по темам СВО и поддержки президента», «усиления фокуса тематики кампаний на конкретных региональных проблемах» и «дальнейшее расширение числа регионов, использующих институт ДЭГ. Согласно прогнозу, тренды сохранятся к ЕДГ–2025 и 2026.

    Специалисты отмечают, что после начала СВО важнейшим фактором избирательных кампаний в стране стал эффект «сплочения вокруг флага», который «значительно укрепил поддержку первых лиц государства». На это, среди прочего, указывает значительный прирост рейтинга президента.

    Аналитики также напоминают о схожем тренде в 2014–2018 годах («Крымский консенсус») и добавляют: «запас нового витка консолидации пока не исчерпан, и при условии отсутствия черных лебедей ЕДГ–2025, вероятно, также пройдет на фоне повышенной общественной поддержки». Вместе с тем к выборам в Госдуму в 2026 году эффект может снизиться, это будет зависеть от внешнеполитических условий и вызовов, стоящих перед системной оппозицией, переживающей «кризис идей и кадров».

    Фокус на «внутрянку»

    Что касается акцента на региональные проблемы, тут тоже наблюдаются определенные тенденции. Так, согласно данным доклада, в 2022 году кандидаты в губернаторы делали упор на вопросы внешнего давления, однако уже спустя год дискурс начал меняться в пользу решения региональных проблем и патриотических инициатив. Кампания–2024 закрепила этот тренд, а фокус на «внутрянку» стал основным медиатрендом этого и ближайших ЕДГ.

    «Поддержка спецоперации и ее участников интегрировалась в социальный блок программ кандидатов, а подавляющее большинство агитационных и отчетных мероприятий касались социально-экономической ситуации в регионах, повышения уровня рождаемости, реализации новых региональных проектов и практики «малых дел», – перечислили авторы доклада.

    ДЭГизация шагает по стране

    Фиксируется распространение использования дистанционного электронного голосования через интернет. Авторы доклада даже вводят термин «ДЭГизация». Если в 2022 году ДЭГ было доступно в восьми регионах страны, то в 2024-м – уже в 25, причем в девяти субъектах – на выборах всех уровней. Более того, число проголосовавших таким образом перевалило за 827 тыс. человек. Наибольшая активность зафиксирована в Москве, где была отдельная региональная платформа – свыше 3 млн проголосовавших против 124 тыс. бумажных бюллетеней. «Москва – первый регион России, вошедший в новую электоральную реальность. Можно ожидать, что с лагом в один-два электоральных цикла в ней окажется вся страна», – считают аналитики.

    Очередь в губернаторы

    Отдельно специалисты обратили внимание на состав участников губернаторских выборов. Если в 2019–2023 годах до «избирательного бюллетеня добрались 91 кандидат от 19 партий и семь самовыдвиженцев», то в 2024 году претендентов было уже 93 от десяти партий плюс один самовыдвиженец. Таким образом, число кандидатов стало больше, а количество партий сократилось почти вдвое.

    Самым коротким оказался список участников губернаторских выборов в Республике Алтай, где было всего три кандидата. При этом в 2019 году таких регионов было два – также Республика Алтай и Санкт-Петербург. А вот рекордсменом тогда стала Башкирия – восемь участников, в этом году кандидатов было пять. Наибольшее число претендентов – шесть человек – в 2024 году фиксируется в Самарской области.

    «В 2024 году кандидаты сразу от пяти парламентских партий участвовали в Кузбассе и Самарской области, Республике Башкортостан и Ставропольском крае – самые конкурентные выборы с точки зрения финального списка кандидатов», – обращают внимание авторы доклада.

    В документе также отмечен интересный кейс – один из руководителей партии «Зеленая альтернатива» Степан Соловьев участвовал сразу в двух кампаниях: на выборах губернатора Челябинской и Самарской областей. По результатам первых выборов политик получил 2,17%, по итогам вторых – 1,26%.

    Помимо этого, аналитики отмечают ослабление позиций КПРФ, чьи кандидаты на губернаторских выборах заняли второе место 13 раз (на прошлых выборах 14) и преодолели планку в 10% лишь в трех регионах (ранее – в семи). При этом ЛДПР получила второе место семь раз (на прошлый выборах – в трех и в одном победила) и набрала больше 10% голосов в трех регионах (ранее – в четырех).

    Оценки экспертов

    По словам Алексея Чеснакова, руководителя научного совета Центра политической конъюнктуры, наиболее запоминающимися стали кампании в Санкт-Петербурге и Курске. «Первая – по причине статуса города и сложности для переизбрания губернатора, не обладающего электоральной харизмой. Вторая – по причине проблем, связанных с атакой украинских ВС. Никогда еще выборы в российском регионе не проводились в такой ситуации», – пояснил он.

    Михаил Карягин, замдиректора Центра политической конъюнктуры, также указал на «универсализацию повестки». «Безусловно, еще остается специфический пул исключительно региональных вопросов, которые присущи конкретным субъектам, однако в фокусе внимания граждан во всех регионах плюс-минус один и тот же спектр вопросов», – замечает специалист. В то же время эксперт прогнозирует, что данный итог окажет влияние как на следующие региональные кампании, так и на выборы в Госдуму в 2026 году.

    Что касается высоких показателей «кандидатов власти», по его мнению, это говорит о консолидации общества:

    «Интерес вызывает тот факт, что мобилизационный эффект не ослабевает столь длительный период времени».

    В свою очередь Никита Сетов, заместитель генерального директора КГ «Полилог» по GR, указывает на схожие черты в кампаниях врио и действующих глав регионов. «Основная причина – классических «медовых месяцев» с избирателями у врио сейчас нет, существует единое для всех регионов проблемное поле, которое не предполагает люфта для высадки на территорию и многочисленные рукопожатия. От всех – и от действующих глав регионов, и от врио – требуется оперативное реагирование на актуальные общественно-политические и экономические задачи», – объяснил он.

    Между тем Роман Моложон, заместитель генерального директора КГ «Полилог» по политическим проектам, отметил усиливающийся запрос граждан на решение конкретных проблем и «все большую прагматичность в отношении врио», которая сочетается со снижением влияния эмоций на принятие решений избирателями.

    «В этом году к врио изначально были достаточно высокие требования, тем более большая их часть сменила на посту популярных и эффективных губернаторов. Поэтому первые шаги многих новичков, направленные на персональное позиционирование, достаточно быстро были свернуты в пользу быстрых побед в решении проблем и демонстрации лоббистских возможностей. Для инкумбентов главной задачей было сохранение предыдущих уровней явки и поддержки, с чем все из них, можно считать, успешно справились», – считает политолог.

    В среду президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провел встречу с главами регионов, избранными в ходе Единого дня голосования. Свою речь президент начал с поздравления участников с победой на выборах. По его словам, их итоги говорят о том, что люди связывают с губернаторами «надежды на лучшее будущее».

    «Отдельно хочу поблагодарить избирателей, живущих в приграничных регионах. Несмотря на все трудности, давление, попытки дестабилизировать ситуацию, террористические акты в этих территориях, люди пришли на выборы, показали пример сплоченности и консолидации. Ваше мужество, сила духа вызывают искреннее уважение», – отметил он.

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