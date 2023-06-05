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5 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 14:54  |  vz.ru
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Китайская экономика удивляет imago stock&people/Global Look Press
Китайская экономика разочаровывает экономистов. Они ожидали бурный рост после отмены ковидных ограничений, а теперь ждут конца китайского экономического чуда. Почему китайцы стали меньше тратить, что за структурные проблемы тянут китайскую экономику вниз и какое влияние это оказывает на другие экономики, а также на нефть и металлы? Подробности...
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Первые попытки масштабного наступления ВСУ провалились

ВС России справляются с попытками ВСУ перейти в контрнаступление Константин Михальчевский/РИА Новости
С воскресенья противник оказывает давление на всю линию фронта по дуге от Харьковской области до Приазовья, предприняв попытки перейти в наступление сразу на пяти направлениях. Кроме того, продолжаются атаки Белгородской области. О чем свидетельствует рост интенсивности атак ВСУ, насколько они результативны и какие действия в ответ предпринимают Вооруженные силы России?  Подробности...
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Искусственный интеллект разочаровал военных

Боевой дрон под управлением искусственного интеллекта уничтожил оператора US Air Force/Lt. Col. Leslie Pratt
Полковник ВВС США Такер Гамильтон сообщил о компьютерной имитации применения боевого дрона под управлением искусственного интеллекта, в ходе которой ИИ атаковал самого оператора и вышку связи. Вскоре ВВС США опровергли эксперимент, но специалисты в это не поверили и указали на опасность реального проведения таких опытов. В итоге эта история поставила перед экспертами ряд этических вопросов.  Подробности...
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Польша грозит России подводным оружием

Подлодки типа «Коббен» уже были в распоряжении Польши, но более не ожидаются ZUMA Press/Global Look Press
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Москва отбила психологическую атаку Украины

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Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Экономика угля и стали оказалась живучей

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Стал общим местом тезис, что промышленная экономика безнадежно устаревает, на смену ей идет экономика знаний, услуг и еще чего-то нематериального. Логично было думать, что и угледобыча, черная металлургия, тяжелая оборонка, выросшие на востоке УССР, уже теряют свое прежнее главенствующее значение. Но не теряют. Подробности...

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Илья Крамник
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Многим кажется, что делов-то, взять и повторить, просто надо правильно приказать нужным людям – и они все сделают. Как тогда, в ХХ веке. А как тогда не будет. Подробности...

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Олег Хавич, политический аналитик
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    5 июня 2023, 14:42
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Дарья Волкова

    С воскресенья противник оказывает давление на всю линию фронта по дуге от Харьковской области до Приазовья, предприняв попытки перейти в наступление сразу на пяти направлениях. Кроме того, продолжаются атаки Белгородской области. О чем свидетельствует рост интенсивности атак ВСУ, насколько они результативны и какие действия в ответ предпринимают Вооруженные силы России?

    В ночь на понедельник официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что с утра 4 июня вооруженные силы Украины начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении. Он подчеркнул, что добиться успеха противнику не удалось. Позднее ведомство опубликовало кадры уничтожения техники ВСУ.

    По словам Конашенкова, на одном из передовых пунктов управления при попытке ВСУ наступать находился начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов. Конашенков также сообщил, что ВСУ направили в бой 23-ю и 21-ю механизированные бригады из состава стратегических резервов при поддержке других воинских частей и подразделений.

    Как отметил официальный представитель российского военного ведомства, противник ставил целью прорыв российской обороны на наиболее уязвимом, по мнению украинской стороны, участке фронта. Восточная группировка российских войск действовала умело и грамотно, в результате потери ВСУ составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевая бронемашина, сообщили в Минобороны.

    В воскресенье также сообщалось, что украинские военные совместно с польскими наемниками предприняли попытку прорыва запорожской части фронта в районе Времевского выступа, но были отброшены назад, потеряв не менее десяти единиц техники и порядка 50 боевиков.

