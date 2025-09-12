  • Новость часаТуск возразил Трампу по инциденту с беспилотниками над Польшей
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Что будет с Украиной, если не будет мирного соглашения

    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    12 сентября 2025, 11:46 Мнение

    Что будет с Украиной, если не будет мирного соглашения

    Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.

    Сергей Миркин Сергей Миркин

    журналист, Донецк

    Украина прощается с мечтой о нероссийском газе
    Politico: НАТО не готово отражать атаки беспилотников
    Исполнительницу песни «Матушка Земля» Макееву внесли на сайт «Миротворец»
    Экс-президент Бразилии Болсонару получил 27 лет тюрьмы

    На Украине политики и чиновники ждут тяжёлые времена. Народный депутат Марьяна Безуглая призвала жителей «готовиться к блэкауту и тяжелой зиме». Гендиректор компании Yasno (поставки электроэнергии внутри Украины) Сергей Коваленко заявил, что, скорее всего, осенью будут большие проблемы с электроэнергией (читай, ее отсутствие) и посоветовал жителям запасаться пауэрбанками, фонариками, водой и продуктами. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко высказал мнение, что крупные города Украины останутся зимой без отопления. По его мнению, самая худшая ситуация будет в Киеве и Одессе.

    И просвета не видно. Киев делает все, чтобы усилить эскалацию.

    Яркий пример – удар украинского беспилотника по парку «Гулливер» в Донецке 7 сентября. Этот парк был недавно реконструирован и пользуется в городе большой популярностью. Поэтому Украина и выбрала время – вечер воскресенья, когда там было макксимальное количество людей.

    Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией.

    Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.

    Мягкий сценарий 

    Не раз писали, что Россия ведет боевые действия на Украине очень по–джентельменски, не забывая о гуманизме. Это понятно, если сравнить военную операцию ВС РФ на Украине и израильской армии в Газе. Она практически превращена в руины. Ни с Киевом, ни с Харьковом или Одессой Россия ничего подобного не сделала, хотя могла.

    По крайней мере, лишить Украину электроэнергии ВС России могли еще в 2022 году. Однако они это не делают, прежде всего, из гуманитарных соображений. Поэтому можно предположить, что осень-зима 2025-2026 годов пройдут примерно так же, как и осень-зима 2024-2025-го.

    Россия будет наносить удары ракетами и беспилотниками по военным объектам и энергетической инфраструктуре, которая снабжает военные производства. Это приведет к перебоям с электричеством на Украине, но блэкауты не будут катастрофическими. Конечно, при условии, что помощь электроэнергией, газом и нефтепродуктами Украине будут оказывать страны ЕС.

    Параллельно продолжится отлов людей для ВСУ, но никаких крупных выступлений против действий ТЦК, только локальные сопротивление. На фронте Россия будет наступать, но ВСУ сохранят боеспособность, по крайней мере, в первой половине 2026 года.

    Средняя жесткость 

    Майданный режим усилит атаки на НПЗ, нефтяные и газовые трубопроводы на территории России. В ответ армия РФ будет чаще бить по энергетическим объектам. Множество украинских подстанций будут выведены из строя без быстрой возможности их восстановить. На Украине в отдельных регионах будут возникать многонедельные блэкауты. Начнутся также проблемы с отоплением и водоснабжением.

    К этому может добавиться деградация отношений Киева с Будапештом – если Украина продолжит атаки на нефтепровод «Дружба», по которому нефть доставляется в Венгрию. В свою очередь Украина зависима от Венгрии в энергетике. Будапешт является главным поставщиком электроэнергии Киеву, кроме этого, Венгрия обеспечивает 15% поставок дизельного топлива. Поэтому прекращение энергетического сотрудничества с Венгрией станет для страны мощнейшим ударом.

