  • Новость часаГрафик движения пригородных поездов в Крыму изменили после ЧП в Феодосии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зеленский должен оставаться президентом Украины

    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    26 декабря 2023, 09:12 Мнение

    Зеленский должен оставаться президентом Украины

    Если Зеленский сохранит власть, то он продолжит выжигать украинское политическое пространство. Ощущая свою слабость и шаткость положения (ведь враги никуда не денутся – посадить Залужного и Порошенко нельзя), начнет закручивать гайки внутри украинской элиты. Собственно, уже начал.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян

    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ

    Как французская разведка проиграла России в Африке
    Отмеченный Путиным комбат рассказал, как освобождали Марьинку
    Поставщики указали на преимущество российских новогодних елок перед импортными
    Российские военные спасли брошенную сослуживцами украинку

    Жабогадюкинг. Именно так сейчас у российских экспертов принято называть борьбу за власть, развернувшуюся среди представителей киевского режима. Основными действующими лицами называют президента Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного. Иногда в данном контексте вспоминают и бывшего президента страны Петра Порошенко, который в последние недели стал слишком часто напоминать о себе.

    Еще буквально полгода-год назад такое и представить себе было сложно. Вся западная пропаганда была заточена на восхваление и даже героизацию украинского актера, играющего роль президента страны. Именно через его образ подавали всю Украину – «героическую маленькую страну, воюющую против большой и злой России». Самого Зеленского принимали по высшей программе – в Конгрессе ему аплодировали, обнимали, чуть ли не детей крестить давали.

    Однако окружающая реальность и, прежде всего, действия Москвы внесли в этот образ коррективы. Серия поражений украинских войск, осознание невозможности победить Россию на поле боя и в экономическом пространстве, разворовывание западных средств в Киеве и усталость западных обществ от Украины как таковой – все это привело к тому, что образ Зеленского стал тускнеть. И это (вкупе с резким сокращением кормовой базы в Киеве, связанным с трендом на уменьшение объема западной финансовой помощи) привело к начавшейся борьбе за власть.

    Борьбе, в которой Россия должна, конечно, болеть за Зеленского. За то, чтобы он оставался князем киевского холма.

    Кому-то, наверное, эта позиция покажется кощунственной. Кто-то, наверное, вспомнит все те военные преступления, которые совершил Зеленский. Напомнит о том, что это именно хамское поведение главы киевского режима (не выполнившего Минские соглашения и насмехавшегося над требованиями Москвы соблюдать то, что Киев подписал) привело к тому, что Россия вынуждена была начать СВО. Другие вообще будут настаивать на том, чтобы Зеленский за свои преступления против человечности (а по-другому его действия и не назовешь) предстал перед судом здесь и сейчас. Не людским, конечно (до Донецкого трибунала еще далеко), а божественным. Куда российские спецслужбы или Российская армия при помощи того же «Искандера» должна отправить его как можно скорее.

    Однако проблема в том, что если Владимир Зеленский сейчас покинет пост президента Украины (вперед ногами или нет – неважно), то России будет сложнее завершить победой текущую СВО. Если, конечно, под победой понимать настоящую победу – не только освобождение всех оккупированных Киевом нынешних российских территорий, но и будущих. Включая как минимум Одессу, Николаев и Харьков. А также максимально возможный демонтаж украинского государства.

    И в данном контексте президент Зеленский выгоден России по трем причинам.

    Во-первых, он категорически отказывается от каких-либо мирных переговоров. Даже переговоров ради переговоров. И эта позиция для Москвы выгодна. Дело в том, что на данный конкретный момент нужная для РФ переговорная конфигурация еще не создана. Не освобождены до конца территории, не обеспечена безопасность, не пробит выход к Приднестровью. Всего этого можно добиться либо военным путем, либо через капитуляцию киевского режима. Переговоры в лучшем случае осложнят ведение боевых действий, а в худшем приведут к необходимости их заморозки. При этом не приведут к какому-то значимому для Москвы положительному результату.

    С другой стороны, отказываться от переговоров Россия тоже не может – тогда она потеряет имидж страны, всегда готовой решить кризис дипломатическим путем. И вот тут как раз бескомпромиссная позиция Зеленского дает Москве прекрасный повод переговоры не начинать. Отправлять всех тех, кто к ним призывает, в Киев, убеждать тамошнее неадекватное руководство. А если руководство сменится на адекватное (например, на того же Залужного), то Москва потеряет возможность прикрываться киевской позицией.


