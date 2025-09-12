Украина прощается с мечтой о нероссийском газе

Tекст: Ольга Самофалова

Начавшиеся в августе поставки азербайджанского газа на Украину через Трансбалканский магистральный газопровод и Румынию остановились. Уже в сентябре их не было. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

За первые десять дней сентября Украина получила 236 млн кубометров газа, но по другим маршрутам. Венгрия и Словакия обеспечили Украине 145 млн кубометров газа, Польша – 101 млн кубометров.

«Страна.ua» делает предположение, что прекращение поставок азербайджанского газа может быть связано с повреждением газотранспортной инфраструктуры на границе с Румынией и Молдавией.

«Есть две версии произошедшего: либо сами поставки остановились, либо было разрушение инфраструктуры. Западные и украинские СМИ, конечно, будут раскручивать вторую версию, что это Россия ударила по газопроводу. Однако на самом деле контракт Украины с азербайджанской компанией SOCAR не был постоянным и долгосрочным. Это было соглашение на поставки отдельных нерегулярных партий газа, и оно могло просто завершиться», – говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

Более того, это

соглашение между «Нафтогазом Украины» и азербайджанской SOCAR могло быть подписано просто для отвода глаз. Его неожиданно заключили в июле сразу после того, как в украинских СМИ начали активно писать, откуда же на самом деле берется импортный газ для Украины.

Основные поставщики газа для Украины – это Венгрия и Словакия, а они покупают этот газ у России. До 2025 года Венгрия и Словакия получали российский газ транзитом через Украину. Но с этого года Киев остановил транзит. Однако поставки российского газа удалось перенаправить в эти европейские страны другим маршрутом – через «Турецкий поток». Соответственно, Киев публично в собственной прессе уличили в том, что он покупает российский по происхождению газ. Это был настоящий и опасный скандал.

Подписание договора на поставку газа с азербайджанской SOCAR стало антикризисной информационной кампанией Киева, считает Юшков. Потому что политически это выглядело очень неприглядно для страны, которая запрещает покупать российский газ Европе, да и не только газ, а сама пользуется российскими благами.

«Получается, Украина кричит, что европейцам надо прекратить закупать российские углеводороды и вообще торговать с Россией, чтобы та не зарабатывала, а сама формирует дополнительный спрос на российский газ. Более того, Украина еще и провоцирует дефицит газа на европейском рынке, что позволяет удерживать высокие цены. В итоге Россия с каждого проданного кубометра газа, неважно куда он продан – Венгрии или Украине, зарабатывает больше, чем если бы не было этого дефицита», – рассуждает Игорь Юшков.

Подписание контракта с азербайджанской SOCAR было преподнесено украинскими СМИ как диверсификация поставок газа, чтобы откреститься от обвинений в закупке только российского газа.

«При этом нигде не было прописано, что «Нафтогаз» будет покупать только азербайджанский по происхождению газ. Дело в том, что

азербайджанская компания SOCAR зачастую работает в качестве трейдера, то есть покупает и перепродает чужой газ. Это может быть любой газ, в том числе купленный напрямую или через посредников у Газпрома.

Когда наш газ проходит через «Турецкий поток», то могут оставаться излишки, которые покупают трейдеры для перепродажи», – говорит Игорь Юшков. При этом исключать и удар по газотранспортной инфраструктуре эксперт тоже не стал бы: одно другому не мешает.

Не исключено, что проблема вообще в инфраструктуре. «На реализацию проекта мог повлиять дефицит трубопроводной инфраструктуры. Речь идет о Трансанатолийском (TANAP) и Трансадриатическом (TAP) газопроводах, мощностью 16 млрд и 11 млрд кубометров в год соответственно. Для увеличения поставок в Европу и снабжения новых потребителей Азербайджану придется вводить дополнительную газотранспортную инфраструктуру», – отмечает Сергей Терешкин, генеральный директор Open Oil Market.

Между тем Украина не гнушается не только покупать российский газ через третьи лица, но продолжает скупать нефтепродукты, сделанные из российский нефти, а также электроэнергию, произведенную из российского ядерного топлива.

«Наша нефть идет по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию, которые имеют право ее закупать. Местные НПЗ имеют право ее перерабатывать и поставлять топливо как для собственных нужд, так и других стран, которые не входят в Евросоюз. Поэтому излишки нефтепродуктов, полученные из российской нефти, Венгрия и Словакия перепродают Украине. Кроме того, атомные станции в этих странах тоже работают на российском ядерном топливе, а излишки электроэнергии, выработанные на них, тоже покупает Украина», – заключает Игорь Юшков.