    Проблемы с электроэнергией и топливом приведут к тому, что значительно увеличится поток эмигрантов с Украины в ЕС, будет отмечен рост протестных настроений. По всей стране начнут собираться энергетические майданы, люди будут требовать обеспечить их электроэнергией. Одновременно станет расти сопротивление ТЦК. Полиция будет жестко бороться как с майданами, так и с сопротивлением мобилизации. Это приведет к дестабилизации в стране. Одновременно насильно мобилизованные мужчины, пережившие долгие блэкауты, будут пополнять ВСУ, значительно понижая боевой дух армии, что, в конце концов, скажется на ее боеспособности.

    Жесткий сценарий

    Кроме ударов по энергетическим объектам, ВС России будут наносить удары и по транспортной инфраструктуре. На Украине подвергнутся постоянным обстрелам мосты, железнодорожные узлы. Но такая ситуация станет возможной, если деяния Киева и его западных покровителей не оставят ни одного шанса для дипломатического решения украинского вопроса. Например, если майданный режим усилит обстрелы городов России, а спецслужбы Украины будут совершать теракты, используя своих агентов на территории РФ. Одновременно США и ЕС введут новые санкции против России и ее партнеров Китая и Индии.

    Президент США Дональд Трамп окончательно займет проукраинскую позицию. Тогда уничтожение транспортной инфраструктуры может стать единственным способом закончить противостояние в приемлемые сроки, так как Украина зависит от поставок вооружений и военного оборудования с Запада. Страна разделена Днепром, и, если нарушить логистику группировки на левом берегу, это достаточно быстро скажется на боеспособности армии. Это самый апокалиптический сценарий для Украины, который, вероятно, закончится полным разрушением ее экономики, крахом государственности. Но дойдет ситуация до такой стадии или нет, зависит от руководителей Украины и их патронов на Западе. 

    Другие материалы автора

    Главное
    Над Россией за ночь нейтрализовали 221 украинский дрон
    Украинский истребитель уронил ракету на жилой дом в Волынской области
    Франция победила США в борьбе за создание ПВО Дании
    Во Франции потребовали импичмента Макрона за отправку истребителей в Польшу
    Стало известно о визите принца Гарри в Киев
    Офицер полиции выстрелил в курсанта Военно-морской академии США
    Исполнительницу песни «Матушка Земля» Макееву внесли на сайт «Миротворец»

    Украина прощается с мечтой о нероссийском газе

    Проект Киева по поставке азербайджанского газа через Румынию на Украину продлился всего месяц. Уже в сентябре все заглохло. А это значит, что Украина по-прежнему сильно зависит от российского газа, который получает через посредников – Венгрию и Словакию. И если не лукавить, то без России и остальных энергоресурсов у страны бы не было. Подробности

    Перейти в раздел

    Убийство соратника Трампа толкает США к гражданской войне

    «События в Юте – это точный расчет либералов». Такими словами политологи комментируют убийство одного из самых знаковых соратников президента США. Почему Трамп назвал убитого «великим и даже легендарным», чем был известен этот человек, за что он критиковал Украину и к каким последствиям приведет это преступление? Подробности

    Перейти в раздел

    «Мы синхронизировались со страной». Как на Урале изменилось отношение к ветеранам СВО

    «Мы синхронизировались со страной», говорят ветераны СВО из Свердловской области, где весной обновилось региональное руководство. Вернувшиеся с фронта бойцы рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД, как за последние полгода изменился подход к участникам спецоперации в Уральском регионе. Подробности

    Перейти в раздел

    США ищут подходы к России через Белоруссию

    США хотят возобновить работу своего посольства в Минске и уже отменили санкции против белорусской авиакомпании «Белавиа». Таковы итоги визита в Минск представителя президента США Джона Коула. В ответ Александр Лукашенко помиловал очередную партию заключенных и готов заключить большую сделку с США. Чем продиктовано стремление администрации Трампа к улучшению отношений с Минском и существует ли из-за этого угроза раскола в российско-белорусских отношениях? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации