НАТО лишает Европу мирного будущего

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28 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 16:32  |  vz.ru
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Запад готов вступить в бой с Россией на новом направлении

Северный морской путь и Арктика в целом становятся стратегическим ресурсом России Лев Федосеев/ТАСС
Западная пресса бьет тревогу: Россия слишком активна в Арктике. А ведь этот регион уже в ближайшем будущем может стать ключевым для всей планеты, он является последней кладовой нефти, газа и многих других ресурсов. На какие российские права в Арктике претендуют западные страны и как они намерены их ограничить? Подробности...
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За атакой на Белгородскую область стоит тройная «зрада» в Киеве

Украинские диверсанты должны быть уничтожены не только в военном смысле, но и в медийном
В Сети продолжается активное обсуждение мотивов украинских диверсантов, атаковавших Белгородскую область. Власти и экспертное сообщество солидарны в том, что вылазка террористов призвана «перебить» тему успеха российских военных в Артемовске – Киев преподносит украинской аудитории такие вылазки ДРГ, как существенные военные успехи. Как Россия должна противостоять этим военным и информационным атакам Украины? Подробности...
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Российская тероборона готова взять в руки оружие

Бойцов теробороны называют уже вполне боеспособной единицей, которой не хватает оружия t.me/vvgladkov
Губернатор Белгородской области предложил вооружить отряды теробороны, чтобы давать отпор противнику «профессионально, а не любительски». Однако в экспертном сообществе есть люди, которые не полностью разделяют эту идею и видят определенные сложности при ее реализации. В чем заключаются преимущества и недостатки подобной инициативы и какие изменения в действующее законодательство она может повлечь за собой?  Подробности...
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Почему Азербайджан и Армения решили примириться на Западе

Ильхам Алиев и Никол Пашинян следующую беседу решили провести под эгидой Евросоюза Петр Ковалев/ТАСС
Мирный договор по Карабаху могут заключить уже 1 июня, сообщили азербайджанские дипломаты. Это произойдет на встрече лидеров Азербайджана и Армении, намеченной на полях саммита Европейского политического сообщества, то есть под эгидой Запада. Правда, армянский МИД не разделяет оптимизма коллег из Баку. Но любопытно другое – почему две бывшие советские республики, враждовавшие с 1988 года, предпочитают мириться не в Москве? Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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НАТО лишает Европу мирного будущего

Алексей Ярошенко
Алексей Ярошенко, политолог
С начала 2000-х годов Россия пыталась создать триединую западную интеграцию, включающую англосакский мир, континентальную Европу и Россию. Но США саботировали все усилия России по нормализации отношений с Западом. Подробности...

Адекватность в Армении победила самолюбие

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Заявления армянского руководства о готовности признать на взаимной основе территориальную целостность Азербайджана не вызвали в самой Армении никаких протестов. Для маленькой страны категоричность уже не является лучшим способом выживания. Подробности...
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Экзистенциальная война не терпит заморозок

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если украинское наступление провалится, то Запад готов перейти к плану «б» – к замораживанию конфликта. Вот только Москву такой вариант не устраивает, ведь она четко понимает смысл этой заморозки. Подробности...
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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В школах России начались последние звонки и выпускные вечера

По всей России начались последние школьные звонки и выпускные для учеников 9 и 11 классов. В этом году торжества проходят с особым размахом, потому что прошлые три года существовали коронавирусные ограничения. Для многих завершение учебы в школе – это один из самых трогательных моментов в жизни
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли российским отрядам теробороны в приграничных с Украиной регионах выдать боевое оружие?
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    НАТО лишает Европу мирного будущего

    Алексей Ярошенко
    политолог
    28 мая 2023, 15:30

    Сегодня трудно представить, что 21 год назад, 28 мая 2002 года, проходил саммит Россия – НАТО и что на этом саммите Владимиром Путиным и лидерами 19 стран НАТО была подписана Римская декларация «Отношения Россия – НАТО: новое качество».

    Саммит и декларация стали результатом усилий России по выстраиванию нормальных отношений с Западом. Путин вспоминал, что предлагал Бушу, тогдашнему лидеру «свободного мира», рассмотреть возможность вступления России в НАТО. Россия проводила такую политику, справедливо полагая себя частью западной цивилизации. Это была попытка создать триединую западную интеграцию: англосакский мир (США, Британия и Содружество), континентальная Европа и Россия. Но в конечном итоге США саботировали все усилия России по нормализации отношений с Западом и добились того, чтобы НАТО прямо и официально объявило Россию своей главной угрозой.

    Континентальная Европа в западном интеграционном процессе осталась, но чем для нее это обернулось и чем продолжает оборачиваться? Вашингтон строил планы по подчинению Европы еще с конца Первой мировой войны, поскольку Европа была одним из самых развитых регионов мира. На руку США сыграла Вторая мировая война, которая ослабила прежде всего СССР и страны континентальной Европы.

    Истощенная Западная Германия, политически нестабильные Франция и Италия, а также разваливающаяся на части Британская колониальная империя стали военно-политическими и экономическими сателлитами США. А в руках США под предлогом «эвакуации» и спасения от нацистов оказались золотые резервы стран континентальной Европы. Этот факт, создание НАТО и «план Маршалла» позволили США подчинить себе Европу. По сути, США сделали Европу своим задним экономическим двором и передовым рубежом в противостоянии с СССР/Россией.

    Сегодня США активно используют ЕС в гибридной войне против России. Политика НАТО против России, продавленная Вашингтоном, обернулась огромными экономическими потерями для Германии, Франции, Италии и других государств. Сначала США втянули европейцев в санкционную войну против России, что уничтожило энергетический суверенитет Европы, а теперь переманивают к себе европейские предприятия и превращают европейскую территорию в большую военную базу для противостояния с Россией. Это наглядный пример геополитического каннибализма США, который стал возможен в том числе и потому, что США не позволили выстроить систему континентальной коллективной безопасности в Европе с участием России.

    Фото: Vincenzo Pinto/Reuters

    Россия предлагает Европе другой путь. При поддержке России государства Европы могут очиститься от разрушающего влияния американских структур, возродить экономику и вернуть себе суверенитет. Россия дает Европе шанс одуматься, вернуть себе субъектность и будущее. Путин прямо говорит о заинтересованности России в том, чтобы Европа вернула себе субъектность – и называет всё еще реальным сценарий построения общего евразийского пространства «от Лиссабона до Владивостока».

    У Европы есть будущее только в тесном сотрудничестве с Россией в рамках евразийского пространства. В противном случае судьба европейцев будет оставаться зависимой от прихоти американского истеблишмента.
     
     
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