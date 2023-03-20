Румыния созрела для приднестровской авантюры

Масштабные конфликты, которые затрагивают значительные территории и негативно влияют в целом на экономическую ситуацию в Европе, всегда являлись питательной средой для политических авантюристов. В ситуации неразберихи, когда внимание мировых держав отвлечено на сдерживание эскалации насилия и ведение конкретных военных действий, игроки младшей лиги нередко пытаются решить свои проблемы.

Именно по этой причине в контексте СВО отдельно встал вопрос о Приднестровье. Сейчас у Молдавии и Румынии появилась возможность «разрешить проблему» с Приднестровьем, пока российская армия отвлечена проведением специальной военной операции.

Краткая история конфликта

Несмотря на глубокие исторические связи Бессарабии и Румынии, граждане Молдавии, расположенной на большей части региона Бессарабии, исторически тяготели к России. Когда на Венской конференции 1924 года Советское правительство предложило провести в Бессарабии референдум, Румыния, оккупировавшая регион в 1917 году, отвергла предложение СССР, прекрасно понимая результаты волеизъявления.

Современный конфликт начался в том же 1924 году, когда украинские районы с заметным молдавским этническим меньшинством были преобразованы в Молдавскую автономную республику. Она включала часть Одесской области и большую часть современного Приднестровья. В 1940 году правительство СССР направило правительству прогерманской Румынии требование немедленно прекратить оккупацию Бессарабской губернии РСФСР. Не получив поддержки у нацистской Германии и фашистской Италии, Румыния уступила. В тот же день, 28 июня, советские танки пересекли Днестр и заняли территорию современной Молдавии. На этих территориях 2 августа 1940 года в ходе VII сессии Верховного Совета СССР была образована полноценная Молдавская ССР, одна из республик СССР. Часть Бессарабии осталась за Румынией, часть районов бывшей Молдавской автономии вернулись обратно в состав Украины. С тех пор Молдавская ССР, а позже и Республика Молдавия сохраняли эту этническую расколотость. 4/5 ее территории населяют этнически родственные румынам молдаване и политически неактивное гагаузское меньшинство, а пятую часть составляет компактно проживающее по левому берегу Днестра русско-украинское население в союзе с обрусевшими представителями других народностей.

В 1980-х годах в Молдавии происходили абсолютно те же самые процессы, которые происходили с Украиной в нулевых и десятых годах: активизировалось националистическое движение, требовавшее расширения статуса молдавского языка и исповедующее ксено- и, в частности, русофобию. В рамках этого движения сформировался Народный фронт Молдовы, призывавший к отделению от СССР и объединению с Румынией. Под влиянием его требований 31 августа 1989 года Верховный совет Молдавской ССР придал молдавскому языку статус единственного государственного. Начался процесс закрытия русскоязычных школ. Ответом на это был II Чрезвычайный съезд депутатов всех уровней Приднестровья, состоявшийся в Тирасполе, на котором была провозглашена независимость Приднестровья и принята соответствующая декларация.

К 1992 году конфликт между прорумынской Молдавией и пророссийским Приднестровьем перерос в вооруженное противостояние, приведшее к многочисленным жертвам. Боевые действия были прекращены после военного вмешательства России и ввода российских миротворцев. С тех пор конфликт считался замороженным, Приднестровье существует с 1992 по 2023 год на правах непризнанного государства.

Высокие ставки

Сегодня как в Румынии, так и в Молдавии существуют силы, заинтересованные в заключении если не федеративного, то хотя бы союзного договора. Радикальные националисты Молдавии выступают также и за вхождение в состав Румынии на правах отдельных областей. Всего-то и надо, что стереть герб с молдавского флага, провести перевыборы и перейти на евро. Но есть нюансы.

Особенностью государственного строительства Молдавской ССР с 1924 года является то, что все основные производственные мощности располагались на территории Молдавской автономии – то есть в современном Приднестровье. На 12,5% территории Молдавии в советское время было сосредоточено семь из 10 индустриальных объектов. И когда молдавские националисты поставили вопрос о воссоединении с Румынией и вхождении в Евросоюз с «черного хода», выяснилось, что румынам не нужна Молдавия отдельно от Приднестровья. Без него Молдавия – глубоко дотационный регион, а вместе с Приднестровьем – выгодное экономическое приобретение.

Румыния, как и та же Польша – известная составительница фэнтезийных карт, по которым ей принадлежат чужие территории. Обслуживают это шельмовство с картами старые и новые геополитические концепции. Самые известные из них – это концепция Великой Румынии, предполагающая расширение границ не только за счет Молдавии, но и частей Венгрии, Сербии и Польши, и более умеренная идея Транснистрии, которая подразумевает сосредоточить экспансионистские усилия на захвате Молдавии, Приднестровья и территорий Украины до Южного Буга, включая Одессу и Очаков. Практически все они в качестве основного вектора направлены на Молдавию. И что еще печальнее, частично они уже были воплощены в различные исторические периоды. «Великая Румыния» достигла своего апогея в период между Второй Балканской войной 1913 года и падением Австро-Венгрии в 1918 году. Губернаторство Транснистрия было образовано 19 августа 1941 года и ликвидировано советскими войсками в ходе Днепровско-Карпатской стратегической наступательной операции 1944 года.

