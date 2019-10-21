Tesla представила футуристический пикап Cybertruck

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22 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 16:30  |  vz.ru
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«Северный поток – 2» вызвал приступ злобы у американских сенаторов

США вспомнили, что не остановили строительство российского газопроводаФото: Stefan Sauer/DPA-Zentralbild/
Global Look Press
Остановить строительство важнейшего российского газопровода «Северный поток – 2» можно «одним щелчком», уверяет один из американских сенаторов. Откуда среди парламентариев США такая ненависть к российским газовым проектам, когда ожидается начало работы газопровода и нужно ли Газпрому бояться агрессивных заявлений сенатора? Подробности...
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«Северный поток – 2» вывел «борцов с Путиным» на чистую воду

Евгения Чирикова на форуме в ВильнюсеФото: Форум свободной России/YouTube
Сенатор Тед Круз призвал ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока – 2» – потому что нельзя допустить, чтобы газопровод «улучшил финансовое положение России». Практически открытым текстом говорится о том, что необходимо лишить Россию части доходов – и это куда честнее, чем рассуждать об угрозе Украине или ущербе для экологии, как это делали недавно участники вильнюсского «Форума свободной России». Подробности...
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Борьба с хамством чиновников дошла до «перегибов»

Борьба с грязью на улицах должна быть для мэрии более приоритетной, чем борьба за чистоту речи в социальных сетяхФото: Донат Сорокин/ТАСС
Очередного российского чиновника увольняют за хамство в социальных сетях. На сей раз жертвой борьбы за корректность стала начальник управления культуры Петрозаводска Анна Лесонен. С формальной точки зрения она действительно назвала горожан «мразями». Но есть те, кто предлагает Лесонен наградить. И есть ощущение, что правда на их стороне, а борьба с хамством рискует превратиться в профанацию. Подробности...
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Сербов взбудоражил «шпионский скандал» с российским дипломатом

Видеоролик снимали профессионалы, но не в кинематографеФото: Кадр из видео
Настоящий шок переживают сейчас все политические круги Сербии, и это прямо связано с отношениями между этой страной и Россией. Все дело в скандальном видеоролике, на котором российский дипломат передает деньги некоему сербскому чиновнику. Кто и как снял эту видеозапись и как это повлияет на отношения Москвы и Белграда? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Тотальный либерализм добрался до классического искусства

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Гоген был слишком гетеро, слишком белый, слишком привилегированно-нищий. И таких Гогенов – тыщи, куда ни плюнь. Слюны не наберешь на все ваши обители зла – национальные галереи в каждой стране, забитые идейно вредными картинками, которые намалевали похотливые белые мужики. Подробности...
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С географией можно спорить

Максим Соколов, публицист
Батька исходит из того, что Белоруссия всегда будет подобна Венеции эпохи транзитного расцвета – просто в силу местоположения. Но геостратегия имеет свойство изменяться – особенно, когда в этом есть насущная нужда. Подробности...
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От Минздрава не зависит продолжительность жизни

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Жрецы объясняли необходимость существования фараона и его богатства тем, что без его ритуалов Нил не разольется. Многие верили. Каждый раз про это вспоминаю, когда читаю очередную статистику нашего Минздрава. Подробности...
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      Tesla представила футуристический пикап Cybertruck

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              Tesla представила футуристический пикап Cybertruck

              Глава Tesla Илон Маск представил Cybertruck – мощный футуристический пикап, который позволит компании побороться за самый популярный в США сегмент автомобилей. Дизайн машины был вдохновлен фильмом Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» 1982 года  (фото: Tesla, Inc.)
              Глава Tesla Илон Маск представил Cybertruck – мощный футуристический пикап, который позволит компании побороться за самый популярный в США сегмент автомобилей. Дизайн машины был вдохновлен фильмом Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» 1982 года  (фото: Tesla, Inc.)
              Корпус авто сделан из холоднокатаной нержавеющей стали – те же материалы используются для создания космических ракет SpaceX  (фото: Tesla, Inc.)
              Машина должна выдержать выстрелы из 9-мм пистолета. Стекла в Cybertruck тоже особо прочные, только вот на презентации проверку они не прошли – разбились  (фото: Tesla, Inc.)
              Пикап можно будет купить в трех вариантах, отличающихся дальностью хода на одном заряде: 400, 480 и 800 километров  (фото: Tesla, Inc.)
              Цены на них – от 40 до 80 тысяч долларов, то есть от 2,5 до 5 миллионов рублей  (фото: Tesla, Inc.)
              Как заявил Маск, это будет один из самых быстрых (2,9 секунды до сотни) и мощных (около 775 л.с.) пикапов на рынке. Еще и с вместимостью в 6 человек  (фото: Tesla, Inc.)
              В 2021 году, когда начнется производство пикапа, он должен стать седьмой машиной в линейке Tesla. Первой была Model S, вышедшая в 2013-м  (фото: Manuel Romano/Zuma/Global Look Press)
              Затем в 2015-м появился кроссовер Model X  (фото: Oleksiy Maksymenko/Image Broker/Global Look Press)
              А в 2017-м – бюджетная Model 3. В ближайшие годы у компании должны выйти также кабриолет Roadster, грузовик Semi и компакт-кроссовер Y  (фото: Amanda Voisard/Reuters)

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              Tesla представила футуристический пикап Cybertruck

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