Откроет ли Украина Приднестровский фронт

Приднестровская Молдавская Республика – это частично признанная территория, отделившаяся в 1990-е годы от Молдавии. Но еще это самый настоящий российский плацдарм на Днестре. В Приднестровье живут сотни тысяч россиян – как с точки зрения мировоззрения, так и по паспорту. Их безопасность охраняют в том числе несколько тысяч бойцов российского миротворческого контингента. Также российские бойцы охраняют военные склады в районе села Колбасна – десятки тысяч тонн боеприпасов, хранящихся там еще со времен Советского Союза.

Все вышеперечисленное делает Приднестровье весьма лакомой целью для атаки со стороны киевского режима. Напав на эту территорию, Владимир Зеленский убивает несколько зайцев одновременно.

Во-первых, получает те самые боеприпасы. Да, значительная часть из них просрочена, хранилась в ненадлежащих условиях и вообще отсырела. Но тысячами тонн еще, вполне вероятно, можно стрелять – а Киеву тут выбирать не приходится. Украинские войска испытывают серьезный снарядный голод, не позволяющий им успешно защищать свои позиции, не говоря уже о каком-то наступлении.

Во-вторых, нападением на российских миротворцев и созданием угрозы для жизней мирных российских граждан Зеленский вынуждает Москву предпринять меры по их физической защите. Но географически Приднестровье же зажато между Молдавией (частью которой оно формально является) и Украиной, а сама Молдавия – между Румынией и Украиной. Поэтому для спасательной операции в Приднестровье России пришлось бы тратить огромные усилия на срочное пробивание коридора в Приднестровье, что чревато сжиганием резервов армии РФ – тех самых резервов, при помощи которых Москва отразит будущие попытки Украины захватить юг Запорожской области.

Терять такие шансы Зеленский, судя по всему, не хочет. «По имеющейся информации, в ближайшее время киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровской Молдавской Республики, которая будет осуществлена подразделениями вооруженных сил Украины», – говорится в официальном сообщении российского министерства обороны. Различные источники передают данные о концентрации украинских войск возле границ Приднестровья.

Для нападения на Приднестровье Зеленскому нужно три вещи. Во-первых, повод, во-вторых, разрешение и, в-третьих, позволение.

С поводом, судя по всему, проблем не будет – киевский режим и в этом вопросе прибегнет к методам, применявшимся Третьим рейхом. Проще говоря, отзеркалит инцидент в Гляйвице, ставший предлогом для вторжения Гитлера в Польшу. «В качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья. Для этого участвующие в постановочном вторжении украинские диверсанты будут переодеты в форму военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации», – поясняют в Минобороны РФ.

Казалось бы, с разрешением (которое украинским войскам должна дать Молдавия – формальный владелец приднестровской территории) тоже проблем не должно быть. США и ЕС вложили большие средства в то, чтобы Молдавия – как и ранее Украина – превратилась в анти-Россию. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Запад смог достаточно специфическими методами поставить во главе Молдавии Майю Санду, которая просто рвется в НАТО и готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на все. А для этого объединения как раз нужно решить конфликт в Приднестровье. Во-первых, потому, что с территориальным конфликтом и российскими базами Молдавию в Румынию (а значит, и в ЕС/НАТО) не возьмут, и, во-вторых, без промышленного потенциала Приднестровья Румынии (одной из беднейших стран Евросоюза) еще более бедная Молдавия не так интересна.

На эту тему

И эстрадно-цирковая мафия (как режим Зеленского назвал бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко) уже даже скреативила основание для Молдавии попросить помощи у Украины. Мол, Киев передал данные Кишиневу о якобы подготовке Россией самого настоящего переворота в Молдавии. И молдавский президент Санду эти обвинения уже озвучила. «Планы на ближайший период предполагают действия с привлечением диверсантов с военной подготовкой, которые будут атаковать некоторые государственные здания, захватив заложников. Так называемая оппозиция хочет сменить власть в Кишиневе», – заявила она.

Однако, к сожалению для Киева, эти обвинения используются Санду не для внешнеполитических, а для внутриполитических причин. Президент Молдавии хочет обозначить молдавскую оппозицию (организующую массовые антиправительственные акции из-за серьезнейшего падения уровня жизни в стране) как российских агентов, после чего усилить полномочия спецслужб и установить в Молдавии персональную диктатуру. Разрешение на вторжение Украины в Приднестровье она пока давать не готова – в том числе и потому, что Санду (либо значительная часть молдавской элиты) осознает последствия такого шага. По сути, Кишинев втянется в войну, чреватую для него серьезными разрушениями и людскими жертвами.

Теоретически Санду могут заставить это сделать – для чего Зеленскому нужно позволение на вторжение, которое должны дать зарубежные спонсоры киевского режима. Но тут возникают новые сложности.

Да, Запад не отказывается от идеи нанесения стратегического поражения Российской Федерации. Польша с Британией ищут способы для эскалации боевых действий. Однако последние заявления Владимира Путина (о приостановке участия России в СНВ-3 и об экзистенциальной угрозе, исходящей от Запада, для самого существования русского народа и Российского государства) показывают, что Москва готова взвинчивать ставки. А значит, нападение на Приднестровье вполне может стать самым настоящим casus belli.

И до тех пор, пока Запад будет допускать такой вариант, российские граждане и военнослужащие в Приднестровье будут в относительной безопасности. Однако понятно, что это лишь временное решение. И тут вновь возникает повод для обсуждения необходимости территориального коридора, который либо свяжет Приднестровье с Россией, либо как минимум с черноморским побережьем.