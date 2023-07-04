Иран открывает новые перспективы для ШОС

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4 июля, вторник  |  Последнее обновление — 21:04  |  vz.ru
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Российская экономика показала безошибочный признак оздоровления

Российской экономике требуется все больше грузовиков Виталий Невар/РИА Новости
Продажа и регистрация тяжелых грузовиков переживает взлет такого масштаба, который Россия не видела долгие годы. Это явление оказалось неожиданным для многих западных аналитиков, которые предрекали России коллапс из-за санкций. Выдвигаются разные версии происходящего, но самой верной из них является самая простая: российская экономика стремительно меняется. Причем в лучшую сторону. Подробности...
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Зачем худший для РФ кандидат в президенты США приехал в Киев

Пенс раскритиковал Байдена за затягивание поставок оружия Украине REUTERS
Майкл Пенс, занимавший при Трампе пост вице-президента США, призвал поставлять ВСУ еще больше оружия и раскритиковал Вашингтон за медлительность. Причем сделал он это в Киеве, куда прибыл с необъявленным визитом. Это противоречит позиции Трампа, но он и Пенс теперь враги – бывший «зам» решил сам баллотироваться в президенты и стал самым антироссийским кандидатом из всех. Зачем ему это?  Подробности...
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Как усилить авиаразведку России

Шойгу призвал модернизировать самолеты А-50 для решения задач СВО Михаил Воскресенский/РИА Новости/Аврора
Сергей Шойгу заявил о необходимости модернизации самолетов ДРЛО А-50. Эта модель хорошо зарекомендовала себя в СВО. Однако число угроз и вызовов, которые стоят перед Россией, требует не только качественного приращения на этом направлении, но и количественного. Как именно отечественный ВПК мог бы решить эту задачу?  Подробности...
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Французская элита увидела «смерть нации»

Тысячи машин сожжены погромщиками Xinhua/Global Look Press
Французское общество напугано происходящими беспорядками и в массе своей винит в происходящем слабость правительства перед насилием мигрантов. Однако можно сказать, что таково просто мнение обывателей. Что же думают об этом представители интеллектуального класса, знаменитые французские мыслители и философы? Казалось бы, они должны осмыслить происходящий кризис и найти его настоящую причину. И кое-что они действительно обнаружили. Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Станет ли Кеннеди могильщиком Байдена

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Отдавать власть демократы, точнее, стоящие за ними глобалистские элиты, вовсе не собираются. Так что время, оставшееся до американских выборов, обещает быть жарким, а сами выборы стать судьбоносными. Подробности...
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«Холодный ад» неоязычества

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Люди вообще могут верить в странные и неправдоподобные вещи. Но чем же плохо именно неоязычество? Тем, что оно создает идентичность и лояльность, не просто постороннюю исторической России, но и ей прямо враждебную. Подробности...
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Переход к новому миропорядку займет десятилетия

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Яркая лексика статьи Дмитрия Медведева не должна затенять ее серьезное содержание, где ядерный аргумент – не единственный и даже не главный. Более важен тезис о том, что спецоперация, проводимая Россией, стала не причиной, а следствием «мощнейшего цивилизационного разлома». Подробности...
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Столтенберг остался для нового «контрнаступа»

Сколько Запад потратил на Украину

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Подростки и арабы сжигают Францию

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Франция близка к введению ЧП на фоне усиливающихся беспорядков

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Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

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    Иран открывает новые перспективы для ШОС

    Какие выгоды несет России вступление Ирана в ШОС
    		  
    4 июля 2023, 20:10
    Фото: Артем Иванов/ТАСС
    Текст: Илья Абрамов,
    Евгений Поздняков

    Двухлетний путь Ирана к вступлению в ШОС закончен. Членство в организации несет выгоды не только Тегерану, но также России и Китаю, остальным участникам ШОС. Что означает присоединение Исламской республики к объединению и как это отразится на будущем евразийского пространства?

    Шанхайская организация сотрудничества на 23-м саммите в Индии официально объявила о вступлении в свои ряды Ирана. В секретариате ШОС в Пекине прошла торжественная церемония поднятия флага Исламской республики. Президент нового государства-участника Эбрахим Раиси заявил, что страна намерена расширить сотрудничество с Россией и другими членами ШОС по созданию транспортных коридоров.