    Во-вторых, Зеленский является серьезнейшим раздражителем для Запада. Украинский актер за последний год так поверил в себя, что всерьез считает свою персону центром всей разворачивающейся драмы. Не слушает ни режиссера, ни продюсера. Даже после того, как делом доказал свою несостоятельность (см. провальное контрнаступление). Его постоянное хамство, агрессивное попрошайничество, позиционирование себя человеком, которому Запад должен, – все это вызывает ответную агрессию со стороны западных лидеров. Да, не все могут высказать о Зеленском то, что думают – однако они могут саботировать программы помощи Украине и/или сокращать свое участие в украинских делах по любому удобному поводу. То есть начать избавление от токсичного актива.

    Именно поэтому сейчас ряд восточноевропейских стран свободно предпринимает антиукраинские действия, а американский Конгресс поставил выделение денег киевскому режиму в зависимость от уступок Байдена по миграционному вопросу. Если же в Киеве произойдет ребрендинг власти, то, возможно, новое руководство будет вести себя по установленным Западом правилам, что вызовет возрождение интереса к украинскому проекту.

    Наконец, в-третьих, если Зеленский сохранит власть, то он продолжит выжигать украинское политическое пространство. Ощущая свою слабость и шаткость положения (ведь враги никуда не денутся – посадить Залужного и Порошенко нельзя), Зеленский и глава его администрации Андрей Ермак начнут закручивать гайки внутри украинской элиты. Собственно, уже начали. И это поведение вкупе с нынешними, а также будущими военными поражениями киевского режима напомнит региональным элитам старую как свет истину: вовремя предать – это не предать, а предвидеть.

    Тут, конечно, многие ответят, что перекрасившиеся украинские чиновники России вообще не нужны. Однако нужно понимать, что каждый сданный без боя город, каждое освобожденное таким образом село спасает жизни как российских солдат, так и местных жителей. Будущих граждан Российской Федерации.

    Поэтому пусть Зеленский сидит подольше – вплоть до нашей победы – на президентском кресле, а потом Донецкий трибунал найдет ему достойное место.

    Другие материалы автора


    Главное
    «Грады» уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Артемовском
    Стали известны подробности законопроекта о мобилизации на Украине
    ФСБ задержала уроженца Московской области за передачу гостайны Украине
    Япония захотела обсудить с Россией рыбный промысел возле Курил
    Американский подполковник исключил победу Украины на поле боя
    Известные французские актеры вступились за Депарьдье
    СК отказался возбуждать дело в отношении Пугачевой и Галкина за фейки об армии

    Европа попала в стальную зависимость от России

    Евросоюз продолжит импортировать российскую сталь. Более того, доля российских «слябов» в европейском импорте превысила досанкционные показатели. Почему Запад оказался зависим от российской стали, а Москва не отказывается от поставок и успешно зарабатывает на металле в условиях беспрецедентного давления? Подробности

    Перейти в раздел

    США затеяли «грязное» дело в Арктике

    США намерены расширить свою часть Арктического шельфа. И хотя этот план не затрагивает интересы России напрямую, в Москве уже предложили другим странам не признавать американские притязания. Почему США именно сейчас озаботились этим вопросом и как Москве стоит реагировать на подобные действия Вашингтона в будущем? Подробности

    Перейти в раздел

    Морская авиация защищает Крым от украинских диверсантов и катеров

    Уходящий год отметился новой тактикой нападений украинских войск на Черноморском театре военных действий. Поскольку Россия уничтожила фактически весь украинский флот, военно-морские силы Украины (ВМСУ) стали применять безэкипажные катера (БЭК, брандеры) и морской диверсионный спецназ. Однако ВМФ России нашел против этого эффективное противоядие – авиацию. Подробности

    Перейти в раздел

    Как французская разведка проиграла России в Африке

    Президент Франции Эммануэль Макрон отправил в отставку руководителя Генеральной дирекции внешней безопасности (DGSE), то есть внешней разведки, Бернара Эмие. Французская разведка допустила сразу несколько крупных провалов, и особенно это касается Африки. В том числе тех стран, откуда Франция была вынуждена уйти, а Россия, наоборот, расширяет свое присутствие. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Урсула фон дер Ляйен – фрау геноцид

      Урсула фон дер Ляйен несет прямую ответственность за разжигание конфликта в секторе Газа, заявила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли, обозвав главу ЕК «фрау геноцид». Обострение на Ближнем Востоке действительно несет для карьеры Урсулы серьезные риски. Может быть, даже в большей степени, чем провал контрнаступления ВСУ.

    • Новая война США

      Хуситы, удерживающие власть на севере Йемена, объявили о том, что считают западные корабли, которые направляются в порты Израиля, своей законной целью. При этом российский танкерный флот они пообещали не трогать. В ответ США объявили о начале военной операции «Страж процветания». К чему она приведет?

    • От мужчин Украины оставят только сперму

      Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий военнослужащим бесплатно хранить свое семя в криобанках. Этим украинцев убеждают в том, что погибнуть в конфликте с Россией не так уж страшно – род все равно не прервется. Если, конечно, замороженное семя будет кем-то востребовано.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............