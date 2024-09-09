Россияне стали охотнее выбирать власть

Tекст: Олег Исайченко

«Участие в Едином дне голосования приняли более 27 млн избирателей – это 47% от общего числа граждан, обладающих активным избирательным правом. Для сведения: средняя явка в 2023 году – 45%, а в 2022-м – 35%», – сказала глава ЦИК Элла Памфилова, подводя промежуточные итоги выборов.

По мнению экспертов, высокая явка продиктована не только доверием граждан к избирательной системе, но и их желанием активно участвовать в выборе власти. «Наше общество переходит к более зрелому отношению к политическим процессам и начинает рационально подходить к выбору кандидатов», – полагает политолог Александр Асафов.

«Мы не наблюдаем запроса на скандальность или на какое-то экстравагантное содержание избирательных кампаний. Как показывает явка, люди активно голосуют. Для них важно участвовать в политической жизни страны и формировать власть с целью развития своих регионов», – пояснил эксперт.

Кроме того, выборы явили несколько параметров, которые характеризуют политическую систему России. Среди них чувствительность политиков к запросам избирателей; их адаптивность к меняющейся повестке; эффективность самой избирательной системы, где есть набор конкурирующих между собой партий, и ее легитимность.

Все это говорит об «устоявшейся системе», которая работает в режиме «нормальности», отметил политолог Алексей Чеснаков. «Выборы в 2024 году показали, что все идет по плану. Но в целом есть ожидание перехода к следующему этапу – к выборам в Государственную думу», – добавил аналитик.

В этой связи эксперты обратили внимание на результаты партий-участниц в выборах. Напомним, в рамках ЕДГ-2024 было избрано почти 35 тыс. кандидатов от 15 партий из 20. И эта кампания считается «предпоследней репетицией перед выборами в Госдуму, когда партии «искали свое лицо», – считает политолог Евгений Минченко.

«С одной стороны, наверное, наиболее просто было «Единой России». Но за последние годы партия была перенастроена. Сергей Перминов, Евгений Ревенко и Александр Сидякин, а также Андрей Турчак, который сейчас перешел на работу в Республику Алтай, сделали ее современной и эффективной. Также ЕР стала рекордсменом по включению в списки кандидатов участников СВО», – напомнил Минченко.

В то же время КПРФ стала партией второго эшелона, которая только в пяти регионах заняла второе место – это Марий Эл, Карачаево-Черкесия, а также Вологодская, Тульская и Волгоградская области. По словам эксперта, для партии «тема нового лидера и обновления лидерского состава коммунистов остается актуальной».

«Кроме того, у КПРФ потерялся блок с представителями так называемых рассерженных горожан в крупных городах, что раньше давало толчок коммунистам как альтернативе партии власти. В условиях консолидации вокруг флага и деморализации части оппозиционных избирателей это повлияло на снижение результатов КПРФ», – добавил Минченко.

В свою очередь ЛДПР «явно потеряла инерцию Владимира Жириновского». «Мы видели все эти ролики и агитационные продукты: «Жириновский предсказал», «Жириновский предвидел» и так далее. Но дальше на этом ехать невозможно. Партия находится в поиске новых путей привлечения избирателей, и небезуспешно», – рассуждает аналитик. К слову, ЛДПР стала второй в четырех региональных парламентах: на Алтае, в Крыму, в Хабаровском крае и Брянской области.

На этом фоне «Справедливая Россия – За правду» переживает идеологический кризис, а «Новые люди», напротив, экспериментировали с различными форматами агитации: «Также НЛ подбирают здоровые силы, которые остались от партии «Яблоко». Они подтягивают к себе тех людей, которые, возможно, находятся в протесте, но считают, что этот протест должен быть в умеренных и адекватных рамках».

Несколько иначе результаты партий оценил политолог Павел Данилин. Что касается «Единой России», то эксперт отметил неожиданный исход кампании в Братске Иркутской области, где новым мэром города стал самовыдвиженец Александр Дубровин. Его конкурентом был кандидат от ЕР Сергей Серебренников. При этом сам Дубровин – также член «Единой России».

«Кто-то говорит, что единоросс проиграл. Ничего подобного – единоросс выиграл. Более того, в Братске у двух единороссов, которые баллотировались, собраны голоса 90% избирателей, то есть «Единая Россия» взяла 90% избирателей в Братске», – пояснил Данилин.

Он также позитивно оценивает результаты непарламентских партий: «В Кабардино-Балкарии прошла непарламентская партия «Зеленые», в Карачаево-Черкесии партия «Гражданская платформа», в Волгограде «Партия пенсионеров». В этом регионе вообще шесть партий прошли в областную думу».

«Остается ли КПРФ второй партией в России? Я бы не сказал. Она стала партией второго эшелона и конкурирует с ЛДПР. И сейчас, если человек по какой-то причине не хочет голосовать за «Единую Россию», то он решает голосовать за ЛДПР, хотя раньше при таком выборе люди отдавали предпочтение «Справедливой России», – заключил Данилин.