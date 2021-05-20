Размалеванное безумие Запада соблазняет наших детей

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НОВОСТЬ ЧАСА

Германия заявила о продолжении переговоров с США о завершении «Северного потока – 2»

20 мая, четверг  |  Последнее обновление — 17:40  |  vz.ru
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Россия готова подвинуть США на атомном рынке Китая

Россия начинает строить новые блоки для двух китайских АЭС Zuma/ТАСС
Пока Росатом лишился в Чехии потенциального заказа, в Китае он начинает реальный крупный проект – строительство новых блоков сразу для двух АЭС. У России есть все шансы получить здесь еще больше заказов на атомные станции и дать фору западным конкурентам, которые слишком плотно осели на китайском рынке. Что поможет нам отвоевать китайский рынок у американцев и европейцев? Подробности...
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Власти Чехии играют с Россией в «двух полицейских»

Бабиш и Земан ведут себя как враги, но на самом деле являются партнерами Michal Kamaryt/Zuma/ТАСС
Складывается впечатление, будто Прага играет с Москвой в известную всем по фильмам игру «плохой коп, хороший коп». В роли «плохого» выступает премьер Андрей Бабиш, превративший Чехию в официально недружественное России государство, в роли «хорошего» – президент Милош Земан. Их конфликт ярок и нагляден, но на его фоне Земан заявил, что именно Бабиша видит своим преемником. Как это все понимать?  Подробности...
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Как советская власть унижала желающих уехать из СССР

Наличие заграничного паспорта в СССР еще не гарантировало права выезда за границу Юрий Заритовский/РИА Новости
Ровно тридцать лет назад в нашей стране произошло событие, последствия которого миллионы россиян ощущают до сих пор – были отменены любые препятствия на выезд за границу. Какими запретами и унижениями были обставлены путешествия за рубеж при СССР и как ограничивали зарубежные поездки в царские времена? Подробности...
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Лавров нашел общий язык с американскими «ястребами»

Встреча Лаврова и Блинкена подтвердила раскол администрации США mid.ru
Сергей Лавров впервые провел очные переговоры со своим коллегой Энтони Блинкеном, в ходе которых были затронуты проблемы стратегической стабильности и вопросы регионального уровня. При этом характер и тональность оценок прошедшей встречи у Москвы и Вашингтона оказались совершенно разными. В чем именно заключается эта разница и как прошедшие переговоры отразятся на подготовке саммита президентов Путина и Байдена? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Размалеванное безумие Запада соблазняет наших детей

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Выпущены уже десятки мультсериалов, которые внушают детям, что вступать в интимные отношения с лицами своего пола нормально и даже здорово. Если бы речь шла об американских детях, мы могли бы счесть это не нашей проблемой. Но речь о детях во всем мире – включая Россию. Подробности...

Курсовые и дипломы как национальное бедствие

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Каждые май и июнь выявляется крайне низкое качество студенческих дипломов и курсовых. С этим сталкиваются все ведущие вузы России, тем более – не ведущие. Это – один из плодов ЕГЭ, когда вместо того, чтобы учиться писать, ребята только расставляют галочки. Подробности...
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США хотят поделить с Россией газовый рынок Европы

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Перед США уже стоит задача не заблокировать «Северный поток – 2», а сохранить лицо. Госсекретарь Блинкен по инерции называет проект угрозой энергетической безопасности Европы, пусть даже сама Европа не видит никаких угроз, но США уже готовы к компромиссам. Подробности...
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Найти управу на самокаты

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В НАТО покаялись перед сербами

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Секретная армия США

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Предложен новый дизайн московских речных трамвайчиков

В рамках разработки системы водного общественного транспорта Москвы намечены три варианта судна с панорамным видом на город
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Названа «Мисс Вселенная – 2021»

