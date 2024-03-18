  • Новость часаПутин поздравил россиян с 10-летием воссоединения России и Крыма
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Русские за рубежом тоже выбрали Россию

    @ dpa/TASS

    18 марта 2024, 20:22 Мнение

    Русские за рубежом тоже выбрали Россию

    Люди, уехавшие из страны в последние годы, проходят трудную школу, в которой проясняется их отношение и к загранице, и к родной стране. Собственно, мы все проходим такую школу, но у них это прямо-таки интенсив.

    Игорь Караулов Игорь Караулов

    поэт, публицист

    Наглость Госдепа приводит к изгнанию США из Африки
    Россия потребовала от Германии официально признать блокаду Ленинграда актом геноцида
    Румыния приобрела колоссальную стратегическую ценность для НАТО
    Букингемский дворец опроверг слухи о смерти Карла III

    Результат Владимира Путина на президентских выборах в России впечатляет, но вполне объясним. В трудное время страна сплотилась вокруг действующего президента, сделала выбор в пользу независимого развития страны. В каком-то смысле это было и протестное голосование: граждане России протестовали против западного давления и диктата, против провокаций киевского режима, обстрелов мирных российских городов.

    А вот результаты голосования на участках, открытых за рубежом, стали настоящей сенсацией этих выборов. До сих пор считалось, что зарубежные русские – люди однозначно прозападные. В самом деле, разве сотни тысяч релокантов, расселившихся по миру от Белграда до Пхукета, от Варшавы до Стамбула, не проголосовали в свое время ногами против российской власти, против СВО? Это казалось очевидным. Однако выяснилось, что мы многого не знаем об этих людях. Похоже, обобщенный портрет «поуехавшего» придется пересматривать и переосмыслять.

    Поразительно, что люди пришли в российские дипломатические представительства и проголосовали на российских выборах. Фактически они подтвердили, что продолжают осознавать себя российскими гражданами не только по паспорту, но и по сути. Более того, зарубежное голосование не превратилось в бенефис маргинальных оппозиционеров, никакие «полдневные» акции не удались. Как пишет официальный представитель МИД Мария Захарова, люди стояли в очередях и не расходились, хотя в ряде стран власти сделали все, чтобы затруднить или вовсе сорвать это голосование. Сыграли роль и многочисленные высылки дипломатов из западных стран: сотрудников для работы на выборах едва хватало.

    Однако еще любопытнее то, что буквально всюду за Путина голосовал значительный процент граждан. Путин получил почти 20% в русофобской Варшаве, по 15% в оголтело русофобской Праге и в той самой Гааге, где слабые умом европейцы мечтают его судить. Дальше – больше. У Путина 30% в Вильнюсе, где регулярно собираются «форумы свободной России» – смотры иноагентской песни и пляски. 34% в Хайфе, куда люди уезжали с криками «не могу жить в стране, которая воюет с соседями». В курортном Пхукете Путин лидирует, собрав половину голосов. Наконец, действующий президент побеждает с разгромным счетом (более 70%) в таких городах, как Баку, Бишкек, Таллин и Генуя. По крупным зарубежным странам есть данные и о региональном распределении голосов. Так, в Китае проголосовало более 4300 российских граждан, при этом Владимир Путин получил от 45% голосов в либеральном Гонконге до 67% в Пекине.

    Западные СМИ и официальные лица наперебой вопят, что выборы в России были несвободными, нечестными, не соответствовали каким-то стандартам. Украинские пропагандисты снимают фальшивые ролики про то, как в России солдаты гонят людей на участки. Но вот вам пожалуйста, ситуация абсолютной свободы. На участки пришли люди, которых даже теоретически не могут репрессировать за неподдержку политики Путина (а за ее поддержку – вполне могут в некоторых странах). Они находятся вне досягаемости российских СМИ, у них в телевизоре нет Первого канала, нет Владимира Соловьева, и в то же время их постоянно бомбардируют проклятиями в адрес «русских агрессоров». Наконец, многие из них именно потому и оказались за границей, что их не устраивало положение дел в стране. И тем не менее эти люди идут на российские выборы, потому что Родина остается Родиной. Более того, даже в этих условиях Путин способен побеждать.

    На самом деле релоканты изначально были неоднородны. Идейные противники власти и те, кто вдруг окончательно понял, что Россия для них – чужая страна, населенная чуждым народом, никогда не составляли большинства среди этих людей. В основном уехали те, кто испугался мобилизации, и те, кто был вынужден это сделать, чтобы сохранить работу; например, некоторые российские компании по разработке компьютерных игр в качестве условия для сохранения рабочего места или приема на работу оговаривают необходимость переезда в Ереван, Бишкек, да куда угодно.


