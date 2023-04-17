США теряют власть над нефтяным рынком

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17 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 11:59  |  vz.ru
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Как союз с ОПЕК поможет России нарастить доходы

Россия нашла новых покупателей в Азии взамен Европы, но обнулить скидку не получится из-за санкций Егор Алеев/ТАСС
Объединение Саудовской Аравии с Россией по нефти раздражает США и Евросоюз, потому что рост цен на нефть бьет по их карманам и экономикам. Самим экспортерам слом тренда на дешевую нефть просто необходим. Для российского бюджета первый квартал оказался довольно скупым. Получится ли изменить ситуацию? Подробности...
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Зерновой бойкот проявил отношение европейцев к будущему Украины

ЕС накрыло волной украинского зерна REUTERS
В Европе все громче заявляют об избытке украинского зерна на рынке ЕС. Так, Венгрия и Польша вводят временный запрет на импорт сырья, Болгария размышляет о подобных ограничениях, Нидерланды выражают недовольство помощью украинским фермерам, а Румыния готовится к забастовке. Что стало причиной бойкота украинского зерна, как ЕС намерен исправлять ситуацию и какие сигналы европейцы посылают Украине? Подробности...
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Пасха стала символом возрождения новых территорий России

Так идет создание новых кварталов Мариуполя Валентин Спринчак/ТАСС
Наступившая Пасха является, как известно, метафорой возрождения – и едва ли не наиболее символично в этом смысле выглядят пасхальные праздники в новых регионах России. Прямо сейчас в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях идут масштабные восстановительные работы и налаживание мирной жизни.  Подробности...
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В Европе заметили никчемность независимой Украины

Украинская разруха - следствие разрыва с Россией Miroslav Kushnirenko/Global Look Press
Уходящая неделя отметилась признанием Европы в том, что она вынуждена полностью содержать Украину. Более того – что Украина уже не существует финансово и в принципе не может обеспечивать себя самостоятельно, без внешней поддержки. Однако если несколько отмотать историю, легко обнаружить, что у бывшей республики СССР был шанс стать богатой. Но только вместе с Россией. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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США теряют власть над нефтяным рынком

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Рычагов влияния на ситуацию, даже в краткосрочной перспективе, у США остается все меньше. «Предательство» некогда главного ближневосточного союзника – Саудовской Аравии, пожалуй, самая большая проблема для Вашингтона. Подробности...

России пора менять позицию в израильско-палестинском конфликте

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Долгие годы Москва придерживалась нейтралитета в конфликте израильтян и палестинцев. Возможно, пришло время все-таки выбрать одну из сторон? Ту, которая выбрала сторону России в важнейшем для Москвы процессе со времен Великой Отечественной. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Европейцы не верят в успех ВСУ

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Кроме плана о мирных переговорах, у некоторых стран ЕС есть и другие замыслы. Как только ВСУ потерпят ряд серьезных поражений от русской армии, Польша, Венгрия, Румыния, заявляя о защите представителей своих этносов и украинцев, введут войска в приграничные регионы. Подробности...
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Байден трижды опозорился в Ирландии

США назначили виновного за слив секретов

Из-за чего перенесли «контрнаступление ВСУ»

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Верующие в России встретили праздник Светлой Пасхи

В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
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Северная Ирландия встречает Байдена беспорядками

Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
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Денис Пушилин посетил Артемовск

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил город Артемовск, где последние несколько месяцев идут основные бои между российскими войсками и ВСУ
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Глеб Простаков

    США теряют власть над нефтяным рынком

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    17 апреля 2023, 11:38

    Цены на нефть вновь в фокусе внимания мировой политики. От них во многом зависит траектория развития экономик как стран глобального Запада, так и стран Востока. Прямо сейчас характер противостояния за контроль над ценообразованием на нефтяном рынке претерпевает очередной слом. Борьба идет между ОПЕК+ и потребителями нефти во главе с США.

    Соединенные Штаты в последние десятилетия фактически контролировали цены на нефть, пользуясь своим уникальным положением одновременно крупнейшего потребителя и производителя углеводородов. Это преимущество породила сланцевая революция 2000-х годов, которая сейчас, похоже, уже исчерпала свой потенциал роста. Но и исчерпание потенциала роста добычи нефти в США, и постепенное возвращение ОПЕК статуса ключевого мегарегулятора мирового нефтяного рынка – процессы долгосрочные. И процессы, связанные с энергопереходом и ставкой Запада на зеленую энергетику, тоже будет растянуты на долгие годы с неопределенным итоговым результатом.

