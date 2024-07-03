Украине придумали новую цель для войны

Внезапные рассуждения Зеленского о переговорах, равно как и заявления представителей американского истеблишмента, что выход на границы 1991 года не обязательно является целью, а важно сохранить свободную демократическую Украину, совершенно не стоит воспринимать как слабость или смену политического вектора.

Ситуация совершенно иная. Американские аналитики посмотрели настроения в украинском обществе, оценили общее состояние, помониторили соцсети и пришли к выводу, что идея «вернем Крым и выйдем на границы 1991 года» больше не воспринимается. Что у значительной части граждан Украины она вызывает раздражение.

Но Украина, по замыслу Вашингтона, должна еще повоевать какое-то время. Делать это без какой-либо внутренней идеи невозможно. И потому запускается новый нарратив. «Отстоим свободу Украины, пойдем в Европу, а потом отомстим москалям». Это не для подготовки к переговорам и не для подготовки к окончанию боевых действий. Это просто новая цель войны для Украины. Идея, вокруг которой можно как-то объединить граждан.

Разочарование от неуспеха наступления прошлого лета и осени, от неуспеха операции в Крынках и остальных попыток атак территории России слишком велико. Ведь украинское общество жило ожиданиями того (ожидания эти породили политики и СМИ), что сейчас русские увидят «Абрамсы» и «Леопарды» – и сами побегут. И если уж не Крым, то Мелитополь ВСУ точно возьмут. А ничего не случилось.

Новая идея, которую сейчас будут продавать украинским гражданам, выглядят примерно так: да, наступ не получился, виноватых накажем, будем вести активную оборону. Скормят толпе пару политиков или военных. И будут дальше вести мобилизацию и воевать.

Пока пушечное мясо не закончится.

При нынешней ситуации с количеством и качеством дронов у ВСУ и возможном получении западных истребителей, на год людского ресурса хватит. А дальше – Западу плевать. Будет Украина – хорошо. Не будет – тоже нормально, ушла красиво.

Но в текущем моменте не стоит ждать, что кто-нибудь на Западе готов сливать Украину.

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