В мире есть только две страны, которые обладают полной самостоятельностью основных политических решений более 500 лет – это Россия и Британия. Больше такой биографией похвастаться не может натурально никто. Это само по себе делает Москву и Лондон естественными противниками.

Нам приятно сейчас наблюдать за тем, как вечный соперник (Руси, Российской Империи, СССР и новой России) находится на издыхании своего внешнеполитического могущества, превращаясь в новый «Сингапур на Атлантике». Оснований сожалеть об уходе британцев с глобальной арены у нас, после появления США, нет совершенно никаких.

Да и у всех остальных в Европе и мире – тоже. За всю свою историю Британия приносила другим государствам почти исключительно зло. Стравливала между собой французов и немцев, предавала мелких хищников в Восточной Европе и нещадно грабила колонии. Подрывала то, что мы называем европейской интеграцией, с 1972-го по 2020 год изнутри, а после своего выхода из Европейского союза – извне, с опорой на поддержку американцев и выступая представителями интересов Вашингтона, на роль которых они сами себя и назначили.

Выдающийся историк Эдвард Карр отмечал, с иронией, что британское мировоззрение даже сейчас лучше всего выражается газетным заголовком: «В проливе Ла-Манш сильный шторм – Европа отрезана». Эгоцентризм, свойственный всем островным культурам, в Британии выражен, пожалуй, в наибольшей степени, поскольку жить им повезло не где-то у черта на куличиках, а рядом с европейской цивилизацией, у которой англичане могли брать самое лучшее. Но всегда ее боялись. По нескольким причинам.

Во-первых, всегда осознавали в глубине души, степень своего культурного ничтожества по сравнению с настоящими наследниками античной Греции и Рима. Во-вторых, понимали, что реальное объединение континента превратит их остров в придаток, не имеющий никаких политических возможностей.

Поэтому целью британской политики в Европе всегда – исключений история не знает – было разрушение любых признаков сотрудничества между такими державами, как Германия, Франция и Россия. Сейчас британцы больше всех призывают к милитаризации Германии – нет в мире более желающих бросить германскую экономику под автобус тотального противостояния с Россией. Да и в целом русско-немецкий альянс всегда был кошмаром не столько для французской, сколько для британской дипломатии.

Россия всегда могла быть уверена в том, что, стоит появиться надежде на прочный мир в отношениях с немцами и французами, сразу появится британский фактор, прилагающий все усилия для того, чтобы сделать примирение невозможным. Даже в области политической науки Британия дала миру самую мрачную теорию Томаса Гоббса с его «Левиафаном», целью которого было убедить всех, что справедливость в отношениях между людьми и государством в принципе невозможна.

Это в континентальной Европе крупные мыслители создавали концепции государства, основанного на солидарности интересов граждан. В Британии такое было совершенно невероятно – весь ее жизненный уклад основан на разделении индивидов. И такой же является ее внешняя политика. Что бы британцы ни делали, в центре остается одна идея и задача – распространение вражды между окружающими. Путь сотрудничества, пусть даже и основанного на корысти, им совершенно не известен.

Только силы постепенно иссякают, если не совсем уже закончились. В наши дни Британия проедает внутри остатки того, что было накоплено во времена имперского могущества, и опускается до визга во внешней политике – от отсутствия реальных рычагов влияния на ситуацию.

За прошедшие три года мы видели уже несколько смен правительства и премьер-министра. При этом каждый следующий участник этого карнавала слабее предыдущего интеллектуально и политически. Раньше это можно было бы принять за простое нежелание серьезных политиков брать на себя ответственность в тяжелые времена. Однако сейчас есть подозрение, что таких государственных деятелей просто не осталось и выбирать не из кого.

В действительности, самый главный враг Британии – это их американские родственники. Просто потому, что мировой политике не нужны две сильные державы, говорящие по-английски и обладающие одинаковым политико-экономическим укладом, в основе которого лежит несменяемое олигархическое управление. Пока в Вашингтоне у власти были бессмысленные демократы, Лондон чувствовал себя сравнительно уверенно. Британские политики ехали на украинской теме, газеты эксплуатировали страх населения перед Россией и раздували его, даже ограниченных возможностей хватало для того, чтобы оказывать разные виды помощи киевскому режиму. И, что самое главное, несмотря на свою слабость, Британия обживалась в роли посредника между США и Европой. За последние годы англичане даже снова стали называть себя европейцами.

Сейчас ситуация изменилась: к власти в США пришли деятели, которым посредники не нужны. Во время своего визита в Вашингтон необразованный британский премьер старался вести себя очень тихо. На прямой вопрос: «Вывезете ли вы с Россией без нас?» он промычал что-то совсем невразумительное. Хотя еще лет 30-40 назад у власти в Лондоне был бы человек, способный в таком случае ответить: «Да, хотя и погибнем героически». Поведение в такой критической дипломатической ситуации не только показывает напускное смирение перед лицом грозного американца, но и отражает изменение внешнеполитической психологии. Раньше она сохраняла хоть какие-то признаки самостоятельности.

Сейчас у британцев нет ресурса, чтобы играть в традиционно свойственную самоуверенность. Даже Эммануэль Макрон выглядел в Вашингтоне убедительно. В первую очередь потому, что хоть и несерьёзный политик, но руководит страной, самостоятельно управляющей своим ядерным оружием. Британцы, в свою очередь, постоянно убеждают всех, что обладают «ключом» к наведению ракет на своих подводных лодках. Но серьезные сомнения на этот счет присутствуют во всем мире. А лет через 10, как считают специалисты, Лондоном будет потеряна любая техническая способность управлять своим ядерным оружием. И тогда Британии придется либо полностью подчиняться США, либо отдавать себя во власть соседей – французов.

В последние недели в Лондоне начались разнообразные подпрыгивания на тему отправки на территорию Украины контингента европейских «миротворцев». Сама по себе перспектива этого представляется невероятной в связи с позицией, которую занимает Россия. Однако отсутствие связи с реальностью никогда не было для европейских и британских политиков проблемой – на протяжении двух месяцев они продолжали обсуждать детали такого мероприятия. Вплоть до технических аспектов гипотетического «развертывания».

Одновременно в публичное пространство вбрасывались слухи о том, что проведение данной операции вообще невозможно просто в силу отсутствия средств. Цели у британцев и французов при этом были очень похожие и состояли из двух частей. Во-первых, развлекать своих избирателей новыми внешнеполитическими новостями, показывающими, что Британия и Франция все еще на верхних этажах международной политики. Во-вторых, напоминать о себе американцам и нам: иначе Москва и Вашингтон вообще забыли бы о существовании Европы на западной периферии евразийского континента.

Обе задачи никак не соответствуют статусу и значению великих мировых держав. Но полностью отвечают положению Британии в современном мире – «Сингапур на Атлантике», уже даже не пытающийся особенно изобразить подлинную самостоятельность.

В сухом остатке мы имеем то, что Британия может представлять для России два наиболее вероятных типа опасности. Во-первых, направляя киевскому режиму вооружения и наемников, что увеличивает наши потери и количество усилий, необходимых для достижения целей СВО. Во-вторых, может попытаться создать мелкий ядерный кризис в том случае, если дойдет до полного отчаяния. Но будем надеяться, что в таком случае американцы просто сами утопят британскую подводную лодку с ядерными зарядами.

Позитивного от существования Британии и англичан в современном мире нет ничего.