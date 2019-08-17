Попытки Польши напугать Россию ведут к добровольной оккупации

В Польше настаивают на присутствии еще большего числа американских военных, чтобы начать «сдерживать Россию». Об этом заявил глава МИД страны Яцек Чапутович. В конце месяца в Варшаву прибудет президент США Дональд Трамп, который впервые посетит местную авиабазу и выступит с речью перед военнослужащими. Насколько высока вероятность усиления «сдерживания России» и к чему это приведет?

Глава МИД Польши Яцек Чапутович высказался за скорейшее размещение на территории страны дополнительных американских войск. Он убежден, что это будет сильнее «сдерживать Россию», чем если их отправить войска в Западную Европу. «Россия дважды подумает, прежде чем прибегнуть к военным средствам, если увидит присутствие международных войск в Польше, тем более американских», – полагает Чапутович.

Министр надеется, что президент страны Анджей Дуда обсудит методы устрашения России во время предстоящего визита американского лидера Дональда Трампа в Польшу. Президент США намерен посетить Польшу с 31 августа по 2 сентября. Впервые в истории президенты Польши и США совершат визит в воинскую часть – авиабазу в Повидзе, что должно подчеркнуть хорошие военные отношения между Варшавой и Вашингтоном. Трамп также собирается выступить с речью перед американскими и польскими военнослужащими.

На территории этой авиабазы планируется построить склады военной техники для армии США. Это усилит американское присутствие в стране, о чем было объявлено во время визита Дуды в Вашингтон в июле.

Ранее посол США в Берлине Ричард Гренелл допустил возможность перевода части американских военных из Германии в Польшу. Он связал это с нежеланием канцлера ФРГ Ангелы Меркель повышать по требованию Вашингтона военные расходы на НАТО до 2% ВВП. В Берлине в ответ заявили, что если США захотят вывести свои войска из Германии, то им придется забрать свое ядерное оружие.

Именно в Германии дислоцированы больше всего американских военных в Европе – в общей сложности 35 тысяч. Сюда же относятся 17 тыс. американских и 12 тыс. немецких гражданских лиц, которые трудоустроены в американских войсках.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщал ранее, что в будущем в стране будет шесть точек размещения американских военных. «Мы говорим о численном увеличении войск США в Польше. Не наше решение, откуда власти США их переместят солдат. Не хочу вмешиваться в суверенное решение США», – говорил Блащак на этой неделе.

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В начале лета Вашингтон и Варшава договорились о размещении на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9. США также заявили о намерении увеличить численность своих военнослужащих на 1 тыс. человек с нынешних 4,5 тысяч, которые находятся в Польше в составе американской бронетанковой бригады и многонациональной батальонной группы.

Но в случае усиления военного присутствия американцев в Польше Россия оставляет за собой право на ответные меры. Об этом заявил член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич, который назвал «абсурдной» саму постановку вопроса. «Зачем «сдерживать Россию», впустую расходуя на это материальные и людские ресурсы, создавая обстановку психоза в собственной стране, если мы и в мыслях не держим прибегать к силовым средствам решения каких-то международных проблем», – отметил Клинцевич.

По его словам, переброска дополнительных американских войск в Польшу усилит военную напряженность в Европе. Сенатор не исключил, что в связи с недавним выходом США из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) можно ожидать «чего угодно», в том числе и согласия на размещение соответствующих американских ракет на территории страны».

Впрочем, политик напомнил, что попытки Польши играть «несвойственную ей роль в мировой политике» ничем хорошим для Варшавы не заканчивались. «Что касается России, то мы готовы к любому развитию событий, оставляя за собой применение ответных мер», – заверил Клинцевич.

В свою очередь доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев рассказал, что по опыту знакомства с польскими военными у него создалось твердое убеждение в навязывании русофобских взглядов со стороны американской правящей элиты, которая старается не допустить мирного сосуществования русских и поляков.

«Если русский и польский народы начнут жить дружно, то это станет для США самым черным днем. Американцы играют на польской гордости. Пытаются доказать полякам, что их якобы унизили русские»,

– пояснил эксперт.

Он выразил уверенность, что в будущем, лет через пять, в Польше усилятся антиамериканские настроения и люди начнут выходить с лозунгами прекратить оккупацию со стороны США.

«Все, что сейчас происходит в Польше, – это американская оккупация под видом российской угрозы. Польские военные прекрасно понимают, что у России нет ни сил, ни желания захватывать кого-то. Нам, дай бог, защитить свою огромную территорию. С военной точки зрения захват Польши был бы авантюрой. Даже теоретически невозможно ее захватить. Нам нужно защищать Калининград и другие рубежи, так как военная ситуация в Сирии отхватывает определенные ресурсы», – пояснил Перенджиев.

Эксперт напомнил, что согласно свежим данным по расходам на оборону в мире, Россия не вошла даже в первую пятерку стран. Зато этих расходов достаточно для защиты рубежей в случае наращивания американцами своего присутствия в Восточной Европе и других частях света.

«Мы планируем военные расходы не по принципу наращивания вооружений, а ради эффективной оборонной достаточности, чтобы защитить страну и не более того», – подчеркнул эксперт.

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