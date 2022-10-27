Быть ненормальным стало модно

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27 октября, четверг  |  Последнее обновление — 17:06  |  vz.ru
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Как Россия подпортила жизнь Boeing

Почему Boeing оказался слабее своих конкурентов AP/TASS
Один из двух крупнейших авиаконцернов в мире Boeing отчитался о колоссальных убытках. Они выросли в 78 раз. Его главный соперник – европейский Airbus выглядит в финансовом плане намного лучше. По крайней мере, в первом полугодии концерн все еще оставался прибыльным. Что же происходит с авиационными гигантами и какую роль в их бедах сыграла Россия? Подробности...
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Идеями о Крыме Зеленский подал Европе два опасных сигнала

Зеленский прямо заявляет, что «карт-бланш» в вопросе нападения на ядерную державу, частью которой является Крым, оставляет за собой
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз дал понять миру, насколько опасен его режим. Очередное мероприятие в формате так называемой Крымской платформы отмечено предложением о коллективном разделе территорий России и напоминанием, что для Украины этот раздел не подчиняется правилам. В том числе правилам США. Подробности...
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Украина превращает Запорожье во второй Мариуполь

В районе завода «АвтоЗАЗ» были замечены тысячи иностранных наемников @official.zaz
Украина перебрасывает свежие силы на Запорожский фронт в район Гуляйполя и в направлении Каховского водохранилища. В оккупированном ВСУ Запорожье появились тысячи иностранных наемников. «АвтоЗАЗ» и другие бывшие гиганты советской индустрии Киев превращает в крепости по образцу мариупольской «Азовстали». Как Российской армии взломать оборону противника в Запорожье?  Подробности...
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Борьба с американскими спутниками над Украиной требует сложных решений

Спутники США могут стать законными целями удара при их применении в конфликте на Украине. Однако поразить их не так просто Rocket Lab/Global Look Press
МИД России предупредил о возможности удара по спутникам США, которые задействованы в конфликте на Украине. В то же время Москва предлагает США и другим странам мира договориться о демилитаризации космоса, но на взаимной основе. О поражении каких спутниковых систем идет речь? И почему у такого шага со стороны России могут быть не только позитивные, но и негативные последствия?  Подробности...
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Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
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Быть ненормальным стало модно

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Почему они активно таскают своих киндеров на гей-парады? Почему младенцам покупают кукол, снабженных сразу двумя половыми признаками – и мужскими и женскими? Почему мальчиков наряжают в розовые платьица? Подробности...

Главная задача мобилизационной экономики – обеспечить успех на фронте

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Мобилизационная экономика при капитализме не имеет ничего общего с советской административной системой, тем более ничего общего с ситуацией времен Великой Отечественной войны. Подробности...

Центральная Азия по-прежнему наша

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Среднеазиатские постсоветские государства по-прежнему имеют для нас важнейшее значение, особенно когда мы говорим о развороте от евроцентризма к многополярному миру. Подробности...
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Массовая мобилизация на Украине

Киев расписал трофеи за победу над Россией

Обсуждение: 4 комментария

Индус за рулем Великобритании

Обсуждение: 4 комментария
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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Россиянам предложили выбрать облик отечественного скоростного поезда

На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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Обсуждение: 8 комментариев
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?
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  • Харьковское

  • Херсонское
Британский премьер Лиз Трасс ушла в отставку через 44 дня после начала работы на этом посту. Каким был ваш самый короткий срок работы на одном месте?
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  • Меньше полугода

  • Меньше года

  • У меня были только длительные сроки работы на одном месте
До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
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  • Отказаться от подобных ударов
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    Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?
    Марина Хакимова-Гатцемайер

    Быть ненормальным стало модно

    Марина Хакимова-Гатцемайер
    журналист
    		27 октября 2022, 17:00

    10 лет назад, приехав жить в Германию, я заметила, что разные уровни безумия считаются там нормой жизни. Психотерапевт – самая востребованная профессия после уборщицы. Депрессию диагностируют чаще, чем грипп. Я поражалась тому, насколько слаба немецкая психика. Конфликт на работе, развод, переезд – уже повод бежать за антидепрессантами. Статистика психических расстройств зашкаливает.

    Особенно в последние годы, когда по нервам европейцев ударил панический страх перед ковидом, и с маниакальным послушанием они соблюдали абсурдные законы, принимающиеся в борьбе с ним. Например, людей штрафовали за приветственное рукопожатие, мамы перестали обнимать детей, которые считались главными переносчиками вируса. Коронавирус породил новое психическое заболевание – фобию улицы и людей, которым сейчас больны тысячи европейских школьников.