Титул «Мисс Вселенная – 2021» получила 26-летняя программистка из Мексики Андреа Меса. Бриллиантовую корону ей вручила «Мисс Вселенная – 2019» Зозибини Тунци из ЮАР. Второе место досталось бразильянке, на третьем расположилась представительница Индии
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На Ближнем Востоке ужесточились ракетные обстрелы городов и столкновения арабов с евреями

Ракеты Израиля разрушили 16-этажное здание Бурж аш-Шурук в центре Газы. В нем располагались офисы палестинских СМИ и компаний, магазины и жилые помещения. Погибли по меньшей мере три человека. Израиль заранее предупредил о ракетном ударе, поэтому большую часть людей успели оперативно эвакуировать
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Германия заявила о продолжении переговоров с США о завершении «Северного потока – 2»
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    Размалеванное безумие Запада соблазняет наших детей

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		20 мая 2021, 17:20

    «Золушка» будет «гендерно–нейтральной» – ее будет играть немолодой чернокожий актер Билли Портер – вызвало в русской сети волну насмешек. Для нас, действительно, мужчина в женском платье на сцене – персонаж однозначно комический.

    Но «Золушка» – это не комедия, а детская сказка, и усатый фей там не для того, чтобы вызывать смех – а для того, чтобы продвигать определенную идеологическую повестку. Как сказал об этом сам Портер (демонстративный гей и трансвестит), «Думаю, новое поколение действительно к такому готово. Дети – готовы. Это взрослые тормозят». В США мероприятия вроде Drag Queen story hour – когда одетый в женское платье и покрытый тяжелым гримом гомосексуалист в детской библиотеке читает книжки малышам – проходят уже давно, несмотря на протесты консервативной общественности.

    Целенаправленное вовлечение детей, которые и читать–то еще не научились, в мир ЛГБТ–субкультуры – политика, которая проводится уже годами. Маленькие мальчики, которые в кричащих нарядах исполняют эротические номера перед взрослыми мужчинами – как, например, Desmond is amazing – вызывают ворчание у консерваторов, но никакой негативной реакции у властей.

    Но пока все это происходит на той стороне океана, это можно счесть чужой проблемой. В наших детских библиотеках ничего подобного не происходит – и слава Богу. Но вот электронная продукция, которая моментально достигает любой точки мира – и России в том числе – создает другую ситуацию. «Гендерно–нейтральная фея» на самом деле далеко не первый пример ЛГБТ–пропаганды в развлекательной продукции для детей, в том числе, самых маленьких. Выпущены уже десятки мультсериалов, которые внушают детям, что вступать в интимные отношения с лицами своего пола – или относить себя к противоположному – нормально и даже здорово.

    Если бы речь шла об американских детях, мы могли бы счесть это не нашей проблемой. Но речь идет о детях во всем мире – включая Россию. Конечно, если вы выразите встревоженность, это вызовет срабатывание стандартных реакций – вас обвинят в «моральной панике», объявят «моралфагом», и заподозрят в намерении устроить домострой, а также шариат. Но мы не должны этого пугаться. Пропаганда извращений наносит детям тяжелый вред, и это уже вполне несомненно.

    Фото: Золушка, Columbia Pictures Corporation

    Когда у нас принимали закон о запрете пропаганды извращений детям (это было в 2013 году, и закон до сих пор вызывает раздражение на Западе), противники этого закона уверяли, что человека – ни ребенка, ни взрослого, невозможно вовлечь в подобный образ жизни пропагандой, что принадлежность к «геям» или «трансгендерам» – это врожденное и неизменное состояние, как цвет глаз. Это тезис уже тогда был неосновательным, а теперь его ложность доказана за пределами всяких разумных сомнений. Статистика показывает, что число людей, относящих себя к «сексуальным меньшинствам» в либеральных странах растет, причем растет взрывообразно. В Швеции число девочек 12–17 лет, которые считают себя мальчиками, выросло с 2008 по 2018 год на 1500%.