    В понедельник утром противник активизировался. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в районе Времевского выступа на Запорожском направлении вновь начались активные боевые действия. По словам Рогова, ВСУ бросили в атаку еще большие силы, чем в воскресенье, и попытались организовать прорыв более масштабно.

    Позже в ДНР заявили, что украинские военные активизировали действия на ряде участков линии боевого соприкосновения на Донецком направлении, особенно сложная ситуация складывается в Марьинке, Угледаре и Авдеевке. Ранее стало известно, что большая часть пехотных подразделений 53-й отдельной механизированной бригады украинских военных была уничтожена ВС России в боях под Авдеевкой.

    Одновременно с этим, в ЛНР сообщили, что подразделения ВСУ ведут обстрел из артиллерии на Купянском и Донецком направлениях, а также пытаются прорвать оборону на Краснолиманском направлении. «Ситуация сложная, но контролируемая», – сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, добавив, что военнослужащие Южной группировки войск «справляются со всеми вызовами со стороны врага».

    В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные за последние сутки выпустили по региону 650 снарядов, 185 из них пришлись по Новой Таволжанке, где предприняла попытку пройти диверсионно-разведывательная группа.

    «По политическим соображениям украинское командование выбрало для наиболее активного наступления южный участок фронта – в Запорожской области. На данный момент мы видим активность по пяти направлениям. Однако не исключаю, что в перспективе их будет еще больше», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Задействованы две бригады из той самой «гвардии наступа», которую ВСУ собирали для не состоявшегося весеннего наступления. Силами от роты до батальона противник пытается прорвать линию фронта. Кроме того, противник обстреливает дорогу в районе Васильевки, чтобы разорвать наши пути снабжения. Интенсифицировались удары по тылам. Одновременно с этим ВСУ пытаются воспрепятствовать нашим попыткам перерезать трассу из Орехова в сторону Авдеевки. Идут бои южнее Угледара, восточнее Гуляйполя», – рассказал эксперт.

    «Наиболее успешным для ВСУ стал удар в районе Времевского выступа, западнее Угледара. Им удалось продвинуться, занять несколько опорных пунктов, там сейчас идут наиболее упорные бои. Насколько известно, ВСУ в этой части задействовали несколько десятков единиц бронетехники, батальон личного состава. Вместе с тем противник несет достаточно высокие потери, ведь мы со своей стороны готовились к удару. На Запорожском участке фронта находится и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, что также подтверждает нашу готовность», – отметил он.

    «В целом сейчас противник оказывает давление по всей линии фронта, наносит удары, чтобы создать локальный перевес на узких участках, а затем на наиболее успешное для них направление бросить подкрепление и основные силы. Полагаю, что так они хотят прорвать линию обороны ВС РФ и развивать наступление», – считает Онуфриенко.

    «При этом попытки атаки противника севернее и южнее Артемовска были блокированы. Наши вооруженные силы наступают в районе Двуречной, там укреплен плацдарм на правом берегу реки Оскол. Чуть северо-восточнее Двуречной нами освобожден населенный пункт Новомлынск. А в Марьинке на западной окраине города батальон «Ахмат» ведет бои в малоэтажной застройке», – рассказал эксперт.

    «Можно ожидать, что противник в ближайший месяц будет задействовать дополнительные силы, поскольку сейчас из 12 сформированных бригад используются только две.

    Кроме того, противник пытается отвлечь наше внимание и растянуть силы на Белгородское направление. Именно поэтому там идут постоянные обстрелы и налеты БПЛА. Также беспилотники регулярно падают в Курской области и других российских регионах, что вновь говорит о попытках растянуть силы ВС РФ», – отметил он.

    Отдельного внимания заслуживает активизация противника в Запорожской области. «Ожесточенные бои шли на протяжении почти десяти часов. Наиболее «горячо» было на стыке региона с ДНР, в районе Времевского выступа. Это важная позиция – здесь располагаются стратегические высоты. Кроме того, за счет рельефа местности высоты рассматриваются как препятствие для объединения группировок противника», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «Тот факт, что мы удерживаем Времевский выступ, позволяет нам сохранять стратегическое преимущество в регионе.

