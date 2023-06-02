Украинское контрнаступление раскалывает Европу

Эксперты рассказали о новых трендах в Европе в отношении Украины

Лидер Венгрии Виктор Орбан призвал не допустить контрнаступления ВСУ и «кровавой бойни», которая обернется большими жертвами. Параллельно с этим Швейцария не разрешила реэкспорт оружия на Украину. Как связаны эти события и почему в реальности эффективного контрнаступления ВСУ публично сомневается все больше стран Европы?

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал не допустить контрнаступления вооруженных сил Украины, поскольку оно может привести только к новым жертвам, причем в первую очередь со стороны ВСУ. Об этом политик сказал в эфире радиостанции Kossuth.

Он подчеркнул, что проведение крупных стратегических наступлений оборачивается «кровавой бойней». По его мнению, у атакующей стороны потери должны быть в три раза больше, чем у обороняющейся. Орбан призвал сделать все возможное, чтобы добиться прекращения огня и мирных переговоров, прежде чем украинская сторона начнет атаку.

Параллельно с этим стало известно о том, что нижняя палата парламента Швейцарии отвергла предложение о разрешении реэкспортировать вооружение на Украину. Предложение нарушало принятый и действующий в стране закон о военной технике, запрещающий поставки вооружений местного производства в воюющие страны.

Политик Жан-Люк Аддор отметил, что подобные действия стали бы нарушением нейтралитета государства. Согласно действующему законодательству, экспорт поставок оружия швейцарского производства требует согласования с властями. И это решение, как считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, является отражением нового тренда в ЕС, где все чаще некоторые страны сомневаются в успехе контрнаступления ВСУ.

«В Евросоюзе существуют разные мнения по поводу ситуации на Украине. Единства нет даже в США, где демократы отстаивают позиции «войны до победного конца», а республиканцы хотят завершения конфликта для того, чтобы сосредоточить силы на Китае», – сказал германский политолог Александр Рар.

«В Германии также имеются два лагеря, один из которых возглавляет канцлер Олаф Шольц, регулярно тормозящий обещанные Украине поставки вооружений. В то же время глава МИД Бербок регулярно высказывается за полный разрыв отношений с Москвой. Наблюдается и серьезный разлад между Восточной и Западной Европой», – отмечает эксперт.

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«Польша и страны Прибалтики отстаивают право Украины на немедленное вхождение в НАТО. Тем не менее Париж, Лондон и Берлин хотят повременить со столь радикальными действиями. Имеются и особые случаи, как, например, Венгрия. Позиция Будапешта по СВО крайне специфична, что продиктовано многими историческими особенностями», – подчеркивает собеседник.

«В первую очередь на Украине проживает много этнических венгров, за судьбу которых страна не может не переживать. Кроме того, офис Зеленского включил главный банк Венгрии в санкционный список за сотрудничество с Москвой. Орбану становится все труднее закрывать глаза на подобные действия соседней страны», – акцентирует Рар.

«Что касается Швейцарии, то там начинают громко вспоминать о главном атрибуте существования этой страны – о нейтралитете. То есть на континенте имеется понимание, что Европа в целом начинает экономически страдать от сложившейся ситуации. Соответственно, эта мысль способствует возникновению в регионе желания призвать к началу мирных переговоров. И призывы к урегулированию будут усиливаться в той мере, в какой Украина по разным причинам будет отказываться от своего обещанного контрнаступления», – считает эксперт.

«Однако говорить о том, что в Европе имеется два взгляда на конфликт, не очень верно. Все западные государства поддерживают ВСУ и позиционируют себя в качестве оппонентов России. Более точной окажется следующая формулировка: в ЕС имеются разночтения по второстепенным вопросам текущего кризиса», – рассуждает собеседник.

«К тому же все основные аспекты решаются в США. Из всех членов НАТО возможностью сближаться с Россией обладает лишь Турция. Даже Венгрия, будучи внутри альянса, не выступает против мнения Вашингтона, поскольку маленькая страна навряд ли способна что-то принципиально изменить в столь значимой организации», – резюмирует Рар.

«В европейском истеблишменте есть понимание, что у этого контрнаступления нет никаких перспектив. Оно завершится либо фиксацией линии фронта, в лучшем для них случае, а в худшем – поражением Украины», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«На основе действий Венгрии и Швейцарии можно сделать вывод о том, что контрнаступление ВСУ действительно раскалывает ЕС. Эти страны стали первыми, кто смог громко заявить свою позицию. У них достаточно единомышленников, но они более зависимы от США и Брюсселя, поэтому не могут публично выступить против конфликта», – отметил он.

«Можно даже говорить о том, что в Европе идет процесс формирования двух лагерей.

Причем проверенный лагерь уже сформирован, в нем есть своя иерархия, свои правила. К числу его участников можно отнести Британию, Чехию, Польшу, страны Прибалтики и так далее», – добавил собеседник.

«А вот антивоенный лагерь еще в процессе формирования. Была даже надежда, что их лидером станет Франция, сигналы об этом подавал ее президент Эммануэль Макрон в начале 2023 года. Но сейчас становится понятно, что этого, скорее всего, не произойдет», – рассуждает политолог.

«К антивоенному лагерю можно отнести и Италию. Общественное мнение там категорически против конфликта, да и премьер-министр только на международных встречах говорит о поддержке Украины. На самом же деле этот конфликт стал тяжелым ударом для социальной и экономической сфер Италии», – отметил Ткаченко.

«И дальше, на мой взгляд, все больше стран будут переходить в антивоенный лагерь. Пик поддержки войны против России пришелся на конец весны – начало лета прошлого года. С тех пор риторика «за мир» или «против войны» начинает преобладать над лозунгами типа «накажем Россию». Думаю, обсуждение перемирия и мирного договора с учетом интересов России рано или поздно станет глобальным трендом», – резюмировал он.