  • Новость часаОАК поставила Минобороны новую партию бомбардировщиков Су-34
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как римскому папе не угодить в публичный дом

    @ Maria Grazia Picciarella/SOPA/ZUMA/ТАСС

    6 ноября 2025, 08:54 Мнение

    Как римскому папе не угодить в публичный дом

    Могут ли священники выступать с грубыми или неуместными высказываниями? С такими, которые в заголовках именуют «скандальными», а под новостями и роликами – множество язвительных комментариев?

    Сергей Худиев Сергей Худиев

    публицист, богослов

    Мир испугался пузыря в сфере искусственного интеллекта
    Появились подтверждения сдачи ВСУ в плен под Красноармейском
    Охранника Анджелины Джоли бусифицировали во время поездки актрисы в Херсон
    Психотерапевт объяснил, почему после путешествия снова хочется отдохнуть

    Священники – живые люди. Популярность (в том числе, в церковной среде) – это тяжелое испытание. Когда множество людей слушают вас с глубоким почтением, трудно услышать критические голоса. Но слышать их надо.

    Грубость, сниженная лексика – это то, что в любом случае неприемлемо.

    Однако бывает и по-другому. По интернету носят высказывания, которые выдернуты из одного контекста и помещены в другой – так что люди слышат в них совсем не то, что имел в виду говорящий.

    Например, в Иркутске протоиерей Сергий Кульпинов призвал прихожан жертвовать десятую часть дохода на нужды храма, чтобы содержать как само здание, так и платить служащим там людям. Это вызвало довольно раздраженные комментарии в сети.

    Но этот священник вовсе не пытается обложить вас налогом. Он и не может, и не хочет, и не собирается этого делать.

    Принадлежность к Церкви – дело добровольное, и, тем более, никто не контролирует, сколько вы жертвуете на храм. Жертва на храм – проявление убеждения, что вы тут не турист, вы ответственный член общины, храм Божий для вас – родной и дорогой дом, вы готовы вносить свою лепту в то, чтобы в нем было отопление и свет, а священники, вместе со всем народом, совершали службу.

    Если вы человек по отношению к Церкви внешний – то церковного налога у нас (в отличие, от, например, Германии) нет и не предвидится, так что и беспокоиться не о чем.

    Или другое высказывание, вызвавшее кривотолки – митрополит Томский Ростислав сказал, что не всегда стоит открыто признаваться в супружеской измене, если подобное признание способно разрушить семью. Из контекста его слов ясно, что он вовсе не поощряет мужей врать своим женам, а пытается как-то помочь исцелению той страшной раны, которую семье нанесло клятвопреступление одного из супругов, а тут как с переломанными костями – важен индивидуальный подход.

    Как же возникает такое непонимание?

    Иногда его создают сознательно – например, когда нужно «утопить» какого-нибудь политика.

    Но часто это даже не результат обдуманной злой воли. Просто так уж работает сеть – чтобы на вашу новость обратили внимание, чтобы на заголовок кликали, чтобы ссылку перепощивали, публикация должна быть скандальной.

    Есть старая шутка про то, как римский папа прилетел в Лондон, и папарацци у трапа самолета его спрашивают: «А что вы думаете о лондонских публичных домах?». Папа, удивленно: «А что, в Лондоне есть публичные дома?» К вечеру газеты выходят с аршинными заголовками: «Римский папа прямо у трапа спросил о лондонских публичных домах!»

    В логике есть так называемый «принцип милости» – он, коротко говоря, означает, что все высказывания оппонента следует толковать исходя из того, что он человек разумный и не злонамеренный.

    Иначе говоря, я должен избегать проецировать на другого человека свои страхи или негативные ожидания. Возможно, он не имеет в виду чего-то порочного, злого и страшного. Возможно, мне стоит рассмотреть контекст, в котором произнесены эти слова.

    Я и сам не раз сталкивался с тем, что собеседник в интернете может отреагировать не на то, что вы хотите ему сказать, а на то, что его, как сейчас говорят, «триггерит», неприятно задевает, вызывает какие-то сильные, но часто непонятные вам ассоциации. Попытки объяснить, что вы не это имели в виду, и вообще говорите на совершенно другую тему, обычно ни к чему не приводят.

    Собеседник слышит не вас – а то, что он хочет услышать. Те ваши слова, которые хорошо вписываются в его представления, он тут же подхватывает, которые не вписываются – просто скользят мимо его сознания.

    А нарезать чужие высказывания можно очень по-разному. Например, если человек убежден в том, что официальная медицина продалась бигфарме, и слушать врачей не надо, а надо – народных целителей из видеороликов, он найдет массу высказываний врачей, которые (в его редакции и подаче) будут выглядеть как доказательство того, что врачи – коварные заговорщики, и по заданию рептилоидов хотят сжить нас со свету.

    Поэтому «принцип милости» в интерпретации чужих слов очень важен.

    Конечно, любой священнослужитель должен быть очень осторожен и тщательно избегать всего, что может быть повернуто против Церкви – особенно в эпоху, когда все его слова утекают в мировую Сеть, а смонтировать ролик можно на любом телефоне.

