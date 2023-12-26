Зеленский должен оставаться президентом Украины

Жабогадюкинг. Именно так сейчас у российских экспертов принято называть борьбу за власть, развернувшуюся среди представителей киевского режима. Основными действующими лицами называют президента Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного. Иногда в данном контексте вспоминают и бывшего президента страны Петра Порошенко, который в последние недели стал слишком часто напоминать о себе.

Еще буквально полгода-год назад такое и представить себе было сложно. Вся западная пропаганда была заточена на восхваление и даже героизацию украинского актера, играющего роль президента страны. Именно через его образ подавали всю Украину – «героическую маленькую страну, воюющую против большой и злой России». Самого Зеленского принимали по высшей программе – в Конгрессе ему аплодировали, обнимали, чуть ли не детей крестить давали.

Однако окружающая реальность и, прежде всего, действия Москвы внесли в этот образ коррективы. Серия поражений украинских войск, осознание невозможности победить Россию на поле боя и в экономическом пространстве, разворовывание западных средств в Киеве и усталость западных обществ от Украины как таковой – все это привело к тому, что образ Зеленского стал тускнеть. И это (вкупе с резким сокращением кормовой базы в Киеве, связанным с трендом на уменьшение объема западной финансовой помощи) привело к начавшейся борьбе за власть.

Борьбе, в которой Россия должна, конечно, болеть за Зеленского. За то, чтобы он оставался князем киевского холма.

Кому-то, наверное, эта позиция покажется кощунственной. Кто-то, наверное, вспомнит все те военные преступления, которые совершил Зеленский. Напомнит о том, что это именно хамское поведение главы киевского режима (не выполнившего Минские соглашения и насмехавшегося над требованиями Москвы соблюдать то, что Киев подписал) привело к тому, что Россия вынуждена была начать СВО. Другие вообще будут настаивать на том, чтобы Зеленский за свои преступления против человечности (а по-другому его действия и не назовешь) предстал перед судом здесь и сейчас. Не людским, конечно (до Донецкого трибунала еще далеко), а божественным. Куда российские спецслужбы или Российская армия при помощи того же «Искандера» должна отправить его как можно скорее.

Однако проблема в том, что если Владимир Зеленский сейчас покинет пост президента Украины (вперед ногами или нет – неважно), то России будет сложнее завершить победой текущую СВО. Если, конечно, под победой понимать настоящую победу – не только освобождение всех оккупированных Киевом нынешних российских территорий, но и будущих. Включая как минимум Одессу, Николаев и Харьков. А также максимально возможный демонтаж украинского государства.

И в данном контексте президент Зеленский выгоден России по трем причинам.

Во-первых, он категорически отказывается от каких-либо мирных переговоров. Даже переговоров ради переговоров. И эта позиция для Москвы выгодна. Дело в том, что на данный конкретный момент нужная для РФ переговорная конфигурация еще не создана. Не освобождены до конца территории, не обеспечена безопасность, не пробит выход к Приднестровью. Всего этого можно добиться либо военным путем, либо через капитуляцию киевского режима. Переговоры в лучшем случае осложнят ведение боевых действий, а в худшем приведут к необходимости их заморозки. При этом не приведут к какому-то значимому для Москвы положительному результату.

С другой стороны, отказываться от переговоров Россия тоже не может – тогда она потеряет имидж страны, всегда готовой решить кризис дипломатическим путем. И вот тут как раз бескомпромиссная позиция Зеленского дает Москве прекрасный повод переговоры не начинать. Отправлять всех тех, кто к ним призывает, в Киев, убеждать тамошнее неадекватное руководство. А если руководство сменится на адекватное (например, на того же Залужного), то Москва потеряет возможность прикрываться киевской позицией.





Во-вторых, Зеленский является серьезнейшим раздражителем для Запада. Украинский актер за последний год так поверил в себя, что всерьез считает свою персону центром всей разворачивающейся драмы. Не слушает ни режиссера, ни продюсера. Даже после того, как делом доказал свою несостоятельность (см. провальное контрнаступление). Его постоянное хамство, агрессивное попрошайничество, позиционирование себя человеком, которому Запад должен, – все это вызывает ответную агрессию со стороны западных лидеров. Да, не все могут высказать о Зеленском то, что думают – однако они могут саботировать программы помощи Украине и/или сокращать свое участие в украинских делах по любому удобному поводу. То есть начать избавление от токсичного актива.

Именно поэтому сейчас ряд восточноевропейских стран свободно предпринимает антиукраинские действия, а американский Конгресс поставил выделение денег киевскому режиму в зависимость от уступок Байдена по миграционному вопросу. Если же в Киеве произойдет ребрендинг власти, то, возможно, новое руководство будет вести себя по установленным Западом правилам, что вызовет возрождение интереса к украинскому проекту.

Наконец, в-третьих, если Зеленский сохранит власть, то он продолжит выжигать украинское политическое пространство. Ощущая свою слабость и шаткость положения (ведь враги никуда не денутся – посадить Залужного и Порошенко нельзя), Зеленский и глава его администрации Андрей Ермак начнут закручивать гайки внутри украинской элиты. Собственно, уже начали. И это поведение вкупе с нынешними, а также будущими военными поражениями киевского режима напомнит региональным элитам старую как свет истину: вовремя предать – это не предать, а предвидеть.

Тут, конечно, многие ответят, что перекрасившиеся украинские чиновники России вообще не нужны. Однако нужно понимать, что каждый сданный без боя город, каждое освобожденное таким образом село спасает жизни как российских солдат, так и местных жителей. Будущих граждан Российской Федерации.

Поэтому пусть Зеленский сидит подольше – вплоть до нашей победы – на президентском кресле, а потом Донецкий трибунал найдет ему достойное место.