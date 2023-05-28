НАТО лишает Европу мирного будущего

Сегодня трудно представить, что 21 год назад, 28 мая 2002 года, проходил саммит Россия – НАТО и что на этом саммите Владимиром Путиным и лидерами 19 стран НАТО была подписана Римская декларация «Отношения Россия – НАТО: новое качество».

Саммит и декларация стали результатом усилий России по выстраиванию нормальных отношений с Западом. Путин вспоминал, что предлагал Бушу, тогдашнему лидеру «свободного мира», рассмотреть возможность вступления России в НАТО. Россия проводила такую политику, справедливо полагая себя частью западной цивилизации. Это была попытка создать триединую западную интеграцию: англосакский мир (США, Британия и Содружество), континентальная Европа и Россия. Но в конечном итоге США саботировали все усилия России по нормализации отношений с Западом и добились того, чтобы НАТО прямо и официально объявило Россию своей главной угрозой.

Континентальная Европа в западном интеграционном процессе осталась, но чем для нее это обернулось и чем продолжает оборачиваться? Вашингтон строил планы по подчинению Европы еще с конца Первой мировой войны, поскольку Европа была одним из самых развитых регионов мира. На руку США сыграла Вторая мировая война, которая ослабила прежде всего СССР и страны континентальной Европы.

Истощенная Западная Германия, политически нестабильные Франция и Италия, а также разваливающаяся на части Британская колониальная империя стали военно-политическими и экономическими сателлитами США. А в руках США под предлогом «эвакуации» и спасения от нацистов оказались золотые резервы стран континентальной Европы. Этот факт, создание НАТО и «план Маршалла» позволили США подчинить себе Европу. По сути, США сделали Европу своим задним экономическим двором и передовым рубежом в противостоянии с СССР/Россией.

Сегодня США активно используют ЕС в гибридной войне против России. Политика НАТО против России, продавленная Вашингтоном, обернулась огромными экономическими потерями для Германии, Франции, Италии и других государств. Сначала США втянули европейцев в санкционную войну против России, что уничтожило энергетический суверенитет Европы, а теперь переманивают к себе европейские предприятия и превращают европейскую территорию в большую военную базу для противостояния с Россией. Это наглядный пример геополитического каннибализма США, который стал возможен в том числе и потому, что США не позволили выстроить систему континентальной коллективной безопасности в Европе с участием России.

Россия предлагает Европе другой путь. При поддержке России государства Европы могут очиститься от разрушающего влияния американских структур, возродить экономику и вернуть себе суверенитет. Россия дает Европе шанс одуматься, вернуть себе субъектность и будущее. Путин прямо говорит о заинтересованности России в том, чтобы Европа вернула себе субъектность – и называет всё еще реальным сценарий построения общего евразийского пространства «от Лиссабона до Владивостока».

У Европы есть будущее только в тесном сотрудничестве с Россией в рамках евразийского пространства. В противном случае судьба европейцев будет оставаться зависимой от прихоти американского истеблишмента.