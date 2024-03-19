Российские выборы загнали западных лидеров в дипломатическую ловушку

Очередная победа российского президента Владимира Путина на выборах вызвала неоднозначную реакцию в мире. Лидеры стран Глобального Юга уже поздравили российского коллегу с впечатляющим результатом – и тем самым признали его победу, являющуюся выражением воли населения страны. «Ваше переизбрание полностью отражает поддержку российского народа. Верю, что под вашим руководством Россия сможет добиться больших успехов в национальном развитии», – заявил лидер Китая Си Цзиньпин.

Однако западные руководители таких слов не говорили. Наоборот, они отказались признавать даже сам факт честного народного волеизъявления. «Российские власти продолжали наращивать масштаб внутренних репрессий, что и вылилось в угрожающий рост числа нарушений гражданских и политических прав», – говорится в сообщении внешнеполитической службы ЕС. Во французском МИД заявили, что «условия по организации свободных, плюралистских и демократических выборов снова не были выполнены». В британском МИД устами министра Дэвида Кэмерона сообщили о том, что Путин, оказывается, «убрал всех своих политических оппонентов, контролировал выборы, короновал себя их победителем – и это не демократия». А внешнеполитическое ведомство Германии, назвавшее волеизъявление «выборами без выбора», вообще решило в своей документации больше не именовать Владимира Путина президентом. Ну и, наконец, все дружно заявили, что не признают выборов, состоявшихся на новых российских территориях.

Однако при этом никто из них – даже немцы со своими исключениями слов – прямо и четко не заявили, что отказываются признавать выборы на всей территории России. А Владимира Путина – легитимным, избранным президентом. По сути, Европа загнала себя в дипломатическую ловушку.

Ведь, с одной стороны, ЕС выгодно не признавать легитимные российские выборы. В этом случае Россия (в которой выборы прошли) будет очень выгодно отличаться от Украины, где глава киевского режима Владимир Зеленский их отменил, причем в нарушение законов и украинской конституции. А легитимно избранный президент Владимир Путин получит все основания требовать переговоров с легитимно избранными европейскими лидерами, а не с непонятно кем на Украине. Не имеющим ни мандата для ведения дискуссий, ни тем более юридических оснований что-то подписывать.



Европа же с Владимиром Путиным переговоры пока вести не хочет. Не говоря уже о том, что сам факт ведения таких переговоров по Украине будет признанием не только легитимности и равнозначности Владимира Путина, но и отказа от политики дистанцирования от Москвы.

С другой стороны, здесь есть один тонкий момент. Европа будет не признавать российского президента президентом до тех пор, пока так же поступают американцы. А Вашингтон-то как раз уже начал занимать линию де-факто признания. Там заявили, что будут действовать исходя из реальности, а она подразумевает Владимира Путина как президента России. И это еще нынешняя администрация в Белом доме – не исключено, что следующая в лице Трампа (если он победит) начнет исходя из реальности еще и вести большие пакетные переговоры по Украине и новой европейской системе безопасности. В которых Европа, получается, участвовать не будет, раз она не признала Путина президентом России.

Именно поэтому в ЕС и решили занять выжидательную позицию. Ждут прояснения американской позиции.







Помимо дипломатического здесь есть и финансовый момент. Отказ признавать победу Путина несколько облегчает Западу процесс воровства российских валютных резервов, которые лежат в европейских банках. Дело в том, что сейчас эти средства являются собственностью российского государства – и распоряжаться ими могут лишь российские власти. Но если Запад не признает Владимира Путина главой РФ, то, соответственно, не признает и его право распоряжаться валютными резервами.

Правда, для того, чтобы эти деньги украсть, нужно сделать еще один шаг и признать кого-то другого избранным президентом России. Так поступили в случае с Венесуэлой и Белоруссией – но там хотя бы были кандидаты, имевшие минимальные основания для признания. Хуан Гуайдо, занимавший пост спикера венесуэльского парламента (и становящийся главой государства в случае, если руководство исполнительной власти нелегитимно), а также Светлана Тихановская, занявшая – пусть с гигантским и непреодолимым отрывом от Александра Лукашенко – второе место на белорусских президентских выборах.

В случае же с Россией таких кандидатов нет – руководство парламента верно стране, а остальные кандидаты на президентских выборах признали победу Владимира Путина. Поэтому Европа будет выступать с единым общеевросоюзовским заявлением о непризнании лишь в том случае, если будет принято решение о незаконном отъеме основного тела российских валютных активов (а не процентов, как сейчас).



И все же, несмотря на политические заявления, умолчания и прочие дипломатические тонкости, в Европе всё поняли правильно. Явка, количество голосов за Путина (особенно в крупных городах, которые всегда вроде бы считались оплотом прозападных настроений) показали, что российский народ сделал не просто честный и свободный выбор, но еще и демонстративный: показал ЕС и США свою сплоченность, готовность противостоять внешнему давлению. Поэтому для объективности Европе стоило бы все-таки признать не только выборы, но и новую реальность в лице появившегося в России гражданского общества.

Ну а если не признает – ничего страшного. Переживем.