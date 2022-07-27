Взгляд
27 июля, среда  |  Последнее обновление — 13:55  |  vz.ru
Разделы

Почему газовая паника в Европе наигранна

Европа сама загнала себя в газовую ловушку Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Евросоюз воспринял новости об отключении еще одной турбины «Северного потока – 1» и о сокращении прокачки газа до 20% от мощности как что-то неожиданное. Однако о неисправности турбины и ее отключении еще на прошлой неделе европейцев предупредил лично президент России Владимир Путин. Почему Европа строит из себя жертву, хотя исправить ситуацию может только она сама, и чего конкретно добивается Россия? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему советский мост в Херсоне выдержал удары американскими ракетами

Открытие ключевого моста в Херсонской области – Антоновского – состоялось в декабре 1985 года Сергей Бобылев/ТАСС
Украинские военные продолжают атаковать ключевой инфраструктурный объект в Херсоне – Антоновский мост. Его разрушение необходимо Киеву для начала так называемой битвы за Херсон. Однако построенное еще во времена СССР при Горбачеве сооружение пока выдерживает многочисленные попадания присланных Украине из США ракет. Почему ВСУ, несмотря на множественные попытки и заокеанскую помощь, до сих пор не могут разрушить стратегический мост? Подробности...
Перейти в раздел…

Русские города Украины ждут прихода российской армии

Киев заподозрил жителей Краматорска в массовой лояльности к наступающей России zvezdakrama.org
Киевские власти публично недоумевают – почему население прифронтовых зон массово уклоняется от эвакуации в украинский тыл? Звучат подозрения, что жители Украины «как-то лояльно относятся к противнику», и угрозы в их адрес. И в самом деле, местное население признается, что ждет прихода российских войск. А способствует этому, как ни странно, сама украинская власть. Подробности...
Перейти в раздел…

Евросоюз сам лишает себя канала влияния на Россию

Европа ищет любые зацепки, чтобы навредить простым россиянам EPA/TASS
В Европе обсуждается очередной антироссийский запрет. На этот раз речь идет о том, чтобы пресечь саму возможность посещения гражданами России стран Шенгенской зоны, то есть большинства стран Евросоюза. Звучат даже более радикальные идеи – выдавать визу только тем, кто открыто предаст родную страну. И тем самым, как и в остальных подобных случаях, Европа навредит прежде всего себе самой. Почему? Подробности...
Перейти в раздел…

«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
Перейти в раздел…

Как Россия намерена «выключить» Европу из противостояния с Западом

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Похороны «Северного потока – 2» несколько месяцев назад ознаменовали собой фактический курс на разрыв экономических связей Старого Света и России. И ренессанс этого проекта будет воспринят прямо противоположным образом. Подробности...

Западу просто нечего предложить потенциальным предателям в России

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Оскорбительно маленькая сумма аванса за потенциальный угон самолетов российских ВКС прозрачно намекает, что все обещанные золотые горы были не более чем враньем с целью добиться своего, а там хоть трава не расти. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Лондон делает из Индии таран против Китая

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Китай сейчас является нашим тактическим союзником не потому, что кто-то в Пекине воспылал особой любовью к России. Все куда банальнее. В Китае понимают, что если Россия не вывезет, то они следующие. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
Перейти в раздел…

Когда Китай отвоюет Тайвань

Тайная миссия Шредера в Москве

15 лет тюрьмы за получение паспорта

Перейти в раздел…

Папа Римский покаялся перед индейцами

Папа Франциск извинился перед коренными народами Канады за злоупотребления со стороны католических миссионеров в школах-интернатах. Подростки и дети подвергались физическому и сексуальному насилию в христианских школах, которые действовали с XIX века по 1970-е годы. Визит папы Римского начался в воскресенье и продлится пять дней
Подробности...

Определена победительница конкурса «Мисс Россия – 2022»

Победительницей «Мисс Россия – 2022» стала 22-летняя уроженка Оренбурга Анна Линникова. Студентка второго курса Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, изучает PR и мечтает объехать весь мир. В число увлечений Анны входит также шитье и изучение французского языка. Всего в финале конкурса участвовали 25 девушек
Подробности...

Как выбирали победительницу конкурса «Мисс Москва – 2022»

На этой неделе в московском концертном зале «Известия Hall» прошел финал конкурса «Мисс Москва – 2022». Победительницей стала 24-летняя уроженка Белоруссии Анна Янкова. Всего за титул боролись 25 девушек в возрасте от 18 до 32 лет
Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Насколько для России важны хорошие отношения с Израилем?
  • Весьма важны

  • Не особо важны

  • Совсем не важны
Вы бы отказались от бесплатного второго гражданства?
  • Да

  • Нет

  • Уже есть второе гражданство
Какой традиционный русский безалкогольный напиток вы употребляете чаще всего?
  • Квас

