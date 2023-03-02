Откроет ли Украина Приднестровский фронт

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2 марта, четверг  |  Последнее обновление — 09:48  |  vz.ru
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Украина решила заработать на наступлении весны

Украина намерена возобновить экспорт электроэнергии в Европу Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
Компания «Укрэнерго» планирует возобновить экспорт электроэнергии на Запад. При этом еще недавно власти в Киеве жаловались на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Как можно объяснить данное противоречие и каким образом подобные планы «Укрэнерго» отразятся на простых украинцах?  Подробности...
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Киев не зря боится разгневать Пекин

Зеленский хочет личной встречи с Си. В этом ему отказано Алексей Никольский,AP/ТАСС
Спецслужбы США и Украины неожиданно разошлись во мнениях. Если в Вашингтоне подозревают Пекин в организации военных поставок в Россию, то в Киеве «таких данных нет», как нет и претензий к Китаю. Политика в отношении Пекина – вопрос, по которому у Украины с Западом единства быть не может. Украинцы действительно боятся, что КНР подключится к СВО.  Подробности...
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Украина ищет уязвимость российской ПВО беспилотниками

ВС Украины проверяют прочность российской ПВО с помощью БПЛА Ukrainian Air Force/Wikipedia
ВСУ резко нарастили запуск беспилотников в сторону объектов на территории России. Отечественная ПВО и системы РЭБ справляются со своими задачами, однако география атак постепенно расширяется и затрагивает те районы, которые напрямую не вовлечены в СВО. Какие цели преследуют ВС Украины, осуществляя подобные атаки, и с помощью чего Россия могла бы эффективнее им противостоять?  Подробности...
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Как Приднестровье готовится к возможной атаке ВСУ

Жители ПМР хорошо помнят события 30-летней давности, и это помогает в нынешней непростой ситуации Robert B. Fishman/dpa/Global Look Press
В Тирасполе говорят об отсутствии признаков подготовки к боевым действиям на границах Приднестровья и уверяют, что контролируют ситуацию. Ранее неоднократно сообщалось о стягивании к границам ПМР личного состава и техники ВСУ, что может свидетельствовать о подготовке к вторжению. Как на это реагируют простые граждане Приднестровья, где последний раз боевые действия велись 30 лет назад?  Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Откроет ли Украина Приднестровский фронт

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Киев готов ввести войска в Приднестровье. Однако пока ему мешают внешние силы – и не только Россия. Подробности...

Вашингтон играет на человеколюбии России

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Элиты в США полагают, что даже иллюзия возможности мирных переговоров по Украине является весьма эффективным оружием в противоборстве с Россией. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Почему не стоит отменять Нагорную проповедь

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Сама идея, что сильные что-то должны слабым, а большинство – меньшинству, есть плод христианства. Причем, как показывает опыт ХХ века, это христианское наследие легко утратить и вернуться в мир обожествленных вождей и по-настоящему масштабного насилия. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
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Украина лишила Германию армии

Британия завершила «сосисочную войну»

Кто еще введет войска на Украину

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В Москве открыли Большую кольцевую линию метро

В Москве полностью запустили движение по Большой кольцевой линии. Это самая протяженная кольцевая линия метро в мире длиной 70 км с 31 станцией и 47 пересадками
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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?
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    Откроет ли Украина Приднестровский фронт

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		2 марта 2023, 09:00

    Приднестровская Молдавская Республика – это частично признанная территория, отделившаяся в 1990-е годы от Молдавии. Но еще это самый настоящий российский плацдарм на Днестре. В Приднестровье живут сотни тысяч россиян – как с точки зрения мировоззрения, так и по паспорту. Их безопасность охраняют в том числе несколько тысяч бойцов российского миротворческого контингента. Также российские бойцы охраняют военные склады в районе села Колбасна – десятки тысяч тонн боеприпасов, хранящихся там еще со времен Советского Союза.

    Все вышеперечисленное делает Приднестровье весьма лакомой целью для атаки со стороны киевского режима. Напав на эту территорию, Владимир Зеленский убивает несколько зайцев одновременно.

    Во-первых, получает те самые боеприпасы. Да, значительная часть из них просрочена, хранилась в ненадлежащих условиях и вообще отсырела. Но тысячами тонн еще, вполне вероятно, можно стрелять – а Киеву тут выбирать не приходится. Украинские войска испытывают серьезный снарядный голод, не позволяющий им успешно защищать свои позиции, не говоря уже о каком-то наступлении.

