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    Иран и Израиль быстренько повоевали

    @ Xinhua/Global Look Press

    14 апреля 2024, 16:45 Мнение

    Иран и Израиль быстренько повоевали

    Возможностей и средств полноценно воевать нет ни у Ирана, ни у Израиля. Ирану надо закончить атомный проект и не потерять Ирак и Ливан. А Израилю хотя бы с Газой разобраться до конца.

    Андрей Медведев Андрей Медведев

    Политический обозреватель

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    Ну что, Иран и Израиль быстренько повоевали, каждая сторона зафиксировала безоговорочную победу. И раз так, то Израиль даже открыл аэропорты.

    Иран запустил 150 дронов и какие-то там ракеты. И заявил, что попали по секретной базе в пустыне Негев.

    Израиль заявил, что всё сбил. И ракеты, и дроны. Нельзя не отметить иронию ситуации, когда дроны сбивали самолеты ВВС Иордании.

    Братушки-мусульмане иудею завсегда помогут. Ежели оба союзники Вашингтона.

    В целом ситуация похожа на удары Ирана по базам США после убийства генерала Сулеймани. Иран ударил, Америка заявила, что потерь нет.

    Никакой мировой войны не будет, и Ближний Восток прямо сейчас не полыхнет. Но потом обязательно. А сейчас регион окончательно вползет в долгую прокси-войну.

    Возможностей и средств полноценно воевать нет ни у Ирана, ни у Израиля. Ирану надо закончить атомный проект и не потерять Ирак и Ливан. А Израилю хотя бы с Газой разобраться до конца.

    Ну и не стоит забывать роль Китая на Ближнем Востоке.

    Однако же клубок региональных противоречий никуда не исчезает. Впрочем, победителями в этом противостоянии будут совершенно иные силы: монархии Персидского залива, Пакистан, Китай. Ну и Россия.

    При всей опереточности нынешней ситуации с ударами надо признать, что США сейчас выглядят весьма неубедительно. Лет десять назад одного заявления Вашингтона хватило бы для того, чтобы никакие дроны никуда не полетели. Или чтобы Израиль не бил по Сирии, по иранской дипмиссии.

    А сегодня все окрики из Вашингтона, равно как и слова поддержки союзникам, выглядят, как бурчание деда на лавке, который раньше был крутым боксером, но стар уже, да и бухает много.

    Вот это восприятие США в мире, пожалуй, главный результат минувшей ночи. 

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