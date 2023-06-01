Мы воюем на два фронта – на Украине и внутри страны

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1 июня, четверг  |  Последнее обновление — 13:27  |  vz.ru
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Рубль стал меньше реагировать на внешние факторы

Что мешает рублю укрепляться Светлана Денисова/ТАСС
Российский рубль снова ведет себя необычно. В последние недели мая курс практически не менялся по отношению к доллару, не выходя за пределы 80 рублей за доллар. Это довольно низкая волатильность. Но в конце месяца рубль, наоборот, начал слабеть. Хотя это время налогового периода, который, как правило, укрепляет курс рубля. Что же происходит и какие прогнозы у экспертов? Подробности...
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Встреча соратника Трампа с Зеленским завершилась скандалом

Сенатор Грэм превзошел риторику холодной войны Volodymyr Tarasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
Американские политики продолжают упражняться в русофобской риторике. В выходные дни в лидеры этой специальной олимпиады вырвался сенатор-республиканец Линдси Грэм, заявивший, что смерть россиян в рамках СВО – самая удачная трата денег для США. Между этими словами и так называемым контрнаступлением ВСУ просматривается прямая связь, подчеркивают эксперты. Подробности...
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ВКС России добили украинский флот в порту Одессы

«Юрий Олефиренко» изначально принадлежал СССР, но был передан Украине при разделе Черноморского флота Константин Сазончик/ТАСС
Украина лишилась последнего крупного корабля. Российские ВКС высокоточным ударом уничтожили в порту Одессы десантный корабль украинских ВМС «Юрий Олефиренко». Это судно с богатой историей впервые заявило о себе во время израильско-египетского вооруженного конфликта в начале 1970-х годов. Как уничтожение «Юрия Олефиренко» скажется на боеспособности ВСУ?  Подробности...
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Приднестровье попытаются затащить в Евросоюз вместе с Молдавией

Молдавия может стать членом ЕС уже через семь лет, мечтает президент Майя Санду REUTERS/Vladislav Culiomza
Майя Санду посулила молдаванам членство в Евросоюзе уже через семь лет. Президента не смутил тот факт, что ей не подчиняется значительная часть территории республики, а именно Приднестровье. Она надеется поднять поднять уровень жизни в Молдавии настолько, что приднестровцы захотят присоединиться. Но что Кишинев планирует делать с дислоцированными в регионе российскими войсками?  Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Мы воюем на два фронта – на Украине и внутри страны

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Наш враг взращивает внутри России подленькую «себялюбивую мразь» и ее «благородный протест», чтобы уничтожить русских их же руками. Делает ставку именно на внутренний конфликт, на наши эмоции. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Оружие в руках неподготовленного населения для своих опасней, чем для чужих

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Вместо создания отрядов самообороны гораздо действенней было бы разместить вдоль границ с безумной Украиной лагеря отдыха и переподготовки ЧВК «Вагнер». Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Может ли иноагент заслужить реабилитацию

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Как будет происходить это великое и трудное примирение с релокантами и иноагентами, нужно продумывать уже сейчас. И его условия должны диктовать мы, раз уж мы уверены в нашей победе. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
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Первый в мире президент-гей

Обсуждение: 8 комментариев

Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

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Москву атаковали восемь украинских беспилотников

Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли ограничить распространение фото- и видеоматериалов последствий ударов ВСУ по территории России?
  • Да, во всех случаях

  • Да, только последствий ударов по объектам армии и критической инфраструктуры

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Нужно ли России присоединить Харьковскую область?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Нужно ли российским отрядам теробороны в приграничных с Украиной регионах выдать боевое оружие?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
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    Мы воюем на два фронта – на Украине и внутри страны

