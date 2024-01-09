Позиции России на Востоке окрепли

2023 год для Востока и Азии в целом был не просто насыщенным, а перенасыщенным. То же самое можно сказать и о российской политике, точнее, о новых возможностях для Москвы в регионе. Выражаясь словами Макиндера, схватка «цивилизации суши» и «цивилизации моря» получила новый импульс.

Наметились несколько важных тенденций для появления нового, востокоцентричного мира – в ущерб западоцентричному. По последнему был нанесен мощный удар. Оказалось, что центр мира находится отнюдь не в Европе и не на Западе в принципе. Именно об этом под занавес 2023-го напомнили и атаки йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» на танкерный и контейнерный флот европейских компаний. Горстка, по сравнению с западной коалицией, мотивированных людей заставила европейские суда огибать всю Африку, чтобы доставить вожделенное зимой топливо. Примечательно, что российский флот хуситы предпочли не трогать.

Вполне возможно, что объяснение этого факта в том, что Россия тесно сотрудничает с Ираном, который, как предполагают многие, поддерживает хуситов деньгами и оружием. В конце 2023 года ЕАЭС и Иран подписали соглашение о беспошлинной торговле. Снижение пошлин затронет 90% всех товарных позиций и более 99% поставок в Иран из стран ЕАЭС. Ничего подобного иранцы ни с кем в своей истории не подписывали.

Однако куда важнее другое измерение – кто бы ни стоял за возмутителями спокойствия в Баб-эль-Мандебском проливе, в их глазах между нашей страной и западными союзниками есть большая разница. Таким образом, формирование новой, не западноцентричной, модели уже не просто слова и благие пожелания. Тенденция получила вполне реальное политико-экономическое обоснование. И почву к этому подготовили более ранние события на Востоке в 2023 году.

Едва ли не главное событие весны-2023 – установление дипломатических связей между двумя конкурентами и историческими соперниками, центрами суннитского и шиитского мира соответственно – Саудовской Аравией и Ираном. Это обнуляет ставки США и Запада в целом на Ближнем Востоке. Ведь там, где саудовские и иранские чиновники пожимают друг другу руки, встречаются и подписывают документы – возможно и появление альянсов, новых торговых маршрутов с участием не только Тегерана и Эр-Рияда. Следует помнить об их соседях, которые сверяют часы то с одной, то с другой восточной столицей.

Но хуже всего для Запада, привыкшего разделять и властвовать, даже не это. Двум региональным полюсам удалось помириться с помощью Китая. В сухом остатке складывается новый треугольник. Соответственно, мяч на стороне Пекина. Раз оказалась жизнеспособной одна китайская инициатива на Ближнем Востоке, то, значит, велик шанс на то, что в следующий раз исламские страны обратятся как к третейскому судье именно к Китаю, а не к США. Налицо центростремительные тенденции на Ближнем Востоке.

Утверждение можно проиллюстрировать и другими фактами. В июне 2023-го ОАЭ объявили о своем решении выйти из состава Объединенных морских сил под эгидой США. В них наряду с Пятым флотом США входили 24 страны. Заявленная цель – обеспечение безопасности на Красном море и в Персидском заливе. Так вот, в официальной формулировке, сопровождавшей выход Абу-Даби из коалиции, отмечалось, что ОАЭ найдет «иные способы обеспечить региональную безопасность».

Кроме того, в начале лета 2023-го ОАЭ и Катар восстановили дипломатические отношения. Это произошло вслед за прекращением бойкота Катара со стороны ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейна и Египта. Разумеется, Вашингтон всегда пользовался этими противоречиями себе на пользу. Теперь это в прошлом.

Вдобавок страны региона стали вооружаться и сотрудничать друг с другом в военно-техническом отношении. Турция впервые заключила с Саудовской Аравией соглашение, предусматривающее поставку беспилотников «Байрактар». И это при том, что турки довольно редко продают свои летательные аппараты даже тем странам, с которыми давно и плодотворно взаимодействуют. Значит, осознание единых целей и задач у региональных центров силы позволило преодолеть и этот рудимент прошлого.

Само собой, США не сидели сложа руки в 2023-м, в том числе и относительно Востока. Вашингтон ответил на эти неблагоприятные для себя тенденции двумя ходами. Президент Байден встретился с саудовским наследным принцем Салманом Аль Саудом. Правда, последний выразил свое отношение к американской стороне тем, что даже не пожал руку гостю. Никаких результатов вояжи Байдена в Аравию не дали. И уж тем более они не идут ни в какое сравнение с итогами визита президента Владимира Путина в Эр-Рияд, когда наши страны договорились о кооперации в 10 областях, включая энергетику, судебную систему и туризм.





Второй замах американцев на свободолюбивый Восток был поинтереснее. В июне в Вашингтоне Байден встречал премьера Индии Нарендру Моди. Объятия главы Белого дома сопровождались обещаниями вооружить Дели технологиями и в принципе вооружить. Чтобы убедить Моди в серьезности намерений, на встречу вытащили Илона Маска. По словам бизнесмена, его Tesla намерена инвестировать в республику. Такая демонстративная любовь к индийцам – небескорыстна. Эту страну США видят как антикитайский таран в Юго-Восточной Азии – в дополнение к своему альянсу с Австралией и Великобританией AUCUS.

Но главным, как понятно теперь, стало обещание Байдена Моди, что Индия станет участником американского проекта по созданию экономического коридора «Индия – Ближний Восток – Европа». Казалось бы, все шло хорошо, пока ХАМАС не вывел из этой игры Израиль. А без израильских портов американский коридор с участием Индии теряет всякий смысл. Иных способов доставить грузы на европейский рынок нет. Точнее, можно было бы договориться с Турцией. Страна обладает развитой транспортно-логистической инфраструктурой, но США давно утратили способность договариваться с президентом Эрдоганом.

Другим ключевым событием на Востоке в 2023 году стало завершение Азербайджаном Карабахского кризиса. России удалось извлечь пользу и из этого малоприятного процесса. Ведь наша страна, как Азербайджан и Турция, заинтересована в разблокировке транспортных коммуникаций. Сделать это без завершения войны и заключения мирного договора между Ереваном и Баку практически невозможно. Моральной победой Кремля стало и участие премьера Армении Никола Пашиняна в заседании Высшего совета ЕЭК и в неформальном саммите глав государств СНГ в конце 2023 года.

В результате по итогам 2023-го оформились условно два альянса с участием восточных игроков – один представлен участниками союзного России проекта «Шелковый путь – 2», а другой – участниками маршрута «Индия – Ближний Восток – Европа». Первый выглядит куда более крепким и оформленным, чем второй. Недаром Саудовская Аравия и ОАЭ приостановили свои контакты с Израилем на фоне обострения в секторе Газа.

Таким образом, Россия с выгодой для себя завершила 2023 год на восточном направлении внешней политики. Ее роль и репутация не подвергаются сомнению на Востоке никем.