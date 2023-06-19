Франция оказалась в полной зависимости от мигрантов

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19 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 09:45  |  vz.ru
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Россия вкладывается в судостроение по-крупному

Россия построит в разы больше торговых судов в следующие пять лет Михаил Голенков/РИА Новости
Следующие пять лет станут для гражданского судостроения знаковыми. Государство готово вложить колоссальные средства для кратного роста числа построенных морских и речных судов. За прошлые десять лет выпустили 100 судов, а в ближайшие пять лет планируется построить около 260 судов. Это не только поможет подняться всему судостроению в стране, но и расширит возможности России в торговле с дружественными странами.  Подробности...
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Африка заняла неудобную Западу позицию по Украине

Встреча африканской делегации с Путиным лишний раз показала, что «Африка просыпается» Рамиль Ситдиков/РИА Новости
После унизительного визита на Украину делегация представителей стран Африки посетила Россию. В Петербурге они представили свой вариант мирного плана по урегулированию украинского кризиса. На Западе усилия африканцев назвали стремлением к «псевдомиру». А российский МИД отметил понимание Африкой истинных причин кризиса на Украине. Чем важен России визит африканской делегации и как можно оценить его итоги? Подробности...
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Создать на Украине «санитарную зону» подсказал афганский опыт

Опыт борьбы с моджахедами в Афганистане можно использовать для противостояния ВСУ Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Владимир Путин дважды на неделе высказался о создании «санитарного кордона» на территории Украины. Эта линия должна защитить территории РФ от обстрелов ВСУ, которые получают от Запада дальнобойные ракеты. У России есть опыт создания такой зоны в Афганистане, но в новых реалиях речь может идти о более масштабном проекте. На каких территориях такой кордон необходим прежде всего? Подробности...
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Франция оказалась в полной зависимости от мигрантов

Мигранты перебираются в ЕС через Средиземное море AP/TASS
Уже целые сектора экономики не могут обойтись без мигрантов, а некоторые профессии без них вообще перестанут существовать. Речь, правда, идет не о России, а Франции, где обсуждаются радикальные поправки в миграционных законах – вплоть до изменений конституции страны. О чем именно идет речь и почему в итоге французы дадут мигрантам лишь послабления? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Они начали эту бойню в 2014-м

Евдокия Шереметьева
Евдокия Шереметьева, писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс
Мы похоронили десятки подопечных, чьи жизни посыпались после 2014-го. Кто без дома, кто без здоровья и родственников. И все эти люди – пыль на сапогах для западного мира, ничто для наших либералов, которые радеют за Украину. Подробности...
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Путин дал гарантии мировому большинству

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
На Петербургском международном экономическом форуме Путин показал, что Россия не «пустышка», у которой нечего противопоставить внешним угрозам, а держава, способная предоставить силовое обеспечение своим внешнеэкономическим планам. Подробности...
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Эльфы и орки в Москве 1953-го

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
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    Франция оказалась в полной зависимости от мигрантов

    Внесен проект изменений в конституцию Франции для борьбы с миграцией
    Мигранты перебираются в ЕС через Средиземное море
    		  
    19 июня 2023, 09:30
    Фото: AP/TASS
    Текст: Валерия Вербинина

    Уже целые сектора экономики не могут обойтись без мигрантов, а некоторые профессии без них вообще перестанут существовать. Речь, правда, идет не о России, а Франции, где обсуждаются радикальные поправки в миграционных законах – вплоть до изменений конституции страны. О чем именно идет речь и почему в итоге французы дадут мигрантам лишь послабления?

    Осчастливив граждан повышением пенсионного возраста, французское правительство недолго думало, что бы еще предпринять полезного для общества, и решило одним махом урегулировать проблему мигрантов.

    Однако новый закон, который должен заштопать имеющиеся дыры в законодательстве и смягчить некоторые условия для мигрантов в проблемных секторах экономики, уже стал камнем преткновения между макронистами и правыми – причем не только партией Марин Ле Пен, представители которой традиционно принимают в штыки любые послабления в области иммиграции, но и республиканцами, от которых власть, похоже, даже не ждала подвоха.

    Как заявил глава фракции республиканцев в Национальном собрании Оливье Марле, тогда, когда составлялась нынешняя конституция Франции – так называемая конституция Пятой республики – шел 1958 год, и «миграция не была на повестке дня». Ему вторит сенатор-республиканец Брюно Ретайо: речь идет ни много ни мало о «феномене, который сильнее всего повлиял на общество за последние 50 лет». А раз так, его надо включить в конституцию.

    Не ограничиваясь одним предложением, республиканцы призвали на помощь правоведов и экспертов и уже составили соответствующий документ. Его цель обозначена как «право Франции суверенно решать, кого она хочет видеть на территории своего государства, а кому имеет право отказать».

    Помимо всего прочего, проект предлагает изменить 55-ю статью конституции, которая утверждает, что международные договоры и обязательства ставятся выше местных законов, и статью 88-1 о верховенстве европейского права. Также в проекте говорится об ассимиляции желающих стать гражданами, о квотах на мигрантов, о высылке тех, кто станет угрозой для государства, и об изменении порядка предоставления убежища в случае политических и иных преследований.

    Одним словом, проект является прямо-таки бомбой, которая бросает вызов основам Евросоюза. Если предложенный правительством Макрона закон, с одной стороны, позволяет легализовать имеющихся незаконных мигрантов в тех областях экономики, где без них не обойтись, а с другой – ставит препятствия перед новыми мигрантами, предложения республиканцев могут привести только к ужесточению имеющихся правил. По сути, это полная противоположность тому, что предлагает правительство. Откуда же у республиканцев такая смелость?