    Марина Хакимова-Гатцемайер
    журналист
    1 июня 2023, 12:00

    Я помню, как моя любимая учительница с протянутой рукой стояла около школы, спившаяся после похорон мужа, которому проломили голову на улице среди бела дня. Я хоронила своего знакомого, которого убили в драке в центре города. Подруга мамы, инженер с огромным стажем, моталась в Польшу за шмотками, которые потом продавала на рынке. Моя одноклассница встречала своего жениха грузом 200 из Чечни, а моя сокурсница снимала комнату в коммуналке с наркоманами, которые умирали на ее глазах от передоза, а некоторые позже – от заболеваний, передающихся через кровь. И вы все помните, как мы перешагивали через кровоточащих бомжей на улицах и в подъездах. «Мечтаю быть проституткой», «когда вырасту, хочу стать бандитом» – говорили дети утопающих в разврате и беззаконии 1990-х, унесших столько жизней, что до сих пор все боятся считать. А скольких это время сломило морально, психически, сколько судеб разрушило? Официальной статистики нет. Но она есть в каждой российской семье.

    Всего пара десятилетий прошло, а мы вроде и забыли тот геноцид русского народа. Добровольный геноцид? Никто ведь нас к стенке тогда не ставил. Танки по России не шли. Не было у нас тогда явного, понятного, буквального врага. Сами себя положили? Ради чего? Почему позволили себя одурачить? Наивные были? Неприспособленные? Избалованные советской социальной защищенностью, не знавшие всю горькую правду капиталистического мироустройства?

    Что нас потом спасло от полного разложения и уничтожения, можно рассуждать долго и надеяться, что когда-нибудь это время будет достойно осмысленно. А пока 1990-е для многих – тяжелая травма, о которой больно вспоминать. Выжили и забыли? Как забыли героев Афгана и Чечни, приходивших с войны безымянными, нищими, больными, никому не нужными. Я думаю, мое поколение пятидесятилетних и старше можно называть военным. Мы пережили не явную войну, а скрытую, внутреннюю, но не менее кровавую. Мы тогда воевали сами с собой – против себя. Врали, воровали, обходили законы, унижались, за границу валили толпами, потому что не видели будущего на Родине.

    Сериал «Улицы разбитых фонарей», который называют энциклопедией русской жизни девяностых и нулевых, идеально показал это и нашу дальнейшую трансформацию. В первых сезонах люди кромсают друг друга за бутылку водки, в последних – за многомиллионный бизнес. Менты нулевых едва сводят концы с концами, оперативники недавнего времени ездят на приличных авто.

    Наша жизнь кардинально изменилась. Заводы заработали, бизнес встал на ноги, социалка по многим пунктам перегнала европейскую, а что касается чистоты и комфортабельности наших городов, то в сравнении с ними какой-нибудь Берлин или Париж нервно курят в сторонке, не говоря уже о Нью-Йорке. Мы опомнились. Стали учиться самоуважению, начали вершить сами, без указки с враждебной стороны, свою жизнь и судьбу.

    Фото: Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

    Но 1990-е еще занозой саднят в ментальности многих. И кто-то еще продолжает существовать по законам тех бандитских, унизительных прозападных лет. То, как мыслят сейчас российские внутренние враги (ждуны, спящие, либералы, оппозиционеры, их по разному называют), ценности, которые они транслируют, и то, какой они видят нашу страну, – это тоже отголоски тех страшных времен: предай, смалодушничай, соври, чтобы обогатиться. Стереотип «все пропало», «все плохо», «все неоднозначно», выпестованный тогда с подачи изощренной западной пропаганды и внутреннего пораженчества, царит в соцсетях, да и в головах многих. Подогревается извне и внутренними врагами.

    И не зря сейчас, когда уже второй год идет явная, понятная война на западных границах, многие русские, пережившие ужас перестроечных и постперестроечных времен, разумные русские, бьют во все колокола: «внешнего врага мы победим, только победив врага внутреннего – смутьяна, скандалиста, сплетника!» Того, маскирующегося, мимикрирующего под нас, который в 1990-х морочил нам голову и, по сути, разжег добровольный внутренний русский геноцид.

