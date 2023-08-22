Не стоит подражать чужой дури

Правительство Германии приняло законопроект о частичной легализации выращивания и употребления каннабиса, также известного как марихуана – популярного наркотика растительного происхождения. Что за этим стоит и почему это может быть проблемой для нас?

Германия – не первая страна, разрешившая марихуану. Хотя держалась она долго. Движение за легалайз – декриминализацию наркотиков – существует уже давно, и главный эмоциональный посыл, стоящий за ним, – это апелляция к личной свободе. Человек вправе делать со своим здоровьем что хочет, пока он не мешает другим. Угрюмым моралистам, которые мешают людям наслаждаться жизнью, пора заткнуться. Не дело государства, Церкви, врачей или кого бы то ни было указывать людям, как им получать удовольствие от жизни.

Реальные причины победоносного шествия легалайза по развитым странам несколько прозаичнее – власти убедились в своей неспособности контролировать проблему. Марихуана настолько стала частью культуры, особенно молодежной, что люди давно уже не видят преступления ни в ее употреблении, ни в продаже. А эффективно преследовать то, что большинство граждан давно перестало считать преступлением, невозможно. Усилия правоохранителей лучше сосредоточить на чем-нибудь другом.

Легалайз может быть привлекательной идеей и для многих в России – именно из-за его аромата свободы. «Я не причиняю никому вреда, так что отстаньте и не указывайте мне, что делать. Это моя жизнь, и не лезьте в нее». А с победоносным шествием марихуаны по западному миру этот соблазн будет возрастать. Будет все более бросаться глаза, что в России людей сажают в тюрьму за то, что в Западной Европе давно уже не является преступлением. Но торговля марихуаной, кто бы что ни говорил – это все-таки преступление, и останется преступлением независимо от позиции германских (или каких бы то ни было еще) законодателей.

Начать можно с самого основного довода – «кто вы такие, чтобы сторожить мое здоровье? В конце концов оно мое, а не ваше». Проблема в том, что либертарианская логика – каждый имеет право гробить свое здоровье как он хочет – применима только в последовательно либертарианском обществе. Это общество полной свободы, где государство либо упразднено, либо сведено к роли ночного сторожа. Оно не несет никаких социальных функций. Вы ему ничего не должны – но и оно вам ничего не должно.

Вы имеете полное право превратить себя в нетрудоспособную развалину – но и государство не обязано в этом случае лечить и кормить вас. Ведь у государства нет других денег, кроме денег налогоплательщиков, а заставлять других граждан платить за вашу безответственность есть с либертарианской точки зрения вопиющая несправедливость. Граждане могут частным порядком оказать вам благотворительную помощь – если захотят, но их нельзя принуждать к этому. В таком обществе вы, конечно, можете купить медицинскую страховку, но страховщики в своем праве отказать вам в ней, узнав о ваших нездоровых привычках. Никто никому ничего не должен, каждый имеет неотъемлемое право умереть под забором. Если же мы живем не в либертарианском, а в социальном государстве, где больные получают медицинскую помощь, а нетрудоспособные – пенсию, мы не можем сказать, что здоровье граждан – это исключительно их частное дело. Бремя наркомании ложится на все общество. Разве что принять закон, избирательно лишающий наркоманов медицинской помощи, – но это было бы совсем плохо. Остается только бороться с наркоманией на уровне государства.

Однако у сторонников легализации марихуаны есть еще один любимый довод.

Алкоголь является несомненным наркотиком, вызывающим привыкание, что не мешает легально продавать его на каждом углу. При этом, уверены они, алкоголь намного вреднее марихуаны, им гораздо проще отравиться насмерть – и многие люди травятся. Не лицемерие ли выступать против марихуаны, когда алкоголь и никотин – вполне легальны?

Алкоголизм действительно является страшным общественным бедствием. Но, увы, мы давно уже не стоим перед выбором – дозволять алкоголь или нет. Опыт введения «сухого закона» в США, да и в СССР и других странах показывает, что он не работает – отчасти потому, что алкоголь легко произвести из сахара и чего угодно еще, отчасти потому, что уже сложившуюся (причем веками) дурную привычку сломать трудно. Но неистребимость старого зла не означает, что к нему надо добавлять новое. Марихуана не вытесняет алкоголь; она добавляется к нему.





Мы по-разному можем реагировать на свои трудности, проблемы, огорчения и страхи – и в здоровом варианте все это становится материалом для личностного и профессионального роста. Наркотики дают возможность избавиться от душевной боли почти моментально – как только вещество втянется в кровь. Сами проблемы при этом, конечно, никуда не исчезают, а только становятся хуже, так что человеку требуются все более и более сильные средства, чтобы уйти от них.

Можно согласиться, что сама по себе марихуана менее разрушительна, чем другие наркотики, но, как это уже хорошо известно, она играет роль «входного» (или «стартового») наркотика, gateway drug, который вводит человека в мир психоактивных веществ. Ряд западных стран находятся на той стадии наркотизации, когда им остается только признать войну с наркотиками проигранной и капитулировать.

Нам же стоит держаться – как и в других вопросах – за здравый смысл и не подражать чужой дури.