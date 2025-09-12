  • Новость часаРостех поставил военным новые партии БМП-3 и БМД-2
    Экс-президент Бразилии Болсонару получил 27 лет тюрьмы
    Военный эксперт: Вторжение беспилотников показало плохую подготовку польской армии
    Ветеран «Альфы» увидел признаки того, что в Кирка стрелял профессионал
    Трамп не исключил «ошибки» с беспилотниками в Польше
    Польша перекрыла границу с Белоруссией забором с колючей проволокой
    Бразилия ответила на угрозы Госдепа США
    Япония ввела новые санкции против России
    В российских регионах начался Единый день голосования
    Борис Акимов Борис Акимов Как стать социальным архитектором

    Гуляет новость о том, что в МГУ и Финансовой академии появляется специальность «Социальный архитектор». Вот вам очень конкретная история из жизни социальной архитектуры, в том виде, в котором она нам всем действительно очень нужна.

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Что нас ждет в финале технического прогресса

    В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.

    Максим Сучков Максим Сучков В США убит американский Данила Багров

    Трамп выиграл выборы, но его «революция здравого смысла» пока не победила. В Америке все еще много сил и людей, которые хотят иного для нее (и мира) пути развития. И пока они есть, а таких парней, как Чарли Кирк, будут убивать, никакой «нормальности» в США не будет.

    12 сентября 2025, 08:30 • Экономика

    Украина прощается с мечтой о нероссийском газе

    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Ольга Самофалова

    Проект Киева по поставке азербайджанского газа через Румынию на Украину продлился всего месяц. Уже в сентябре все заглохло. А это значит, что Украина по-прежнему сильно зависит от российского газа, который получает через посредников – Венгрию и Словакию. И если не лукавить, то без России и остальных энергоресурсов у страны бы не было.

    Начавшиеся в августе поставки азербайджанского газа на Украину через Трансбалканский магистральный газопровод и Румынию остановились. Уже в сентябре их не было. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

    За первые десять дней сентября Украина получила 236 млн кубометров газа, но по другим маршрутам. Венгрия и Словакия обеспечили Украине 145 млн кубометров газа, Польша – 101 млн кубометров.

    «Страна.ua» делает предположение, что прекращение поставок азербайджанского газа может быть связано с повреждением газотранспортной инфраструктуры на границе с Румынией и Молдавией.

    «Есть две версии произошедшего: либо сами поставки остановились, либо было разрушение инфраструктуры. Западные и украинские СМИ, конечно, будут раскручивать вторую версию, что это Россия ударила по газопроводу. Однако на самом деле контракт Украины с азербайджанской компанией SOCAR не был постоянным и долгосрочным. Это было соглашение на поставки отдельных нерегулярных партий газа, и оно могло просто завершиться», – говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    Более того, это

    соглашение между «Нафтогазом Украины» и азербайджанской SOCAR могло быть подписано просто для отвода глаз. Его неожиданно заключили в июле сразу после того, как в украинских СМИ начали активно писать, откуда же на самом деле берется импортный газ для Украины.

    Основные поставщики газа для Украины – это Венгрия и Словакия, а они покупают этот газ у России. До 2025 года Венгрия и Словакия получали российский газ транзитом через Украину. Но с этого года Киев остановил транзит. Однако поставки российского газа удалось перенаправить в эти европейские страны другим маршрутом – через «Турецкий поток». Соответственно, Киев публично в собственной прессе уличили в том, что он покупает российский по происхождению газ. Это был настоящий и опасный скандал.

    Подписание договора на поставку газа с азербайджанской SOCAR стало антикризисной информационной кампанией Киева, считает Юшков. Потому что политически это выглядело очень неприглядно для страны, которая запрещает покупать российский газ Европе, да и не только газ, а сама пользуется российскими благами.

    «Получается, Украина кричит, что европейцам надо прекратить закупать российские углеводороды и вообще торговать с Россией, чтобы та не зарабатывала, а сама формирует дополнительный спрос на российский газ. Более того, Украина еще и провоцирует дефицит газа на европейском рынке, что позволяет удерживать высокие цены. В итоге Россия с каждого проданного кубометра газа, неважно куда он продан – Венгрии или Украине, зарабатывает больше, чем если бы не было этого дефицита», – рассуждает Игорь Юшков.