    Это ответственность священников. Но ответственность всех нас, как потребителей информации – не подхватывать вырванные из контекста цитаты вместе с интерпретациями, продиктованными подозрительностью и враждебностью.

    Если вы хотите понять, о чем там речь – послушайте немного больше, чтобы уловить контекст. Если не хотите – просто воздержитесь от перепостов и комментариев.

    Другие материалы автора


    Главное
    Песков разъяснил суть поручения Путина по ядерным испытаниям
    Власти Венгрии разрешили заливку первого бетона на АЭС «Пакш-2»
    Под Алуштой в Крыму более 3 тыс. абонентов остались без света
    На теплоходе «Сергей Дягилев» произошло отравление туристов
    BMW резко увеличила чистую прибыль
    Актриса Тарасова признала вину по делу о контрабанде наркотиков
    Украинская школьница в финской школе отказалась петь «Калинку»

    Мир испугался пузыря в сфере искусственного интеллекта

    Фондовые рынки США и Азии падают из-за страха сдутия пузыря, созданного компаниями, занимающихся искусственным интеллектом. Гонка в сфере ИИ стимулирует их вкладывать миллиарды в дата-центры и другую инфраструктуру, что приводит к росту долгов. Главный вопрос - отобьют ли они гигантские затраты или мир ждет повторение лопнувшего пузыря доткомов в начале 2000-х? Подробности

    Перейти в раздел

    «Самый центр русской земли» стал антимонопольным

    «Самый центр русской земли» – так охарактеризовал Тверскую область Владимир Путин, предложив возглавить регион заместителю руководителя ФАС Виталию Королеву. Перерыв между отставкой Игоря Рудени и назначением врио губернатора составил 37 дней. Почему так произошло и какие задачи предстоит решить новому руководителю региона? Подробности

    Перейти в раздел

    Как «дерзкое контрнаступление» ВСУ обернулось позором украинского спецназа

    Редчайший случай в зоне спецоперации: украинский спецназ предпринял попытку десантирования на вертолете в районе окруженного российскими войсками Красноармейска. Украинские СМИ стали заявлять о «дерзком контрнаступлении», но все быстро закончилось уничтожением всей группы ГУР ВСУ. Зачем в таком случае командование украинских сил спецопераций на самом деле устроило подобную авантюру? Подробности

    Перейти в раздел

    От мэра-коммуниста в Нью-Йорке ждут катастрофы

    В Нью-Йорке произошла маленькая, но все-таки политическая революция. На выборах мэра города победил 34-летний Зохран Мамдани. Выходец из индийского Гуджарата, родившийся в Уганде и исповедующий шиизм, он стал самым молодым градоначальником Нью-Йорка с 1892 года и первым мусульманином на этом посту. Почему Трамп назвал этого политика коммунистом – и что эти выборы значат для всей Америки? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В США сменилась эпоха

      Мэром крупнейшего города США – Нью-Йорка – избран мусульманин и почти коммунист Зохран Мамдани. А в Вайоминге в это время умер Дик Чейни – легендарный политик и злодей, олицетворяющий все то, за что ненавидят Америку в России.

    • Макрон стал худшим в истории

      Социологи Франции зафиксировали исторически низкий рейтинг президента Эммануэля Макрона. Уровень его поддержки рухнул до 11%, сделав самым непопулярным президентом Франции. Почему так?

    • Что не так с распадом СССР? Почему появились территориальные споры у бывших республик

      В конце 1991 года Советский Союз распался на 15 независимых государств. Однако процедура и его создания, и распада изначально содержала в себе потенциал конфликта. Главная проблема заключалась в том, как были проведены границы советских республик и каким образом произошел раздел огромной страны.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • «Придти» или «прийти»: как правильно пишется, как найти ошибку и способ легко запомнить

      Эта пара слов – одна из самых коварных ловушек русского языка. Даже грамотные люди иногда в паузе чата или в спешке задумываются: «Я должен прийти или придти?» Если вы не уверены в ответе – вы не одиноки. Путаница возникает настолько часто, что это стало почти классической ошибкой. Давайте разберемся раз и навсегда, чтобы больше никогда не сомневаться.

    • Сколько граммов в чайной ложке: полный гид для точной готовки без весов

      Отсутствие кухонных весов – не повод отказываться от нового рецепта. Секрет успеха часто кроется в знании простых бытовых мер. Понимание того, сколько граммов того или иного продукта помещается в обычную чайную ложку, позволяет соблюсти пропорции и избежать распространенных ошибок: пересоленного супа, не поднявшегося теста или излишне приторного соуса. В этом материале – вся информация о том, как точно измерить ингредиенты с помощью подручных средств.

    • Сколько граммов в столовой ложке: полные таблицы и практические советы

      Каждый, кто хоть раз пытался готовить без кухонных весов, знает: столовая ложка может стать настоящим спасением. Именно она помогает отмерить нужное количество муки, сахара или масла, когда под рукой нет мерной чашки. Но чтобы рецепты не превращались в угадайку, важно понимать, сколько граммов помещается в ложке разных продуктов. Несколько простых правил избавят от ошибок и помогут добиться идеального результата — будь то воздушные блины или хрустящее печенье.

    Перейти в раздел

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации