Китай хочет вмешаться в отношения Германии и России

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29 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 19:52  |  vz.ru
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Предки нового посла Германии в Москве служили императору России

Граф Александр Ламбсдорф – потомственный дипломат с репутацией прагматика Robert Michael/Imago/Global Look Press
Новым послом ФРГ в России, скорее всего, станет граф Александр Ламбсдорф – аристократ и политик с репутацией реалиста. Род Ламбсдорфов, который в свое время служил Российской империи, дал современной Германии немало дипломатов. О чем сегодня может свидетельствовать назначение Александра Ламбсдорфа послом в Москве? Подробности...
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Как советские граждане оплатили победу над Гитлером

Танки, бронемашины, самолеты – советские граждане нередко из своего кармана скидывались на создание новой военной техники Анатолий Гаранин/РИА Новости
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Ради армии Киев отбирает у украинцев последнее

Украинская армия требует все больше жертв от украинского народа EyePress News/Reuters
Киевскому режиму оказалось мало тех миллиардов долларов и поставок оружия, которые ему выделяют на Западе. Рядовых украинцев и владельцев бизнеса хотят заставить еще больше скинуться на нужды украинских вооруженных сил. Раньше это было, скорее, добровольно, теперь же речь идет о принудительных мерах. Как это будет выглядеть и о каких суммах идет речь? Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
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Старый мировой порядок умер

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Сейчас страны Запада превращают себя в военный лагерь, противостоящий остальному человечеству. Единственный инструмент, оставшийся в 2022 году у США и Европы – это принуждение и запугивание. Подробности...

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Тимур Шерзад, журналист
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Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Наши основные партнеры сегодня находятся явно не на Западе, и им необходимо уделить должное внимание. А на самом Западе роль опасных вредителей могут играть отнюдь не те, кого мы привыкли таковыми считать в силу больших размеров страны. Подробности...
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    Китай хочет вмешаться в отношения Германии и России

    Блинкен и Ван И опять поругались
    		   29 декабря 2022, 19:40
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Бавырин

    На международной арене складывается геополитический треугольник: Берлин – Пекин – Москва. По крайней мере, так считают в Китае – и связывают это с происходящим на Украине. Насколько реальна такая конфигурация и почему сам стиль американской внешней политики подталкивает и Китай, и ФРГ к более плотному взаимодействию с Россией?

    Госсекретарь Энтони Блинкен – один из самых фанатичных, догматичных и идеологизированных членов администрации президента США Джо Байдена. Его академическая манера читать лекции с нотациями уже неоднократно выходила ему и всей американской внешней политике боком. Особенно в том, что касается отношений с Россией и Китаем.

    В историю мировой дипломатии наверняка войдет первый после прихода к власти Байдена американо-китайский саммит на Аляске, в городе Анкоридже. Предполагалось, что он завершит развязанную президентом Дональдом Трампом «войну пошлин» между странами, которую тот же Байден активно критиковал.

    Сам Трамп и его наиболее преданные сторонники были уверены, что Байден если не китайский агент, то как минимум тот человек, который имеет в хороших отношениях с Пекином коррупционный интерес. Даже если такого интереса он не имеет, у нынешнего президента действительно были давние и хорошо налаженные отношения с китайским руководством, включая председателя Си Цзиньпина. Именно поэтому он курировал китайское направление в администрации Барака Обамы, И если верить азиатской прессе, был в Поднебесной весьма уважаем, в отличие от всё того же Обамы.

    Но вместо примирения произошел скандал, причем исключительно по вине Блинкена. Сторонник правозащитно-мессианской политики решил начать с того, что высказал гостям из КНР, включая министра иностранных дел Ван И, всё, что он думает о правах человека в Синьцзяне и других регионах Китая, пообещав, грубо говоря, спуску не давать.

    Возможно, китайцы были к этому готовы. Возможно, искренне ошалели от такого тона и безапелляционного вмешательства в их дела. Как бы там ни было, слушать лекции пришлось уже Блинкену, и это была лекция о манерах, об американских наглости и хамстве, об их ложном чувстве исключительности и попытке возвыситься над всем остальным миром. Так попытка примирения переросла в перепалку – и ничего, похожего еще на одну попытку подобного рода переговоров, в отношениях Пекина и Вашингтона с тех пор не наблюдалось.

    Теперь эта ситуация по сути повторилась, но уже в формате телефонного разговора между Блинкеном и Ван И, проведенном по инициативе американской стороны.

