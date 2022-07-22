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22 июля, пятница  |  Последнее обновление — 14:50  |  vz.ru
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Благополучие Европы зависит от исправности «канадских» турбин

Газпром удивил Запад тем, что запустил газопровод после ремонта Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Того, чего так боялась Германия последние несколько недель, не произошло. Газопровод «Северный поток – 1» не остановился, а вновь запущен после ежегодной плановой профилактики. Что происходит с задержанной канадскими властями турбиной и может ли российский газопровод быть все равно остановлен по каким-либо новым причинам? Подробности...
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Почему у России появилось пять новых недругов

Греция оказалась в числе недружественных России государств Zuma/ТАСС
Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия пополнили список стран, которых Россия признает недружественными. Что стало причиной включения их в перечень? Какие последствия для самих стран повлечет новый статус? Какие еще государства в перспективе рискуют попасть в список недружественных? Подробности...
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Русские города Украины ждут прихода российской армии

Киев заподозрил жителей Краматорска в массовой лояльности к наступающей России zvezdakrama.org
Киевские власти публично недоумевают – почему население прифронтовых зон массово уклоняется от эвакуации в украинский тыл? Звучат подозрения, что жители Украины «как-то лояльно относятся к противнику», и угрозы в их адрес. И в самом деле, местное население признается, что ждет прихода российских войск. А способствует этому, как ни странно, сама украинская власть. Подробности...
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Россия затронула самый чувствительный нерв Израиля

Российско-израильские отношения переживают кризис dpa/Global Look Press
Россия может оказаться первой в мире страной, изгнавшей со своей территории одну из важнейших для Израиля организаций – агентство «Сохнут». Чем занимается эта организация, почему ее деятельность за пределами Израиля критически важна для еврейского государства и какие причины могли вызвать недовольство Москвы по данному поводу? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Для понимания мира после Украины нужен взгляд инопланетянина

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
За 1941 годом следует 1945-й, за 1979-м – 1989-й. Конфликт 08.08.08 сменился крымской эйфорией, а мировая радость от русского футбольного гостеприимства случилась всего лишь четыре года назад. Не стоит думать, что история вдруг слезет с карусели. Подробности...
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Госдеп пошел по пути рейхсфюрера Гиммлера

Ольга Андреева
Ольга Андреева, журналист
Самое смешное в этой истории состоит в том, что Госдеп действительно верит в будущее расчленение России. Никакой иронии в их словах нет. Что вызывает даже не смех, а некоторое тихое изумление русских соцсетей по поводу уровня аналитики Вашингтона. Подробности...
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Начнется ли война за китайский «остров Крым»

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Отдавать Тайвань китайцам никто в США не собирается, как не собирался отдавать Украину России. В Пекине тоже понимают, что частично признанный остров с каждым годом все больше политически удаляется от материка. Подробности...
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Новая военная реальность для Днепра

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Всю Европу охватили лесные пожары

Сразу несколько стран Европы переживают волну сильных лесных пожаров. На фото – огонь, вспыхнувший на окраине Афин и вынудивший местных жителей эвакуироваться. Для тушения задействованы десятки пожарных машин и самолетов
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Почему у России появилось пять новых недругов

    Греция оказалась в числе недружественных России государств
    		   22 июля 2022, 14:40
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Дарья Волкова,
    Алёна Задорожная

    Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия пополнили список стран, которых Россия признает недружественными. Что стало причиной включения их в перечень? Какие последствия для самих стран повлечет новый статус? Какие еще государства в перспективе рискуют попасть в список недружественных?

    Российское правительство расширило список недружественных иностранных государств еще пятью странами. В списке оказались Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия. Так, в документе, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным, сказано, что «утвержденный правительством перечень не является окончательным и с учетом продолжающихся враждебных действий иностранных государств, направленных против российских представительств за рубежом, может расширяться», – цитирует премьера РИА «Новости».

    В постановлении также указано количество сотрудников посольств и консульств, которые могут осуществлять работу на территории России. Так, Греции установили лимит в 34 человека, Дании – 20, ограничение Словакии – 16 человек. Словения и Хорватия больше не могут нанимать местный персонал в свои дипмиссии и консульские учреждения.

