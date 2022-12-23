О чем Дмитрий Медведев говорил с Си Цзиньпином

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23 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 18:17  |  vz.ru
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Экспорт газа в Китай повышает зарплаты в российской провинции

Россия запустила в работу крупнейшее месторождение газа в Сибири ПАО "Газпром"/ТАСС
На фоне резкого обвала газового экспорта в Европу Россия запускает на полную мощность крупнейшее в Сибири месторождение – Ковыктинское. Это даст возможность не только нарастить экспорт газа в Китай. Куда более важно и прибыльно – наладить переработку газа в России и создать в российских же регионах высокооплачиваемые рабочие места. Подробности...
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Татарстан по-арабски укрепил единство России

В будущем вместо «президента» Республики Татарстан появится «раис» president.tatarstan.ru
Власти Татарстана урегулировали свои давние противоречия с федеральным центром, выполнив требование об унификации названий глав российских регионов. Вместо «президента» в Казани появится глава – «раис Республики Татарстан». Почему выбран именно такой вариант названия и какое значение имеет разрешение этого вопроса для российской государственности?  Подробности...
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Как Луна сблизит Китай и Россию

Лунные проекты обычно представляют как пилотируемые. Но в данном случае все будет иначе Roscosmos Media/YouTube
Глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил о подписании межправительственного соглашения между Россией и Китаем по созданию научной лунной станции. Ранее Роскосмосу было поручено подписать с Китаем меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС). На что будет похожа станция и насколько поможет российской космонавтике совместная работа с китайскими коллегами? Подробности...
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Германия превращается в «государство нищих»

Немцы вынуждены считать каждый евроцент Fotostand/K. Schmitt/imago-images.de/ТАСС
Германия находится на пути к превращению в «государство нищих» – с таким предупреждением выступают немецкие социологи. По их мнению, стремительный скачок цен на энергоносители и рост стоимости жизни грозят развалом привычного образа жизни германского общества – что может иметь для ФРГ драматические последствия. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Между сторонниками России и Украины – этическая пропасть

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Русские виноваты и в глобальном потеплении, и в локальном похолодании, и в недостатке продовольствия в Африке, и в хакерских атаках, и в том, что они пытаются отбиться от всех этих обвинений – словом, складывается впечатление, что в мире наступит рай, если изъять из него русских. Подробности...
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Борьба за «освобождение» человека ведет к тотальному расчеловечиванию

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
С каждым десятилетием глобальный мир одерживает все новые победы. Религиозная, культурная, национальная, половая – важнейшие для человека идентичности стираются и признаются архаикой во имя строительства нового, «более справедливо устроенного», глобального человека. Подробности...
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При каких условиях американцы могут устранить Зеленского

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Лучший для Запада вариант – ликвидация. Во-первых, в убийстве обвинят, естественно, Россию. Во-вторых, из Зеленского вылепят мученика. В-третьих, его мертвого можно будет обвинить во всех бедах. Подробности...
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Историческое освобождение Марьинки

Как Зеленскому в США руки целовали

«Американец» теперь плохое слово

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Аргентина отмечает победу на Чемпионате мира по футболу

Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    О чем Дмитрий Медведев говорил с Си Цзиньпином

    Встреча Медведева и Си подтвердила высокий уровень отношений РФ и Китая
    		   23 декабря 2022, 17:02
    Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Политологи продолжают обсуждать одно из важнейших событий текущей недели – внезапный визит зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Китай. Прочность отношений Москвы и Пекина не подвергается никаким сомнениям, однако как влияет на них проводимая на Украине спецоперация? И что именно мог сказать Медведеву председатель КНР Си Цзиньпин?

    В то время, пока западная пресса была занята обсуждением привоза Владимира Зеленского на сессию попрошайничества в Вашингтон, на другом конце планеты проходила более важная встреча. Важная в том числе и с точки зрения урегулирования ситуации на Украине. В Пекин на переговоры к Си Цзиньпину прибыл Дмитрий Медведев. Ныне Дмитрий Медведев занимает пост зампредседателя Совета Безопасности России и председателя правящей партии «Единая Россия». Однако не исключено, что с точки зрения эффективности данной поездки важнее всего был статус Медведева как бывшего президента России.

    Тут стоит понимать специфику Востока. На Востоке бывшие главы государств имеют практически такой же статус, как и действующие (если они из одной политической силы), поэтому часто используются для проведения исключительно важных встреч. «Обсуждались вопросы не сиюминутные, а как минимум рассчитанные на перспективу в несколько лет, что очень важно для подлинной безопасности и устойчивого развития двух наших держав», – пояснял один из участников делегации, сенатор Андрей Климов.

    Вопрос в том, о чем же таком важном говорили стороны? Да, глава фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев напомнил о проектах по экономическому сотрудничеству (например, в области сельского хозяйства или транспортной инфраструктуры), но для таких переговоров бывшего президента все-таки не отправляют.

    В целом все версии можно суммировать в две. Негативную, сторонники которой уверяют, что Си через Медведева требовал от России срочно заканчивать специальную военную операцию. Выражаясь словами издания Bloomberg, «Китай хочет увидеть начало переговоров по Украине». И позитивную, в рамках которой Москва и Пекин разговаривали о конкретных проектах помощи со стороны Китая в рамках проведения Россией СВО. «Возможно, Путин просит у Китая большие объемы оружия, военной техники, условно говоря, шлемов и бронежилетов, то, что российская экономика не может производить», – говорит российский политолог Сергей Марков.