    Мне кажется, что люди, уехавшие из страны в последние годы, проходят трудную школу, в которой проясняется их отношение и к загранице, и к родной стране. Собственно, мы все проходим такую школу, но у них это прямо-таки интенсив. За это время они должны были многое увидеть. Например, как трудно вписаться в чужую культуру, даже если ты никогда не был в восторге от своей. Они должны были заметить, что для русофобов они всегда останутся врагами, даже если они будут поносить свою страну, и бесполезно предъявлять справки об отсутствии у них русской крови. Они могли бы обратить внимание на то, что даже в бытовом плане жизнь в Москве и других крупных городах России устроена лучше, чем в европейских столицах, не говоря уже о столицах большинства бывших республик СССР.

    Наконец, те, кто считал, будто уезжает из гибнущей России, над которой навсегда погас свет, должны были заметить, что их страхи не оправдались, что они оказались совсем не на правильной стороне истории, а где-то на отшибе. Настоящая же история делается в России и Россией. И если человеку хочется чем-то гордиться, то он в самую последнюю очередь будет гордиться тем, что однажды выступил против своей страны, поддержав ее врагов, которые никогда ему не скажут за это спасибо. Такой выбор вызывает тяжелые неврозы, а не чувство гордости. А вот своей Родиной можно гордиться, даже если судьба забросила тебя на чужбину. Поэтому сегодня, думаю, многие релоканты хотят выйти на улицы своих ереванов и стамбулов и скандировать «Слава России». Некоторые, возможно, так и сделают.

    Сто лет назад, когда выяснилось, что большевики никуда не денутся и, более того, начали наводить в стране порядок, в среде эмиграции родилось движение сменовеховства. По моим ощущениям, настала пора и нынешним релокантам породить аналогичное движение. Хватит скитаться, хватит быть приживалами у других народов. Пора возвращаться и строить новую прекрасную Россию.

    Другие материалы автора


    Главное
    Путин рассказал о новой железной дороге в Севастополь через Донбасс и Новороссию
    Захарова сравнила глав стран НАТО с тараканами
    Президентское супербольшинство сформировало новую политическую реальность в России
    Глава Евросовета Мишель призвал ЕС «готовиться к войне»
    В WADA призвали к усиленному допинг-контролю фигуристок из группы Тутберидзе
    Названы марки авто, на которые россияне потратили больше всего денег
    Ургант пришел на прощание с Ширвиндтом

    Кто победит в нефтяном торге России и Индии

    Индия уже два месяца не закупает российскую нефть премиальных сортов – ВСТО и Sokol. На Западе ждут обвала российского экспорта, однако в реальности этого не происходит. Индия просто выторговывает у России дополнительные преференции, так как скидка на российскую нефть снижается. Каковы шансы Дели добиться своего? Подробности

    Перейти в раздел

    Сплоченность россиян доказывает победу России и Путина

    В России завершились президентские выборы. По предварительным данным, в голосовании побеждает Владимир Путин с результатом около 87% и при рекордной явке свыше 74%. Рекордный результат отражает консолидацию российского общества, а выборы стали ответом тем, кто стремится уничтожить Россию, комментируют итоги голосования политологи. Подробности

    Перейти в раздел

    Дерзкий ледовый поход принудил шведов к миру на русских условиях

    Ровно двести пятнадцать лет назад, 18 марта 1809 года, случился кульминационный момент одного из самых удивительных походов российской армии. Русское войско, как писал очевидец, «в самые суровейшие морозы проходило местами, чрез которые никто прежде их проходить не дерзал», и «положило основание... важнейшему для России приобретению». О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    У Макрона воспалился «нерв войны»

    Эммануэль Макрон подтвердил, что Франция попросит Россию прекратить огонь на Украине во время Олимпийских игр в Париже. Одновременно он вновь заявил о возможной отправке французских военных на Украину, чтобы противостоять российским войскам. В экспертной среде уверены, что слова Макрона о перемирии не более чем пиар-акция. Прекращение боевых действий со стороны России позволит перегруппироваться ВСУ и получить новое оружие от Запада. Подробности

    Перейти в раздел

    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Итоги выборов в России не устроили Запад

      Переизбрание Владимира Путина президентом России прошло в условиях рекордной явки, результат тоже оказался рекордным. Однако на Западе все равно открыли дискуссию о «легитимности» российских выборов и о признании их итогов. Что на это можно ответить?

    • Президент Латвии призвал разрушить Россию

      Президент Франции Эммануэль Макрон наконец-то нашел союзников для отправки войск на Украину. Это Латвия, властям которой полностью отказал инстинкт самосохранения, что и доказал ее президент Эдгар Ринкевич.

    • Макрон позарился на Одессу

      Французские журналисты выяснили, куда именно президент Эммануэль Макрон хотел бы отправить военных для помощи ВСУ – в Одессу. Этот город имеет ключевое значение в конфликте. И французские войска уже там бывали с позорным для них результатом.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............