    Это уже третье расширение списка недружественных государств. В мае прошлого года подобные ограничения впервые были введены в отношении США и Чехии. Согласно документу, подписанному президентом Владимиром Путиным, Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию не более 19 работников из числа жителей России, а США – ни одного. Тогда это стало ответом на высылку российских дипломатов из США и разгоревшийся дипломатический скандал между Россией и Чехией. 

    Кроме того, в марте 2022 года правительство утвердило новый список иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия. В нем 48 участников, в том числе Великобритания, страны ЕС, Канада, Норвегия, Швейцария и Япония. Согласно документу, «российские граждане и компании, само государство, его регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях».  

    Причиной для такого масштабного расширения перечня стало введение многочисленных санкций против нашей страны, а также отключение российских банков от международной платежной системы SWIFT и закрытие воздушного пространства для российских самолетов.

    «Расширение списка недружественных государств было ожидаемо и тут все понятно. Эти страны являются членами Евросоюза и НАТО, выполняют все решения этих организаций в части санкций и оказания военной помощи Украине», – рассказал газете ВЗГЛЯД гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

    «Причин, которые стали основанием для включения в этот список, достаточно много. Но, на мой взгляд, решение в большей степени связано с общим уровнем русофобии, которое присутствует в этих странах, а также с отдельными ограничениями, которые принимаются этими странами в отношении российских граждан и организаций. К примеру, не везде одинаково жестко ограничиваются финансовые транзакции или операции с недвижимостью», – отметил собеседник.

    «Что касается Греции, возможно от нее наоборот ожидали санкционных исключений и того, что она не будет такие санкции применять против нас. Однако этого не произошло – поэтому Афины в списке», – полагает эксперт.

    «На самом деле список недружественных стран намного длиннее. В сегодняшнем решении российского правительства речь идет о списке тех стран, которых ограничивают в количестве дипломатов. Очевидно, это вызвано высылкой наших дипломатов, которая имело место в последние месяцы, а также определенными недружественными шагами руководства этих стран», – сказал газете ВЗГЛЯД преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

    «В отношении каждого государства есть свои основания. В случае с Грецией, помимо общей истории с санкциями против России, речь идет об открытии газопровода из Азербайджана – оно состоялось буквально месяц назад. В случае со Словакией другая история – там речь идет о прекращении выдачи виз для российских граждан», – рассказал собеседник.  

    «Хорватия – одна из лидеров по числу наемников, сражающихся за ВСУ. В Загребе у нас фактически остался только посол, дипломатов там вообще нет. Из Словении выслали 33 сотрудника нашего дипломатического ведомства. Дании оказалась в лидерах среди стран, вооружающих Украину»,

    – добавил он. «В качестве реакции на включение в список недружественных стран, некоторые из этих государств могут попытаться принять ответные меры. Дания, к примеру, как самая богатая из этой пятерки стран, может увеличить спонсорство Украины. В этом списке от Дании можно ожидать самые жесткие меры», – отметил политолог.

    «Словения могла пойти по пути Дании, но у них произошла смена власти и сейчас страной руководит менее воинственный премьер-министр», – продолжил Трухачев. «Греция и Словакия, на мой взгляд, не будут еще жестче закручивать гайки. Хотя словаки готовы слепо копировать все, что делает Чехия. А это, в свою очередь, тянет на разрыв дипломатических отношений. В Греции скоро пройдут выборы и там с большой симпатией относятся к России, поэтому от нее я меньше всего ожидаю подвоха», – полагает собеседник.

    «Вместе с тем, для меня было удивительным, что в это списке отсутствует Швеция. Она имеет огромное посольство в России, несмотря на то, страна не самая большая. И Швеция едва ли не больше всех остальных замечена в поддержке российской несистемной оппозиции, даже больше чем США», – сказал эксперт.

    Трухачев полагает, что список недружественных стран в ближайшее время наверняка будет расширен. «Так или иначе, я убежден, что в списке недружественных стран окажется большая часть стран Евросоюза и НАТО. Это неизбежно в нынешней ситуации», – заключил Трухачев.

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