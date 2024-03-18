Русские за рубежом тоже выбрали Россию

Результат Владимира Путина на президентских выборах в России впечатляет, но вполне объясним. В трудное время страна сплотилась вокруг действующего президента, сделала выбор в пользу независимого развития страны. В каком-то смысле это было и протестное голосование: граждане России протестовали против западного давления и диктата, против провокаций киевского режима, обстрелов мирных российских городов.

А вот результаты голосования на участках, открытых за рубежом, стали настоящей сенсацией этих выборов. До сих пор считалось, что зарубежные русские – люди однозначно прозападные. В самом деле, разве сотни тысяч релокантов, расселившихся по миру от Белграда до Пхукета, от Варшавы до Стамбула, не проголосовали в свое время ногами против российской власти, против СВО? Это казалось очевидным. Однако выяснилось, что мы многого не знаем об этих людях. Похоже, обобщенный портрет «поуехавшего» придется пересматривать и переосмыслять.

Поразительно, что люди пришли в российские дипломатические представительства и проголосовали на российских выборах. Фактически они подтвердили, что продолжают осознавать себя российскими гражданами не только по паспорту, но и по сути. Более того, зарубежное голосование не превратилось в бенефис маргинальных оппозиционеров, никакие «полдневные» акции не удались. Как пишет официальный представитель МИД Мария Захарова, люди стояли в очередях и не расходились, хотя в ряде стран власти сделали все, чтобы затруднить или вовсе сорвать это голосование. Сыграли роль и многочисленные высылки дипломатов из западных стран: сотрудников для работы на выборах едва хватало.

Однако еще любопытнее то, что буквально всюду за Путина голосовал значительный процент граждан. Путин получил почти 20% в русофобской Варшаве, по 15% в оголтело русофобской Праге и в той самой Гааге, где слабые умом европейцы мечтают его судить. Дальше – больше. У Путина 30% в Вильнюсе, где регулярно собираются «форумы свободной России» – смотры иноагентской песни и пляски. 34% в Хайфе, куда люди уезжали с криками «не могу жить в стране, которая воюет с соседями». В курортном Пхукете Путин лидирует, собрав половину голосов. Наконец, действующий президент побеждает с разгромным счетом (более 70%) в таких городах, как Баку, Бишкек, Таллин и Генуя. По крупным зарубежным странам есть данные и о региональном распределении голосов. Так, в Китае проголосовало более 4300 российских граждан, при этом Владимир Путин получил от 45% голосов в либеральном Гонконге до 67% в Пекине.

Западные СМИ и официальные лица наперебой вопят, что выборы в России были несвободными, нечестными, не соответствовали каким-то стандартам. Украинские пропагандисты снимают фальшивые ролики про то, как в России солдаты гонят людей на участки. Но вот вам пожалуйста, ситуация абсолютной свободы. На участки пришли люди, которых даже теоретически не могут репрессировать за неподдержку политики Путина (а за ее поддержку – вполне могут в некоторых странах). Они находятся вне досягаемости российских СМИ, у них в телевизоре нет Первого канала, нет Владимира Соловьева, и в то же время их постоянно бомбардируют проклятиями в адрес «русских агрессоров». Наконец, многие из них именно потому и оказались за границей, что их не устраивало положение дел в стране. И тем не менее эти люди идут на российские выборы, потому что Родина остается Родиной. Более того, даже в этих условиях Путин способен побеждать.

На самом деле релоканты изначально были неоднородны. Идейные противники власти и те, кто вдруг окончательно понял, что Россия для них – чужая страна, населенная чуждым народом, никогда не составляли большинства среди этих людей. В основном уехали те, кто испугался мобилизации, и те, кто был вынужден это сделать, чтобы сохранить работу; например, некоторые российские компании по разработке компьютерных игр в качестве условия для сохранения рабочего места или приема на работу оговаривают необходимость переезда в Ереван, Бишкек, да куда угодно.





Мне кажется, что люди, уехавшие из страны в последние годы, проходят трудную школу, в которой проясняется их отношение и к загранице, и к родной стране. Собственно, мы все проходим такую школу, но у них это прямо-таки интенсив. За это время они должны были многое увидеть. Например, как трудно вписаться в чужую культуру, даже если ты никогда не был в восторге от своей. Они должны были заметить, что для русофобов они всегда останутся врагами, даже если они будут поносить свою страну, и бесполезно предъявлять справки об отсутствии у них русской крови. Они могли бы обратить внимание на то, что даже в бытовом плане жизнь в Москве и других крупных городах России устроена лучше, чем в европейских столицах, не говоря уже о столицах большинства бывших республик СССР.

Наконец, те, кто считал, будто уезжает из гибнущей России, над которой навсегда погас свет, должны были заметить, что их страхи не оправдались, что они оказались совсем не на правильной стороне истории, а где-то на отшибе. Настоящая же история делается в России и Россией. И если человеку хочется чем-то гордиться, то он в самую последнюю очередь будет гордиться тем, что однажды выступил против своей страны, поддержав ее врагов, которые никогда ему не скажут за это спасибо. Такой выбор вызывает тяжелые неврозы, а не чувство гордости. А вот своей Родиной можно гордиться, даже если судьба забросила тебя на чужбину. Поэтому сегодня, думаю, многие релоканты хотят выйти на улицы своих ереванов и стамбулов и скандировать «Слава России». Некоторые, возможно, так и сделают.

Сто лет назад, когда выяснилось, что большевики никуда не денутся и, более того, начали наводить в стране порядок, в среде эмиграции родилось движение сменовеховства. По моим ощущениям, настала пора и нынешним релокантам породить аналогичное движение. Хватит скитаться, хватит быть приживалами у других народов. Пора возвращаться и строить новую прекрасную Россию.