  • Морс

  • Иван-чай

  • Сбитень

  • Кисель

  • Компот

  • Березовый сок

  • Кефир
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Ударом ВКС в Днепропетровской области уничтожено более ста ракет «Хаймарс»
    Эксперт оценил попытки ВСУ разрушить Антоновский мост в Херсоне В Чехии начали снимать со зданий флаги Украины Литва запретила въезд патриарху Кириллу В Кремле оценили желание США наказать Китай за покупку российской нефти
    Силы ЛНР, ДНР и России освободили Новолуганское Власти Крыма призвали освободить Николаев, Одессу, Днепропетровск и Харьков Германия заявила о долгосрочном размещении войск в Словакии Россиянам предложили прямой перелет к курортам Красного моря
    В ЛНР заявили об укреплении позиции ВСУ в районе Артемовска и Соледара Воронежские власти сочли провокацией изрисованные буквой Z автомобили В Совфеде раскритиковали Швейцарию за попытки «нагадить» российским делегатам в ООН Популярная крановщица-блогер погибла на рабочем месте в Тюмени

    «не возвращать долги»


    В России спрогнозировали последствия дефолта «Нафтогаза» для Украины

    «стало неожиданностью»


    Решение России выйти из программы МКС застало США врасплох

    «угроза изнутри»


    Трамп: США может постичь судьба СССР

    Видео

    опыт спецоперации


    Российские комплексы ПВО на Украине превзошли сами себя

    агентство «Сохнут»


    Россия и Израиль застыли на грани критического разрыва

    обязательный призыв


    Латвия собирает армию для противостояния с Россией

    Американские катера


    Как добить военно-морской флот Украины

    настоящая история России


    Как Россия восстанавливалась после краха СССР

    пакистанские гангстеры


    Владимир Прохватилов: Британия попала во власть этнических банд

    геополитическая реальность


    Дмитрий Винник: Настоящий центр Евразии – вовсе не в Европе

    агенты влияния


    Сергей Худиев: Религиозные меньшинства надо привлекать, а не отталкивать

    на ваш взгляд


    Насколько для России важны хорошие отношения с Израилем?

    Почему советский мост в Херсоне выдержал удары американскими ракетами

    Открытие ключевого моста в Херсонской области – Антоновского – состоялось в декабре 1985 года
    		   27 июля 2022, 13:40
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Алёна Задорожная

    Украинские военные продолжают атаковать ключевой инфраструктурный объект в Херсоне – Антоновский мост. Его разрушение необходимо Киеву для начала так называемой битвы за Херсон. Однако построенное еще во времена СССР при Горбачеве сооружение пока выдерживает многочисленные попадания присланных Украине из США ракет. Почему ВСУ, несмотря на множественные попытки и заокеанскую помощь, до сих пор не могут разрушить стратегический мост?

    Антоновский мост через Днепр в Херсоне в ночь на среду получил повреждения в результате атаки со стороны украинских военных. Об этом сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «По железнодорожному мосту через Днепр также была попытка нанести удар, сейчас разбираемся. По мосту попадания есть, мост не разрушен. Добавилось еще дыр», – передает ТАСС его слова.

    Стремоусов подчеркнул, что нанесение удара по мосту не влияет на ситуацию в Херсонской области и на линии соприкосновения, однако принято решение полностью закрыть мост для движения. Также он отметил, что повреждение моста повлияло исключительно на гражданскую инфраструктуру, создало неудобства для жителей Херсонской области, и заверил, что в ближайшее время начнется ремонт моста.

    Антоновский мост – единственный автомобильный мост, соединяющий находящийся на западной стороне Днепра Херсон с частью Херсонской области на другом берегу. Он является ключевой артерией и путем сообщения как для местных жителей, так и для снабжения российской группировки войск в регионе. Общая протяженность моста составляет 1,3 км, ширина – 25 метров. Мост 30-пролетный. За сутки по нему проезжают десять с половиной тысяч автомобилей.

    Открытие моста состоялось в декабре 1985 года. В роли главного архитектора проекта выступил Гарри Исаакович Копанс. За годы своей работы он осуществил комплексное проектирование 70 транспортных тоннелей (в том числе в Москве на проспекте Мира), более 50 путепроводов и эстакад, 152 мостов, включая мосты через Волгу, Днепр, Обь и Амударью, а также множество других сооружений.

    Некоторые мосты Копанса стали «свидетелями» военных событий. Так, по мосту через Амударью близ города Термеза были выведены советские войска из Афганистана. Через этот же мост афганские военные отступали в Узбекистан под нажимом запрещенного в России движения «Талибан*» после того, как из Афганистана бежали американские войска. Теперь же военные события активно разворачиваются вокруг другого моста Копанса – Антоновского.

    В прошлую среду украинские войска выпустили по мосту 12 ракет из американской РСЗО HIMARS, часть из них была перехвачена ПВО. Первые сообщения об обстрелах моста с помощью HIMARS поступили в прошлый вторник, после этого власти региона приняли решение усилить прикрывающую мост через Днепр ПВО. По разным оценкам, за прошедшую неделю ВСУ попытались поразить мост 30 ракетами американского производства.

    При этом удары по мосту имеют для ВСУ огромное медийное значение, поскольку в последние недели в Киеве и на Западе только и твердят о грядущей «битве за Херсон». Сама же битва, по объективным причинам, без разрушения моста просто невозможна.  