    Ему предшествовали два важных визита в Пекин для переговоров с Си – со стороны канцлера Германии Олафа Шольца и зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, которого китайский лидер тоже принял лично. Как председатель правящей партии председателя правящей партии. По итогам китайской стороной был озвучен ряд интересных заявлений. Например, в случае Шольца Си приветствовал «стремление Германии к стратегической автономии», а в случае Медведева пообещал совместно с Россией двигаться вперед для достижения более справедливого миропорядка. Понятно, что оба камня предназначались для огорода нынешнего «гегемона» и не могли не насторожить США.

    Англоязычное издание Asia Times, издающееся в китайском Гонконге, считает, что задачей Блинкена было разузнать максимум подробностей о том, каких договоренностей Пекин достиг с Москвой и Берлином. Вместо этого госсекретарь опять перешел в атаку буквально с порога, решив высказаться по основным проблемам американо-китайских отношений, в том числе почему-то про ковид.

    Возможно, перейти к чему-то более актуальному госсекретарь попросту не успел, поскольку получил примерно такую же реакцию Ван И, как в Анкоридже. И дело не только в том, что отношения Китая с другими странами США никак не касаются (о чем глава МИД КНР и один из наиболее приближенных к Си сановников также напомнил Блинкену).   

    Товарищ Ван считает, что Вашингтон «говорит о сотрудничестве, но одновременно наносит удар Китаю». «Это не разумная конкуренция, а иррациональное подавление. Это предназначается не для надлежащего разрешения споров, а для интенсификации конфликтов. На самом деле, это старая практика односторонних издевательств. Это не сработало для Китая в прошлом, не сработает и в будущем», - гремел глава МИД КНР.

    В итоге, считает издание, «Блинкену так и не удалось вовлечь Вана в содержательный разговор об Украине. При том, что с Медведевым и Шольцем он был вполне содержательным.

    Автор материала - М.К. Бхадракумар, один из профилей которого - роль России во внешней политике, полагает, что вокруг Украины сложился своего рода треугольник Берлин-Пекин-Москва. Треугольник этот направлен против США в силу того, что его цели противоречат интересам Америки. «В течение последних нескольких месяцев Германия переживала гнев и унижение. Германия не может не чувствовать, что ее партнеры ее переиграли, что особенно неприятно для страны, которая является подлинно атлантистской в своей внешнеполитической ориентации", - пишет он.

    За счет сотрудничества с Китаем Германия хотела бы как-то компенсировать свои убытки от потери дешевого российского газа, а в перспективе и части производства, которые США сейчас переманивают к себе налоговыми маневрами и обещанием энергетической рентабельности.

    В том числе и поэтому США заинтересованы в продлении конфликта вокруг Украины, в топку которого регулярно подбрасывают оружие и деньги. А Германия, хотя и занимается тем же самым под давлением США (начиная с февраля, немцы поставили ВСУ оружия более чем на 2,2 млрд евро), хотела бы как минимум видеть горизонт, до которого ей тащить эту ношу. Шольц уже неоднократно выступал с поддержкой самой идеи мирных переговоров, в чем разошелся с главой МИД Анналеной Бербок, главном «ястребе» в немецкой власти.

    Китай, как регулярно подчеркивают в Пекине, тоже выступает за мирные переговоры и скорейшее урегулирование. В КНР симпатизируют России и понимают, что на Украине она по сути ведет борьбу с НАТО. Однак происохдящее вредит бизнесу, особенно проекту нового «великого шелкового пути» по доставке товаров из Китая в Европу через территорию России.  

    В том числе и поэтому в Пекине предпочли бы, чтобы Москва и Берлин вновь нашли общий язык при том, что разрушение сотрудничества двух стран была стратегической целью США. И это, видимо, кажется китайской стороне достижимым. У Си есть опыт успешной кооперации с Германией в пику США - при канцлере Меркель и президенте Трапе, когда КНР и ФРГ объединились против той самой «войны пошлин».   

    Однако для российской стороны это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. В РФ тоже высказывают надежды, что когда-нибудь Европа «очухается» и вернется к норме - взаимовыгодному взаимодействию с Россией.

    Но десятки причин, начиная от 2,2 млрд евро на ВСУ и заканчивая откровениями Меркель, что Германия своей ролью в Минских соглашениях пыталась выиграть для Украины время, не предполагают того, что доверие между РФ и ФРГ восстановится в ближайшем будущем.

    На русско-немецких отношениях и не такие раны зарастали, но все же не так быстро. Не по щелчку китайских пальцев.

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