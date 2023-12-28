Украинцы осознают, что это не их война

История имеет странное чувство юмора. На майданной Украине ненавидят и критикуют советскую эпоху, но одно из явлений советского времени – невозвращенцы (граждане, пожелавшие вопреки законам своей страны остаться за границей) – теперь присуще и Украине. Что интересно, и в СССР, и на Украине невозвращенцы – это люди, которые наделены доверием властей, потому что их выпустили за границу.

С Украины массово бегут спортсмены, волонтеры. Хотя, как пишут украинские Тelegram-каналы, за то, чтобы выехать под легендой волонтера за границу, на Украине мужчины платят очень серьезные деньги. Это уже поставленный на поток бизнес. Однако, судя по заявлению украинского гауляйтера Херсонской области Александра Прокудина, он выдал разрешения на выезд за границу настоящим волонтерам, которые ранее возили гуманитарную помощь в область. Десять мужчин не вернулись. Теперь гауляйтер негодует и требует возбудить против них уголовное дело за незаконное пересечение границы.

Примечательна история с украинским пропагандистом Алексеем Печием, это уже второй заметный «боец информационного фронта» Украины после Алексея Арестовича (внесен в список экстремистов в РФ), который уехал за кордон и решил не возвращаться. Что любопытно, он в информационном пространстве нес еще большую ересь, чем Арестович. Говорил как о свершившемся факте, что ВСУ начали бои за Крым, об отставке министра обороны России Сергея Шойгу или о том, что на Украину прибыли израильские танки. Теперь на Украине коллеги по цеху его проклинают. Понимают, что мужчин с журналистскими «корочками» перестанут выпускать за границу. Да и вообще, доверия к пропагандистской братии после деяний Арестовича и Печия у офиса Зеленского станет куда меньше.

Интересно, что Печию отправка на фронт точно не грозила, пропагандиста такого масштаба не тронули бы. Значит, он просто решил спасать свою шкуру, так как понимает, что режим, которому он служит, обречен. Также налицо понимание, что за ту информационную чушь, которую он нес все это время, придется ответить. Но перед кем? Перед людьми, которые с радостью пожелают отыграться на таких «говорящих головах», как он, когда майданный режим рухнет.

Ведь пропагандисты (которые вешали своим согражданам лапшу на уши, рассказывая о скорой победе над Россией и райской жизни, когда Украина вступит в ЕС) после закрытия проекта «майданная Украина» станут объектом всеобщей ненависти.

Существует версия, что Арестович перешел в оппозицию к ЗЕ-команде потому, что нашел новых хозяев за океаном. Не исключено, что и Печий скоро станет яростным критиком режима Зеленского. Правда, сам пан Печий пока пытается сохранить лицо, заявляет, что будет работать в Европе над украинской повесткой. Только кому его информационные посылы нужны в ЕС? Его начальник Роман Андрейко, генеральный директор медиахолдинга «Люкс», заявил, что Печий – дезертир с информационного фронта.

То есть пропагандист понял, что это не его война. Как и сотни тысяч мужчин и женщин на Украине. В этом контексте показательно видео, где женщины на одном из рынков Украины отбили мужчину от военкомов. При этом кричали военным, чтобы те сами шли воевать, а не трогали мужчин. Подобная история была в Одессе – в ноябре жена захваченного военкомами мужчины с другими женщинами заблокировали машину, где он находился, и не давали ей выехать. Только тогда спасти мужчину не удалось.

Таких мини-бунтов против существующей системы будет все больше и больше. И на первых порах главную роль в них будут играть именно женщины. Потому что их не заберешь в армию, да и бить их при наличии у каждого камер в телефонах как-то неудобно. Хотя прецеденты жесткого отношения к женщинам были. Например, в той же Одессе военные толкали гражданку и разбили ей телефон, когда та пыталась защитить мужа.

Еще одно пересечение с советским временем – бабьи бунты. Это явление описано у Михаила Шолохова в романе «Поднятая целина». Женские протесты не стоит недооценивать. В 1943 году в Берлине жены-немки смогли вызволить своих мужей-евреев, которые были арестованы и их собирались депортировать в концлагеря. Протесты проходили больше недели и женщинам начали сочувствовать берлинцы. Даже режим Гитлера был вынужден пойти на попятную.

Увеличивающееся число невозвращенцев, стихийные протесты людей против насильственной мобилизации говорят о том, что все больше граждане Украины осознают, что это не их война. Во время итоговой пресс-конференции Зеленский заявил, что его семья находится на Украине. Однако, судя по украинскому сегменту интернета, в это мало кто поверил. Министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью газете Bild сказал, что Киев намерен мобилизовать тех украинцев, которые живут за границей. Однако вскоре выяснилось, что родственники министра живут в США и имеют американское гражданство. В украинском интернет-пространстве разразился скандал. МО Украины пришлось заявить, что их руководителя не так поняли.

Все большее количество жителей Украины понимают, что конфликт с Россией им абсолютно не нужен. Что солдаты ВСУ воюют за интересы Зеленского, Ермака, Умерова, чьи семьи далеко от Украины и живут в безопасности. За интересы либерально-финансовых групп, которые хотят, чтобы их выдвиженец, старый человек Джо Байден, второй раз сел в президентское кресло. Понимают, что на Украине готовится к принятию драконовский закон по мобилизации и еще один, который будет способствовать тому, чтобы принуждать украинских мужчин возвращаться из эмиграции и идти на фронт. А это значит, что ЗЕ-пропаганда уже не может одурманивать головы людей, как раньше. Реальность одерживает победу над мифами. Это плохая тенденция для Зеленского. В ответ на это его режим будет усиливать репрессии и мобилизацию. Но объективный процесс ему не остановить. Как только большинство украинцев признаются сами себе, что конфликт с Россией чужд их интересам и разрушает будущее их детей, ЗЕ-режим падет, и проект «майданная Украина» уйдет в небытие.