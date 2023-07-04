Иран открывает новые перспективы для ШОС

Какие выгоды несет России вступление Ирана в ШОС

Двухлетний путь Ирана к вступлению в ШОС закончен. Членство в организации несет выгоды не только Тегерану, но также России и Китаю, остальным участникам ШОС. Что означает присоединение Исламской республики к объединению и как это отразится на будущем евразийского пространства?

Шанхайская организация сотрудничества на 23-м саммите в Индии официально объявила о вступлении в свои ряды Ирана. В секретариате ШОС в Пекине прошла торжественная церемония поднятия флага Исламской республики. Президент нового государства-участника Эбрахим Раиси заявил, что страна намерена расширить сотрудничество с Россией и другими членами ШОС по созданию транспортных коридоров.

В частности, он указал на важность взаимодействия с Москвой в рамках создания железнодорожного коридора, который обеспечит нормальное функционирование цепочек поставок. Кроме того, глава государства подчеркнул, что Иран будет способствовать реализации таких важных проектов, как международный транспортный коридор «Север – Юг». Отмечается, что Тегеран готов предоставить доступ к собственным портам тем странам, которые не имеют выхода к морю.

Присоединение Тегерана поприветствовал президент России Владимир Путин, пишет ТАСС. Он отметил, что Ирану необходимо помочь встроиться во все процессы организации. Российский лидер подчеркнул, что власти Исламской республики осуществили все необходимые приготовления для вступления менее чем за два года.

Также был отмечен рост авторитета и влияния ШОС. По словам Путина, это не может не вызывать удовлетворения. «Нам доверяют, с нами хотят дружить и сотрудничать», – добавил президент РФ.

Напомним, Тегеран решил присоединиться к ШОС еще в 2021 году. Тогда на саммите в Душанбе был утвержден документ «О начале процедуры приема Исламской республики Иран в члены ШОС». Президент страны Эбрахим Раиси подчеркивал, что этот шаг откроет перед Тегераном возможности присоединения к торговым путям Евразии. В 2022 году на саммите ШОС в Самарканде республика подписала меморандум об обязательствах в Шанхайской организации сотрудничества.

В экспертном сообществе отмечают – Иран наконец смог завершить свой двухгодичный путь. Теперь государство, во-первых, сможет стать надежным партнером, усиливающим международный вес организации. Во-вторых, членство Тегерана в ШОС позволит Ирану облегчить собственное существование в условиях американских санкций.

«Решение о вступлении Ирана в ШОС было принято два года назад, сейчас же поставлена точка в этой процедуре. Для Тегерана членство в организации достаточно престижно. Это демонстрация того, что страна, вопреки всем усилиям оппонентов, не находится в изоляции. Кроме того, членство открывает новые экономические и логистические возможности для государства», – сказал политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

«Поскольку одной из целей ШОС является формирование механизма регулирования политических процессов в Евразии, то вступление Ирана, как влиятельной региональной державы, положительно скажется на авторитете и возможностях организации. У Тегерана также нет практически никаких противоречий с другими странами-членами, что является несомненным плюсом. Ранее присоединение Индии и Пакистана, которые конфликтуют между собой, привело к «ступору» в работе объединения. Сейчас такого не повторится», – отмечает эксперт.

«Иран – это дружественная России страна. Так что его вступление в ШОС – позитивная новость для нас. Скорее всего, членство Тегерана в организации расширит возможности для реализации совместных региональных проектов», – акцентировал Лукьянов.

«Присоединение Тегерана к ШОС открывает колоссальные экономические возможности для каждой страны – участницы объединения, поскольку отношения с Исламской республикой приобретают иной юридический статус», – сказал Владимир Сажин, сотрудник Института востоковедения РАН.

«Для самого Ирана вступление в ШОС становится глотком свежего воздуха. Долгое время страна находилась под давлением американских санкций. Теперь же перед Тегераном раскрываются огромные рынки стран – участниц объединения, где можно приобрести товары, доступ к которым ранее был закрыт», – подчеркивает эксперт.

«Для России присоединение Ирана также важно. Сегодня отношения Москвы и Тегерана переживают «золотой век». К тому же это позволит наладить с республикой более плодотворное экономическое сотрудничество», – отмечает собеседник.

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«Однако больше всего от вхождения Тегерана в объединение выигрывает Китай. Пекин усердно трудится над реализацией инициативы «Один пояс – один путь». В рамках данного проекта Иран может стать мощным транспортным узлом, связывающим КНР со странами Ближнего Востока. Это позволит Поднебесной превратиться в настоящего торгового гиганта», – считает Сажин.

«Напомню, именно Пекин выступил посредником восстановления дипломатических отношений между Исламской республикой и Саудовской Аравией. Китайские дипломаты активно налаживают мир на Ближнем Востоке, и присоединение Тегерана к ШОС позволит существенно ускорить реализацию экономических планов Поднебесной», – акцентирует эксперт.

«Таким образом, интеграция Ирана в структуры Шанхайской организации сотрудничества выгодна всем. Это влиятельное государство, обладающее внушительными экономическими и политическими перспективами», – заключил Сажин.