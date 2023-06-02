Или твой ребенок потенциальный трансгендер, или беги обратно в Россию

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2 июня, пятница  |  Последнее обновление — 10:41  |  vz.ru
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Как Запад мешает российским газовым проектам

Западные турбины используются в процессе производства СПГ и для выработки электроэнергии на наземной электростанции, которая питает завод Максим Блинов/РИА Новости
Новый крупный газовый проект в России «Арктик СПГ – 2» должен запуститься уже в этом году. Однако проект испытывает проблемы с критически важным газовым оборудованием. Это может серьезно затормозить сроки запуска завода. Тогда как России важно наращивать экспорт газа на фоне обвала его продаж в европейском направлении. Есть ли выход из сложной ситуации? Подробности...
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Встреча соратника Трампа с Зеленским завершилась скандалом

Сенатор Грэм превзошел риторику холодной войны Volodymyr Tarasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
Американские политики продолжают упражняться в русофобской риторике. В выходные дни в лидеры этой специальной олимпиады вырвался сенатор-республиканец Линдси Грэм, заявивший, что смерть россиян в рамках СВО – самая удачная трата денег для США. Между этими словами и так называемым контрнаступлением ВСУ просматривается прямая связь, подчеркивают эксперты. Подробности...
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Украина перешла к классическому терроризму

Украине не удастся сформировать новую линию фронта в районе Шебекино Богдан Соболев/ТАСС
ВСУ при помощи танков и пехоты попытались вторгнуться в Белгородскую область после массированного обстрела города Шебекино. Атака успешно отражена при помощи авиации, ракетных и артиллерийских войск. Эксперты уверены, что ВСУ перешли к тактике «мелких укусов» и действуют по классической схеме террористов. Чего добивается Украина и как этому противостоять?  Подробности...
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В Косово показали будущее Украины

Сербы северного Косова несут огромный флаг Сербии, который в таком виде неотличим от флага России Bojan Slavkovic/AP/ТАСС
Новый кризис в Косово называют самым большим и самым опасным за долгие годы. Его отличительная особенность – не только столкновения сербов с натовцами, по итогам которых в больницах оказались десятки человек, но и то, что власти Косова вышли из-под контроля США и ЕС. Рано или поздно так же поступят власти Украины.  Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Или твой ребенок потенциальный трансгендер, или беги обратно в Россию

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Если ты живешь в Европе и собрал фулл-хаус: ты и чеченец, и мусульманин, и семья у тебя большая, и ты учишь детей жить, как жили родители – ты под прицелом со всех сторон. И один выход – бежать обратно на родину. Подробности...

Рожают за себя и за ту семью

Алексей Ярошенко
Алексей Ярошенко, политолог
Сценарий всегда один: сначала агония стареющего общества с привлечением мигрантов, количество которых каждый год растет. Затем бывшие мигранты попадают во власть, и когда их там станет большинство – начнут проводить политику по ускорению вымирания некогда коренного населения. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария

Мы ведем борьбу на два фронта – на Украине и внутри страны

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Наш враг взращивает внутри России подленькую «себялюбивую мразь» и ее «благородный протест», чтобы уничтожить русских их же руками. Делает ставку именно на внутренний конфликт, на наши эмоции. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
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Новая битва за Косово: главное

Первый в мире президент-гей

Обсуждение: 11 комментариев

Джордж Сорос хуже суперзлодея

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Москву атаковали восемь украинских беспилотников

Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли ограничить распространение фото- и видеоматериалов последствий ударов ВСУ по территории России?
  • Да, во всех случаях

  • Да, только последствий ударов по объектам армии и критической инфраструктуры

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Нужно ли России присоединить Харьковскую область?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Нужно ли российским отрядам теробороны в приграничных с Украиной регионах выдать боевое оружие?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
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    Или твой ребенок потенциальный трансгендер, или беги обратно в Россию

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    2 июня 2023, 09:10

    Я не знаю, что там придумывают русские киношники нынче, но жизнь дает сюжеты, мимо которых пройти невозможно.

    Польша. Поздняя весна. Prezejce Graniczne Terespol – пограничный переезд Тересполь. За мостом за унылым Бугом – Белоруссия. ПТО «Варшавский мост» и пиццерия с дурацким итальянским названием. По Варшавскому шоссе по польской земле едет машина – семья с тремя детьми. За рулем – отец. Они все похожи на чеченцев. Им нужно в Россию, и единственный путь – через Белоруссию. Мы пока не знаем, что они уже успели пересечь всю Польшу в попытке сбежать из гостеприимной страны, увозя детей подальше от этого кошмара. Но польские пограничники отказывают отцу с матерью в разрешении детям пересечь границу. Тогда отец дает по газам и идет на прорыв границы, пробив первый шлагбаум. За ним уже развернуты «зубы дракона» и шины рвутся в клочья. Отец разворачивает машину поперек, чтобы осложнить полякам преследование, кричит детям и жене: «Бегите!» – и готовится дать отпор погранцам. Дети и жена бегут через мост – в Белоруссию, к свободе. Последний кадр – на глазах отца слезы, ему выкручивают руки польские погранцы с криками kurwa. У них за спиной блестит купол православной церкви Иоанна Богослова города Тересполь. Стоп. Снято.