    В частности, он указал на важность взаимодействия с Москвой в рамках создания железнодорожного коридора, который обеспечит нормальное функционирование цепочек поставок. Кроме того, глава государства подчеркнул, что Иран будет способствовать реализации таких важных проектов, как международный транспортный коридор «Север – Юг». Отмечается, что Тегеран готов предоставить доступ к собственным портам тем странам, которые не имеют выхода к морю.

    Присоединение Тегерана поприветствовал президент России Владимир Путин, пишет ТАСС. Он отметил, что Ирану необходимо помочь встроиться во все процессы организации. Российский лидер подчеркнул, что власти Исламской республики осуществили все необходимые приготовления для вступления менее чем за два года.

    Также был отмечен рост авторитета и влияния ШОС. По словам Путина, это не может не вызывать удовлетворения. «Нам доверяют, с нами хотят дружить и сотрудничать», – добавил президент РФ.

    Напомним, Тегеран решил присоединиться к ШОС еще в 2021 году. Тогда на саммите в Душанбе был утвержден документ «О начале процедуры приема Исламской республики Иран в члены ШОС». Президент страны Эбрахим Раиси подчеркивал, что этот шаг откроет перед Тегераном возможности присоединения к торговым путям Евразии. В 2022 году на саммите ШОС в Самарканде республика подписала меморандум об обязательствах в Шанхайской организации сотрудничества.

    В экспертном сообществе отмечают – Иран наконец смог завершить свой двухгодичный путь. Теперь государство, во-первых, сможет стать надежным партнером, усиливающим международный вес организации. Во-вторых, членство Тегерана в ШОС позволит Ирану облегчить собственное существование в условиях американских санкций.

    «Решение о вступлении Ирана в ШОС было принято два года назад, сейчас же поставлена точка в этой процедуре. Для Тегерана членство в организации достаточно престижно. Это демонстрация того, что страна, вопреки всем усилиям оппонентов, не находится в изоляции. Кроме того, членство открывает новые экономические и логистические возможности для государства», – сказал политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

    «Поскольку одной из целей ШОС является формирование механизма регулирования политических процессов в Евразии, то вступление Ирана, как влиятельной региональной державы, положительно скажется на авторитете и возможностях организации. У Тегерана также нет практически никаких противоречий с другими странами-членами, что является несомненным плюсом. Ранее присоединение Индии и Пакистана, которые конфликтуют между собой, привело к «ступору» в работе объединения. Сейчас такого не повторится», – отмечает эксперт.

    «Иран – это дружественная России страна. Так что его вступление в ШОС – позитивная новость для нас. Скорее всего, членство Тегерана в организации расширит возможности для реализации совместных региональных проектов», – акцентировал Лукьянов.

    «Присоединение Тегерана к ШОС открывает колоссальные экономические возможности для каждой страны – участницы объединения, поскольку отношения с Исламской республикой приобретают иной юридический статус», – сказал Владимир Сажин, сотрудник Института востоковедения РАН.

    «Для самого Ирана вступление в ШОС становится глотком свежего воздуха. Долгое время страна находилась под давлением американских санкций. Теперь же перед Тегераном раскрываются огромные рынки стран – участниц объединения, где можно приобрести товары, доступ к которым ранее был закрыт», – подчеркивает эксперт.

    «Для России присоединение Ирана также важно. Сегодня отношения Москвы и Тегерана переживают «золотой век». К тому же это позволит наладить с республикой более плодотворное экономическое сотрудничество», – отмечает собеседник.

    «Однако больше всего от вхождения Тегерана в объединение выигрывает Китай. Пекин усердно трудится над реализацией инициативы «Один пояс – один путь». В рамках данного проекта Иран может стать мощным транспортным узлом, связывающим КНР со странами Ближнего Востока. Это позволит Поднебесной превратиться в настоящего торгового гиганта», – считает Сажин.

    «Напомню, именно Пекин выступил посредником восстановления дипломатических отношений между Исламской республикой и Саудовской Аравией. Китайские дипломаты активно налаживают мир на Ближнем Востоке, и присоединение Тегерана к ШОС позволит существенно ускорить реализацию экономических планов Поднебесной», – акцентирует эксперт.

    «Таким образом, интеграция Ирана в структуры Шанхайской организации сотрудничества выгодна всем. Это влиятельное государство, обладающее внушительными экономическими и политическими перспективами», – заключил Сажин.
     
     
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