    Почему же европейцы, в отличие от нас, русских, рисковали здоровьем своих детей, заточая их по домам? Почему сейчас, следуя рекомендациям своих правительств, поддерживают +16 градусов в детских спальнях, несмотря на сопли? Почему даже простуженных детей моют в холодной воде? Мы могли бы задать им и другие вопросы на эту тему. Почему активно таскают своих киндеров на гей-парады? Почему младенцам покупают кукол, снабженных сразу двумя половыми признаками – и мужскими, и женскими? Почему мальчиков наряжают в розовые платьица?

    Сейчас, когда по команде германского Минздрава в школах пропагандируют гормонотерапию, задерживающую половое созревание, почему многие немецкие мамы радуются? «Это правильно! Вдруг моя Ульрика потом решит стать мальчиком?», «Наш 11-летний Нильс не хочет взрослеть! Мы с женой уважаем его выбор, сами напоминаем о приеме пилюль!», – пишут в немецких родительских чатах. Почему ни одна мама, подсаживающая своего ребенка на гормоны, не читает список побочек? Почему приветствуют переход своих детей в другой пол? И хвастаются миру об этом в соцсетях: «Мой Юрген стал Долли! Посмотрите, какая красивая фрау!», – фотографии двухметрового существа с искусственной грудью и кадыком впечатляют. «Шеф моей Оливии, когда она совершила переход из Макса, устроил в офисе ее чествование! Оливия, хоть и стала фрау, но она – лесбиянка, живет с девушкой! А у меня появилась и дочь и невестка!».

    Агрессивные трансгендеры, геи, лесбиянки – положительные герои, на которых нужно равняться. Неприкосновенные. Их, как и абсурдные законы, нельзя не только критиковать, подумать о них критически – запрещено. В Европе все давно привыкли, что приема к врачу-специалисту нужно ждать по полгода, а то и больше. Но зато гормональная терапия и операции по смене пола – бесплатно и без очереди. Меняй – не хочу. Хотя все знают, что процент самоубийств у трансгендеров зашкаливает. Почему же родители не сопротивляются?

    Ответ такой: Запад уничтожает собственный инстинкт самосохранения. Зачем – это я не в силах ни понять, ни, тем более, объяснить. Но вот мы прямо воочию наблюдаем – как много лет агрессивно, мастерски уничтожается человеческая природа. А на ее месте взращивается искусственно созданный уродливый суррогат. Если вы попытаетесь поговорить по душам с трансгендером, вам покажется, что он живет в другом измерении – по каким-то другим законам. «Они для меня как черные дыры, внутренне я не могу их понять, я просто их люблю и поддерживаю!», – откровенничала со мной немецкая психотерапевт, работающая с детьми, планирующими сменить пол.

    Быть ненормальным стало нормой. Вся Европа аплодирует гей-парадам с обнажёнными телесами, кишмя кишит акциями голых феминисток, украинских беженок. Самые высокооплачиваемые художники демонстрируют не произведения культуры, а свои психические отклонения. Уже более десяти лет самая читаемая в Германии книга, простите, «Монолог вагины».

    Русский психиатр Владимир Бехтерев еще в позапрошлом веке писал, что безумие может передаваться, как инфекция: «психическая зараза, микробы которой хотя и невидимы, но, тем не менее, подобно настоящим физическим микробам действуют везде и всюду и передаются чрез слова, жесты, чрез книги, газеты и пр., словом, где бы мы ни находились, в окружающем нас обществе мы подвергаемся уже действию психических микробов и, следовательно, находимся в опасности быть психически зараженными».

    Сейчас мы все свидетели: душевные болезни массовее и страшнее физических. От них не спасет ни карантин, ни лекарства, потому что сумасшедшему нельзя объяснить, что такое хорошо и что такое плохо. Элементарные понятия ему недоступны. Его мир перевернут с ног на голову. Хорошее становится плохим, осуждаемым, наказуемым, а отвратительное – лакомым.

    Я знаю некоторых немцев, всеми силами пытающимися сохранить здравомыслие и свою естественную природу. Они тайно, внутренне стараются противостоять зеленому, гендерному, феминистскому, русофобскому безумию. Многие, как на сцене, играют отвратительную для самих себя роль обезумевшего большинства. Но даже в откровенных разговорах редкий немец признается в том, что ему не хочется менять пол своему ребенку. Такая революционная мысль может сделать его навеки изгоем. И мы знаем, как реагирует немецкое общество на изгоев – см. историю Германии первой половины 20 века.

    Страх оказаться аутсайдером – еще одна модная европейская болезнь. Когда меня спрашивают, в том числе и русские граждане, о том, зачем нужна СВО, я думаю в первую очередь о сохранении человеческого, человеческой природы. О мужественных мужчинах, женственных женщинах, о здоровых семьях со здоровыми детьми, о совести и душе. В общем, об обычной человеческой нормальности.

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