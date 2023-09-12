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    Папа Франциск многое понял про СВО раньше других

    @ VATICAN MEDIA/Global Look Press

    12 сентября 2023, 08:40 Мнение

    Папа Франциск многое понял про СВО раньше других

    Если считать русской пропагандой Сергия Радонежского и Серафима Саровского, Гоголя и Достоевского, то, возможно, действительно, папа Франциск, как и миллионы людей по всему миру, подпал под нее с юности, и здесь уже ничего не изменишь.

    Андрей Полонский Андрей Полонский

    писатель, историк

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    В западной рефлексии по поводу украинского конфликта Папа Римский Франциск – один из самых сложных и противоречивых персонажей. На фоне оголтелой антироссийской пропаганды он изо всех сил пытается не поддаться логике конфронтации, сохранить и следовать образу христианина, как он его мыслит и понимает, – при всех особенностях и родовых чертах католицизма.

    Римский первосвященник не на нашей стороне. Но он – под невероятным политическим, психологическим и даже внутриконфессиональным давлением – не на стороне нашего противника. И в любом случае категорически не приемлет мысль о возможной «отмене» или тем более уничтожении России, чем вызывает подчас форменное бешенство своих оппонентов.

    Вот и 25 августа этого года, выступая по телемосту перед католической молодежью России, собравшейся в Петербурге, Франциск призвал молодых людей быть «сеятелями семян примирения» и напомнил им, что они «наследники Великой России. Великой России святых, правителей, большой России Петра Первого, Екатерины Второй, той империи – великой, просвещенной, страны большой культуры и большой человечности». Это замечательное наследство, подчеркнул Франциск, от которого нельзя ни в коем случае отказываться.

    Такие слова тут же вызвали замешанный на панической атаке взрыв ярости на Украине. У Зеленского заявили просто, что глава Ватикана «стал инструментом российской пропаганды» и «адептом русского мира». К этим словам, произнесенным в порыве бессильного бешенства, можно, как ни странно, отнестись двояко. Действительно, если считать русской пропагандой Сергия Радонежского и Серафима Саровского, Гоголя и Достоевского, то, возможно, действительно, папа Франциск, как и миллионы людей по всему миру, подпал под нее с юности, и здесь уже ничего не изменишь.

    Если же говорить о нашей нынешней политической пропаганде, то  ее возможности пока значительно скромнее. Но мы работаем над их расширением.

    Совсем смешно, что на римского первосвященника обрушились не только светские говорящие головы из киевского театра политического абсурда, но и глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав (Шевчук), который заявил, что слова папы (!) могут «вдохновлять неоколониальные амбиции». Хочется тут же вспомнить мораль из Крылова: «Ах, Моська, знать она сильна, что лает на слона». Но воздержимся. В современном западном демократическом мире все давно перепуталось, и иерархические приличия не соблюдаются, видимо, даже в церквах и конфессиях.

    Но это, как говорится, их внутреннее дело. В любом случае от нападок проукраинского лобби пришлось защищаться самому Ватикану. Пресс-служба Римского престола пыталась выпустить на микрофоны журналистов своего главу Маттео Бруни, который пояснил, что «папа намеревался призвать молодежь к сохранению и продвижению всего позитивного в великом культурном и духовном наследии России».

    Такая формула, надо сказать, тоже никак не устроила украинских пропагандистов. Впрочем, не ушел от полемики и сам Франциск. Возвращаясь в начале сентября из поездки в Монголию, он не стал отказываться от своего августовского выступления и заметил, что думал вовсе не об империализме, когда говорил о величии России, а подчеркивал культурную составляющую.

    И продолжил с неумолимой ясностью: «Русская культура обладает огромной красотой и глубиной, и ее не следует отменять из-за политических проблем. У них были темные годы в России, но наследие всегда оставалось».

    Как говорится, имеющий очи да видит, имеющий слух да слышит. Впрочем, за последние полтора года Франциск высказывался и значительно резче. В современном мире, где все так быстро забывается, хочется напомнить его формулировку, выданную еще весной 2022 года. Тогда римский первосвященник, ни в коей мере не занимая нашу сторону, говорил о «лае НАТО у дверей России» как об одной из причин войны.

    Трудно высказаться яснее. В любом случае на протяжении полутора лет украинского конфликта папа Франциск пытался выделить и обособить свою точку зрения от западного мейнстрима, отделить ее от политической риторики чиновников из Вашингтона и Брюсселя.

    Есть ощущение, что нынешняя позиция Ватикана еще сложнее. И связана она не только с русско-украинским конфликтом как таковым, а с происходящими на Западе подспудными процессами, сопротивлением мировоззренческой и социальной практике псевдодемократического либерализма, лакмусовой бумажкой которого стала украинская война. Многим уже очевидно, что диктат меньшинств, расчеловечивание человека и капитуляция перед цифрой ставят западный мир на грань новой антиутопии. И христиане, даже если они католики, не могут не думать о конце истории, об эсхатологии.

    Философ Александр Дугин любит в этой связи напоминать, что Российскому государству уготована миссия «катехона», «удерживающего» (византийский термин, обозначающий то или иное государство, призванное препятствовать окончательному торжеству зла в истории). Трудно предположить, что с ним готовы согласиться католические богословы и идеологи, но также нелепо думать, что они совсем не имеют в виду эти идеи, заранее отбрасывают их или ничего о них не знают.

    Не исключено, что и папа Франциск при всей относительной «левизне» во внутрицерковных спорах говорит о величии русской культуры именно в контексте подобных размышлений. Он не может не помнить пророчеств о миссии России, в том числе и явленных и признанных в католической церкви, и, конечно, не может отбросить весь этот свод в угоду политической конъюнктуре. Так что дело тут даже не в Достоевском. Такой срез современной проблематики совершенно чужд светскому сознанию, но тем не менее он существует и уводит очень далеко…

    Старые противоречия в современном мире просыпаются медленно, но неотвратимо. И украинская война, идущая против нынешних американских правил, но идеально ложащаяся в канву большой европейской истории и культуры, только помогает им, этим противоречиям, пробуждаться.

    Наша ситуация из военно-экономической и прикладной политической области постепенно смещается в сферу смыслополагания, богословия и метафизики. И Папа Римский Франциск одна из центральных фигур на этом историческом театре.

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