    «Насколько мы видим, ВСУ удается повредить только дорожное покрытие Антоновского моста. И в ближайшие три дня наши инженерные войска будут его восстанавливать. В целом же после нескольких ударов ВСУ не удается обрушить даже один пролет сооружения», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    «Для того чтобы ликвидировать такой объект, надо понимать, с чем мы имеем дело. Если речь идет об опорном мосте, то необходимо нанести удар точно в опору. Только после этого может быть уничтожен пролет. Если же говорить о подвесной конструкции, то бить надо четко в связующие механизмы», – рассуждает собеседник.

    Украинскому командованию «очень хочется разрушить Антоновский мост, но, как мы видим, даже после серии ударов сделать этого не удалось», говорит эксперт. «Обусловлено это в том числе надежностью конструкции советской постройки. В СССР мосты строили с запасом прочности, рассчитывая его на потенциальный военный конфликт. Это отличительная черта многих мостов. И удары по таким сооружениям не могут привести к мгновенному результату» – заметил он.

    «К сожалению, и нашим войскам приходится сталкиваться с подобными трудностями. Так, мы уже пять или шесть раз наносили удары по мосту в Затоке Одесской области. Да, конструкция уже значительно повреждена, но до сих пор так и не разрушена», – добавил Рожин.

    В свою очередь отраслевой Telegram-канал «Рыбарь» отмечает: «Для того, чтобы полностью уничтожить Антоновский мост, одних HIMARS и РСЗО недостаточно. При всей результативности огневого поражения, сил и средств у ВСУ не хватит для гарантированного уничтожения моста: для этого надо уничтожить пилоны».

    «Дорожное полотно выводить из строя раз за разом – да, ВСУ смогут. Доставит это проблемы? Да. Более того, учитывая огромное количество усилий со стороны Украины и союзников, которое сосредоточено на разведке объектов ВС РФ и перемещений воинских колонн, на мосту могут попытаться накрыть военную технику на марше», – допускают авторы канала.

    Кроме того, как считают эксперты, сейчас ВСУ решают задачу по систематическому нагнетанию паники на освобожденных территориях и истощению российских систем ПВО. На этом фоне для внутренней аудитории на Украине и на Западе создается медийная картинка, которая должна «прикрыть уже не репутационные, а реальные провалы Киева в Донбассе и на других направлениях».

    «Если же мост будет разрушен, тогда нарушатся цепочки поставок. В качестве альтернативного пути можно, конечно, использовать Каховскую дамбу. Это уже проверенный нами маршрут, который работает. Но в таком случае нам приходится делать немалый крюк в более чем 200 км», –

    говорит Борис Рожин. Эксперт также предположил, что ВСУ не остановятся на разрушении моста, а затем начнут регулярно обстреливать Каховскую дамбу, чтобы полностью нарушить снабжение российской группировки на правом берегу Днепра. Отчасти это подтверждается и официальными заявлениями Киева. «Россияне провели колонны своей техники через дамбу (ГЭС) в Новой Каховке, – признал спикер офиса Зеленского Алексей Арестович. – Она там хотя и обстреливается нашими военными, но по-прежнему остается пригодной для проезда».

    «Антоновский мост – очень специфическое сооружение, не эталон прочности ни разу, лупят недели три. Пусть специалисты поправят меня, но не менее 30 попаданий, а потраченных ракет... Не сосчитать. На ударах по Антоновскому мосту были реально сконцентрированы очень серьезные дальнобойные ресурсы ВСУ. И системно пробивать начали только после получения HIMARS», – отмечает в свою очередь политолог, кандидат политических наук, профессор ВШЭ Дмитрий Евстафьев.

    «Мост, конечно, поврежден. Но, похоже, не критично. Он ремонтопригоден. Это я к тому, насколько легко уничтожать мосты. В Telegram – легко, на практике – целая войсковая операция среднего масштаба. Сказанное выше совершенно не означает, что нам в дальнейшем стоит продолжать воздерживаться от ударов по мостам на контролируемых Киевом территориях. Напротив – пора начинать это делать. Особенно – на Западной Украине. Но по уму. Там, где успех будет не пиарный, а операционный. И с пониманием сложности задачи и необходимости адекватно распределять имеющиеся небезграничные ресурсы», – добавляет политолог.

    Эксперты также указывают на то, что командование ВСУ постоянно грозит разрушить не только Антоновский мост, но и Крымский, который надежнее защищен благодаря современным инженерным конструкциям и насыщенной системе ПВО. А противопоставить этому на текущем этапе спецоперации следует системную работу по уничтожению складов для боеприпасов к системам HIMARS.

    К слову, Минобороны РФ в среду сообщило о том, что ударом ВКС России 24 июля по складу боеприпасов в Днепропетровской области уничтожено более ста ракет к HIMARS. Ликвидировано до 120 военнослужащих, охранявших объект, а также иностранные наемники и технические специалисты. Именно подобные удары по складам, наряду с грамотной работой российских сил ПВО и инженерных войск, позволят снизить риск разрушения ключевого моста в Херсонской области.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •