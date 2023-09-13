Ради борьбы с Россией США меняют свою идеологию

Tекст: Евгений Крутиков

Среда, 13 сентября – первый день продаж беллетризованной биографии бизнесмена Илона Маска за авторством известного писателя Уолтера Айзексона. В ходе рекламной компании книги активно публиковались отрывки из нее, а автор охотно раздавал интервью. По итогам этой коммерческой предпродажной активности и разразился грандиозный политический скандал, поскольку из одного из опубликованных отрывков следовало, будто Маск сорвал попытку ВСУ атаковать российский Черноморский флот в Крыму, отключив в регионе свою систему Starlink.

Против богатейшего человека планеты хотели было завести уголовное дело, но пока не решились, ограничившись обвинениями в «предательстве». Некоторые члены Конгресса США сильно возмущены тем, что «какой-то частный предприниматель» может вмешиваться во внешнеполитический курс Вашингтона и в события третей мировой войны.

И Айзексон, и Маск разнообразно оправдывались, в какой-то момент мультимиллиардер поменял свою точку зрения на работу Starlink на Украине. Но главное тут не аргументация сторон и не скорость переобувания, а то, что даже в тяжелые времена маккартизма на американский олигархат, традиционно привязанный к военно-промышленному комплексу, никто так не давил.

Уникальный и странный конфликт вокруг Маска говорит о разрушении базовой идеологии Соединенных Штатов. Принципов, на которых строилась эта страна.

Уолтер Айзексон – опытный биограф «прорывных» предпринимателей и ученых. До Илона Маска он написал биографии Стива Джобса, Альберта Эйнштейна, Леонардо да Винчи, Генри Киссинджера, Бенджамина Франклина, а также группы ученых, которые расшифровали геном. Теперь он вынужден довольно позорно оправдываться тем, будто «не понял», что именно ему сказал Маск.

В книге написано, что Маск выключил систему спутниковой связи Starlink в Крыму и «по дороге до него» после того, как ВСУ обратились к нему с просьбой о помощи. По первой версии, Маск сказал Айзексону, что Starlink – гражданская кампания и не может «участвовать в наступательных операциях». В результате украинские катера потеряли ориентировку и вылетели на берег.

Кроме того, Маск упомянул о словах посла РФ в США Анатолия Антонова, предупреждавшего, что нападение на Крым может привести к ядерной войне. А он, Маск, вообще-то за мир во всем мире и за полеты в космос.

После первой порции обвинений в «предательстве» акценты начали меняться. Общаясь со своими хулителями через систему X (то есть бывший Твиттер), Маск упирал на то, что «хочет помогать людям, а не убивать их». А затем заявил, что может быть и включил бы Starlink, но не мог, потому что полуостров Крым находится под санкциями США.

Это прозвучало совсем уж по-детски, и Маск развил свою мысль. По его словам, чтобы активировать Starlink требовалось разрешение правительства, а получить его оказалось невозможным, поскольку «украинцы пришли посреди ночи».

«Если бы у меня был бы прямой указ включить систему от президента США, я бы сделал это, но такого указа не поступило», – написал предприниматель.

Это посчитали изощренным троллингом, поскольку критики Маска напирали на неприемлемость ситуация, когда «военные операции государства зависят от того, какое решение принял глава частной компании». Теперь стрелки переведены на президента.

Дальше – больше. В новостной программе System Update ведущий Гленн Гринвальд заявил, что решение Маска отказать Украине в предоставлении связи неоконсерваторы и «корпоративные журналисты» называют формой государственной измены. На это Маск написал следующее: «Конгресс США не объявлял войну России. Если кто и предатель, так это те, кто меня так называет. Пожалуйста, передайте им это очень четко».

Айзексону на первых порах не прилетало, поскольку он журналист: что ему Маск сказал, то он и зафиксировал. Но в день начала продаж книги автор счел своим долгом пояснить, что он «неправильно понял» слова Маска, и в тексте уже поступившей в магазины работы есть ошибка.

Якобы миллиардер не стал именно «включать» Starlink, что согласовывается с «линией защиты» богатейшего человека мира. А в книге написано, что он чуть ли не специально выключил навигацию, после того как на него вышли из Киева. А это резко меняет дело. Если не включил, то к тому есть аргументы (санкции, мир во всем мире, гражданская кампания не участвует в наступательных операциях и т.д.). А если «выключил» после просьбы из Киева помочь, это почти диверсия против украинской операции. Катера, пускай и беспилотные, были потеряны.

По Айзексону, он Маска буквально не расслышал. Бизнесмен родился, вырос и учился в Претории (его прапрабабушка ещё с первыми переселенцами-бурами мыс Доброй Надежды колонизировала), и по-английски говорит с южноафриканским акцентом.

«Выключил» или «включил» – непонятное что-то пробормотал, «рэкая» и «гэкая». Извините, так уж вышло, а книгу покупайте, пожалуйста.

Для маститого писателя это вряд ли удачная попытка самооправдания. Но при прочих равных ни сам Маск, ни Айзексон вообще вряд бы стали оправдываться: первому к скандалам не привыкать, для второго это вообще реклама книги. Видимо, сказался масштаб давления, которое было оказано на Маска пропагандистской системой США.

По сути ею был поставлен вопрос о незыблемости частного предпринимательства. А ведь именно на этом и стоят американское общество, американская идеология, американская мечта и почти всё остальное «американское».

Во-первых, гражданин Маск владеет частной компанией и может творить с ней, что ему угодно, тем более за пределами США. Это имманентно свойственная Америке гипертрофированная свобода предпринимательства. Но теперь Маску открытым текстом говорят, что он, как частный предприниматель, должен был руководствоваться не своими представлениями о бизнесе, добре или зле, а государственной политикой. Это уже ни разу не американские ценности.

Во-вторых, как-то вдруг выяснилось, что диверсии ВСУ против Черноморского флота РФ – это элемент внешнеполитического курса США. Официально США с Россией не воюют, но Маск должен был интуитивно понимать нюансы.

В день выхода книги Минюст США направил в суд иск против Маска – якобы он не обеспечил должным образом безопасность данных в системе Х. Это, строго говоря, родовая травма Твиттера, его штрафовали за многолетние манипуляции с данными пользователей как раз незадолго до того, как компанию купил Маск. Но совпадение подозрительное – в духе перехода к игре «по-плохому».

Конечно, в истории США были случаи давления на бизнес по политическим соображениям, но все же в основном на иностранный. Это и попытки сорвать советско-германскую сделку «газ-трубы», и санкции времен холодной войны против японской «Тошибы» из-за продажи чувствительных технологий в СССР. Но никогда еще машина пропаганды и подавления США не терзала так адмиралов американского бизнеса, как терзает сейчас Маска. Никто не трогал трансатлантические компании времен Второй мировой войны, которые до последнего вели отношения с Германией и даже с Японией.

Все это не столько казус отдельного человека, хотя Маск фигура эпатажная, и часто сам нарывается на конфликты. Это уже вопрос трансформации американской идеологии и системы организации общества, которые мы наблюдаем прямо сейчас.

Впрочем, по другой версии, история со Starlink лишь высветила ситуацию, которая давно сложилась в рамках deep state. То, что ранее старались скрыть и проводить только при приглушенном свете, стало публичной нормой. Теперь на это хватает наглости.