«Илья Муромец» послал комплексный сигнал Западу

Tекст: Андрей Резчиков

В четверг президент России Владимир Путин совершил полет на стратегическом модернизированном ракетоносце Ту-160М, борт носит имя «Илья Муромец». Самолет взлетел с полосы Казанского авиазавода имени Горбунова, который Путин посетил накануне. Эти сверхзвуковые ракетоносцы могут быть носителями ядерного оружия и являются элементом российской ядерной триады.

Полет продлился 30 минут, маршрут следования самолета был засекречен. После приземления Путин поделился впечатлениями от обновленного Ту-160М, отметив в частности высокую надежность, вооруженность, улучшение системы управления, повышение уровня комфорта для летчиков. «Техника отличная. Она действительно нового поколения. Конечно, можно принимать в состав Вооруженных сил», – заключил глава государства.



Путин хорошо знаком с Ту-160. Летом 2005 года президент летал на не модернизированном Ту-160 «Павел Таран» с подмосковного аэродрома Чкаловский в район учений дальней авиации Военно-воздушных сил и Северного флота. Президент в составе экипажа отработал различные учебно-боевые задачи, в том числе выход на сверхзвуковой режим полета, дозаправку в воздухе и испытательные пуски крылатых ракет большой дальности.

Впервые Путин – в должности еще премьер-министра – сел за штурвал военного самолета в октябре 1999 года, когда совершил 10-минутный полет с инструктором на штурмовике Су-25УБ. В марте 2000 года Путин совершил перелет из Краснодара в Чечню на истребителе-перехватчике Су-27. Обратно он вылетел на том же Су-27.

«Президент морально-психологически был готов к полету на Ту-160М. Он сделал это с большим желанием, Путин попробовал на зубок не только технику, но и самого себя. Это очень показательно и важно как для самих военных, так и для политика такого уровня», – считает Владимир Попов, генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ.

«То, что глава государства способен летать на стратегическом ракетоносце – многого стоит. Это престижно для Воздушно-космических сил России, – продолжил собеседник. – Президент заявил, что Ту-160М – надежная машина. После полета у Путина будет прилив сил и бодрости, он долгие годы будет вспоминать сегодняшний день».

По словам Попова, внешне новую машину не отличить от первых моделей, но «начинка совсем другая». «Это новая комплексная радиосвязь с открытыми и закрытыми каналами. Использована новая навигация, которая открывает дополнительные возможности для пуска крылатых и гиперзвуковых ракет, сброса авиационных бомб», – отметил спикер.

Модернизации подвергся и прицельный комплекс ракетоносца, чтобы повысить надежность выполнения поставленных задач даже в условиях излучения электромагнитных импульсов от ядерных взрывов. «Кроме того, на самолете новые системы радиоэлектронного противодействия и борьбы. Двигатели тоже подверглись модернизации, топливная экономичность улучшена на 8-15%. Боевой потенциал Ту-160М полностью соответствует XXI веку», – добавил спикер.

Ту-160 был разработан в 1970-е годы в ОКБ имени Туполева. Первый модернизированный стратегический бомбардировщик собрали и передали на испытания в 2019 году. Причем в Ту-160М переделываются как серийные самолеты путем глубокой модернизации, так и строятся новые Ту-160М.

По словам генерала, подобным классом самолетов обладают только США и Китай. «В остальных странах мира таких самолетов нет, как класса», – подчеркнул эксперт. Он отметил, что самолеты Ту-160 эпизодически задействованы в ходе специальной военной операции – все за счет большой номенклатуры применения вооружений. «Но основная доля ответственности за выполнение боевых задач в ходе СВО лежит на самолетах Ту-22М3, Ту-95, Су-24 и Су-34, а также вертолетах армейской авиации», – пояснил эксперт.

«Сегодняшний полет – это однозначный сигнал Западу о том, что для президента важно развитие авиации и военной промышленности в целом как гаранта суверенитета страны. Это непосредственная защита России и ее технологического суверенитета. Несмотря на санкционные ограничения, мы способны создавать новые образцы стратегической авиации», – считает Александр Асафов, политолог, член Общественной палаты города Москвы.

Для внутренней аудитории это было послание о том, что «страна развивается, несмотря на все сложности». Асафов согласен с оценками о том, что

название борта, на котором летал Путин, тоже оказалось символичным.

Как известно, Россия и Украина спорят о том, у кого больше прав на Илью Муромца. «Илья Муромец для нас важный символ, потому что мировоззрение состоит из традиций и ритуалов. Имя самолета – это защита исторической правды, нашего героя Илья Муромца, мощи которого находятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры, там же, где захоронен Петр Столыпин, останки которого украинцы предлагают включить в обменный фонд», – отметил эксперт.

«Полет Путина – это комплексный сигнал. Во-первых, это демонстрация военной мощи России и того, что на боевое дежурство поступают все новые вооружения. Во-вторых, это демонстрация хорошей физической формы президента», – добавляет Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

Также в Казани Путин продемонстрировал, что нет никакой изоляции России. «К нам приезжают представители разных стран, но в то же время Путин не стесняется показывать силу России. Я бы отметил, конечно, его тонкий троллинг Байдена после полета, когда в ответ на хамский выпад в свой адрес президент сказал, что нам все равно нравится Байден, так как он более предпочтительный кандидат», – заключил Минченко.