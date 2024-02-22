  • Новость часаКремль показал видео поездки Путина на «КамАЗе» по трассе М-12
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Перебежчик Кузьминов прибыл в Испанию по паспорту ополченца ДНР
    Вернувшийся с Украины немецкий журналист рассказал о панике в Киеве
    Юрист предложил наказывать заведения, не пускающие людей в военной форме
    Опубликовано видео полета Путина на Ту-160М
    Путин за рулем КАМАЗа прибыл на один из участков трассы М-12 под Казанью (ВИДЕО)
    Военным группировки «Юг» вручили награды за штурм Авдеевки
    В Бундестаге проголосовали против передачи ракет Taurus Украине
    Качиньский: Украина разорит сельское хозяйство Польши
    Мнения
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Три ошибки русских во время Евромайдана

    Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.

    17 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Петлюра проиграл

    Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.

    8 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Выставка «Россия» как символ грандиозного и человечного

    Выставка «Россия» может служить символом нового национального сверхпроекта и нового национального самоощущения, в котором есть всё – и скоростные автомагистрали через страну, и 300 сортов колбасы в магазинах, и триколор над Авдеевкой.

    0 комментариев
    22 февраля 2024, 21:40 • Политика

    «Илья Муромец» послал комплексный сигнал Западу

    «Илья Муромец» послал комплексный сигнал Западу
    @ kremlin.ru

    Tекст: Андрей Резчиков

    Полет Владимира Путина на модернизированном ракетоносце Ту-160М продемонстрировал всему миру, что Россия, несмотря на санкции, модернизирует и строит новые образцы стратегической авиации, укрепляя свой технологический и военный суверенитет, считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. В том, что самолет, на котором совершил полет президент, назван в честь богатыря Ильи Муромца, чьи останки захоронены в Киеве, они тоже нашли определенный символизм.

    В четверг президент России Владимир Путин совершил полет на стратегическом модернизированном ракетоносце Ту-160М, борт носит имя «Илья Муромец». Самолет взлетел с полосы Казанского авиазавода имени Горбунова, который Путин посетил накануне. Эти сверхзвуковые ракетоносцы могут быть носителями ядерного оружия и являются элементом российской ядерной триады.

    Полет продлился 30 минут, маршрут следования самолета был засекречен. После приземления Путин поделился впечатлениями от обновленного Ту-160М, отметив в частности высокую надежность, вооруженность, улучшение системы управления, повышение уровня комфорта для летчиков. «Техника отличная. Она действительно нового поколения. Конечно, можно принимать в состав Вооруженных сил», – заключил глава государства.

    Путин хорошо знаком с Ту-160. Летом 2005 года президент летал на не модернизированном Ту-160 «Павел Таран» с подмосковного аэродрома Чкаловский в район учений дальней авиации Военно-воздушных сил и Северного флота. Президент в составе экипажа отработал различные учебно-боевые задачи, в том числе выход на сверхзвуковой режим полета, дозаправку в воздухе и испытательные пуски крылатых ракет большой дальности.

    Впервые Путин – в должности еще премьер-министра – сел за штурвал военного самолета в октябре 1999 года, когда совершил 10-минутный полет с инструктором на штурмовике Су-25УБ. В марте 2000 года Путин совершил перелет из Краснодара в Чечню на истребителе-перехватчике Су-27. Обратно он вылетел на том же Су-27.

    «Президент морально-психологически был готов к полету на Ту-160М. Он сделал это с большим желанием, Путин попробовал на зубок не только технику, но и самого себя. Это очень показательно и важно как для самих военных, так и для политика такого уровня», – считает Владимир Попов, генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ.

    «То, что глава государства способен летать на стратегическом ракетоносце – многого стоит. Это престижно для Воздушно-космических сил России, – продолжил собеседник. – Президент заявил, что Ту-160М – надежная машина. После полета у Путина будет прилив сил и бодрости, он долгие годы будет вспоминать сегодняшний день».

    По словам Попова, внешне новую машину не отличить от первых моделей, но «начинка совсем другая». «Это новая комплексная радиосвязь с открытыми и закрытыми каналами. Использована новая навигация, которая открывает дополнительные возможности для пуска крылатых и гиперзвуковых ракет, сброса авиационных бомб», – отметил спикер.

    Модернизации подвергся и прицельный комплекс ракетоносца, чтобы повысить надежность выполнения поставленных задач даже в условиях излучения электромагнитных импульсов от ядерных взрывов. «Кроме того, на самолете новые системы радиоэлектронного противодействия и борьбы. Двигатели тоже подверглись модернизации, топливная экономичность улучшена на 8-15%. Боевой потенциал Ту-160М полностью соответствует XXI веку», – добавил спикер.

    Ту-160 был разработан в 1970-е годы в ОКБ имени Туполева. Первый модернизированный стратегический бомбардировщик собрали и передали на испытания в 2019 году. Причем в Ту-160М переделываются как серийные самолеты путем глубокой модернизации, так и строятся новые Ту-160М.