    Кроме того, Москва, по мнению Маркова, просит Китай «не обращать внимания на американские санкции и продавать технологии, резко активизировать экономические отношения». В обеих версиях, как ни странно, есть и своя частичная правда, и свое серьезное преувеличение.

    Компромисс, но без поражения

    Версию о китайском давлении продвигают многие иностранные издания. Даже китайские СМИ уверяют, что Китаю нужно завершение СВО – а South China Morning Post даже говорит о том, что товарищ Си хочет попосредничать в этом вопросе. Дело в том, что в феврале, когда Путин и Си встречались в Пекине, китайцы предполагали, что СВО пройдет гораздо быстрее и с куда меньшими международными последствиями. В том числе последствиями для самого Китая – ведь она рушит его стратегические схемы.

    «Данный конфликт резко обостряет американо-китайскую конфронтацию и усиливает давление США на КНР. Китай этого не хотел. Да, в Пекине понимают, что столкновение с Вашингтоном неизбежно, что стратегическая тенденция состоит в неуклонном усилении противоречий, борьбы и конкуренции – но в то же время китайцы пытаются максимально замедлить этот процесс. Они уверены, что время играет на их стороне, что оно позволяет Китаю накапливать силы.

    Российская же СВО разрушает их планы. В американской внешнеполитической парадигме резко обостряется парадигма соперничества с великими державами – и вот США уже давят на Китай в том же тайваньском вопросе. Китаю это не нравится, Китай недоволен срывом своих схем из-за российской СВО»,

    – говорит газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

    Именно поэтому Китай и заинтересован в скорейшем завершении СВО. В этом случае, как считают в Пекине, американское давление на Китай снизится. Но китайцам нужно завершение СВО не любой ценой – они хотят завершения без поражения России. А ценой или победы РФ (что китайцам предпочтительно), или таким компромиссом, где Москва не будет проигравшей.

    «Китайцы понимают, если Москва это столкновение проиграет, то геоэкономическое положение Китая резко ухудшится. КНР воспринимает Россию как надежный тыл, поставщика энергоресурсов и главного внешнеполитического партнера. Поэтому российское поражение для китайцев – это даже не плохой, а, по сути, апокалиптичный сценарий», – говорит Дмитрий Суслов.

    Поэтому, как считает эксперт, Китай не давит на Россию, но все же советует ей не отбрасывать возможности для достижения справедливого компромисса. Не добиваться только безусловной, тотальной и абсолютной победы. И главное, просит, чтобы она не шла на такую эскалацию, в рамках которой давление США на Китай резко выросло бы.

    Принуждение, но втихаря

    И вот тут вот разговоры Медведева в Пекине об умеренности пересекаются с разговорами Зеленского в Вашингтоне. Украинская сторона как раз и пытается получить у американцев технические средства (те же дальнобойные ракеты) для того, чтобы вынудить Москву на эскалацию. На продолжение боевых действий, а вовсе не на мир.

    Китайцы все это видят, а также осознают принципиальную неготовность ни Запада, ни тем более Украины на конструктивные переговоры с Москвой (то есть на компромисс, не предполагающий поражение России). Поэтому давить в этом вопросе на Москву товарищ Си не собирается – это не в его интересах.

    Казалось бы, тогда Китай должен солидаризироваться с Москвой в стратегии принуждения Украины и Запада к миру. То есть помочь Российской армии одерживать победы на полях сражений (за счет поставок оружия), а российской экономике выдерживать санкционный прессинг.

    Тем более что мы – не просто соседи, партнеры и попутчики. «Сотрудничество между КНР и Россией исключительно важно для обеих сторон. Наши отношения – это не союз, но больше чем союз. Мы не несем обязательств вступать в войну друг за друга, не ограничиваем свободу внешней политики – но интенсивность нашего взаимодействия в области политики, экономики, в военно-технических вопросах настолько велика, что она больше, чем у США с многими их формальными союзниками. Степень внешнеполитической координации выше и теснее.

    По итогам этого года мы выйдем на товарооборот в 200 миллиардов долларов. Китай для РФ – партнер № 1 во всех смыслах. Он вместе с Индией – главный инвестор и партнер с точки зрения торговли энергоресурсами»,

    – говорит Дмитрий Суслов.

    Однако всё это сотрудничество вряд ли перетечет в прямую китайскую помощь России в рамках СВО. По той же самой причине, по которой Китай хочет компромисса, он не готов сейчас идти на конфликт с Соединенными Штатами и подпадать под те санкции, которые наложены на Иран.

    «Китай не будет действовать себе в ущерб в части отношений с Россией. Не будет идти на такие шаги, которые подставили бы его под дополнительные удары со стороны США. Поэтому он не будет откровенно нарушать санкции, не будет открыто поставлять РФ системы вооружений и военной техники, которые позволили бы Вашингтону усилить санкционное давление на Китай», – говорит Дмитрий Суслов.

    Можно сколько угодно критиковать Пекин за такое поведение и уверять, что китайская осторожность лишь стимулирует американское руководство усиливать давление на КНР по всем фронтам. Несмотря на все риски, отказываться от такой стратегии Си Цзиньпин пока не готов.

    С другой стороны, России все-таки главное не шашечки, а ехать. Поэтому если Дмитрий Медведев и товарищ Си (которому не нужны апокалиптичные для него сценарии поражения России) договорились о военно-техническом сотрудничестве через серые схемы, Москву это вполне должно устроить.

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