    Подписание контракта с азербайджанской SOCAR было преподнесено украинскими СМИ как диверсификация поставок газа, чтобы откреститься от обвинений в закупке только российского газа.

    «При этом нигде не было прописано, что «Нафтогаз» будет покупать только азербайджанский по происхождению газ. Дело в том, что

    азербайджанская компания SOCAR зачастую работает в качестве трейдера, то есть покупает и перепродает чужой газ. Это может быть любой газ, в том числе купленный напрямую или через посредников у Газпрома.

    Когда наш газ проходит через «Турецкий поток», то могут оставаться излишки, которые покупают трейдеры для перепродажи», – говорит Игорь Юшков. При этом исключать и удар по газотранспортной инфраструктуре эксперт тоже не стал бы: одно другому не мешает.

    Не исключено, что проблема вообще в инфраструктуре. «На реализацию проекта мог повлиять дефицит трубопроводной инфраструктуры. Речь идет о Трансанатолийском (TANAP) и Трансадриатическом (TAP) газопроводах, мощностью 16 млрд и 11 млрд кубометров в год соответственно. Для увеличения поставок в Европу и снабжения новых потребителей Азербайджану придется вводить дополнительную газотранспортную инфраструктуру», – отмечает Сергей Терешкин, генеральный директор Open Oil Market.

    Между тем Украина не гнушается не только покупать российский газ через третьи лица, но продолжает скупать нефтепродукты, сделанные из российский нефти, а также электроэнергию, произведенную из российского ядерного топлива.

    «Наша нефть идет по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию, которые имеют право ее закупать. Местные НПЗ имеют право ее перерабатывать и поставлять топливо как для собственных нужд, так и других стран, которые не входят в Евросоюз. Поэтому излишки нефтепродуктов, полученные из российской нефти, Венгрия и Словакия перепродают Украине. Кроме того, атомные станции в этих странах тоже работают на российском ядерном топливе, а излишки электроэнергии, выработанные на них, тоже покупает Украина», – заключает Игорь Юшков.

    ПВО Ленинградской области сбила более 30 беспилотников
    Украинский истребитель уронил ракету на жилой дом в Волынской области
    Сдавшийся в Мариуполе подполковник ВСУ назначен командиром бригады
    Ростех поставил военным новые партии БМП-3 и БМД-2
    Новая глава МИД Британии решила посетить Киев
    Названы самые высокооплачиваемые офисные работники
    Минпросвещения потребовало не тратить на домашние задания более 3,5 часов

    Проект Киева по поставке азербайджанского газа через Румынию на Украину продлился всего месяц. Уже в сентябре все заглохло. А это значит, что Украина по-прежнему сильно зависит от российского газа, который получает через посредников – Венгрию и Словакию. И если не лукавить, то без России и остальных энергоресурсов у страны бы не было. Подробности

    Убийство соратника Трампа толкает США к гражданской войне

    «События в Юте – это точный расчет либералов». Такими словами политологи комментируют убийство одного из самых знаковых соратников президента США. Почему Трамп назвал убитого «великим и даже легендарным», чем был известен этот человек, за что он критиковал Украину и к каким последствиям приведет это преступление? Подробности

    «Мы синхронизировались со страной». Как на Урале изменилось отношение к ветеранам СВО

    «Мы синхронизировались со страной», говорят ветераны СВО из Свердловской области, где весной обновилось региональное руководство. Вернувшиеся с фронта бойцы рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД, как за последние полгода изменился подход к участникам спецоперации в Уральском регионе. Подробности

    США ищут подходы к России через Белоруссию

    США хотят возобновить работу своего посольства в Минске и уже отменили санкции против белорусской авиакомпании «Белавиа». Таковы итоги визита в Минск представителя президента США Джона Коула. В ответ Александр Лукашенко помиловал очередную партию заключенных и готов заключить большую сделку с США. Чем продиктовано стремление администрации Трампа к улучшению отношений с Минском и существует ли из-за этого угроза раскола в российско-белорусских отношениях? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