    Шведские медики даже недавно отказались – локальная победа здравого смысла – давать таким девочкам гормоны, подавляющие половое созревание, что обычно делалось для того, чтобы подготовить ребенка к операции по «перемене пола». В США рост несколько ниже, но все равно – в разы, причем, как показывают опросы Гэллапа, чем люди моложе, тем больше среди них представителей «сексуальных меньшинств». Это невозможно объяснить какой–нибудь «генетической аномалией». Такой рост – проявление именно моды и пропаганды.

    Пропаганды, которая принесет такие же плоды и у нас, если ей не мешать. Поэтому мешать ей, конечно, надо. В эпоху глобального интернета электронный контент невозможно сделать недоступным – но можно позаботиться о том, чтобы его не было в кинотеатрах, куда люди ходят отдохнуть, не задумываясь о том, что им покажут, и на вещающих на Россию стриминговых платформах. Конечно, те, кому сильно надо, скачают на торрентах – но, по крайней мере, им придется для этого приложить некоторые усилия, а у нас в стране развратители детей хотя бы не смогут заработать на своем преступлении. Законодательная база для этого уже есть, и ее не нужно стесняться применять. Но эти меры, при всей их необходимости, недостаточны. Инстинктивно отвергать растление – уже хорошо, но важно понять, во имя чего мы это делаем. Какова наша собственная идентичность и собственные ценности. В этом отношении мы, как общество, блуждаем между тремя вариантами понимания того, кто мы такие.

    Небольшая, но влиятельная и шумная группа либералов говорит о том, что мы – неполноценный и недоделанный Запад, и нам следует, пойдя в смиренные послушники к Западу настоящему, попытаться стать частью «цивилизованного мира». Это мировоззрение с самого начала не было убедительным – а теперь, когда сам Запад переживает острый внутренний раскол, и подавно. Та Америка, которая была столь привлекательной в годы нашей юности, сегодня терпит поражение от своих внутренних врагов, а принимать BLM за образец как–то не хочется – да и непонятно, зачем.

    Второй вариант – советская ностальгия, попытка реанимировать – хотя бы на чисто символическом уровне – рухнувший проект 1917 – 1991 годов, причем, назло врагам, наиболее мрачные его фигуры. Ностальгию можно понять – все мы, земную жизнь пройдя наполовину – или, тем более, на три четверти – со светлой печалью вспоминаем времена, когда мы были прекрасны, юны и свежи. Но это ничего не меняет в провале самого проекта – богоборческая идеология марксизма–ленинизма оказалась ложной, и теперь это мало кто оспаривает.

    Третий, и, на самом деле, единственный реалистичный вариант национальной идентичности – это осознание подлинных корней нашей тысячелетней истории. Европейская цивилизация имеет три источника – греческую философию, римский государственный и юридический гений, и, более всего – библейское откровение. Крещение Руси сделало нас наследниками всего этого, и когда наши предки называли Москву «Третьим Римом» это не было геополитической или канонической претензией – это было осознанием того, что мы оказались, по воле промысла, наследниками Восточной Римской империи, откуда к нам пришло христианство. Античные философы, христианские апостолы и святые, римские законодатели – все они стали нам своими, когда мы приняли крещение. И, получив это наследие, мы тысячу лет строили на нем – и построили – одну из великих европейских культур. У нас есть огромный мир истины и красоты – и то размалеванное безумие, которое поразило Запад, не станет соблазном для наших детей, если мы, наконец, твердо решим признать этот мир своим.

    Мы русские, православные, нашей цивилизации не сто лет и не тридцать, а уже больше тысячи. Мы возносим в наших храмах те же молитвы, что и наши предки столетия назад. Мы унаследовали лучшее, что есть в этом мире – христианскую веру и классическую европейскую культуру. В нашей истории было и страшное время отпадения, но оно прошло. Когда мы определимся с этим, у нас будет достаточно ясное понимание реальности, чтобы отвергнуть все то жалкое и болезненное уродство, которым медийная элита США отравляет весь мир. Но это не самое важное. Важнее, что мы наконец, в духовном и культурном смысле, вернемся домой.

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