    Дело в том, что у Макрона и премьер-министра Элизабет Борн нет шансов провести в июле через парламент свой проект закона, если их не поддержат республиканцы. Последние, продемонстрировав жесткую позицию (по крайней мере, на начальном этапе), во-первых, набирают политические очки, а во-вторых, фактически перехватив повестку партии Марин Ле Пен, перетягивают ее избирателей на свою сторону. Тонкая, тонкая игра.

    Само собой, она не укрылась от соратников Марин Ле Пен, которые стали с возмущением обличать «плагиаторов», воспользовавшихся чужими идеями. Но идеи, как известно, витают в воздухе – и вообще, кто не успел, тот опоздал.

    Можно предположить, что далее республиканцам должны были указать на то, что их проект, так сказать, слишком много на себя берет и вообще никто не позволит Франции выходить за рамки, предусмотренные Евросоюзом. Республиканцы бы немного побузили, раздали бы некоторое количество громких интервью, выторговали бы для себя какие-то преференции и в итоге, возможно, проголосовали бы так, как надо правительству. Но через несколько дней после того, как республиканцы предали огласке свой смелый проект, произошла атака в Анси, где сириец-беженец набросился с ножом на маленьких детей на детской площадке и нанес им тяжелые ранения.

    Это происшествие глубоко возмутило общество, и даже врач Гийом Мортаме, который спасал жизни детей в госпитале и должен был по своей профессии ко всему привыкнуть, заметил: «Невозможно было представить себе, что столкнешься с таким ужасом». Прямым следствием атаки в Анси стал рост влияния партий, в том числе партии Марин Ле Пен, которые гнут антимигрантскую линию и призывают не ослаблять, а ужесточать имеющиеся правила. И это еще одна головная боль для сторонников Макрона и тех кругов, которые за ним стоят.

    Сколько бы красивых слов французы ни произносили, когда речь заходит о мигрантах, в реальности дело всегда в экономике, а не в желании кому-то помочь. В развитых (и не только) странах существует целый спектр работ (как правило, скудно оплачиваемых), на которые собственные граждане идут неохотно. Мигранты выгодны, потому что неприхотливы и рады любой работе, поскольку дома им вообще ничего не светит.

    Однако не все из них собираются играть по правилам принимающего государства и фактически довольствоваться ролью людей второго сорта – отсюда этнические банды, торговля наркотиками и прочие виды криминала, которые не остаются незамеченными обществом. Особенно когда речь идет о таком резонансном деле, как нападение на детей в Анси.

    Однако с точки зрения сторонников Макрона, это досадная частность, а легализующий мигрантов закон все же надо принять, и потому, выждав паузу, чтобы страсти улеглись, партия власти выпустила на арену министра труда Оливье Дюссо. Он довел до сведения граждан, что без мигрантов обойтись невозможно и что в некоторых профессиях (например, среди поваров или уборщиц) их количество составляет 25%, тогда как в целом по стране – 3%.

    «Надо быть реалистами, – заявил министр. – Эти профессии без них перестанут существовать.

    Есть некоторое количество секторов экономики, где просто невозможно обойтись без рабочей силы со стороны». А потому следует легализовать тех мигрантов, кто уже трудится в таких «проблемных» областях, как гостиничный бизнес, общепит, сфера здравоохранения и строительство.

    Тема оказалась настолько животрепещущей, что читатели материала в «Фигаро» развили мысль министра в комментариях – однако большинство высказывалось вовсе не в том смысле, на который рассчитывала власть. Некто, подписавшийся «Читатель Фигаро», отметил: «Хозяевам выгоднее нанимать иностранцев, чем поднимать зарплаты французам. Хозяева и правительство повторяют, что рабочих рук не хватает и потому нужны мигранты… как может не хватать рабочих рук, когда у нас безработных три миллиона?».

    Другой комментатор с ником, который можно перевести как «Уступите Место», написал: «Он совершенно прав. В строительстве без мигрантов и мигрантов с французскими паспортами будет кирдык. На стройках не встретишь Шарля, Анри или Годфруа». Аноним: «В сущности, французы не хотят идти на эти работы». Еще один пользователь, ник которого переводится как «Враждебные Земли», ехидно заметил:

    «Конечно, полиция, суды и тюрьмы не обойдутся без мигрантов – это все их клиенты».

    Но правительство в любом случае не намерено отступать. А чтобы затушевать впечатление от Анси, французские СМИ уже несколько дней старательно муссируют несколько бытовых убийств, выбранных так, чтобы фигуранты не напоминали о нежелательных аспектах иммиграции. Если Макрону удастся легализовать страту мигрантов, которую обозначил министр труда, это означает и обретение новых сторонников, которые будут голосовать за его партию. Кроме того, легализация означает также и включение мигрантов в налоговую систему. Сплошные выгоды, как ни крути.

    Что касается республиканцев с их смелым проектом, то как тактический ход он интересен, но шансов у него никаких нет, потому что сегодня все диктует экономика. И пока экономическая модель такова, что мигранты выгоднее всего, их число будет расти. Не только во Франции, но и во всем ЕС. А нападение в Анси, с точки зрения властей – лишь досадный случай, которым можно пренебречь. Не более того.
     
     
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