    Это не только сосед, поджигающий военкомат, родственник, распространяющий в соцсетях клевету на нашу армию, писатель-русофоб, чьи книги так и лежат на всех прилавках, певица, донатящая СВУ. Это и мы, конфликтующие друг с другом из-за мелочей. В качестве примера приведу виртуальный мордобой в соцсетях, когда патриотично настроенные люди поливают друг друга грязью из-за разных взглядов на пандемию, выясняют отношения из-за каких-то вбросов, выдуманных, незначительных поводов. На радость нашему врагу.

    Цель у нас у всех одна – победить в войне с Западом, не допустить распространения геноцида русского народа. Чтобы достичь общей цели, необходима концентрация. Нельзя растрачиваться на мелкие внутренние ссоры по пустякам.

    Помните, как в 1990-е мы бились друг с другом – просоветские и антисоветские? Как с каким-то сладострастием втаптывали в грязь прожитую жизнь – нашу не очень на тот момент большую и наших родителей – основную. Как понимаем спустя годы, разделяясь внутри страны из-за абсолютно бессмысленных разногласий, чуть не профукали государство, да и себя.

    «Россию невозможно победить силой, но ее можно уничтожить изнутри», – очень важная фраза Черчилля. Задолго до него Достоевский выдал в образе Петра Верховенского точную копию нашего актуального внутреннего врага – эстета и интеллектуала, жестокого манипулятора, убивающего чужими руками, коварного, сеющего хаос в обществе, чьи цитаты – отработанный, превосходный рецепт уничтожения России: «…одно или два поколения разврата…, разврата неслыханного, подленького, когда человек обращается в гадкую, трусливую, жестокую, себялюбивую мразь».

    Наш враг взращивает внутри России подленькую «себялюбивую мразь» и ее «благородный протест», чтобы уничтожить русских их же руками. Делает ставку именно на внутренний конфликт, на наши эмоции. 

    Тысячи блогов натравливают русских друг на друга. А сколько диверсантов в образовании, в культуре, да практически во всех областях. Об этом ежедневно и уже много лет сигналят все патриотические СМИ, которые транслируют беспокойство русского народа.

    После работы хожу плести сети и делать окопные свечи вместе с другими женщинами. Разговоры о предателях, диверсантах, знаменитостях, поддерживающих Украину, которые так и блещут с экранов ТВ и чьи афиши так и висят на улицах, не прекращаются.

    «Учительница в школе дает детям список чтения на лето – Улицкая, Быков, Акунин!» – возмущается одна волонтер. Другая рассказывает о преподавателе из университета, которая в своей соцсети делает перепосты из прозападных СМИ. «Мы победили войну в 1945-м, потому что Сталин заранее очистил страну от предателей. Тогда народ был един. А что сейчас?» – говорит третья.

    Все мы понимаем, что воюем на два фронта. На западной границе. И внутри страны. С внутренним врагом.

    1990-е научили нас быть готовыми к предательству. Они же нас научили распознавать это предательство, выявлять ложь и доверять только внутреннему чутью, совести. Мы ясно видим внутреннего врага, осознаем его опасность. 

    В 1990-х мы позволили себя разложить, обмануть, сегодня мы и опытнее, и умнее. Воюя на фронте, воюем и в тылу против всего того ужаса и позора, который уже пережили каких-то 30 лет назад. Понимаем, что спасут нас сплочение, выдержка, самообладание. И очищение общества.

    Молчаливые фронтовики 1990-х, пережившие нестерпимый стыд за свою Родину… Закаленные в 1990-х и травмированные ими, мы сейчас очень остро реагируем на провокации и предательство внутри страны. Спусковым крючком может стать как возвращение заукраинствующей телезвезды, концерт музыканта-русофоба, так и даже очередная вроде бы безобидная премия прозападному писателю, о котором, как кажется многим интеллектуалам, мало кто знает. Это не так. Народ все знает. Терпение его велико, но не безгранично.

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