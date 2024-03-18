Эксперт: Все участники президентской кампании готовы к диалогу с Путиным в интересах страны

Tекст: Олег Исайченко

«Консолидация кандидатов от парламентских партий по ключевым государственным вопросам и честная дискуссия с народно избранным президентом стали свидетельством зрелости российской политической системы. Все участники кампании выразили готовность к диалогу с Владимиром Путиным в интересах общества и страны», – отметила Виктория Карпова, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

«Прошедшая встреча подтвердила созвучность программы главы государства с чаяниями и надеждами различных электоральных групп. В свою очередь обратная связь, полученная от других кандидатов, станет основой для совместной работы президента с политическими партиями, что позволит принимать комплексные и отточенные решения», – полагает собеседница.

«Для Владимира Путина подобная синхронизация с представителями лидирующих думских фракций очень важна. Фактически сегодня мы увидели закладывание константы сотрудничества на ближайшие шесть лет. Вне всяких сомнений, это говорит о понимании важности главой государства конструктивного и созидательного подхода к определению будущего России», – подчеркивает она.

«Оттого особенно приятно видеть, что в день годовщины воссоединения Крыма с Родиной президент вышел на сцену не один. Рядом с ним стояли и экс-участники выборов. Это момент, который символизирует консолидацию общества вокруг национального лидера. Поддержка его видения развития страны среди населения становится неоспоримой», – резюмирует Карпова.

Ранее Путин встретился с другими кандидатами на пост президента России. Он призвал их продолжить активную совместную работу, а также подчеркнул, что у них имеются общие цели.

«Я хотел бы всех поблагодарить за то, что избирательная кампания шла цивилизованно, в полном соответствии с российским законом. Надеюсь, такой конструктивный подход уже на площадке парламента, на площадке взаимодействия в Совете Федерации, где работают представители регионов России, нам удастся сохранить и в будущем для достижения целей развития», – сказал он.

Путин заметил, что все кандидаты в рамках своей кампании встречались с большим количеством людей. «Они вам говорили, чего они ждут от власти. И не важно сейчас, какого уровня эта власть, не важно, какая партия, какие идеи продвигает, – важно, чтобы мы добивались тех целей, которые перед собой ставим», – заметил глава государства.

Он подчеркнул важность прислушаться к мнению общества, узнать, на что граждане настраивали кандидатов в рамках предвыборной гонки. По его мнению, данную «обратную связь» можно будет использовать для дальнейшей работы по достижению общих целей.

Кандидаты на пост главы государства в свою очередь поздравили Путина с победой на выборах. Николай Харитонов заметил, что все «здравое» мировое сообщество понимает, что Россией правит надежный человек, а Леонид Слуцкий назвал итоги голосования историческими.

После встречи кандидаты на пост президента поднялись вместе с Путиным на сцену на Красной площади, где проходил концерт, посвященный 10-летию воссоединения Крыма с РФ.

Напомним, согласно данным ЦИК, Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% на выборах президента. Явка в 2024 году стала рекордной в новейшей истории страны, она составила 77,44%.