Пока в Приднестровье располагаются российские миротворцы, молдавским властям рассчитывать на захват Тирасполя и вхождение в состав Румынии не приходится. В нулевые годы оперативная группа российских войск в Приднестровском регионе представляла собой в основном технические части, но и этого было достаточно, чтобы оставить надежды на повторную военную операцию силами молдавской армии и полиции.

Конфликт считался замороженным еще и потому, что России практически нечего было предложить Приднестровской Молдавской Республике. Находись она на границе с Белоруссией, можно было на полном серьезе искать пути интеграции в рамках Союзного государства Россия – Белоруссия – Приднестровье. И такие предложения неоднократно звучали. Но положение эксклава, зажатого между Украиной и Молдавией и отрезанного от Черного моря, делало эти предложения чистыми декларациями без каких-то последующих политических и экономических последствий.

Удачный момент

С приходом к власти в Молдавии нового президента Майи Санду в Румынии снова начинают раздаваться голоса о необходимости что-то делать с Молдавией.

В начале марта румынский премьер Николаэ Чукэ заявил: «Мы наблюдаем все больше попыток дестабилизировать Молдавию, искусственно создать напряженность и враждебные нарративы, построенные на преднамеренном распространении ложной информации». Ранее президент Молдавии Санду заявляла, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя. К общему хору присоединился украинский президент Владимир Зеленский, уже разрушивший одну страну и теперь присматривающийся к другой. В его недавнем заявлении говорилось, что украинская разведка ранее перехватила «план России» по «разрушению демократического порядка» в Молдавии. Речь идет о передаче СБУ властям Молдавии материалов, которые содержат инструкции о правилах въезда в Молдавию для граждан России, Белоруссии, Сербии и Черногории, которые должны не то проводить уличные протесты, не то совершать теракты. Все это звучало на фоне распространяющейся в Сети информации о скоплении сил ВСУ на границе с Приднестровьем.

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Почему конфликт размораживается именно сейчас? С 2012 года в Румынии заправляет правоцентристская коалиция в парламенте. Большое влияние имеют националисты и либерал-националисты – «Великая Румыния», «Национальная крестьянская партия – христианские демократы» и «Демократическая либеральная партия». В Молдавии также к власти пришли националисты. На досрочных выборах в парламент 2021 года большинство (52,8% голосов) получила правая партия «Действие и солидарность». Майя Санду – тоже политик-националист и сторонница интеграции с Румынией. Она сменила на посту президента Игоря Додона, экс-председателя Партии социалистов Молдавии и пророссийски настроенного политика.

Крупные изменения произошли и в экономике региона. Активная торговля и реформы позволили Молдавии повысить свои экономические показатели. ВВП по паритету покупательной способности в прошлом году составил 36,886 млрд долларов, на душу населения – 14 257 долларов. Молдавские строители и ремонтники медленно уходят в прошлое. Румынские показатели намного выше: ВВП по паритету покупательной способности – 704,355 млрд долларов, на душу населения – 36 446 долларов, более чем вдвое выше молдавского. Что же касается Приднестровья, то здесь ВВП по ППС составляет только 1052,2 млн долларов, на душу населения – всего 2074 долларов.

Непризнанное государство все эти годы – с 1992-го по 2023-й – существовало под санкциями и торговыми ограничениями. Промышленные мощности – Молдавский металлургический завод, Молдавская ГРЭС, текстильный комбинат АОЗТ «Тиротекс», винно-коньячный завод «Квинт», компания «Шериф» и другие – теряли свою капитализацию, имели проблемы с модернизацией. После ввода в строй «Турецкого потока» пропал и смысл в трех международных газопроводах, идущих через Приднестровье, так как они идут еще и через Украину. Другими словами, для румынских властей Молдавия так и осталась дотационным и бедным регионом, но смысл в присоединении Приднестровья за эти годы совсем исчез.

Спецоперация на Украине дополняет эту картину. В самом негативном для Запада сценарии – после поражения Украины – она перестает быть прифронтовым государством НАТО, таковым становится Молдавия. Поэтому перевооружать и переобучать по натовским образцам теперь будут скромные вооруженные силы Молдавии. Разрешить проблему с приднестровским сепаратизмом необходимо, так как отсутствие спорных территорий и мятежных регионов является обязательным условием вступления в западный военный блок. Принцип этот в мелочах нарушался, но в отношении Приднестровья нарушать его не будут. Также стоит ожидать, что ЕС и НАТО будут давить на Бухарест, подталкивая его к интеграции с Молдавией, но стоит ожидать и провокаций в отношении Приднестровья. Теперь, когда российская армия втянута в военные действия, российским миротворцам в Тирасполе будет непросто сдерживать натиск.

Такой контекст требует определенных действий и от России. Актуализируется вопрос сухопутного коридора в Приднестровье через Одессу. Возможно, первые шаги в этом направлении мы увидим уже к лету, но зависеть это будет от того, насколько активно Румыния, Молдавия и Украина будут участвовать в приднестровской авантюре.