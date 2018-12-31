Навальный разбудил ИГИЛ

ИГИЛ* взяла на себя ответственность за предновогодний взрыв дома в Магнитогорске. Следственные органы считают приоритетной версию о взрыве газа. К каким окончательным выводам придет следствие, пока, естественно, не ясно. Однако радикальная оппозиция уже обвиняет Владимира Путина и государство в целом в сознательном сокрытии теракта, в очередной раз доказывая, что в своем стремлении демонизировать власть не гнушается никакими методами.

Магнитогорская трагедия сразу же стала обрастать массой слухов – всё не так, причиной взрыва был не газ, а теракт. Слухи усилились после того, как на следующий день в городе взорвалась маршрутка – тут же появились сообщения о том, что в ней были уничтожены террористы.

Следственный комитет заявил, о том, что причиной взрыва стало неисправное газовое оборудование, никакого расстрела маршрутки не было. При этом фамилии погибших в маршрутке трех человек до сих пор официально не названы.

И вот в последние сутки появилось сразу несколько новостей на магнитогорскую тему. Сначала в близкой к запрещенной в России ИГИЛ* газете Al Naba появилось заявление о том, что террористическая организация берет на себя ответственность за взрыв. Никаких подробностей теракта в статье не приводилось, а долгое молчание объяснялось опасением за безопасность устроивших подрыв.

Вслед за этим новое интернет-издание «База» (авторы которого ранее работали в «Лайф» и телеграм-канале Mash) опубликовало расследование, согласно которому в Магниторске планировалась целая серия терактов на сам Новый год – а взрыв 31 декабря был незапланированным. Квартиру, в которой произошел взрыв, снимали двое таджиков (это выяснила еще несколько дней назад «Комсомольская правда»), которые не значатся среди погибших. При этом бомба сдетонировала преждевременно. Всю серию терактов готовили три жителя Магнитогорска во главе с выходцем из Узбекистана Махмудом Джумаевым (двое дргуих – Алишер Каимов и Альмир Абитов). Все трое и были ликвидированы 1 января в той самой взорвавшейся маршрутке.

При этом «База» утверждает, что спецслужбы якобы давно знали о существовании ячейки радикалов, отслеживали их номера телефонов и фиксировали переписки и звонки.

Следственный комитет отреагировал на заявление ИГИЛ, сообщив, что хотя «с самого начала следствие отрабатывает все возможные версии трагедии», приоритетной остается версия взрыва бытового газа, а «следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых с места происшествия фрагментах экспертами и криминалистами не обнаружено». При этом СК заявил, что назначен комплекс экспертиз, идет сбор доказательств и сделать выводы о причине произошедшего «можно будет только по итогам проведения комплекса следственных действий и тщательного анализа совокупности полученных доказательств».

Заодно СК порекомендовал журналистам «не доверять сообщениям террористических организаций, которые, как известно, приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира». Действительно, тот же ИГИЛ часто берет на себя ответственность за то, к чему совершенно не причастен – не только в России, но и за рубежом.

При этом понятно, что сейчас нельзя уверенно утверждать ни то, что теракта не было, ни то, что он был.

Работа спецслужб и следствия как раз и состоит в том, чтобы во всем разобраться.

Если власти не имеют достаточных доказательств того, что это был теракт, или сознательно отказываются заявлять об этом, в этом не нужно видеть злого умысла. Мы не знаем подробностей работы ФСБ – вполне вероятно, что в данном конкретном случае, чтобы найти всех возможных причастных, выявить максимально возможный круг лиц, принадлежащих к террористическому подполью или связанных с ним, нужно придерживаться именно такой тактики. То есть не торопиться объявлять о теракте.

Но пытаться понять логику действий спецслужб и власти будет только тот, кого, как и их, больше всего волнует безопасность людей и поимка террористов. А для людей, зацикленных на «борьбе с режимом» и видящих свою цель в дискредитации власти любой ценой и по любому поводу, магнитогорские события это лишь новый повод для повторения мантры «Путин всегда врет» и криков «В Кремле сидят враги народа». Да, речь в том числе и об Алексее Навальном, который не может молчать.