    По словам генерала, подобным классом самолетов обладают только США и Китай. «В остальных странах мира таких самолетов нет, как класса», – подчеркнул эксперт. Он отметил, что самолеты Ту-160 эпизодически задействованы в ходе специальной военной операции – все за счет большой номенклатуры применения вооружений. «Но основная доля ответственности за выполнение боевых задач в ходе СВО лежит на самолетах Ту-22М3, Ту-95, Су-24 и Су-34, а также вертолетах армейской авиации», – пояснил эксперт.

    «Сегодняшний полет – это однозначный сигнал Западу о том, что для президента важно развитие авиации и военной промышленности в целом как гаранта суверенитета страны. Это непосредственная защита России и ее технологического суверенитета. Несмотря на санкционные ограничения, мы способны создавать новые образцы стратегической авиации», – считает Александр Асафов, политолог, член Общественной палаты города Москвы.

    Для внутренней аудитории это было послание о том, что «страна развивается, несмотря на все сложности». Асафов согласен с оценками о том, что

    название борта, на котором летал Путин, тоже оказалось символичным.

    Как известно, Россия и Украина спорят о том, у кого больше прав на Илью Муромца. «Илья Муромец для нас важный символ, потому что мировоззрение состоит из традиций и ритуалов. Имя самолета – это защита исторической правды, нашего героя Илья Муромца, мощи которого находятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры, там же, где захоронен Петр Столыпин, останки которого украинцы предлагают включить в обменный фонд», – отметил эксперт.

    «Полет Путина – это комплексный сигнал. Во-первых, это демонстрация военной мощи России и того, что на боевое дежурство поступают все новые вооружения. Во-вторых, это демонстрация хорошей физической формы президента», – добавляет Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    Также в Казани Путин продемонстрировал, что нет никакой изоляции России. «К нам приезжают представители разных стран, но в то же время Путин не стесняется показывать силу России. Я бы отметил, конечно, его тонкий троллинг Байдена после полета, когда в ответ на хамский выпад в свой адрес президент сказал, что нам все равно нравится Байден, так как он более предпочтительный кандидат», – заключил Минченко.

    Главное
    Путин иронично ответил на оскорбительные высказывания Байдена
    Минпросвещения решило увеличить число уроков истории в школах
    Хуситы запретили заходить в Красное море судам США, Британии и Израиля
    Украина призвала Запад отдать ей все вооружения
    Арахамия: Часть бригад ВСУ укомплектована лишь на 40%
    Председатель парламента Грузии предложил оппозиционерам вооружиться
    На военном полигоне США сменили афганскую обстановку на украинскую

    Как Россия развивает главные экспортные ворота

    Резкий разворот России на Восток был бы невозможен без модернизации в том числе железнодорожной инфраструктуры. Развитие Восточного полигона РЖД ведется уже не первый год. В этом году ожидается старт третьего этапа. Зачем Россия тратит триллионы рублей на БАМ и Транссиб и какой эффект получит от этого экономика 17 российских регионов? Подробности

    Перейти в раздел

    Российские войска готовят «клещи» для взятия Угледара

    На Украине заговорили об опасности попадания ВСУ в клещи под Угледаром. Все это происходит на фоне продвижения российских войск на Донецком направлении. За последнее время ВС РФ удалось взять Авдеевку и село Победа, что значительно повышает маневренные возможности армии. В чем заключаются особенности продвижения на этом участке фронта и почему именно Угледар может стать следующей целью ВС России? Подробности

    Перейти в раздел

    Военный врач Иван Демидов: Нелогичные действия спасли нам жизнь

    «Это смертельная рулетка – каждый раз мы не знаем, вернется ли бригада с «ноля» в целости и сохранности. Но всегда надеемся на лучшее». Начальник медицинской части добровольческой бригады «Эспаньола» Иван Демидов (позывной «Ботокс») рассказал газете ВЗГЛЯД об особенностях работы военных медиков на передовой и в ближнем тылу. Подробности

    Перейти в раздел

    Латинская Америка напомнила Израилю про Гитлера

    Конфликт Израиля с президентом Бразилии постепенно превращается в конфликт Израиля со всей Латинской Америкой, где политику еврейского государства стали называть нацистской. Частично это спровоцировано реакцией израильтян: они решили заблокировать бразильского президента, хотя могли бы напомнить бразильцам их собственную связь с нацистами. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украина. 10 лет катастрофы

      Ровно десять лет назад на Украине победили бунтовщики с майдана. Они заявляли, что исполняют тем самым украинскую мечту о Европе, но на самом деле они эту мечту хоронили. Именно тогда Украина потеряла свой шанс стать развитой европейской страной.

    • Россия забрала у Британии ценный подарок

      Госдума России разорвала соглашение с Великобританией о рыболовстве, подписанное еще во времена Никиты Хрущева. Оно давало британцам возможность ловить крайне востребованную ими треску в Баренцевом море, а России не давало ничего. Зачем его тогда вообще подписывали?

    • Главный русофоб Капитолия предал Киев

      Один из самых влиятельных сенаторов США, старый враг России Линдси Грэм предал Украину. Вопреки всему тому, что он заявлял ранее, Грэм предлагает поставлять ей оружие только в кредит и под залог полезных ископаемых. Это действительно важное заявление, которое говорит о больших переменах в США.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............