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12 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 15:56  |  vz.ru
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Саудовская Аравия может навредить США тремя способами

Саудовская Аравия и США обменялись угрозами ZUMA Press/Global Look Press
Саудовская Аравия пригрозила США «серьезными экономическими последствиями», если американский президент попытается наказать королевство за рост цен на нефть. Это произошло еще осенью. С тех пор саудиты продолжают делать то, что сильно не нравится Штатам, но они безропотно терпят выходки арабов. Чего боятся США?  Подробности...
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Почему Канада решилась на похищение российского Ан-124

Канада арестовала и решила передать Украине российский Ан-124 «Руслан» UAC/Global Look Press
Правительство Канады решило арестовать российский транспортный самолет Ан-124 «Руслан» спустя полтора года после задержания. До этого борт перевозил из Китая в Канаду гуманитарный груз в виде ковид-тестов. Как подобный шаг Оттавы повлияет на коммерческие авиаперевозки и какие выводы по итогам произошедшего сделают другие страны?  Подробности...
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Российские вертолетчики начали уничтожать «Леопарды» колоннами

Армейская ударная авиация получила шанс раскрыть свой потенциал Кирилл Нортон/РИА Новости
Российские ударные вертолеты начали показывать высокую эффективность в зоне СВО. В ходе одного из вылетов два вертолета уничтожили семь единиц вражеской бронетехники. Вертолеты применяются с начала спецоперации, но только сейчас начали показывать весь свой боевой потенциал, которому мог бы позавидовать артиллерийский полк. Чем ценны вертолеты с точки зрения борьбы с танками и почему они настолько успешны после начала украинского наступления? Подробности...
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Кто толкнул Макрона на наглый шантаж Ирана из-за России

Макрон продемонстрировал Раиси все свое красноречие Laurie Dieffembacq/Zumapress/
Global Look Press
Франция, активнейшим образом снабжающая Украину оружием, требует России оружие не поставлять. Столь наглое требование французский лидер Макрон предъявил своему иранскому коллеге Раиси. Могут ли угрозы Макрона подействовать на иранское руководство и чем еще Тегеран крайне раздражает Париж? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Жизнелюбивый цинизм Берлускони ушел в прошлое

Федор Лукьянов
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
Берлускони до последних дней сожалел, что с Россией и его другом Путиным не договорились по понятиям – как и Трамп, он был уверен, что это возможно. На деле вряд ли. Но Берлускони в это верил и хотел хорошего для всех. Подробности...

Жажда денег уничтожает Лигу чемпионов

Денис Миролюбов
Денис Миролюбов, Главный редактор InVoice Media
Очередная реформа должна коснуться главного футбольного турнира на континенте, да и во всем мире – Лиги чемпионов. Начиная с 2024 года ее будут проводить в новом формате, который подразумевает, что игр станет больше, а вместе с этим больше станет и гешефта. Чиновников не волнует, что любимый всеми болельщиками групповой этап канет в Лету. Подробности...

Для счастья нужна идея, а не комфорт

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Дом халявщика – всегда мышеловка. Дом предателя – всегда тюрьма, в которой царствует унижение. Дом хатаскрайника рано или поздно будет захвачен. Культ потребления создал послушное стадо с манией величия и кучей комплексов. Подробности...
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    Кто толкнул Макрона на наглый шантаж Ирана из-за России

    Французские читатели посмеялись над звонком Макрона иранскому президенту
    Макрон продемонстрировал Раиси все свое красноречие
    		  
    12 июня 2023, 15:25
    Фото: Laurie Dieffembacq/Zumapress/
    Global Look Press
    Текст: Валерия Вербинина

    Франция, активнейшим образом снабжающая Украину оружием, требует России оружие не поставлять. Столь наглое требование французский лидер Макрон предъявил своему иранскому коллеге Раиси. Могут ли угрозы Макрона подействовать на иранское руководство и чем еще Тегеран крайне раздражает Париж?

    Французский президент вновь отличился. В телефонном разговоре с президентом Ирана Эбрахимом Раиси он в ультимативном тоне потребовал, чтобы Иран «немедленно прекратил поддерживать» Россию и прекратил поставки беспилотных аппаратов, которые российские войска будто бы используют в зоне конфликта на Украине.

    Глава французского государства, как сообщает официальное коммюнике, «предупредил о том, какие важные последствия – как в области безопасности, так и в гуманитарной области – имеет поставка Ираном дронов России». Кажется, Макрон считает, что иранские власти не осведомлены о том, к чему могут привести поставки БПЛА военного назначения, и решил на всякий случай просветить собеседника. Так как разговор длился целых полтора часа, нелишне предположить, что французский президент призвал на помощь все свое красноречие – и тут его собеседника можно только пожалеть: когда Макрон в ударе, выдержать поток его словесной шелухи нелегко.

    Демарш Макрона состоялся вскоре после того, как американцы заявили, что Москва будто бы получает из Ирана необходимое оборудование, чтобы «построить завод, производящий беспилотные летательные аппараты», и что этот завод «может заработать на полную мощность уже в начале следующего года». В доказательство американцы сослались на данные разведки и даже предъявили спутниковое фото предполагаемого будущего завода в Алабуге. Кроме того, они предали гласности карту маршрута, по которому будто бы следуют иранские БПЛА, чтобы попасть в Россию: из иранского порта Амирабад по Каспийскому морю до Махачкалы и далее на базы российских ВВС.