Еще 1 января он вопрошал: «ФСБ борется с террористами или теми, кто мешают врать про «взрыв газа»?» – потом, правда, удалив свою запись. А в этот четверг стал уже прямо обвинять власти во вранье – сначала ссылаясь на то, что не сразу же заявили о теракте после гибели нашего самолета над Синаем осенью 2015 года (когда в реальности просто нужно было время для выяснения причин катастрофы), а потом уж и прямо говоря о том, что и сейчас «Путину выгодно врать».

На следующий день, в пятницу, довольный Навальный опубликовал ссылку на расследование «Базы», прибавив, что «Материал полностью подтверждает то, что я говорил вчера. Такое количество фактов уже невозможно игнорировать. В Магнитогорске был теракт и Путин нагло врёт всей 150-миллионной стране». В другом посте Навальный добавляет, что «первый прямой эфир в 2019 вышел прямо пророческим. Долго и подробно обсуждал Магнитогорск, а сегодня утром повалил просто дождь из новостей, подтверждающих мои слова».

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То, что Навальный обвиняет Путина во лжи, не удивляет – работа у него такая. Тем более, что Навальный же постоянно повторяет, что Путин всегда лжет, так что странно было бы, если бы сейчас Навальный не использовал повод для очередных нападок. При этом Путин ни разу не говорил о том, что теракта не было – он говорит о взрыве газа, как о версии, и скажет о теракте, если будут получены убедительные доказательства или спецслужбы решат, что все возможное по выявлению террористического подполья уже сделано.

Удивительно другое: как Навальный и подобные ему обосновывают причины, по которым власти якобы нужно скрывать теракты. Навальный сейчас рассказывает о том, что «Путину выгодно врать» потому что сам факт теракта показывает, что нет никакой эффективной войны с терроризмом – все больше людей гибнет в терактах. Кроме того, власти якобы боятся того, что теракты обозначат полный провал миграционной политики – ведь их организовали мигранты из Средней Азии. То есть Навальный хочет убедить людей в том, что Путин сообщает стране только о том, что ему выгодно, а об остальном молчит.

Да, у Навального есть только такой Путин – с ним он и воюет. Признать, что Путин по другому относится к стране и народу, что отношения президента и народа строятся совсем на других принципах – в частности, на том, что Путин не просто не боится, но и считает правильным говорить искренне, честно, не скрывая проблем и трудностей – Навальный не может по определению. Ведь тогда исчезнет весь смысл его существования как «борца с Путиным».

Владимир Путина изначально обвиняли в том, что он придумывает теракты – страшные взрывы в жилых домах в трех городах России в сентябре 1999-го приписывали власти, изобретая слоган «ФСБ взрывает Россию, чтобы народ поддержал чеченскую войну, а Путин выиграл выборы». В эту чудовищную ложь до сих пор верят некоторые отмороженные антипутинисты – а вот теперь пришло время для противоположных утверждений. «Путин скрывает теракты». Вот только на простой вопрос «А зачем это ему?» у Навального и остальных нет ответа.

Власть не хочет сеять панику? Наоборот – как раз сокрытие сведений и является прекрасным поводом для работы паникеров и провокаторов. Так что единственным мотивом не объявлять сразу же о теракте может быть только тот, о котором уже говорилось выше, – требования спецслужб и необходимость в дальнейшей работе.

Один теракт перечеркнет все успехи по борьбе с терроризмом? Серьезно? То есть террористы не пытались организовать теракты в ходе Чемпионата мира по футболу или Олимпиады в Сочи? А, их просто не было по счастливой случайности, а не из-за работы спецслужб? Тогда, конечно, «Путин все скрывает». Разве власть отрицает наличие террористических ячеек, террористического подполья? Нет, она говорит об успехах в борьбе с ним, но и постоянно подчеркивает наличие террористической угрозы, ведет невидимую для простых людей борьбу с ним.

Да, и провалы в ней случаются, и вполне возможно, что Магнитогорск мог стать одним из них. Тогда никто не будет скрывать правду от людей – потому что именно честность и составляет фундамент отношений Путина и народа. И залог устойчивости России.