    Между тем, текущая ситуация действительно отличается особым накалом. Фактически, речь идет о полномасштабном наступлении – в атаках со стороны противника принимает участие рекордное число техники и военных», – отмечает собеседник.

    «В начале боев ВСУ были представлены лишь двумя мотопехотными ротами с 50 единицами техники. Позже, в период пиковой нагрузки, Украина задействовала шесть механизированных и два танковых батальона. Нами было уничтожено свыше 250 боевиков, 21 ББМ и три БМП. Также ВС РФ удалось поразить 16 танков, среди которых преобладает модель Т-72», – подчеркивает эксперт.

    «Противнику удалось продвинуться вглубь на 400 метров, но он был отброшен нашими силами, понеся при этом потери. Основные направления ударов пришлись северо-восточнее Гуляйполя и юго-западнее Времевки. Атаки предпринимались и в районе Новодаровки, Ровнополя, Приютного и Любимовки», – акцентирует Рогов.

    «После этого наблюдалось небольшое затишье. Ближе к четырем утра началось активное наступление восточнее Времевки в направлении Новодонецкого и Золотой Нивы. ВСУ прощупывают слабые места в нашей обороне, чтобы осуществить масштабную атаку на проблемных участках фронта», – считает собеседник.

    «Мы своевременно и эффективно отвечаем на все вызовы со стороны Украины – используется стрелковое оружие, артиллерия, иногда прибегаем к поддержке со стороны ВКС. К работе подключены и минометы «Тюльпан». Немного ситуацию осложняет тот факт, что на стороне Украины в настоящий момент воюют польские наемники», – подчеркивает эксперт.

    «Их присутствие отмечено не только в Запорожской, но и в Белгородской области. Они хорошо вооружены, сражаются достаточно эффективно. У них есть и идеологическое понимание, для чего стоит участвовать в боях – Варшава косо смотрит на южные русские земли, понимая, что офису Зеленского отведено не так много времени. Фактически, Польша сознательно разжигает конфликт с Россией, надеясь урвать себе часть территорий», – отметил Рогов.

    «В ЛНР ситуация также напряженная – на направлении Кременная-Лисичанск-Северодонецк постоянно идут перестрелки и артиллерийские дуэли. Мы ожидаем возможные отвлекающие удары. В районе Северска у противника есть силы, которые могут в любой момент развернуться в нашу сторону. В Сватово ситуация лучше», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.

    «Если говорить о ДНР, то там было несколько попыток прорыва, но они достаточно активно купировались. Примечательно, что противник боится подтягивать войска к линии прямого обзора, так как наша артиллерия тщательно отслеживает ситуацию и наносит удары при любой попытке сформировать колонну. В связи с этим, основная часть подразделений ВСУ находится на расстоянии суточного марша – в Днепропетровской области, а также в Славянске и Краматорске», – подчеркивает собеседник

    «Сейчас мы используем активную оборону, так как понимаем, что в проигрыше будет та сторона, которая первой развернет серьезное наступление.

    Украина вынуждена начать контрнаступление по политическим причинам. Нам же выгодно находиться на существующих рубежах с подготовленными фортификационными сооружениями и ждать, когда ВСУ подставятся», – акцентирует эксперт.

    «Противник пытается искать слабые места в российской обороне и заработать баллы хотя бы «в виртуальном пространстве». Им необходимо любым способом продемонстрировать успехи, поэтому следует ожидать активизации в районе Белгорода, Курска, Брянска и даже в сторону Белоруссии. На старых направлениях они пробиться не могут, поэтому ищут новые места, – считает эксперт.

    «Нагнетание ситуации связано с приближением саммита НАТО в Вильнюсе, на котором Украина вновь попытается получить дополнительные деньги и технику. Но сделать они это смогут только на фоне демонстрации хотя бы каких-то достижений. Поэтому в ближайшие недели противник будет пытаться получить результаты, которые можно продемонстрировать странам Запада. Если не получится, ряд «партнеров» может сократить расходы на Украину», – резюмирует Мирошник.
     
     
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