    А вот резкая эскалация геополитического противостояния породила темповую игру, в которой фактор нефтяных цен занимает важнейшее место. Наложив санкции на Россию, страны Запада запустили болезненный процесс сегментации нефтяного рынка. На рынки Европы, где доминировала Россия, заходят другие игроки – с большими издержками для конечных потребителей. Российская Федерация, тоже не без дополнительных издержек, перенаправляет все большие объемы углеводородов в Китай, Индию, Турцию и другие страны большой Азии.

    Этот сегментированный рынок (более «тонкий» в терминологии фондовиков) подвержен непредсказуемым колебаниям цен. Как быстро будет восстанавливаться Китай, и как быстро и насколько глубоко Европа, США и Великобритания шагнут в рецессию? Компенсирует ли одно другое, произойдут ли эти события одновременно или в разное время, еще больше разбалансировав рынок? Риски для нефтедобывающих стран, привыкших прогнозировать возвратность огромных вложений в развитие индустрии, стали необычайно велики. В виду этого позиция ОПЕК – в первую очередь Саудовской Аравии – изменилась.

    До сих пор саудиты и их ключевые партнеры (ОАО, Кувейт) старались максимизировать долю рынка, удерживая умеренные цены. Теперь цена ресурса стала важнее. Борьба за рынки в условиях санкционной войны, атак на стратегическую инфраструктуру («Северные потоки») и эскалации военного напряжения в разных точках мира утратила свою актуальность. Именно сменой стратегии можно объяснить последовательные решения ОПЕК+ о сокращении добычи. Последнее такое решение о дополнительном сокращении добычи более чем на 1,5 млн баррелей в сутки начиная с мая, позволило нефтяным котировкам успешно перевалить за 80 долларов/баррель.

    Фото: Jim West/Global Look Press

    Текущие цены устраивают Саудовскую Аравию, чей бюджет сверстан из расчета цены нефти в 80 долл./барр. Эти цены устраивают Россию, чей бюджет ориентирован на среднегодовую цену нефти 70 долл./барр. Эти цены, однако, не устраивают США, для которых низкие цены на энергию – одна из ключевых возможностей бороться с инфляцией, а также выполнять внешнеполитические задачи по оказанию давления на Россию, чей бюджет чутко реагирует на колебания нефтяных котировок.

    Коллективный Запад стимулирует нефтедобывающие страны в своем контуре влияния, а также страны, не входящие в ОПЕК + наращивать добычу. За последние месяцы добычу нарастили Нигерия, Норвегия, Иран, Бразилия и ряд других государств, несколько сгладив ценовый спурт, спровоцированный действиями нефтяного картеля. Кроме того, США распродают свой быстро тающий стратегический нефтяной резерв, сдерживая цены и инфляцию. Такая распродажа, конечно, является вынужденной и крайне несвоевременной. Ведь впереди – летний сезон с его повышенным потреблением топлива. Но действия ОПЕК + не оставляют американской администрации иного выбора.

    А ведь впереди еще президентские выборы. К этим выборам демократам, если они надеются сохранить власть, нельзя подойти ни с ускоряющейся инфляцией, что ударит по населению, ни с рухнувшим фондовым рынком, который с большой долей вероятности запустит депрессивные процессы в реальном секторе экономики. А до выборов еще полтора года – срок, который справедливо кажется слишком большим с учетом сложившейся ситуации.

     

     

    Причем рычагов влияния на ситуацию, даже в краткосрочной перспективе, у США остается все меньше. «Предательство» некогда главного ближневосточного союзника – Саудовской Аравии, пожалуй, самая большая проблема для Вашингтона. Хуже того, бенефициаром отдаления саудитов стал Китай. Пекин сумел усадить за стол переговоров Эр-Рияд и Тегеран, снизив вероятность военного противостояния между своими главными (не считая Россию) поставщиками нефти.

    Попытки США и Великобритании разжечь новый фронт – уже между Израилем и Ираном – вполне могут быть успешны. Но даже если удастся поджечь Ближний Восток, то единственное, чего добьются Штаты – попортят нервы Китаю. Ведь конфликт на Ближнем Востоке спровоцирует еще больший (если не галопирующий) рост нефтяных цен, что подстегнет экономический кризис в Европе и США, и точно не навредит России. Это почти цугцванг, но расслабляться точно не стоит.

     

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