    Судя по всему, американцев более всего беспокоит, что военное сотрудничество Ирана и России будто бы идет в обе стороны, и Иран заинтересован в том, чтобы получить российские вооружения на «несколько миллиардов долларов». Одновременно в США ввели санкции против компаний из Китая и Гонконга, обвинив их в том, что они оказывают содействие Ирану в его военной программе.

    То есть, с одной стороны, Макрон чутко следует генеральной линии партии коллективного Запада, возглавляемого США. С другой – налицо явные двойные стандарты: французский президент, который поставляет одной из сторон конфликта едва ли не всю гамму вооружений (гаубицы, танки, снаряды и т. д.), одновременно требует от независимого вообще-то государства «немедленно» прекратить поддерживать другую сторону. Сам собой напрашивается вопрос: а не то что?

    Поведение Макрона тем более нелепо, что против Ирана уже введены все возможные санкции и по-хорошему его даже и запугивать нечем. Все SWIFTы уже давно отключены, все сколько-нибудь значимые лица в западных черных списках, и все, что Запад смог конфисковать, а проще говоря, украсть у Ирана – давно украдено.

    Будет преувеличением сказать, что Иран после многих лет пребывания в международной изоляции стал жить припеваючи, но по крайней мере иранский пример показал одно: отдельная страна может выжить, даже если против нее ополчится весь так называемый прогрессивный мир. Не говоря уже о том, что Ирану пришлось, помимо международного давления, преодолевать последствия многолетней ирано-иракской войны.

    Фактически Макрон в разговоре с иранским президентом выступил в роли нахального шантажиста, которому и шантажировать-то нечем, но он тем не менее старается изо всех сил. В русле традиционной западной политики он, впрочем, готов в расплывчатой форме обсудить свои наилучшие намерения.

    Как сообщает коммюнике, Макрон также «поделился своим беспокойством относительно того, что касается нынешнего направления иранской ядерной программы», «напомнил о желании Франции и ее партнеров найти дипломатическое решение данного вопроса» и «подчеркнул важность того, чтобы Тегеран принял конкретные и достоверные меры к отказу от эскалации, причем в полном объеме и безотлагательно».

    И опять же возникают вопросы: а не то что? Уже много лет Запад обещает снять санкции, если Иран будет паинькой и откажется от идеи о ядерном оружии. Но санкции так и не сняты – и не надо быть Вангой, чтобы предсказать, что Запад от них не откажется: слишком уж удобное оружие для того, чтобы подавлять неугодных и устрашать тех, кто попытается идти против генеральной линии.

    Судя по всему, только под конец беседы Макрон позволил себе сказать несколько слов о французских делах и даже поблагодарил собеседника за освобождение 12 мая двух французских граждан. Еще четверо – Сесиль Колер, Жак Пари, Луи Арно и некто, чье имя не разглашается, до сих пор находятся в иранских тюрьмах.

    Сесиль Колер (38 лет) официально является преподавательницей, ее и ее партнера Жака Пари (70 лет), бывшего учителя математики, задержали в Иране по обвинению в шпионаже. Луи Арно (35 лет) – банковский работник, любитель путешествовать по свету – был задержан несколько месяцев спустя по аналогичному обвинению. В октябре прошлого года на иранском телевидении было показано видео, на котором Сесиль Колер признавалась, что является агентом французской разведки и приехала в Иран вместе с Пари, чтобы «попытаться создать условия для революции и смены иранского режима».

    Французское министерство иностранных дел тотчас заявило, что признания на видео получены под давлением и не соответствуют истине. Сесиль Колер и Жак Пари, как утверждают их близкие, являются обычными туристами. По чистому совпадению они прибыли в страну именно тогда, когда в Иране проходили массовые демонстрации преподавателей, которые требовали повышения зарплат. Также по чистому совпадению Луи Арно был задержан несколько месяцев спустя во время акций протеста, которые сотрясли страну после гибели Махсы Амини.

    Справедливости ради отметим, что президент Макрон совершенно прав, когда пытается защищать граждан своей страны, будь они простые туристы или простые шпионы, именно этим и должно – среди прочего – заниматься сильное государство.

    Однако его попытки давить на Иран, выставлять ультиматумы и требования «немедленно» прекратить поддерживать Россию кажутся лишенными смысла – особенно в свете того, что сам он более чем активно поддерживает противоположную сторону конфликта. И не случайно один из читателей «Фигаро» оставил под статьей комментарий: «Невероятно. Мне вовсе не нравится Иран, но какое право у Макрона отдавать ему приказы?», а другой заметил: «Сколько апломба! Иран точно должен испугаться».

    Когда Марин Ле Пен обозвала Макрона «мелким телеграфистом», который передает чужие сообщения, некоторые сочли, что она преувеличивает. Но на примере общения Макрона с президентом Ирана видно, что Ле Пен точно ухватила его суть. Он действительно зачастую работает как передатчик чужих посланий, и стоило США выразить намерение давить на Иран, Макрон тотчас же стал выдвигать последнему ультиматумы. Ничем не подкрепленные, они выглядят нелепо, но только на первый взгляд.


    Вспомним, за что иранцы задержали так называемых французских туристов – если называть вещи своими именами, те прощупывали почву для расширения стихийных протестов до стадии государственного переворота. И таких «туристов» там должно было находиться гораздо больше, причем не только французов. И в этом, и в плане выдвижения ультиматумов Франция действует в одном русле со своими западными союзниками.

    Поэтому не стоит недооценивать заявления французского президента – даже если на первый взгляд кажется, что за ними стоит лишь бахвальство. Франция ведет по отношению к Ирану свою игру, которая также является частью общей западной стратегии. И, судя по всему, у Ирана нет по поводу этой игры никаких иллюзий.
     
     
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