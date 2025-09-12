На Украине политики и чиновники ждут тяжёлые времена. Народный депутат Марьяна Безуглая призвала жителей «готовиться к блэкауту и тяжелой зиме». Гендиректор компании Yasno (поставки электроэнергии внутри Украины) Сергей Коваленко заявил, что, скорее всего, осенью будут большие проблемы с электроэнергией (читай, ее отсутствие) и посоветовал жителям запасаться пауэрбанками, фонариками, водой и продуктами. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко высказал мнение, что крупные города Украины останутся зимой без отопления. По его мнению, самая худшая ситуация будет в Киеве и Одессе.

И просвета не видно. Киев делает все, чтобы усилить эскалацию.

Яркий пример – удар украинского беспилотника по парку «Гулливер» в Донецке 7 сентября. Этот парк был недавно реконструирован и пользуется в городе большой популярностью. Поэтому Украина и выбрала время – вечер воскресенья, когда там было макксимальное количество людей.

Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией.

Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.

Мягкий сценарий

Не раз писали, что Россия ведет боевые действия на Украине очень по–джентельменски, не забывая о гуманизме. Это понятно, если сравнить военную операцию ВС РФ на Украине и израильской армии в Газе. Она практически превращена в руины. Ни с Киевом, ни с Харьковом или Одессой Россия ничего подобного не сделала, хотя могла.

По крайней мере, лишить Украину электроэнергии ВС России могли еще в 2022 году. Однако они это не делают, прежде всего, из гуманитарных соображений. Поэтому можно предположить, что осень-зима 2025-2026 годов пройдут примерно так же, как и осень-зима 2024-2025-го.

Россия будет наносить удары ракетами и беспилотниками по военным объектам и энергетической инфраструктуре, которая снабжает военные производства. Это приведет к перебоям с электричеством на Украине, но блэкауты не будут катастрофическими. Конечно, при условии, что помощь электроэнергией, газом и нефтепродуктами Украине будут оказывать страны ЕС.

Параллельно продолжится отлов людей для ВСУ, но никаких крупных выступлений против действий ТЦК, только локальные сопротивление. На фронте Россия будет наступать, но ВСУ сохранят боеспособность, по крайней мере, в первой половине 2026 года.

Средняя жесткость

Майданный режим усилит атаки на НПЗ, нефтяные и газовые трубопроводы на территории России. В ответ армия РФ будет чаще бить по энергетическим объектам. Множество украинских подстанций будут выведены из строя без быстрой возможности их восстановить. На Украине в отдельных регионах будут возникать многонедельные блэкауты. Начнутся также проблемы с отоплением и водоснабжением.

К этому может добавиться деградация отношений Киева с Будапештом – если Украина продолжит атаки на нефтепровод «Дружба», по которому нефть доставляется в Венгрию. В свою очередь Украина зависима от Венгрии в энергетике. Будапешт является главным поставщиком электроэнергии Киеву, кроме этого, Венгрия обеспечивает 15% поставок дизельного топлива. Поэтому прекращение энергетического сотрудничества с Венгрией станет для страны мощнейшим ударом.

Проблемы с электроэнергией и топливом приведут к тому, что значительно увеличится поток эмигрантов с Украины в ЕС, будет отмечен рост протестных настроений. По всей стране начнут собираться энергетические майданы, люди будут требовать обеспечить их электроэнергией. Одновременно станет расти сопротивление ТЦК. Полиция будет жестко бороться как с майданами, так и с сопротивлением мобилизации. Это приведет к дестабилизации в стране. Одновременно насильно мобилизованные мужчины, пережившие долгие блэкауты, будут пополнять ВСУ, значительно понижая боевой дух армии, что, в конце концов, скажется на ее боеспособности.

Жесткий сценарий

Кроме ударов по энергетическим объектам, ВС России будут наносить удары и по транспортной инфраструктуре. На Украине подвергнутся постоянным обстрелам мосты, железнодорожные узлы. Но такая ситуация станет возможной, если деяния Киева и его западных покровителей не оставят ни одного шанса для дипломатического решения украинского вопроса. Например, если майданный режим усилит обстрелы городов России, а спецслужбы Украины будут совершать теракты, используя своих агентов на территории РФ. Одновременно США и ЕС введут новые санкции против России и ее партнеров Китая и Индии.

Президент США Дональд Трамп окончательно займет проукраинскую позицию. Тогда уничтожение транспортной инфраструктуры может стать единственным способом закончить противостояние в приемлемые сроки, так как Украина зависит от поставок вооружений и военного оборудования с Запада. Страна разделена Днепром, и, если нарушить логистику группировки на левом берегу, это достаточно быстро скажется на боеспособности армии. Это самый апокалиптический сценарий для Украины, который, вероятно, закончится полным разрушением ее экономики, крахом государственности. Но дойдет ситуация до такой стадии или нет, зависит от руководителей Украины и их патронов на Западе.