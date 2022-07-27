Почему советский мост в Херсоне выдержал удары американскими ракетами

Украинские военные продолжают атаковать ключевой инфраструктурный объект в Херсоне – Антоновский мост. Его разрушение необходимо Киеву для начала так называемой битвы за Херсон. Однако построенное еще во времена СССР при Горбачеве сооружение пока выдерживает многочисленные попадания присланных Украине из США ракет. Почему ВСУ, несмотря на множественные попытки и заокеанскую помощь, до сих пор не могут разрушить стратегический мост?

Антоновский мост через Днепр в Херсоне в ночь на среду получил повреждения в результате атаки со стороны украинских военных. Об этом сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «По железнодорожному мосту через Днепр также была попытка нанести удар, сейчас разбираемся. По мосту попадания есть, мост не разрушен. Добавилось еще дыр», – передает ТАСС его слова.

Стремоусов подчеркнул, что нанесение удара по мосту не влияет на ситуацию в Херсонской области и на линии соприкосновения, однако принято решение полностью закрыть мост для движения. Также он отметил, что повреждение моста повлияло исключительно на гражданскую инфраструктуру, создало неудобства для жителей Херсонской области, и заверил, что в ближайшее время начнется ремонт моста.

Антоновский мост – единственный автомобильный мост, соединяющий находящийся на западной стороне Днепра Херсон с частью Херсонской области на другом берегу. Он является ключевой артерией и путем сообщения как для местных жителей, так и для снабжения российской группировки войск в регионе. Общая протяженность моста составляет 1,3 км, ширина – 25 метров. Мост 30-пролетный. За сутки по нему проезжают десять с половиной тысяч автомобилей.

Открытие моста состоялось в декабре 1985 года. В роли главного архитектора проекта выступил Гарри Исаакович Копанс. За годы своей работы он осуществил комплексное проектирование 70 транспортных тоннелей (в том числе в Москве на проспекте Мира), более 50 путепроводов и эстакад, 152 мостов, включая мосты через Волгу, Днепр, Обь и Амударью, а также множество других сооружений.

Некоторые мосты Копанса стали «свидетелями» военных событий. Так, по мосту через Амударью близ города Термеза были выведены советские войска из Афганистана. Через этот же мост афганские военные отступали в Узбекистан под нажимом запрещенного в России движения «Талибан*» после того, как из Афганистана бежали американские войска. Теперь же военные события активно разворачиваются вокруг другого моста Копанса – Антоновского.

В прошлую среду украинские войска выпустили по мосту 12 ракет из американской РСЗО HIMARS, часть из них была перехвачена ПВО. Первые сообщения об обстрелах моста с помощью HIMARS поступили в прошлый вторник, после этого власти региона приняли решение усилить прикрывающую мост через Днепр ПВО. По разным оценкам, за прошедшую неделю ВСУ попытались поразить мост 30 ракетами американского производства.

При этом удары по мосту имеют для ВСУ огромное медийное значение, поскольку в последние недели в Киеве и на Западе только и твердят о грядущей «битве за Херсон». Сама же битва, по объективным причинам, без разрушения моста просто невозможна.

«Насколько мы видим, ВСУ удается повредить только дорожное покрытие Антоновского моста. И в ближайшие три дня наши инженерные войска будут его восстанавливать. В целом же после нескольких ударов ВСУ не удается обрушить даже один пролет сооружения», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

«Для того чтобы ликвидировать такой объект, надо понимать, с чем мы имеем дело. Если речь идет об опорном мосте, то необходимо нанести удар точно в опору. Только после этого может быть уничтожен пролет. Если же говорить о подвесной конструкции, то бить надо четко в связующие механизмы», – рассуждает собеседник.

Украинскому командованию «очень хочется разрушить Антоновский мост, но, как мы видим, даже после серии ударов сделать этого не удалось», говорит эксперт. «Обусловлено это в том числе надежностью конструкции советской постройки. В СССР мосты строили с запасом прочности, рассчитывая его на потенциальный военный конфликт. Это отличительная черта многих мостов. И удары по таким сооружениям не могут привести к мгновенному результату» – заметил он.

«К сожалению, и нашим войскам приходится сталкиваться с подобными трудностями. Так, мы уже пять или шесть раз наносили удары по мосту в Затоке Одесской области. Да, конструкция уже значительно повреждена, но до сих пор так и не разрушена», – добавил Рожин.

В свою очередь отраслевой Telegram-канал «Рыбарь» отмечает: «Для того, чтобы полностью уничтожить Антоновский мост, одних HIMARS и РСЗО недостаточно. При всей результативности огневого поражения, сил и средств у ВСУ не хватит для гарантированного уничтожения моста: для этого надо уничтожить пилоны».

«Дорожное полотно выводить из строя раз за разом – да, ВСУ смогут. Доставит это проблемы? Да. Более того, учитывая огромное количество усилий со стороны Украины и союзников, которое сосредоточено на разведке объектов ВС РФ и перемещений воинских колонн, на мосту могут попытаться накрыть военную технику на марше», – допускают авторы канала.

Кроме того, как считают эксперты, сейчас ВСУ решают задачу по систематическому нагнетанию паники на освобожденных территориях и истощению российских систем ПВО. На этом фоне для внутренней аудитории на Украине и на Западе создается медийная картинка, которая должна «прикрыть уже не репутационные, а реальные провалы Киева в Донбассе и на других направлениях».

«Если же мост будет разрушен, тогда нарушатся цепочки поставок. В качестве альтернативного пути можно, конечно, использовать Каховскую дамбу. Это уже проверенный нами маршрут, который работает. Но в таком случае нам приходится делать немалый крюк в более чем 200 км», –

говорит Борис Рожин. Эксперт также предположил, что ВСУ не остановятся на разрушении моста, а затем начнут регулярно обстреливать Каховскую дамбу, чтобы полностью нарушить снабжение российской группировки на правом берегу Днепра. Отчасти это подтверждается и официальными заявлениями Киева. «Россияне провели колонны своей техники через дамбу (ГЭС) в Новой Каховке, – признал спикер офиса Зеленского Алексей Арестович. – Она там хотя и обстреливается нашими военными, но по-прежнему остается пригодной для проезда».

«Антоновский мост – очень специфическое сооружение, не эталон прочности ни разу, лупят недели три. Пусть специалисты поправят меня, но не менее 30 попаданий, а потраченных ракет... Не сосчитать. На ударах по Антоновскому мосту были реально сконцентрированы очень серьезные дальнобойные ресурсы ВСУ. И системно пробивать начали только после получения HIMARS», – отмечает в свою очередь политолог, кандидат политических наук, профессор ВШЭ Дмитрий Евстафьев.

«Мост, конечно, поврежден. Но, похоже, не критично. Он ремонтопригоден. Это я к тому, насколько легко уничтожать мосты. В Telegram – легко, на практике – целая войсковая операция среднего масштаба. Сказанное выше совершенно не означает, что нам в дальнейшем стоит продолжать воздерживаться от ударов по мостам на контролируемых Киевом территориях. Напротив – пора начинать это делать. Особенно – на Западной Украине. Но по уму. Там, где успех будет не пиарный, а операционный. И с пониманием сложности задачи и необходимости адекватно распределять имеющиеся небезграничные ресурсы», – добавляет политолог.

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Эксперты также указывают на то, что командование ВСУ постоянно грозит разрушить не только Антоновский мост, но и Крымский, который надежнее защищен благодаря современным инженерным конструкциям и насыщенной системе ПВО. А противопоставить этому на текущем этапе спецоперации следует системную работу по уничтожению складов для боеприпасов к системам HIMARS.

К слову, Минобороны РФ в среду сообщило о том, что ударом ВКС России 24 июля по складу боеприпасов в Днепропетровской области уничтожено более ста ракет к HIMARS. Ликвидировано до 120 военнослужащих, охранявших объект, а также иностранные наемники и технические специалисты. Именно подобные удары по складам, наряду с грамотной работой российских сил ПВО и инженерных войск, позволят снизить риск разрушения ключевого моста в Херсонской области.

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