    Во-вторых, нападением на российских миротворцев и созданием угрозы для жизней мирных российских граждан Зеленский вынуждает Москву предпринять меры по их физической защите. Но географически Приднестровье же зажато между Молдавией (частью которой оно формально является) и Украиной, а сама Молдавия – между Румынией и Украиной. Поэтому для спасательной операции в Приднестровье России пришлось бы тратить огромные усилия на срочное пробивание коридора в Приднестровье, что чревато сжиганием резервов армии РФ – тех самых резервов, при помощи которых Москва отразит будущие попытки Украины захватить юг Запорожской области.

    Терять такие шансы Зеленский, судя по всему, не хочет. «По имеющейся информации, в ближайшее время киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровской Молдавской Республики, которая будет осуществлена подразделениями вооруженных сил Украины», – говорится в официальном сообщении российского министерства обороны. Различные источники передают данные о концентрации украинских войск возле границ Приднестровья.

    Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS

    Для нападения на Приднестровье Зеленскому нужно три вещи. Во-первых, повод, во-вторых, разрешение и, в-третьих, позволение.

    С поводом, судя по всему, проблем не будет – киевский режим и в этом вопросе прибегнет к методам, применявшимся Третьим рейхом. Проще говоря, отзеркалит инцидент в Гляйвице, ставший предлогом для вторжения Гитлера в Польшу. «В качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья. Для этого участвующие в постановочном вторжении украинские диверсанты будут переодеты в форму военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации», – поясняют в Минобороны РФ.

    Казалось бы, с разрешением (которое украинским войскам должна дать Молдавия – формальный владелец приднестровской территории) тоже проблем не должно быть. США и ЕС вложили большие средства в то, чтобы Молдавия – как и ранее Украина – превратилась в анти-Россию. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Запад смог достаточно специфическими методами поставить во главе Молдавии Майю Санду, которая просто рвется в НАТО и готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на все. А для этого объединения как раз нужно решить конфликт в Приднестровье. Во-первых, потому, что с территориальным конфликтом и российскими базами Молдавию в Румынию (а значит, и в ЕС/НАТО) не возьмут, и, во-вторых, без промышленного потенциала Приднестровья Румынии (одной из беднейших стран Евросоюза) еще более бедная Молдавия не так интересна.

    И эстрадно-цирковая мафия (как режим Зеленского назвал бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко) уже даже скреативила основание для Молдавии попросить помощи у Украины. Мол, Киев передал данные Кишиневу о якобы подготовке Россией самого настоящего переворота в Молдавии. И молдавский президент Санду эти обвинения уже озвучила. «Планы на ближайший период предполагают действия с привлечением диверсантов с военной подготовкой, которые будут атаковать некоторые государственные здания, захватив заложников. Так называемая оппозиция хочет сменить власть в Кишиневе», – заявила она.

    Однако, к сожалению для Киева, эти обвинения используются Санду не для внешнеполитических, а для внутриполитических причин. Президент Молдавии хочет обозначить молдавскую оппозицию (организующую массовые антиправительственные акции из-за серьезнейшего падения уровня жизни в стране) как российских агентов, после чего усилить полномочия спецслужб и установить в Молдавии персональную диктатуру. Разрешение на вторжение Украины в Приднестровье она пока давать не готова – в том числе и потому, что Санду (либо значительная часть молдавской элиты) осознает последствия такого шага. По сути, Кишинев втянется в войну, чреватую для него серьезными разрушениями и людскими жертвами.

    Теоретически Санду могут заставить это сделать – для чего Зеленскому нужно позволение на вторжение, которое должны дать зарубежные спонсоры киевского режима. Но тут возникают новые сложности.

    Да, Запад не отказывается от идеи нанесения стратегического поражения Российской Федерации. Польша с Британией ищут способы для эскалации боевых действий. Однако последние заявления Владимира Путина (о приостановке участия России в СНВ-3 и об экзистенциальной угрозе, исходящей от Запада, для самого существования русского народа и Российского государства) показывают, что Москва готова взвинчивать ставки. А значит, нападение на Приднестровье вполне может стать самым настоящим casus belli.

    И до тех пор, пока Запад будет допускать такой вариант, российские граждане и военнослужащие в Приднестровье будут в относительной безопасности. Однако понятно, что это лишь временное решение. И тут вновь возникает повод для обсуждения необходимости территориального коридора, который либо свяжет Приднестровье с Россией, либо как минимум с черноморским побережьем.

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