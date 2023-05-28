Песков: Против России ведется война по всем фронтам

Страны Запада во всех сферах ведут войну против России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

По его словам, в более широком смысле идет война, война против нас по всем фронтам: будь то экономика, межгосударственные отношения, отношения собственности, передает ТАСС.

Песков обратил внимание, что оппоненты России посягают даже на то, что раньше казалось святым. По его словам, все эти «незыблемые» основы рушатся под ногами вот этих не брезгующих сейчас ничем представителей коллективного Запада.

Песков отметил также, что цели специальной военной операции на Украине, обозначенные президентом Владимиром Путиным, не изменились, они должны быть достигнуты.

«Конфликт имеет свою цель. У нас есть заявленные президентом цели. Они не менялись. Эти цели должны быть выполнены», – сказал он в ответ на вопрос, есть ли у Москвы силы и ресурсы довести дело до конца.