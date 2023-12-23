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    Байден под перекрестным еврейским и арабским огнем

    @ ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

    23 декабря 2023, 12:00 Мнение

    Байден под перекрестным еврейским и арабским огнем

    Выполнит ли Израиль требования США прекратить военную операцию в Газе до января 2024 года? Сомнительно. Команда Байдена продолжит маневрировать, как корабль Одиссея. Только навряд ли повторит его успех.

    Сергей Миркин Сергей Миркин

    журналист, Донецк

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    Издание Politico пишет, что администрация американского президента Джо Байдена требует от израильского правительства прекратить военную операцию в Газе до января 2024 года. Несмотря на официальные заявления Белого дома, что он не навязывает Израилю сроки завершения военной операции, информация Politico представляется правдоподобной. Команда Байдена из-за конфликта на Ближнем Востоке оказалась между Сциллой и Харибдой. Чтобы американской администрации выпутаться из этой ситуации, надо быть половчее мифического Одиссея.

    С одной стороны, Израиль – многолетний и наиболее преданный союзник США на Ближнем Востоке, и 7 октября его граждан жестоко убивали, мучили, угоняли в плен боевики ХАМАС. Израилю благоволят политические противники Байдена – республиканцы, и любые попытки Белого дома надавить на Израиль или тем более отказать ему в поддержке будут республиканцами сразу же раскритикованы – и в предвыборной кампании 2024 года использованы против Байдена. Также отказ от поддержки Израиля произведет плохое впечатление на других союзников и сателлитов США, к примеру, на Южную Корею и Японию. Появится прецедент, что Вашингтон может «слить» не только новых сателлитов, как это было в Афганистане в 2021 году, но даже таких старинных союзников, как Израиль.

    Кроме того, еврейская община США расколота. Евреи с леволиберальными взглядами устроили ряд акций в Нью-Йорке и других американских городах с требованием прекратить операцию Израиля в Газе. Однако есть и другая часть общины, представители которой полагают, что после событий 7 октября США обязаны оказать всеобъемлющую помощь Израилю. Среди этих евреев немало богатых и влиятельных людей, с которыми команда Байдена не хочет портить отношения в преддверии выборов.

    При этом израильское правительство и армия по факту возложили ответственность за события 7 октября на всех жителей Газы, независимо от пола и возраста. Сам город Газа и окрестные населенные пункты стираются с лица земли в буквальном смысле. Число погибших палестинцев уже более чем в 10 раз превысило число убитых 7 октября. Кроме того, жители Газы испытывают недостаток в продуктах, воде, медикаментах. Такая жестокость со стороны израильской армии вызывает негативную реакцию во всем мире. Ряд правительств, которые в октябре были на стороне Израиля, сейчас или призывают Тель-Авив к прекращению военной операции, либо пытаются абстрагироваться от конфликта. Так, во время голосования в Совете Безопасности ООН за прекращения огня в секторе Газа 8 декабря Британия воздержалась.

    Американские города сотрясают пропалестинские протесты. Кроме представителей исламской общины США, активное участие в них принимают либерально настроенная молодежь, чернокожие и латиноамериканцы. А ведь они – потенциальные избиратели Байдена. Среднестатистический чернокожий американец видит в происходящем в Газе картину «белые там жестоко убивают цветных, а Байден им в этом помогает». Понятное дело, такой взгляд на ситуацию очень и очень упрощенный, но исходя из него негр может отказаться голосовать за Байдена, которого посчитает ничем не лучше экс-президента Трампа. А если таких граждан наберется сотни тысяч, это скажется на результатах выборов.

    Тем более, что выборы в США в 2024 году обещают быть во многом протестными. Большое количество граждан будут голосовать не столько за Трампа, сколько против Байдена – и наоборот. В 2010 году на Украине было нечто похожее. Люди голосовали за Виктора Януковича потому, что не хотели допустить к власти Юлию Тимошенко, и наоборот – противники Януковича голосовали за Тимошенко, хотя она как президент их тоже не устраивала. Главной задачей политтехнологов стало убеждение потенциальных избирателей соперника не принимать участие в выборах. Конфликт Тимошенко с тогдашним президентом Виктором Ющенко сыграл на руку Януковичу, часть оранжевого электората разочаровалось в Тимошенко и не пошла голосовать.

    Нынешнее обострение израильско-палестинского конфликта ухудшило и без того не блестящие отношения администрации Байдена с арабским миром. Некоторое потепление во взаимоотношениях с Эр-Риядом, которое наметилось в 2023 году, сошло на нет. По замыслу команды Байдена, дипломатическим успехом должен был стать обмен посольствами между Саудовской Аравией и Израилем. Это должно было затмить успех Трампа, при посредничестве которого Израиль установил дипломатические отношения с ОАЭ. Сейчас это невозможно. Ухудшаются отношения США с Ираном, проиранские группировки в Ираке и Сирии в ответ на события в Газе атакуют американские военные базы. Разрастание конфликта с Ираном и его сателлитами Байдену в преддверии выборов не нужно.

    Выполнит ли Израиль требования США прекратить военную операцию в Газе до января 2024 года? Сомнительно. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху понимает, что единственный его шанс остаться в политической обойме – это полная победа над ХАМАС в Газе. Кроме этого, в израильском обществе есть запрос на принятие государством мер, чтобы события 7 октября больше не могли повториться. На практике это означает создание буферной зоны в северной части сектора Газа, которая будет контролироваться Израилем. Нетаньяху понимает, в насколько трудной ситуации находится Байден, и будет играть на этом. Кроме этого, если израильское руководство решит пойти ва-банк, будут значительно усилены удары по проиранской «Хезболле» в Ливане. Что, в свою очередь, приведет к усилению эскалации между американскими военными и шиитами в Сирии и Ираке, и, возможно, с хуситами в Йемене. А это дорога к прямому столкновению Вашингтона и Тегерана.

    Что будет делать администрация Байдена в случае, если бои не прекратятся к январю? Прекратит поддержку Израиля? Нет. Усилит давление на правительство Нетаньяху, будет водить новые санкции против израильских поселенцев. Будет продолжать в публичной сфере угрожать Израилю последствиями. Так, Госдеп заявил, что жертвы среди гражданских увеличивают популярность «поющих песнь нигилизма», а министр обороны США Ллойд Остин заявил, что считает возможным стратегическое поражения Израиля. Но американская администрация не оставит Израиль без дипломатической «крыши». А также, вероятно, предоставит и военную и экономическую помощь, если конгресс и сенат выделят деньги.

    Проще говоря, команда Байдена продолжит маневрировать, как корабль Одиссея. Только навряд ли повторит его успех.

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