    Только это не кино. Это драма-триллер обычной чеченской семьи, которая оказалась в Швеции. Глава семьи работал там, двое детей имеют шведское гражданство, третий – нет. И, как рассказала их мать Зулейхан, детей начали отбирать органы шведской опеки. По суду семья отбилась от этих поползновений и переехала в Польшу. Но и там они ощутили давление со всех сторон. И все закончилось вот этим прорывом через границу. Правда, ничего не закончилось – отец остается в руках польских правоохранителей. Остальная семья была принята белорусскими пограничниками. И затем – передана генконсульству РФ.

    На самом деле, это только малая частица того, что сейчас разворачивается в Европе, когда многие поняли, что отъезд был большой ошибкой в жизни. Мы даже не будем говорить о каких-то институциональных вещах типа особого отношения к обладателям российского паспорта или банковских неурядицах, связанных с неправильной, по мнению европейцев, фамилией. Даже люди, которые переехали относительно давно, вдруг в полной мере ощутили на себе смену обстановки в самой Европе. Для них это уже совсем не те страны, куда, как они думали, они удачно переехали пару десятков лет назад и начали новую жизнь.

    Особенно эти перемены затронули людей, которые вследствие происхождения, убеждений или религии придерживаются традиционных ценностей. Например, они думали, что могут строить свою семьи так, как они привыкли. Но демократическое государство, постулируя свободу, и равенство, и неприкосновенность частной жизни, вдруг грубо врывается и в дом, и в семью, и в постель. Наиболее подвержены давлению, конечно же, дети. В школе они попадают в атмосферу тотальной индоктринации прогрессивными идеями – ты должен поддерживать, участвовать, иначе ты превращаешься в белую ворону. Это всем знакомо. Но просто отсюда, из России, трудно себе представить, насколько сильно на школьников давят их учителя и прочие взрослые, которые все как один салютуют новым ценностям. Иначе уволят.

    Фото: Ведомости/ТАСС

    Мне иногда кажется, что русская пропаганда просто одержима идеей противодействия ЛГБТ-идеологии. Типа перегибает палку. Но если знать, что творится в реальности, то так уже совсем не кажется. Ведь мы как-то совсем упустили из виду превращение природной особенности в идеологию. И никто этого уже не скрывает.

    Неужто вы думаете, что 3000-процентный рост желающих переменить себе пол детей – это дело природы? Call of the Nature? Нет, так не бывает. Это именно результат работы пропаганды, оболванивания, подмены понятий, использование взрослыми детского неведения и несостоятельности воспитателей дома. Но если в семье начинают сопротивляться, то рано или поздно за ней начнут следить органы опеки. И если вы сделаете малейшую ошибку, за вашими детьми придут.

    Или придут безо всякого повода, просто по доносу, что вы не поддерживаете LGBTQ, потому что отсидеться не получится – надо доказывать каждый день приверженность новой идеологии. Это как в 1939-м надо было говорить «Зиг Хайль» и вскидывать руку к солнцу. И не вздумайте сомневаться в том, что завтра все идут на демонстрацию в защиту климата в урочные часы. Хотя по немецкому, например, закону за пропуск уроков родители должны заплатить штраф в 50 евро. По закону. Но когда людям с хорошими лицами, которые верховодят в европейских школах, нужно вести деток махать зелеными и радужными флажками, то, оказывается, можно и уроки пропускать. Ну и конечно, не дай бог, если семья верующая. Новым комсомольцам все равно, в какого бога ты веришь, потому что они борются против конкурентов их выдуманной новой религии.


    Так что, скажем, если ты собрал full house: ты и чеченец, и мусульманин, и семья у тебя большая, и ты учишь детей жить, как жили родители – ты под прицелом со всех сторон. И один выход – бежать обратно на родину. Но тебя просто так не отпустят и не выпустят. Как и показал нам триллер с участием семьи чеченцев на белорусской границе.  …А между тем министерство труда и соцразвития Омской области одобрило заявки от 58 жителей Германии, желающих переехать в регион по программе переселения соотечественников. Каждую неделю поступают новые заявки. У них там есть даже волонтерское движение «Новые омичи».

    Кстати, именно школа, и то, что дают детям, ломает взгляд на Европу не только у чеченцев и других мусульман. Есть история семьи Ивкиных, которые были нормально интегрированы в немецкую жизнь и в трудовой рынок. Но сначала их сломали «ковидные» концлагерные замашки государства. А потом все-таки добили школьные программы, где нет уроков литературы, зато есть все про трансгендеров. А когда к тебе приходят из югендамта и говорят: «Государство должно решать, как будет лучше вашему ребенку, а не вы», то ты понимаешь, что демократией тут и не пахнет. И тем более свободой. Ведь такие установки дают только тоталитарные государства. И ужас в том, что кто-кто, а уж немцы-то должны это знать и ощущать – они все это проходили не так давно.

    «Недавно мы провели опрос и выяснили, что вернуться в Омскую область хотят люди, которые переехали в Германию 20-30 лет назад. В основном это семьи с родителями трудоспособного возраста и детьми» – говорят «новые омичи».  Хорошо, когда перемещение проходит гладко, как у семьи Ивкиных. А если как у семьи Зулейхан?

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