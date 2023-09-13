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    Четыре круга ада для русских в санкционной метафизике

    @ Kay Nietfeld/DPA/ТАСС

    13 сентября 2023, 19:44 Мнение

    Четыре круга ада для русских в санкционной метафизике

    Разговоры про то, что вот Европа наказывает наиболее «проевропейских» жителей, исходят из ложных оснований. В оптике ЕК, выстроенной на базе радикальных прибалтийских нарративов, нет никаких «проевропейских» классов российского общества. Все одинаковые.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов

    политолог, глава экспертного совета ЭИСИ

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    О метафизике, «первоначальной природе» последних хайпогенных «разъяснений» Еврокомиссии (ЕК). Это не «безумие евробюрократии» и не «баг системы». Это плод полутора лет работы по осмыслению роли и места российского народа в «европейской семье народов». Решение в общей санкционной логике.

    С первых дней следил за нарративами в западном паблике «по России». И выявил четко оформленные и акцентированно предъявляемые «четыре уровня вины» россиян «перед цивилизованным человечеством». По каждому сформирован пул политических последствий и решений. Некоторые удавалось реализовать сразу, другие только ждут своей участи, иные не реализуются вовсе или откатываются назад формально или самой жизнью. (Так, полагаю, в части «товаров» и произойдет в итоге).

    Итак, четыре круга ада для русских в санкционной метафизике:

    1. Непосредственные участники боевых действий и те, кто отдает им приказы, обеспечивает их оружием... Люди, «формирующие» политический режим. Без кого он не мог бы быть таким, каков он есть. На политическом уровне – персональные санкции в адрес руководителей государства и госкомпаний, постановления и ордеры на арест МУС и прочее такого же плана.

    2. Те, кто «обеспечивает» первых. Это широкий круг «виновных». От врачей, лечащих участников СВО, до сотрудников предприятий, работающих даже не на армию, а вообще хоть как-то связанных с обеспечением жизненно важных потребностей государства. На политическом уровне – санкции в адрес крупных предпринимателей, работников медиа, разного рода запреты на импорт высокотехнологичной продукции.

    Первые два уровня вины – хоть как-то (пусть и весьма условно) избирательны. Но мы поднимаемся на круги, где горят все.

    3. Те, кто формирует экономическое благосостояние режима. И вот тут плохие новости для людей с хорошими лицами. Это вообще все, кто платил или платит налоги, осуществляет любую экономическую деятельность. То есть какой-нибудь гордый русский пражанин, активно публикующийся в оппозиционных СМИ и сдающий официально свою московскую квартиру, – такой же «преступник», как и какой-нибудь единоросс.

    На политическом уровне это уход (формальный или содержательный) западных компаний, санкции в адрес широкого круга товаров (вот этот Annex XXI, внезапно ставший известным широкой публике), нереализованное обсуждение прошлого года про запрет выдачи россиянам туристических виз.

    Сюда же – нынешнее «разъяснение ЕК». В чем логика запрета на «машину», «смартфон», «ноутбук» и прочую туалетную бумагу? В том, что гражданин РФ, приобретая это в России, участвует в запрещенной ЕС экономической деятельности, обеспечивая возможность своей стране делать то, что она делает. Отсюда же и обещаемая в пределе конфискация. Это, в предлагаемой ЕК логике, – лишение российского гражданина «орудия преступления». Причем преступления универсального, присущего всем гражданам России, просто по факту резидентства – покупки, налоги, зарплаты-пенсии и т.д.

    4. Последний уровень – так называемая «фундаментальная вина русских как носителей имперской идеологии». Отдельная большая тема, зафиксируем только политические действия в ее рамках. Это весь антиколониальный трек западной русистики, весь культурный канселинг, нарратив про «имперство» русской культуры (Пушкин, Достоевский, Бродский etc). Весь популярный в сети нарратив коллективной Кати Марголис и предложение всем «покаяться раз и навсегда». 

    Разговоры про то, что вот Европа наказывает наиболее «проевропейских» жителей и как же «ценности», исходят из ложных оснований. В оптике ЕК, выстроенной на базе радикальных прибалтийских нарративов, нет никаких «проевропейских» классов российского общества. Все одинаковые. «Обогащающие своими бесчинными покупками туалетной бумаги и шампуней кровавый режим носители фундаментального имперского мышления».

    Означает ли это, что за пределами «круга поклонников» вокруг наших границ к россиянам будут относится именно так, как рекомендует Прибалтика? Безусловно, нет. Но надо иметь в виду, что попытки наложить на россиян (вне зависимости от политических убеждений) разного рода санкции и штрафы будут продолжаться. 

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